Skončil Flash a FarmVille, Google Docs byly děravé a další telefony se budou prodávat bez nabíječek

Applu trvalo roky, než se rozloučil s dodavatelem využívajícím pracující děti. Z interních informací plyne, že zde platí především ekonomický pohled. Značně ovlivněný tím, že na trhu není dostatek dodavatelů, kteří by mohli splnit požadavky Applu. Takže nějaké to zaměstnávání dětí, vykořisťování či nevhodné pracovní podmínky se řeší až v okamžiku, kdy to ekonomicky nemůže Apple poškodit. Detaily v Apple Took Three Years to Cut Ties With Supplier That Used Underage Labor a Apple reportedly took years to drop a supplier that used underage labor.

Deset let trvající studie potvrdila, že mezi hraním násilnických her a agresivitou není žádná spojitost. Kompletní studie viz Growing Up with Grand Theft Auto: A 10-Year Study of Longitudinal Growth of Violent Video Game Play in Adolescents.

Jak se zbavit závislosti na telefonu, radí v How to overcome Phone Addiction [Solutions + Research]. Může se hodit do novoročních předsevzetí. Do začátku stačí vynechat všechny sociální sítě a zásadně omezit všechna další možná upozornění, která může telefon vytvářet.

TELEgraficky

A tuto Královnu jste už viděli? ■ A Vim Guide for Intermediate Users ■ city roads ■ Dialup.com ■ 5 miliard lidí na internetu, už brzy ■ NSudo ■ Technux0 odstraněn z YouTube ■ CandyMail ■ Nejvíce vánočních aktivací má iPhone ■ Graph Toy ■ Amazon koupil Wondery ■ RIP Blender Network ■ Bitcon je pohroma ■ RIP Voat ■ Making Sense of the Facebook Menace ■ GaaS – Greetings as a Service ■ Botsman ■ TabFS ■ PineTime – open source chytré hodinky

WEBDESIGN, INTERNET

Google AMP je zlo poškozující internet. A čerstvě je s AMP ještě spojený nový skandál a antimonopolní šetření.

Apple má patent, který podporuje možnost vzniku vlastního vyhledávacího stroje. Toho, který by teoreticky časem mohl na jablečných zařízeních nahradit Google. Detaily v patentu 10,872,088.

Google už zveřejnil Year in Search 2020. Globálními vítězi jsou coronavirus, Tom Hanks, Ryan Newman, Among Us, Kobe Bryant, WAP, Parasite či Joe Biden. V Česku koronavirus, Roman Prymula, Joe Biden, Kobe Bryant, Slunečná, Jak vyrobit roušku.

Streamovací války skončily, pandemie Netflixu a dalším pomohla, paradoxně, k určité formě koexistence. Jak píší ve Forget the Streaming Wars—Pandemic-Stricken 2020 Lifted Netflix and Others, meziroční růst uživatelů byl až padesátiprocentní u největších streamovacích služeb v USA. Nový Disney+ navíc ostatním službám uživatele prakticky nepřebral.

HARDWARE

Telefon Xiaomi Mi 11 bude dodáván bez nabíječky. Stejně jako Samsung si v Xiaomi dělali legraci z Applu, když s tím přišel. A nakonec jak Xiaomi, tak Samsung jdou stejnou „ekologickou“ cestou.

Tančící roboti. Do You Love Me?

Ve firewallech a VPN Zyxelu byla nalezena zadní vrátka (backdoor). Oprava už byla vydána. Proč nechali ve firmware natvrdo vložený tajný účet (zyfwp) s heslem v plaintextu (co nejde změnit) a použitelný pro vstup do administrativy (i SSH), se ale chápe dost těžko. Detaily v CVE-2020–29583 a Undocumented user account in Zyxel products (CVE-2020–29583).

SOFTWARE

Brexitová dohoda zmiňuje 20 let starou e-mailovou aplikaci. Netscape Communicator 4.0 uvedený v roce 1994. O 1024bitové RSA a SHA-1 raději ani nemluvě.

Adobe Flash definitivně skončil. A do hrobu vzal i FarmVille. Zynga, kdysi všudypřítomná na Facebooku, FarmVille bez Flashe neumí, takže hru ukončila. Zynga a jejich FarmVille, spuštěné v roce 2009, jsou posledními symboly éry sociálního gamingu. Lidé, kteří bez FarmVille nemohou žít, ale mohou pokračovat v druhé verzi, tu Zynga od Flashe oprostila. Čtěte v In its death throes, Adobe’s Flash kills off Zynga’s original FarmVille.

Dream, Minecraft speedrunner, přišel o rekord. Měl podvádět.

Která z herních streamingových cloudových služeb vyhrála v roce 2020? Ve Which video game cloud service won 2020’s streaming war? najdete užitečný přehled těchto služeb i s praktickými postřehy. Pokud jste snad ještě nezkoušeli, tak můžete i zdarma – Nvidia GeForce Now to umožňuje. Jako nejlepší ale v článku vychází Google Stadia.

Windows 7 je stále používáno na stovce milionů počítačů i přes ukončenou podporu. Podle dat NetMarketShare měly na konci roku 2020 Windows 10 podíl 74 % a Windows 7 (na druhém místě) skoro 22 procent. ZDNet ve Windows 7: A year after the end-of-support deadline, millions choose not to upgrade zmiňují i data plynoucí z analýz návštěvníků amerických vládních webů.

Mozilla pracuje na redesignu Firefoxu. Interně jej označuje jako Photon (předchozí redesign z roku 2017 byl pojmenován jako Proton). Byť tedy v Mozilla is working on a Firefox design refresh je v tom trochu zmatek a přispívá tomu i Mozilla, kde v about:config jde povolit browser.proton.enabled. Samozřejmě ne v ostré verzi, tam to ještě nedorazilo.

MARKETING A KOMUNIKACE

Tyhle nádherné reklamní příběhy plné emocí:

BEZPEČNOST, SOUKROMÍ, PRÁVO

Google Docs byly děravé. Bylo možné získat obsah dokumentu přes screenshot a tahle bezpečnostní chyba je dost neuvěřitelná. Google má ve svých online službách integrovaný mechanismus pro posílání zpětné vazby a hlášení chyb (Send Feedback). Součástí je i možnost sejmutí obrazovky. A právě tuto funkčnost bylo možné zneužít pro útok.

Apple prohrál spor (19–81160-CIV-SMITH) se společností Corellium. Jde o autory virtualizovaného iOSu (běží na serverech Corellium) určeného pro zkoumání zabezpečení. Apple je dal k soudu a chtěl náhradu škody, náhradu ušlého zisku, ukončení činnosti, zničení veškerého softwaru a úhradu právních nákladů. Corellium mělo porušovat autorská práva, DMCA i překonávat ochranné mechanismy. Soud nakonec konstatoval, že Corellium vyhovuje z pohledu férového užití. Možná kdyby Apple nebyl tak hamižný… Detaily v Apple Loses Copyright Lawsuit Against Corellium.

TicketMaster zaplatí 10 milionů dolarů za hacknutí konkurenta. Dost neuvěřitelný příběh, ve kterém si TicketMaster (a matka Live Nation) najal bývalého zaměstnance společnosti CrowdSurge a s využitím starých přihlašovacích údajů vstupoval do systémů konkurenta, shromažďoval informace o jeho fungování a pracoval na jeho zničení. Čtěte v Ticketmaster will pay $10 million for hacking rival ticket seller.

Hackeři za útokem na SolarWinds se dostali ke zdrojovým kódům Microsoftu. Ten to uvádí v Microsoft Internal Solorigate Investigation Update. Útočník ale zdrojové kódy pouze prohlížel, neměl možnost je měnit ani se dostat k něčemu podstatnému. Microsoft navíc uvádí, že zdrojové kódy uvnitř sítí Microsoftu jsou záměrně dostupné pro každého. V tomto případě tedy nejde o specifický úspěch útočníka, ale potvrzuje to, co již dříve Microsoft zjistil, tedy že napadený software od SolarWinds byl užíván interně. A nově také to, že byl využit útočníky.

Novy červ mění Windows a Linux servery v těžaře kryptoměny Monero. Šíří se i snahou o brute force odhalení hesel pro přístupy do MySql, Tomcat, Jenkins či WebLogic. Detaily v Early Bird Catches the Worm: New Golang Worm Drops XMRig Miner on Servers.

V Japonsku mají nový antipirátský zákon. Problémem v něm už je i samotné stahování filmů a hudby z internetu bez licence. Hrozí až dva roky vězení či vysoké pokuty. TorrentFreak se ale v Japan’s Brand New Anti-Piracy Law Goes Live: Here’s How it Will Work správně ptají, kdo a jak bude sledovat porušování.

Whirlpool byl zasažen ransomwarem. Došlo k tomu už v listopadu, útočníkem jsou Nefilim a ve hře jsou ukradená firemní data, který byla 26. prosince oznámena jako dostupná poté, co Whirlpool odmítl zaplatit výkupné a Nefilim podruhé napadli firemní systémy. Podle Whirlpoolu útok neohrozil data spotřebitelů a žádné provozní problémy nezpůsobuje. Více ve Whirlpool Hit With Ransomware Attack.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

TikTok bude v některých zemích růst ve stovkách procent. Ostatně v některých k tomu už v roce 2020 docházelo.

Jan Zahradil se rozhodl zablokovat asi tak polovinu českého Twitteru. Bude totiž, dle vlastních slov, blokovat každého, „kdo se stydí za svoje jméno a vizáž“. Ano, to je tentýž Zahradil, který v prosinci 2019 v panice zablokoval Hlídače státu jenom proto, že si dovolil ho přidat na twitterovský seznam.

MOBILNÍ APLIKACE

Apple z App Store odstranil Vybe Together. Aplikaci sloužící ke svolávání a pořádání tajných party. Současně s tím byl smazán účet na TikToku s aplikací spojenou.

Harmony OS od Huawei měl být odpovědí na odepřený přístup k Androidu. Měl to být nezávislý operační systém a konkurence pro Android. Skutečnost je ta, že Harmony OS 2.0 je na Androidu založený.

Apple chce odstranit Amphetamine z Mac App Store. Po šesti letech náhle došli k závěru, že aplikace porušuje pravidla v tom, že má jméno a ikonku, která prý podněcuje k užívání drog. Amphetamine je aplikace udržující Mac App vzhůru, brání uspání. Před lety jedna z nejpodstatnějších, pokud jste MacBook chtěli používat se sklopeným víkem. Detaily ve Will You Help Save Amphetamine?

Amphetamine si bude moci ponechat logo i jméno. Pár hodin poté, co se v médiích ukázalo, že Apple chce letitou neškodnou aplikací smazat, došlo ke změně na straně Applu. Proč ale původně chtěli aplikaci z Mac App Store odstranit, jasné zpočátku nebylo. Via Apple will let Amphetamine app stay in the App Store after wrongly telling developer it violated App Store rules.

STARTUPY A EKONOMIKA

Facebook přestane využívat několik irských společností, přes které obcházel placení daní. Oblíbená metoda ho přivedla do problémů, americké IRS po něm chce 9 miliard dolarů. Není divu, v Irsku při ziscích přes 15 miliard dolarů v roce 2018 zaplatil pouze 101 milionů dolarů na daních. Podrobnosti ve Facebook to close controversial Irish holding companies.

Čína zahájila antimonopolní šetření Alibaby a pokračuje tak v tažení proti impériu Jacka Ma. Po Ant Group navíc vyžaduje přísnější finanční regulace. Důvodem antimonopolního šetření má být to, že Alibaba vyžadovala od prodejců exkluzivitu.

Ant Group se mezitím ocitli v dalších problémech. Na firmu si došláply banky a jakkoliv se spekuluje o tom, že může jít o intriky směřující k oslabení vlivu Jacka Ma, nemusí tomu tak vůbec být. Čína se dlouhodobě zaměřuje na dodržování pravidel financování a podnikání. Problémem zde mají být půjčky, ale také to, jak Ant Group (a Alibaba) využívá pozici na potlačování konkurence. Banky firmě nařídily ukončit půjčování peněz a návrat k tomu, k čemu má licence. A pokud snad chce pokračovat v půjčování peněz, tak si musí zařídit novou entitu a odpovídající finanční likviditu.

Microsoft nekupuje Sony za 130 miliard dolarů. Tvrdil to španělský web. Čtěte v No, Microsoft is not acquiring Sony for $130 billion a Microsoft-Sony $130 Billion Deal Hoax: Prank Story Games Netizens. A vlastně ano, tak trochu to vypadá jako jeden z třeskutě vtipných novoročních hoaxů. Poslední citovaný text uvádí, že to měl od španělského webu být satirický článek. Jak už to tak chodí, nesmysl se ujal a začal se šířit po Twitteru a některá média ho převzala bez ověření (a přemýšlení).

Instacart měl za osm let existence jediný ziskový měsíc, v těch ostatních setrvale spaluje peníze. Zajímavé čtení v Instacart Is a Parasite and a Sham.

E-KNIHY

Autorská práva George Orwella vypršela. Je to dáno tím, že zemřel v únoru 1950 (bylo mu 46 let). Bude zajímavé sledovat, jakým způsobem se to projeví.

Co se (většinou) nedostalo do článků a stojí z právě uplynulého týdne za pozornost. Mohlo by se hodit, mohlo by zaujmout, možná to prostě jenom nějak tak uniklo v záplavě stovek článků a zpráv, které se uplynulém týdnu objevily. Ručně tříděné ze stovek zdrojů a tisíců přečtených zpráv. V drtivé většině zahraničních.

Vzniká průběžně celý týden.