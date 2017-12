 »  Skoro jako Sim City. Češi úspěšně staví Smart City v Turecku či Dubaji. I bez laviček

Izmir je třetím největším městem Turecka se zhruba čtyřmi miliony obyvatel. Má hustou veřejnou i automobilovou dopravní síť a řadu komplexních problémů, které správa takové megapole přináší. Vedení Izmiru proto rozjelo projekt takzvaného chytrého města (smart city), který je dnes největším v regionu. A zároveň ukazuje, že něco smysluplného a funkčního v této branži umí postavit i Češi.

Konsorcium českých společností letos na přelomu podzimu a zimy předalo představitelům Izmiru hotový projekt, na kterém se po vyhraném výběrovém řízení pracovalo tři roky. Celková hodnota zakázky se dostala na 540 milionů korun. Obě strany nyní dojednávají pokračování spolupráce o servisu a údržbě.

Město Izmir ze začátku řešilo veliké problémy s dopravními zácpami, což nemělo vliv pouze na automobily, ale také provozovanou síť MHD. Na veřejnou dopravu se vzhledem k pozdním příjezdům nedalo moc spolehnout. Jakmile Češi své řešení předali, podařilo se zlepšit průjezdnost a zrychlit dopravu až o 60 procent. O polovinu se třeba zkrátila cesta z letiště do centra města.

Chytré české trio

„Jako řešení jsme nabídli vzájemně integrovaný a inteligentní systém založený na 5400 inteligentních kamerách, 400 křižovatkových technologiích a prostředcích pro sledování a komunikaci se zhruba 1500 vozidly MHD. Systém řídí a reguluje dopravu, vybírá pokuty, usnadňuje cestování městskou hromadnou dopravou, umožňuje preferenci vozidel integrovaného záchranného systému,“ přibližuje ředitel společnost AŽD Praha Zdeněk Chrdle podstatu řešení, na kterém jeho podnik v Izmiru spolupracoval.

Další důležitým hráčem celého projektu byla společnost CROSS Zlín. Ta na trhu působí už řadu let a zaměstnává kolem 120 lidí. Vyvíjí systém pro řízení dopravy, parkovací systémy a další technologie, které lze do oblasti smart city a chytré dopravy zahrnout. Jednou z funkcí je třeba automatická detekce nedovoleného parkování.

České firmy společně po Izmiru instalovaly přes stovku informačních tabulí, které poskytují dopravní informace, dva tisíce parkovacích senzorů instalovaných na parkovištích a v garážích, přes dvě stovky zařízení pro sčítání dopravy, čtyři stovky řadičů pro řízení křižovatek, přes stovku sledovacích kamer a další podobné technologie.

Když se toto všechno propojí, je možné dopravu výrazně lépe řídit. Přístup k informacím mají dispečeři v nově vybudovaném řídícím centru. Zároveň se ale k datům dostanou také běžní občané, a to přes webový portál nebo mobilní aplikaci (k dispozici je zde). „Denně se zpracovává asi 220 milionů nových záznamů,“ počítá Lukáš Duffek z mladé firmy Incinity, která se na projektu v Izmiru rovněž velkou měrou podílela.

Takový turecký IDOS

Pro občany vznikl takzvaný „city dashboard“. „Je to takový IDOS pro Izmir, ve kterém jsou zahrnuty i trajekty,“ přibližuje Duffek. V aplikaci je možné vidět i pozici přijíždějícího autobusu a další podobné funkce. Lidé ale také po městě chtěli, aby v aplikaci bylo možné vidět i lékárny, které mají otevřeno nonstop, a město tedy funkci přidalo.

A právě v tom leží podstata toho, na čem Incinity dělají a co tvoří srdce celého smart city řešení. Jde o software nazvaný Invipo a ve své podstatě jde o takový middleware či datovou platformu. Do ní se agregují data, která má město k dispozici (přes připravené API, případně napsaný konektor), tyto údaje se dají dohromady a nad nimi se postaví otevřená data, aplikace a tak dále.

Integrovat se nemusí pouze data z dopravy, ale i například ze sportovišť, technických služeb nebo právě lékáren. Co nad tím město, případně občané, začnou budovat, je už na nich. Příkladem z praxe je to, že obyvatelé chtějí v aplikaci vidět čekací časy u doktorů.

„Každé město má specifické informace, takže to vždy skládáme s nimi. Nejde to dělat jako krabicový software,“ navazuje Duffek. Invipo dokáže definovat scénáře a pravidla (něco jde naklikat, něco přes skripty) a není tak nutné ke každé změně volat drahé konzultanty. Když si chce město přidat novou křižovatku, v administračním rozhraní se tak učiní i bez programátora a integrátora. „Někdy to přirovnávám ke stavění si v Sim City,“ směje se Duffek.

Data jsou, stačí je vytěžit

„Všechny informace jsou v databázi. Data si lze vytahovat a dělat scénář na cokoliv. Možné jsou i třeba predikce postavené na základě historie, trendů a tak dále,“ vyjmenovává Duffek. Databáze jako taková běží na otevřené technologii MongoDB a nasadit ji lze jak v cloudu jako službu, tak na vlastní infrastruktuře – čehož zatím města využívají nejvíce.



Autor: Invipo Invipo v Izmiru ukazuje třeba nonstop otevřené lékárny

Možnost volné konfigurace každé město, se kterým Incinity spolupracují, využívá podle svého. V současné době se rozbíhá projekt s irským Dublinem, kde se nad českou technologií staví třeba sdílení kol (bike sharing). Na dalším projektu se pak dělá třeba v Dubaji, funguje také Petrohrad a další místa v Rusku či Polsku.

„Často se ve městě vůbec nemusí instalovat nové technologie. Data ve městech dávno jsou, jen je třeba je dát na jedno místo a smysluplně je využívat,“ vypichuje dále Duffek. Důležité je, aby to šlo otevřeně a bez uzamykání na jednoho dodavatele. Sběr dat také může být pružný. Například Izmir pro projekt smart city vybudoval novou optickou síť, informace ale lze získávat i pomocí GSM nebo IoT sítí.

Data se zároveň vzájemně využívají v různých systémech. Takové parkovací systémy tedy nejsou jedno uzavřené silo, ale komunikují s dalšími částmi infrastruktury, třeba semafory.

Chytrá města ze Zlína

Společnost Incinity je ze Zlína a prozatím má v týmu 15 lidí, většinou vývojářů a návrhářů uživatelského rozhraní (UX/UI). Za zády má ale silné zázemí v podobě již zmiňovaného podniku CROSS Zlín, který se na projektu v Turecku rovněž podílel.

CROSS dělá parkovací a řídící systémy, které je možné najít v Brazílii, Mexiku, Spojených státech, Japonsku, Jižní Koreji, Austrálii, Íránu, Saúdské Arábii nebo na řadě míst v Evropě. CROSS má alespoň nějakou technologii skoro v každém tuzemském krajském městě.

Koncem roku se 2015 z CROSSu vylouplo Incinity. Novou firmu konkrétně založili dva majitelé CROSSu, ke kterým se připojil ještě Lukáš Duffek, který už předtím pracoval ve vývoji. „Chtěli jsme, aby se v rámci menší samostatné firmy postupovalo rychleji. Navíc děláme čistě software, což je něco, co se řídí jinak než fabrika,“ popisuje Duffek.

CROSS dává Incinity určitý tříletý plán rozjezdu, kdy novou firmu finančně podporuje. Teď je tento stav zhruba v poločase. CROSS také Incinity pomáhá otevírat vrátka k různým zákazníkům. Malá česká firma už nyní ve výběrových řízeních naráží na velká jména typu Siemens, IBM, Cisco nebo Schneider Electric, kteří datové a integrační platformy pro smart city rovněž dodávají. Incinity už se podařilo vyhrát Smart City Service Awards v jihokorejském Soulu.

Zatímco ve světě se Incinity s jejich Invipo začíná dařit, u tuzemských měst je situace výrazně rozvleklejší. Na nějakých projektech už se neveřejně zkouší dělat, pro zdejší města to ale prozatím není priorita. Případně chybí zájem, vesele funguje vendor lock-in a tak dále. Ukázkovou instalací je domovský Zlín, kde ale ještě není vše dotaženo.

Provoz platformy Invipo nemusí vyjít draho. Cena na jedno české okresní město vychází měsíčně na asi 40 tisíc korun. Jde o poplatek za cloudovou službu se vším všudy.