 »  Škrtání stovek milionů. Komunisté a lidovci chtějí zrušit kus reklamního trhu

Tři veselí lidé se v autě vrtí do rytmu chytlavé písně a prozpěvují si, že „první desítku vám půjčí zadara a peníze do pár minut obstará“. Jde o scénář televizní reklamy na rychlou půjčku Kamali. Pokud by ale poslanci schválili návrhy komunistických a lidoveckých poslanců, musely by podobné kampaně z éteru zmizet. Ve sněmovně leží hned dvě novely zákona o regulaci reklamy, které chtějí úplně zakázat jakoukoliv propagaci půjček a úvěrů.

„Nejvyšší podíl na šíření těchto reklam má televizní vysílání. Tyto reklamy vyvolávají dojem snadného získání finančních prostředků s malým rizikem dopadů a důsledků s tím spojených. V situaci, kdy je v České republice vysoká zadluženost s důsledky vysokého počtu exekucí, se jeví jako potřebné tento druh reklam zásadním způsobem omezit,“ argumentují komunističtí poslanci Leo Luzar, Hana Aulická Jírovcová a Pavel Kováčik.

Lidovci volí podobné argumenty při snaze zakázat propagaci spotřebitelských úvěrů. „Předpokládá se, že zákaz reklamy, a tedy i snížení společenského tlaku na méně finančně gramotné jednotlivce, povede sekundárně i ke snížení počtu exekucí či oddlužení,“ píše v důvodové zprávě skupina poslanců KDU-ČSL. „V posledních letech lze pozorovat výrazné rozšíření trendu života na dluh, který je vyvolán společenským tlakem, plynoucím mimo jiné i z reklam nabízejících rychlé a snadné řešení pro situace objektivně více či méně urgentní (často se jedná o rozhodnutí impulsivní),“ dodávají.

Reklamy za stovky milionů

Banky i úvěrové firmy unisono reagují, že je návrh nesmyslný populismus a ničemu nepomůže, spíš nažene lidi k lichvářům. Znatelně by se projevil i na tuzemském reklamním trhu. Podle výzkumné společnosti Nielsen Admosphere využily jen loni banky a spořitelny reklamní prostor v hodnotě 6 miliard korun v ceníkových cenách. Největší část tohoto objemu připadla na televizní kampaně, přes 4,5 miliardy korun.



Autor: Nielsen Admosphere Internet zahrnuje reklamu v rozsahu projektu AdMonitoring. Údaje bez vlastní inzerce.

„Největším inzerentem bankovního segmentu, tedy zadavatelem s reklamou v nejvyšší ceníkové hodnotě, byla v roce 2018 Komerční banka, jejíž inzerce dosahovala hodnoty 557 milionů korun (o 15 procent více než v roce předešlém). Druhá Česká spořitelna umístila reklamu v celkové ceníkové hodnotě 556 milionů korun (což je víceméně stejně jako v roce 2017),“ spočítali analytici Nielsen Admosphere.



Autor: Nielsen Admosphere Zdroj: Nielsen Admosphere, SPIR-Nielsen Admosphere (monitoring internetu), ATO-Nielsen Admosphere (ceny TV dle sledovanosti). Internet zahrnuje reklamu v rozsahu projektu AdMonitoring. Údaje bez vlastní inzerce.

Tato čísla ale zahrnují veškerou propagaci finančních institucí. Kolik z toho tvoří konkrétně půjčky nebo úvěry? „V loňském roce se na naší reklamní komunikaci podílely půjčky sotva z jedné třetiny. Dvě třetiny komunikace byly věnovány našim digitálním službám a poradenství,“ přibližuje mluvčí České spořitelny Filip Hrubý.

Internetová platforma Zonky, kde lidé půjčují lidem, loni umístila reklamu v ceníkové hodnotě 390 milionů korun. A společnost Home Credit, která hodně propagovala právě rychlou půjčku Kamali zmíněnou v úvodu článku, využila prostor za 230 milionů korun. Půjčky loni propagovaly také Sberbank, Poštovní spořitelna nebo Tesco. Možná si pamatujete i animovaného mimozemšťana Edu lákajícího na půjčku Zaplo.

„V obecné rovině máme za to, že zákaz reklamy na legální produkty není systémovým opatřením a důsledky tohoto typu opatření bývají spíše negativní,“ sdělila DigiZone.cz Marie Fianová, tajemnice Asociace komerčních televizí. „Pokud by mělo dojít k omezení reklamy ve vybraných mediatypech, samozřejmě by to mělo přímý dopad na investice do jejich obsahu, tedy v případě televize primárně do výroby vlastních kvalitních pořadů,“ dodala Fianová.

Souvisí reklama s exekucemi?

Česká bankovní asociace kritizuje laxní přípravu obou návrhů. Jejich autoři podle ní neposoudili dopady, které by zákony mohly mít na podnikatelské prostředí. „V jednom se říká, že dopady nebudou žádné, ve druhém dokonce, že budou pozitivní. To je logický nesmysl, na který poukázalo ministerstvo financí i ministerstvo průmyslu v připomínkovém řízení,“ podotýká hlavní právník bankovní asociace Filip Hanzlík.



Autor: Česká bankovní asociace Filip Hanzlík, hlavní právník a náměstek výkonného ředitele České bankovní asociace

„A konečně by také asi bylo vhodné, aby předkladatelé zanalyzovali, jestli je tady nějaká vazba mezi tím, že se ve veřejném prostoru vysílají reklamy na spotřebitelské úvěry, a tím, že a v jaké struktuře se domácnosti zadlužují. Natožpak jestli mezi těmito dvěma věcmi existuje nějaká příčinná souvislost. Ale ani tuhle zcela klíčovou analýzu předkladatelé neprovedli. To samo o sobě oba návrhy silně diskvalifikuje,“ dodává Hanzlík.