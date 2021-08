Skvělý olympijský Doodle, brýle od Facebooku a Ray-Banu a data z Clubhouse na prodej

Výborný aktuální Google Doodle je vlastně hra a někteří lidé se předhánějí v rychlosti jejího dohrání. Kolekce miniher v Google Doodle je věnována Olympijským hrám v Tokiu. Dokonce má už vlastní žebříček na SpeedRun.com.

Bývalý zaměstnanec Cellebrite promluvil. Firma zaměstnancům lhala. Nedělá nic, aby zabránila zneužití svých produktů. Cellebrite je jedna z mnoha firem produkujících pomůcky pro šmírování a hackování mobilních zařízení, podobně jako NSO Group. Otázkou je, proč by měla řešit, na co její zákazníci produkty užívají. Nebo kdo je používá. Tedy například autokratické režimy či zločinci. Nic to totiž nenařizuje a je to jen věcí etiky.

Česká společnost Gordic měla být hacknuta, podle některých zdrojů jde o ransomware a data jsou na prodej za 100 tisíc dolarů (aukce). Gordic pro Deník N uvedli, že o žádném hacknutí neví. NÚKIB má situaci řešit, ale prozatím žádné další informace neposkytl. Ve vyjádření Gordic uvádí, že před čtvrtrokem řešili bezpečnostní události, ale žádné známky úniku dat nenašli.

TELEgraficky

Open Source Alternatives ■ Monodraw ■ Element získal 30 M$ pro Matrix ■ 1Password získal 100 M$ ■ Netcat – vše co potřebujete vědět ■ Duolingo v IPO získalo 521 M$, ohodnocení 3,66 miliardy dolarů ■ Obsidian

WEBDESIGN, INTERNET

Je Substack něco jiného než blogování? A proč je okolo této služby tolik hype? Užitečné (starší) čtení zbavené superlativů, kterými velká média Substack opatřují už delší dobu. Psáno v roce 2020, takže může s odstupem více než půl roku přemýšlet nad tím, zda se od té doby něco změnilo. A zda je Substack taková revoluce.

HARDWARE

Kalifornie a několik dalších států USA zakazují prodej výkonných počítačů. Důvodem je vysoká spotřeba. Plyne to z upozornění na webu společnosti Dell. Vedle Kalifornie jde ještě o Colorado, Hawaii, Oregon, Vermont Washington.

Nejrychleji prodávaná PlayStation je PS 5. Deset milionů prodaných kusů. V dubnu přitom Sony oznamovalo 7,8 milionu prodaných kusů. Stále nicméně přetrvávají potíže s dostupností. Přidejte 6,5 milionu prodaných Spider-Man: Miles Morales, 1,1 milionu prodaných Ratchet & Clank: Rift Apart a 580 tisíc Returnal.

Facebook a Ray-Ban pracují na brýlích. Překvapivé na téhle zprávě ale je, že nebudou umět augmentovanou realitu. Nebudou mít ani displej. Pravděpodobné je, že budou přímou konkurencí Snap Spectales, budou tedy vybavené kamerou pro focení a natáčení videa. O brýlích ostatně Facebook hovořil už loni v Projektu Aria.

SOFTWARE

Windows 11 ještě není ani venku a už se rojí zavirované instalátory „Windows 11“ a falešné „aktivátory“. Je dobré si pamatovat, že betu Windows 11 můžete snadno získat prostou aktivací „insider/dev“ (beta) programu ve vašich Windows 10. Pokud budete stahovat odjinud, tak v příznivém případě si pořídíte adware, v méně příznivém trojského koně.

Přesunutí tlačítka start ve Windows 11 je problém pro svalovou paměť, píší na Betanews. Ve Windows 11 se totiž tlačítko po dvou desetiletích z levé strany přesouvá doprostřed. Což skutečně pro uživatele zvyklé dlouhá desetiletí na staré místo může být poněkud zbytečná a otravná komplikace. Na druhou stranu jde ale o tlačítko, které v posledních letech zásadně ztratilo na významu – s nim spojené dlaždice se navíc staly také jen špatně použitelnou komplikací. Nehledě na to, že Start si i ve Windows 11 můžete stále přesunout „tam, kam patří“, tady vlevo.

Hry Mortal Kombat 11 bylo prodáno přes 12 milionů kopií od uvedení na trh v roce 2019. V listopadu na trh šla vylepšená verze pro PS 5 a Xbox X/S. Počátky jsou ale v roce 1992 a celá franšíza představuje 73 milionů prodaných her.

Discord nově umí v konverzacích vlákna. Po 24 hodinách neaktivity mizí vlákna v archivu.

Podvádění ve hrách? Používá se k nim například počítač rozpoznávající obraz a ovládající vstupy samotné hry. Ve hře je to obtížně detekovatelné a velmi úspěšné. Hlavně v automatickém zaměření nepřítele a výstřelu. Na PC, Xboxu i PlayStation. Zvládne až 240 FPS a výstřel v deseti milisekundách. Nakonec ale i tyto způsoby podvádění se dají detekovat. Skvělé čtení v Cheat-maker brags of computer-vision auto-aim that works on “any game” a související v ‘Undetectable’ Console Cheat Shuts Down After Activision Request. A nutno dodat, že www.userviz.com už není funkční, ale informací o „userviz“ se dá najít dostatek.

MARKETING A KOMUNIKACE

Agentura s kořeny v Rusku se pokoušela protlačit dezinformační kampaň u youtuberů. Obsahem bylo lživé tvrzení, že po očkování Pfizerem umírá více lidí než po jiných vakcínách. Většina oslovených peníze nevzala, místo toho informovala o snaze šířit dezinformace. Detaily v The YouTubers who blew the whistle on an anti-vax plot.

Apple Maps Connect je nově Apple Places a Apple Business Register. Původně spuštěno v roce 2014 a určeno pro firmy, které chtějí na mapách od Applu udržovat své záznamy – jde tedy o přímou konkurenci pro My Business od Googlu.

Metaverzum od Facebooku je jenom odvádění pozornosti od zásadních problémů, píše Ars Technica v Facebook’s metaverse gambit is a distraction from its deep-seated problems. Souhlas a nutno dodat, že se to Marku Zuckerbergovi povedlo. Média začala řešit metaverzum ze všech stran a na vše ostatní se zapomnělo.

Bývalý manažer eBay skončil ve vězení za obtěžování novinářů, které chtěl tehdejší generální ředitel „sejmout“. Až neuvěřitelný příběh začíná v roce 2019. Lidem ve vedení eBay se nelíbili kritičtí novináři a rozhodli se to řešit velmi originálním způsobem. Výsledek je nakonec ten, že jeden člověk už je odsouzený, další čtyři na rozsudek čekají a dva k soudu teprve půjdou. Více detailů v Lawsuit: eBay tried to “terrorize, stalk, and silence” couple that ran news site.

V Activision Blizzard řeší krizi po žalobě kvůli sexismu, harašení a diskriminaci žen. Sama společnost tomu moc nepomohla v prvních (klasicky učebnicových) odmítavých reakcích. Objevují se nové a nové zprávy o nevhodném chování, vývojář jmenovaný v žalobě byl propuštěn, ve firmě se bouří zaměstnanci. Podrobnosti v The Activision Blizzard lawsuit has opened the floodgates.

BEZPEČNOST, SOUKROMÍ, PRÁVO

Databáze 3,8 miliardy telefonních čísel ze služby Clubhouse je na prodej. Nejde samozřejmě jen o telefonní čísla uživatelů, tolik jich nikdy Clubhouse neměl – miliardy čísel pocházejí z kontaktů, která uživatelé na Clubhouse nahráli. Neexistuje lepší ukázka hlavního důvodu, proč nikdy mobilním aplikacím nedávat přístup ke kontaktům v telefonu. Paradoxní je, že jde pouze o telefonní čísla, bez dalších informací. A otázkou je, zda prodejce do dat nezamíchal čísla odjinud.

Šéf WhatsApp: v roce 2019 byli spojenci USA mezi cíli malwaru od NSO Group. Včetně osob na vysokých bezpečnostních pozicích. Celkem šlo o 1400 útoků. V Officials who are US allies among targets of NSO malware, says WhatsApp chief bohužel The Guardian opakuje ničím nepotvrzený „masivní únik dat“. Původ 50 tisíc telefonních čísel totiž stále zůstává nejasný.

Číslo CEO Telegramu Pavla Durova se objevilo na „seznamu od NSO Group“. Bohužel média to stále prezentují jako „seznamu potenciálních cílů NSO Spyware“ (včetně Gizmodo či Guardianu). Seznam 50 000 telefonních čísel je neznámého původu a je možné očekávat i to, že byl záměrně vytvořen, aby splnil účely někoho zcela jiného než těch, kdo seznam momentálně využívají. Důležitý fakt je i ten, že v Amnesty International analyzovali pouze 57 telefonů s čísly z tohoto seznamu a u 30 z nic se našly stopy poukazující na možnost, že byly napadeny.

NSO Group blokuje některé vlády a řeší, jestli Pegasus spyware nezneužívají. Zároveň ale už zhruba před týdnem společnost přestala odpovídat na dotazy médií, takže tuto informaci „vynesl“ anonymně někdo ze zaměstnanců. Můžete to také brát jako krizové #PR.

Hacker získal skoro 300 tisíc dokladových fotografií z estonské centrální státní databáze. Dostal se i k jménům a příjmením a identifikačním kódům. Pro získání fotografií využil 9 tisíc IP adres, aby obešel ochranu systému proti nadměrnému používání. Útočník byl dopaden, data zabavena. Do systému se dostal přes bezpečnostní chybu, ta ale neumožnila nic dalšího. Více též v The Police and Border Guard Board and the Information System Authority stopped the illegal downloading of data.

Tesla zaplatí 1,5 milionu dolarů v rámci urovnání žaloby kvůli omezování kapacity baterií. V roce 2019 firma skutečně omezila kapacitu baterií v reakci na požár jednoho vozu a do původního stavu vše uvedla v březnu 2019. Částku ale zejména získají právníci, na samotné vlastníky aut vyjde 625 dolarů. Viz Tesla will pay $1.5 million to settle Model S battery throttling complaints.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Algoritmy Facebooku nahánějí uživatele přímo na vakcinační dezinformace. Ukazuje to nejnovější výzkum. Dlouhé a alarmující čtení. Zároveň stále platí, že nahlašování takto závadného obsahu je Facebookem prakticky znemožněno.

Instagram nově v Reels (klon TikToku) umožňuje videa do 60 sekund (původně 30 sekund). Pomocí nálepky je navíc možné je otitulkovat s převodem řeči na text (prozatím angličtina jen v pár zemích, pro češtinu to nečekejte vůbec). TikTok mimochodem umožňuje videa až do 3 minut.

Instagram účty uživatelů pod 16 let při založení nastaví jako soukromé, uzamčené. Na jednu stranu rozumné opatření, ale dětí pod 13 let, které jsou nejvíce ohroženy, se to nedotkne. Zpravidla vyplňují vyšší věk, aby se na Instagram dostaly. Ty Instagram chce řešit samostatnou aplikací, na které pracuje. Tu ale děti nejspíš používat chtít nebudou, nebude tak zajímavá jako „velký“ Instagram.

MOBILNÍ APLIKACE

Mimořádná aktualizace pro iOS/iPad OS (14.7.1) řeší aktivně využívanou 0day zranitelnost. Navíc takovou, kterou je možné aktivovat z prohlížeče. Těžko se pak divit, že někdo jako NSO Group dokáže snadno napadat telefony od Applu. CVE-2021–30807 tradičně nikde blíže popsané není. Aktualizace dorazila i pro Mac OS (11.5.1) s „důležitými bezpečnostními opravami“ a jediné, co Apple zmiňuje, je stejná chyba jako ta pro iPhone/iPad.

Jetpack Compose od Googlu je konečně venku v ostré verzi. Viz též Jetpack Compose is now 1.0: announcing Android’s modern toolkit for building native UI.

Google banuje „sugar daddy“ aplikace v App Store. Termín týkající se „bohatých mužů, kteří si za peníze pořizují sexuální vztahy“, pokud jste to ještě nepotkali. „Seznamek“ s tímto zaměřením je v Google Play zjevně poměrně dost. Viz též Google bans ‚sugar daddy‘ apps from Play Store.

STARTUPY A EKONOMIKA

Digitální daně uvalené na Google v řadě zemí se promítnou do cen služeb. Google to čerstvě oznámil zákazníkům využívajícím Google Ads – v Rakousku a Turecku navýší cenu o 5 procent, ve Francii, Indii, Itálii, Španělsku a Velké Británii o 2 procenta. Praktická lekce z ekonomie.

Spotify má 165 milionů předplatitelů a 365 milionů měsíčních uživatelů. V Q2 2021 služba opět pokračovala v růstu. Meziročně o 20, respektive o 22 procent.

Co se (většinou) nedostalo do článků a stojí z právě uplynulého týdne za pozornost. Mohlo by se hodit, mohlo by zaujmout, možná to prostě jenom nějak tak uniklo v záplavě stovek článků a zpráv, které se uplynulém týdnu objevily. Ručně tříděné ze stovek zdrojů a tisíců přečtených zpráv. V drtivé většině zahraničních.

Vzniká průběžně celý týden.