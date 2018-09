 »  Skype umí nahrávat hovory, nový vyhledávač Googlu, blockchain se moc nepoužívá

I cloudy někdy spadnou. Tentokrát to potkalo Microsoft, který se potýkal s výpadkem jednoho z datacenter v USA (South Central). Uživatelům nešly služby jako Office 365 nebo Azure Active Directory.

PwC přichází s průzkumem mezi velkými společnostmi o tom, jak v reálu nasazují blockchain . Zajímá se o něj 84 procent, do provozu ho uvedlo pouze 15 procent. Většina firem dělá jen prvotní základní kroky a neumí vyčíslit návratnost investice.

Google spouští novou službu Google Dataset Search , prozatím je v beta verzi (kde v případě Googlu může zůstat řadu let). Pomocí tohoto vyhledávače lze prohledávat různé datové sady.

Microsoft naděluje radost také u Office 365 . Od 2. října již nebude platit limit v zařízeních, na které lze pod jedním účtem instalovat Office 365. Omezením je pouze to, že přihlášení v jednom okamžiku bude možné pouze na pěti zařízeních. Nabídka se týká verzí Home a Personal.

Microsoft konečně do Skypu přidává možnost nahrávání hovorů , funguje to i na mobilech. Druhá strana je v případě nahrávání vždy upozorněna a během hovoru je vidět informace, že nahrávání probíhá. Nahrávka se pak 30 dní skladuje online a každý ze zúčastněných k ní může přistupovat a stáhnout si ji (MP4).

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

John Riccitiello, šéf společnosti Unity, která stojí za stejnojmenným enginem, na konferenci TechCrunch Disrupt uvedl, že Unity už pohání polovinu her. U mobilních her je to více než polovina. Unity už pracuje na více než třiceti platformách.

Na Disruptu promluvil také Kai-Fu Lee, bývalý šéf čínského Googlu a zakladatel významného fondu Sinovation. Ten je toho názoru, že i když ve Spojených státech mohli přijít s pokroky kolem vývoje umělé inteligence, Čína ve skutečně jde dopředu mnohem rychleji. A to i díky tomu, že má k dispozici více dat a má obří trh. Sinovation má například v portfoliu už pět AI firem, které mají hodnotu miliardu dolarů a výše.

Facebook otevírá své první datové centrum v Asii. Budova v Singapuru bude mít celkem jedenáct pater a celá výstavba vyjde na miliardu dolarů. Firma má v oblasti Asie a Pacifiku téměř 900 milionů měsíčních uživatelů, což je asi 40 procent z celkového počtu. Přesto příjmy z této oblasti tvoří pouze asi 18 procent.

Ericsson přichází s novou nabídkou pro 5G sítě, včetně RAN. Firma zároveň oznámila spolupráci se síťovým hráčem Juniper Networks. Opět jde o doplnění nabídky v rámci 5G, Juniper bude hrát namísto Cisca důležitou roli v optické části. No a Ericsson také provedl první testy 5G se švýcarským operátorem Swisscom.

Vychází OpenStack ve verzi 18, označení má Rocky. Hlavní novinky, které nabízí, je práce na bare metalu a jednodušší updatování.

SUSE v prvním pololetí roku 2018 vygenerovalo tržby ve výši 183 milionů dolarů, což je meziroční růst o 17 procent. Zisk EBITDA činí 56 milionů dolarů, meziročně o 23 procent více. Počet lidí narostl o 20 procent na 1400. Jeden ze dvou hlavních vývojů SUSE je v Praze. Firma také nedávno změnila vlastníka. Více v našem textu.

Výrobce čipů do automobilů NXP kupuje firmu OmniPHY. Zajímá se o její ethernetovou technologii určenou do aut, což lze využívat u autonomních a chytrých vozů.

Dell oznámil výsledky za druhý fiskální kvartál 2019. Tržby meziročně poskočily o 18 procent na 22,9 miliardy dolarů. Firma nadále splácí dluh za nákup EMC. Vrací se také na burzu.

IoT platforma relayr má nového majitele, za 300 milionů dolarů ji kupuje skupina Munich Re. Firmy říkají, že to má pomoci k dalšímu růstu.