SkyShowtime přichází. Čechy by mohla nalákat hlavně cenou

V produkci studií Universal nebo Paramount vznikly filmy jako Top Gun a jeho superúspěšné pokračování Top Gun: Maverick, špionážní akční série Mission: Impossible, dobrodružné sci-fi Jurský park: Nadvláda, sci-fi sága Star Trek, trilogie Kmotr, muzikál Mamma Mia!, legendární film E.T. Mimozemšťan a další známé kasovní trháky. Studio Dreamworks vytvořilo například animované pohádky o Mimoních.

Neznamená to, že uživatelé uvidí všechno okamžitě. Některé tituly sice budou dostupné už v den spuštění, jiné ale do katalogu přibydou později. Od spuštění služby by měly být dostupné například thriller Ambulance, historické drama Panství Downton: Nová éra, komedie Jerry and Marge Go Large, komedie Zlouni nebo akční drama Seveřan. Kinohity zastupuje už zmíněné pokračování filmu Top Gun anebo poslední díl Jurského parku.

Z televizní tvorby studií, které stojí za službou SkyShowtime, jsou českým divákům známé například seriály Dexter, Ve jménu vlasti (Homeland), Kriminálka Las Vegas, Zákon a pořádek nebo Californication. Nejmenší diváci milují Tlapkovou patrolu (Nickelodeon). Z těchto titulů je oficiálně potvrzena dostupnost 21. řady Zákona a pořádku.

Služba při své propagaci obecně zdůrazňuje spíše novinky, které tuzemští diváci ještě neviděli. SkyShowtime odkoupila také práva na uvedení vybraných seriálů z produkce české pobočky HBO. Jde o oceňované drama Bez vědomí, cestopis Lukáše Hejlíka Spolu & hladoví a dosud neuvedený seriál Jana Hřebejka Vítěz.





Z natáčení seriálu Bez vědomí Autor: HBO Europe

Většina premiérových seriálů SkyShowtime dosud nebyla v České republice oficiálně dostupná. Jde například o mafiánského Krále Tulsy se Sylvesterem Stallonem anebo westernový příběh Yellowstone s Kevinem Costnerem v hlavní roli. První dvě řady Yellowstone ovšem shodou okolností začne vysílat volně dostupná stanice Paramount Network, a to od 13. února s českým dabingem.

Fanoušky by mohl zaujmout také seriál 1923, ve kterém září Harrison Ford a Helen Mirrenová, nebo příběh Halo na motivy známé videohry. Všechny tyto premiérové pořady by měly být na SkyShowtime dostupné od data spuštění.

Natáčí se špionážní seriál Rabbit Hole (Králičí nora) s Kieferem Sutherlandem v hlavní roli, brzy bude mít premiéru muzikálový seriál Grease: Rise of the Pink Ladies (dějově předchází muzikálu Pomáda) nebo minisérie Fatal Attraction (Osudová přitažlivost), což je předělávka známého thrilleru z 80. let.

Obsah z nabídky SkyShowtime bude s českým dabingem, anebo alespoň s titulky. Dostupnost české zvukové stopy se u jednotlivých titulů liší.

Na různých trzích se může lišit také datum zpřístupnění konkrétního filmu nebo seriálu. Například animák Mimoni 2: Padouch přichází bude od 14. února viditelný v polském katalogu, ale v českém a slovenském se objeví až 28. února.

Cena a podporovaná zařízení

Základní poplatek za přístup na SkyShowtime je 179 Kč měsíčně. To je při vynechání akčních nabídek méně než výchozí platby u Netflixu (199–319 Kč podle tarifu), Disney+ (199 Kč při měsíční platbě) nebo HBO Max (199 Kč při měsíční platbě). Aplikaci je možné souběžně používat na 3 zařízeních.

Levnější předplatné je ovšem provázeno některými nedostatky. Maximální rozlišení, ve kterém jsou pořady dostupné, je zatím Full HD (1920 × 1080). Postupně se u filmů a seriálů objevuje prostorový zvuk Dolby 5.1.

Aplikace je dostupná pro mobily a tablety s iOS a systémem Android. Filmy a seriály si pustíte také v internetovém prohlížeči na stránce www.skyshowtime.com, dále v zařízeních se systémem tvOS, chytrých televizorech s Android TV, Google TV a v televizorech od LG vyrobených po roce 2018. Na obzoru je aplikace pro televizory Samsung se systémem Tizen.

Navrženo pro Evropu

„SkyShowtime je streamovací služba, kterou jsme navrhli a stvořili na míru evropským uživatelům,“ řekl novinářům při setkání ve Varšavě generální ředitel Monty Sarhan. „Těchto více než 20 trhů je tedy to jediné, čemu věnujeme pozornost,“ popsal rozdíl oproti konkurenčním celosvětovým aplikacím.

„Aplikace vznikla jako společný podnik dvou největších zábavních společností současnosti. Tedy firmy Comcast, což je mateřská společnost značek Universal, NBC, Sky nebo Dreamworks, a firmy Paramount. Spojily se, protože si uvědomily, že na těchto více než 20 trzích existuje obrovská příležitost. Máme všechny premiérové filmy od společností Universal i Paramount. A to jsou dvě nejstarší hollywoodská studia. Loni navíc byla nejúspěšnější: polovinu tržeb si v Hollywoodu připsaly společnosti Universal a Paramount,“ zdůraznil Monty Sarhan.

Představení SkyShowtime ve Varšavě. Zleva generální ředitel Monty Sarhan, programový ředitel Jon Farrar a Gábor Harsányi, který zodpovídá za středoevropské a východoevropské trhy. Autor: Filip Rožánek

První evropští uživatelé mohli SkyShowtime spustit v září 2022, konkrétně ve Skandinávii. Česko a Slovensko jsou ve skupině osmi států, na které přijde řada 14. února. „Zrovna na Valentýna. Lepší milostný dopis střední a východní Evropě jsme nemohli vymyslet!“ poznamenal generální ředitel s nadsázkou.

Obsah pro české uživatele

Manažeři zodpovědní za obsah SkyShowtime vyhledávají scénáře a pořady napříč trhem. „Je pro nás velmi důležitý místní obsah. Věříme v sílu příběhů a lidé chtějí příběhy, se kterými se mohou ztotožnit. Chtějí postavy, se kterými se mohou ztotožnit. A proto jsme přišli se SkyShowtime Originals. Na to jsem opravdu hrdý. Je to opravdu rychlá cesta, jak naskočit na vlnu původního obsahu. A jsem obzvlášť hrdý na to, že máme dva premiérové tituly ve střední a východní Evropě. Pro Českou republiku je to Vítěz a v Polsku uvedeme Varšavanku (Warszawianka). Oba jsou fenomenální,“ uvedl Monty Sarhan.

Seriál Vítěz natočil režisér Jan Hřebejk. Původně vznikal pro HBO jako její první slovenský seriál, ale když už byl skoro hotový, mateřská společnost HBO se rozhodla zrušit původní tvorbu ve střední Evropě. Proto po něm sáhla SkyShowtime.

Šestidílný komediální seriál vypráví příběh fiktivního předsedy vlády Viktora Hudáka (Ady Hajdu), který se po skončení politické kariéry vrací k běžnému životu. Ukáže se ovšem, že ani doma nemá hlavní slovo, protože musí poslouchat nejenom manželku, ale i tři dcery.

„Nejenom místní obsah, ale i jeho výroba jsou pro nás důležité,“ podotkl programový ředitel Jon Farrar. „Mám za úkol se dostat k místním talentům, producentům a scenáristům a přimět je, aby své úžasné pořady dali na SkyShowtime,“ přiblížil. „Chceme být žánrově co nejpestřejší, takže nás zajímají akční filmy, thrillery, kriminálky, komedie, romantika i obsah pro děti. Filmy a pořady pro děti jsou hodně podstatnou součástí naší nabídky. Mimoňové jsou nejvýdělečnější série animovaných filmů všech dob. K tomu máme úžasný katalog Nickelodeonu s Tlapkovou patrolou, iCarly a dalšími senzačními seriály.“

SkyShowtime bude kromě koprodukcí investovat také do nákupu už hotových pořadů od jiných distributorů a vysílatelů v konkrétních zemích. Středoevropské kanceláře má v Budapešti a ve Varšavě, ale své zástupce má na každém trhu, kde působí.





Dabing, nebo titulky?

SkyShowtime je dostupná v celkem 18 evropských jazycích. Nechybí mezi nimi čeština a slovenština. „Lokalizace trvá dlouho, ale my chceme lokalizovat všechno. A my nejenom lokalizujeme, ale také zohledňujeme tržní standardy. Takže například v Polsku jsou uživatelé zvyklí na voice-over. V České republice a Maďarsku vyrábíme dabing, protože na to jsou lidé v těchto zemích zvyklí. A jinde zase očekávají titulky, tak pro ně děláme titulky,“ uzavřel Gábor Harsányi, který zodpovídá za středoevropské a východoevropské trhy.

Na specializovaném serveru Dabingforum.cz postupně vzniká přehled titulů, u kterých je známo, že SkyShowtime nechala vyrobit český dabing. Z této diskuse mimo jiné vyplývá, že některé klasické snímky budou mít novou verzi českého znění – třeba v případě filmu Čelisti II (1978) půjde už o třetí dabing.