Slábne bezpečnostní rozpočet Bitcoinové sítě? Trend je znepokojivý

Na první pohled nikdy nebylo lépe. Bitcoin vstoupil do nového roku s hashovacím výkonem sítě na all-time high a zisk minerů od posledního halvingu vzrostl o 400 procent. Pomineme-li prostý fakt, že hashrate je jen velmi nepřímý ukazatel obtížnosti (cena za hash postupem času dramaticky klesá), který se ostatně teprve nedávno vrátil na hodnoty ze začátku loňského léta, je tu jeden mnohem důležitější aspekt.

Máme zde programově se neustále snižující odměnu za vytěžený blok, který zatím není adekvátně kompenzovaný transakčními poplatky a naděje na zlepšení spíše klesá, než stoupá. Když se podíváme v trochu větším detailu, zjistíme, že objem on-chain transakcí od loňského léta dokonce docela významně klesá, a to zjevně v okamžiku, kdy konkurence zažívá přesný opak. Je to důvod k obavám?

V prvé řadě je třeba říci, že není čeho se bát v tuto chvíli, zejména díky tržní ceně bitcoinu jsou aktuálně náklady na nejznámější útoky na síť brutální, trend ale rozhodně znepokojivý je. Podíl transakčních poplatků na bezpečnostním rozpočtu sítě klesá od konce bitcoinové retailové horečky v roce 2017, a i když to od května 2020 do května minulého roku vypadalo, že poplatky chytají druhý dech, příliš se to dlouhodobě nelepší, spíš naopak.



Autor: The Block

Rostoucí aktivita na druhé vrstvě sítě, v daném případě Lightning Network, ani optimalizace využití bloku (Schnorr signatures) zlepšení trendu také příliš nenahrává. Původní Satoshiho vize (ta skutečná), tedy, že během několika dekád převezmou díky kontinuálně vzrůstajícímu transakčnímu objemu a vlivem klesající odměny za vytěžený blok transakční poplatky hlavní úlohu kompenzace pro minery za potvrzování bloků, tak začíná dostávat povážlivé trhliny.

Předpoklad, že masová adopce bitcoinu půjde ruku v ruce s rostoucí poptávkou po využití kapacity bloku k většímu objemu transakcí, což povede k poklesu významu odměny za vytěžení bloku a jejímu nahrazení transakčními poplatky, se dosud nenaplnil. Rozpočet, který síť chrání například před 51% útokem, navíc čistě technicky vzato klesá již jedenáctým rokem v řadě. Význam transakčních poplatků je také, zdá se, čím dál tím menší.



Autor: Glassnode

Zatímco hodnota kryptoměny za uplynulý rok stoupla přibližně o 60 %, její použití coby způsobu platby spíš klesá. To je hezky vidět například na datech provozovatelů kryptoměnových platebních bran. Podle dat BitPay například bitcoinové platby loni tvořily jen 65 % zpracovaných plateb, ještě v roce 2020 to bylo 92 %. Pokles je ve prospěch alternativních kryptoměnových plateb.

To je další voda na mlýn bitcoinových kritiků, kteří již léta tvrdí, že transakční poplatky nemusí mít sílu vykompenzovat klesající odměnu z vytěžených bloků a bezpečnostní rozpočet sítě, který je zatím pořád spíš masivnější, než by bylo potřeba, půjde rychle a dramaticky dolů.

Smysl halvingů vs. bezpečnost sítě

Když Satoshi Nakoamoto v říjnu 2008 zaslal do e-mailové konference s honosným názvem The Cryptography Mailing List rozpracovanou verzi svého návrhu digitální měny Bitcoin, vzbudila nedůvěru řadou aspektů, mezi nimi i způsobem vynucování vzácnosti a prací s inflací decentralizované měny, kterou nikdo neměl být schopen od určitého momentu její adopce zastavit.

Bitcoin, nedíváme-li se na něj optikou jeho dolarové nebo korunové hodnoty, je a za našeho života též zůstane měnou inflační. Jeho roční inflace ale každé čtyři roky klesne, to je rozdíl oproti fiat měnám včetně třeba české koruny, u které roční inflace poslední čtyři roky stoupala. Někdy se poněkud mylně hovoří o tom, že Bitcoin má konečnou fixní zásobu 21 milionů BTC, to je ale určité zjednodušení. Ve skutečnosti je to tak, že se v důsledku periodicky se opakujících halvingů množství Bitcoinů ustálí přibližně na hodnotě 20 999 999,9 BTC a nějaké drobné. Podstatnou vlastností této pravidelně se snižující emise je, že z dlouhodobého hlediska významně zpomaluje množství nových bitcoinů uvolňovaných do oběhu.

Význam tohoto designu, který je v principu stejně tak chytrý, jako je v konkrétní realizaci nahodilý, pěkně shrnul v roce 2012 pro Bitcoin Magazine Vitalik Buterin, tehdy ještě coby významný bitcoinový proponent:

„Hlavní důvod, proč se tak děje, je snaha uchovat inflaci pod kontrolou. Jednou z hlavních slabin fiat měn kontrolovaných centrálními bankami je to, že banky mohou v případě potřeby vytvořit tolik peněz, kolik chtějí, a pokud jich budou tisknout příliš, zákon nabídky a poptávky povede k tomu, že se jejich hodnota začne propadat velice rychle,“ píše. „Bitcoin na druhé straně je navržen tak, aby simuloval chování komodity, jako je zlato. Existuje pouze omezené množství zlata na světě a s každým vytěženým gramem je stále těžší a těžší získat nové. Důsledkem této omezené zásoby je to, že zlato uchovává svoji funkci jako mezinárodní směnné médium a uchovatel hodnoty déle než 6 tisíc let a je zde naděje, že Bitcoin zafunguje totožně,“ dodává.

Halving je tedy důležitý zejména proto, že poskytuje předvídatelnost emise a vynucuje v dlouhodobém měřítku vzácnost měny, což je někdy uváděno jako základní hodnota Bitcoinu coby aktiva. Halving má ale také významný dopad na mechanismus zabezpečení sítě, což byl od počátku hlavní důvod, proč se vůbec děje nějaký mining. Jak již bylo řečeno, těžaři jsou odměňováni za každý potvrzený blok novými bitcoiny a odměnami z potvrzených transakcí. S každý dalším halvingem zatím incentivy pro minery klesaly.

Problém vs. zřejmě neprůchozí řešení

S každým dalším půlením emise nových bitcoinů tak zatím také vzrůstají rizika spojená s chybně nastaveným security budgetem sítě. Nikdo nechce platit vysoké transakční poplatky a vydávat se touto cestou by byla pro Bitcoin jednoznačná cesta do zapomnění. Na druhé straně, rozpočet na bezpečnost sítě je v zájmu všech participujících stran. Jak to vyřešit?

Jedním způsobem elegantního řešení problému by byla stabilní míra inflace bitcoinu – ideálně někde v rozmezí od 0,1 % do 1 %. „S klesajícími odměnami pro minery za vytěžení bloku, pokud radikálně nenarostou transakční poplatky, může časem nastat situace, kdy již mineři nebudou mít dostatečnou motivaci se chovat poctivě, což bude mít pro síť fatální následky,“ říká v rozhovoru z roku 2019 bývalý bitcoinový vývojář Peter Todd.

Jedním dechem ale zároveň dodává, že je to nejspíš neprůchozí myšlenka: „Narativ o 21 milionech bitcoinů, které budou kdy vytěženy, je už tak silně zakořeněný, že je větší pravděpodobnost, že síť jednoho krásného hodně vzdáleného dne v budoucnosti umře, než že by se na této úrovni něco měnilo. Šance, že se můj názor prosadí, je prakticky nulová, ale nemůžu si pomoci, jsem prostě upřímný,“ dodává.

Proč ani růst hodnoty bitcoinu problém tak docela neřeší

Jeden aspekt jsme zatím záměrně nezmínili. Zatímco příjmy těžařů jsou denominovány v bitcoinech a řada z nich v nich dále účtuje a konzervuje své zisky, vynaložené náklady (hardware, logistika, energie a financování) se počítají ve fiat měně. Vzhledem k tomu, co bitcoin předváděl od posledního halvingu až do listopadu loňského roku, nemají si mineři navzdory faktu, že je bloková odměna nejnižší v historii, zatím rozhodně na co stěžovat. Od halvingu vzrostly celkové dolarové tržby minerů z 9,3 milionů dolarů za den na více než 45 milionů denně.

Těžební průmysl je tak za své služby placen královsky a navzdory nedávnému ochlazení trhu generuje zisky, které nemají zase tak daleko k historickému vrcholu (67 milionů dolarů za den z května 2021). To je ale stále jen odkládání problému.

Rostoucí cena bitcoinu ve fiat měnách sama bezpečnostní rozpočet nezachrání. Ten se totiž počítá v relativních hodnotách. Máme zde vzorec, který zahrnuje příjmy těžařů (odměny za blok a poplatky), děleno celkovou tržní kapitalizací. Proč zajišťujeme tržní kapitalizaci, a ne například počet transakcí, obzvlášť, když tržní kapitalizace je tak trochu nahodilé číslo, protože nikdo přesně neví, kolik bitcoinů je ve skutečnosti aktivních? To je celkem jednoduché, teoretická motivace k útoku na síť totiž roste s hodnotou sítě samotné. Ze stejného důvodu například musí státy poměřovat své obranné rozpočty ve vztahu k jejich HDP.

Rychlé řešení problému bohužel neexistuje, to ale není důvod zavírat před ním oči a tvářit se, že zde vůbec není.