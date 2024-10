Slavná česká zbrojovka se zamotanou cestou pouští do oblasti, kde zatím neuspěly ani Microsoft nebo Apple

Celosvětově významná tuzemská zbrojovka Czechoslovak Group (CSG), pod níž spadají společnosti jako Tatra, Excalibur Army nebo Baschieri & Pellagri, se vrhla do byznysu, ve kterém se prozatím nepodařilo ve velkém uspět ani Microsoftu, Applu nebo Metě. Skupina Michala Strnada koupila dvě české technologie zaměřené na rozšířenou realitu (AR) a začlenila je do divize CSG Aerospace vyvíjející například systémy pro řízení letového provozu (CS Soft), radary (Eldis) nebo přístup do vzdušného prostoru pro drony (UpVision).

Rozšířená realita je už několik let prozkoumávaný koncept. Myšlenka je taková, že si uživatelé nasadí brýle s průhlednými displeji schopné nad fyzickou realitou zobrazovat doplňující informace. Kromě brýlí lze používat i chytré telefony či tablety. Technologie však stále má řadu limitů, takže s ní zatím nelze realizovat všemožné sci-fi vize. Doposud jsme se setkávali spíše s proof-of-concepty a těžkopádnými aplikacemi. Microsoft nedávno ukončil prodeje HoloLens (možná začne dělat na něčem dalším), poslední prototyp brýlí od Mety je ještě daleko k masovému nasazení a Vision Pro od Applu kombinující AR a VR se i kvůli vysoké ceně neprodávají nijak slavně.

V CSG ale naznali, že nastal čas se pokusit o úspěch, což v praxi znamená začít z AR byznysu do roku 2028 generovat tržby alespoň 250 milionů korun. Češi se nepouští do výroby brýlí, ale vývoje softwaru, který má využívat různých druhů hardwaru včetně telefonů. A to tak, aby vše bylo co nejjednodušší na nasazení a cena nebourala excelovské tabulky.

Vojenské kořeny

Spojení zbrojovky a AR evokuje nasazení rozšířené reality pro augmentované vojáky a jejich techniku, tam ale plány alespoň prozatím nemíří. CSG podniká i v průmyslu, kam míří v prvé řadě. Koncept pro vojáky ostatně není moc připravený. Americká armáda například dělá testy s upravenými HoloLens od Microsoftu (brýle IVAS) a vzkázala, že je rozhodně nutné srazit cenu zařízení pod současných 80 tisíc dolarů za kus.





AR se nicméně do Czechoslovak Group dostala skrze vojenské kořeny. První akvizicí zbrojovky v tomto oboru byl český startup Pocket Virtuality. Ten založil spoluzakladatel největšího českého herního studia Bohemia Interactive (Arma či DayZ) a jeho někdejší technický mozek Jan Hovora. Kapitálově do něj vstoupil fond Touzimsky Kapital podnikatele Jana Veverky, který zaznamenal úspěch třeba s brněnským online prodejcem letenek Kiwi.com. Veverka byl v minulosti prvním vojákem aktivních záloh v historii Armády ČR (601. skupina speciálních sil), který byl nasazen v Afghánistánu a Mali. Dodává také drony Ukrajincům a má na armádu a její představitele další vazby, kamarádí se například s náčelníkem generálního štábu Karlem Řehkou.

Veverka v roce 2021 do vedení Pocket Virtuality dosadil svoji partnerku a bývalou členku vedení Kiwi.com Lucii Brešovou. Ve startupu poté nastaly určité neshody se směřováním, což nakonec vyústilo v odchod Hovory a posléze v prodej Pocket Virtuality do rukou CSG a Strnada.

Hovora se snažil od Veverky vykoupit podíl. Finančně měl podle informací Lupy pomoci Marek Španěl, spoluzakladatel a dosavadní spolumajitel Bohemia Interactive, která v minulosti mimo jiné vytvořila spin-off pro vojenské simulace Bohemia Interactive Simulations, jejž koupila obří britská zbrojovka BAE Systems. Produkt je standardem pro virtuální výcvik v NATO. Španělova a Hovorova nabídka nicméně byla odmítnuta a kupec se našel v podobě CSG.

Určité popsané personální propojení se promítá také do další technologické aktivity CSG, a sice fondu Presto Tech Horizons, který zbrojovka zformovala s pražským fondem Presto Ventures. Na investice do obranných startupů má čtyři miliardy korun. Jeho tým teď posílila právě Brešová.

Další český AR projekt

Hovora nyní pracuje na novém startupu QuaternAR vytvářejícím software (SDK a API) pro přidávání schopností rozšířené reality do existujících aplikací. Investorem se nedávno stal právě Španěl s dalším majitelem Bohemky Slavomírem Pavlíčkem, a to skrze jejich firmu SPM Invest. Ta mimo jiné ovládá Parlamentní listy nebo Echo24.

QuaternAR spolupracuje s firmou Skyline Software Systems zabývající se fotogrammetrií a 3D vizualizací. Češi tomu dodávají AR vrstvu. QuaternAR používá izraelská armáda v boji proti Hamásu. Izraelci pomocí dronů nasbírají snímky bojiště, skrze fotogrametrii vytvoří jeho 3D model a pak si ho sdíleně v AR promítají na základně a plánují taktiku – v podstatě jde o moderní alternativu k šoupání vojáčků po stole (war table).

Technicky více na zem

Pocket Virtuality každopádně pod Hovorou pracovala na technicky velmi náročné technologii. Software zvaný Fata Morgana dokázal skrze AR brýle HoloLens snímat fyzické prostředí a převést ho do 3D virtuální podoby. Skrze brýle pro virtuální realitu pak bylo možné se v tomto prostředí pohybovat. Myšlenkou bylo stvořit takovou „teleportaci“ určenou na dálkovou instruktáž a podobně. Testy probíhaly třeba ve Škodě JS.

Po odchodu zakladatele Hovory se nicméně Fata Morgana dostala do vývojového limba. Po odkupu zbrojovkou CSG se začalo řešit, co a jak. Podle některých hlasů z okolí transakce se Hovora „snažil vytvořit katedrálu“, což v překladu znamená, že budoval skutečně technologicky náročnou věc. CSG přitom potřebovala něco, co lze začít prodávat co nejširšímu množství zákazníků.

I proto nedávno došlo k další transakci, když CSG koupila mladou firmu Smartoo původně vyčleněnou z Immersive Technologies. Smartoo vyvíjí software pro asistenci v AR, kdy například servisní technik může mít volné ruce a informace, jako jsou plánky nebo postupy. získávat skrze brýle. Něco takového teď vlastními silami zkouší v Temelíně, o čemž jsme na Lupě psali. Nový přístup CSG je oproti Fata Morganě výrazně technicky jednodušší, software ale lze rozjet na iOS, Androidu nebo brýlích typu RealWear a Vuzix. Koncept si nehraje s převodem reálného prostředí do 3D, ale zobrazuje základní informace.

Spojením Fata Morgany od Pocket Virtuality a Smartoo vznikne SaaS aplikace Lumnio, kterou CSG vypustí na trh v listopadu v Kopřivnici. Aplikace například umožní „provádět vzdálený servis, kdy bude moci práci vykonávat méně kvalifikovaný pracovník, kterého bude díky rozšířené realitě na dálku vést zkušený kolega, aniž by se musel složitě přesouvat do místa opravy. Digitalizací servisních manuálů i postupů oprav prováděných zkušenými odborníky také vznikne způsob, jak efektivně předávat know-how v průmyslovém prostředí, kde je kvalifikovaných odborníků trvalý nedostatek.“

RealWear či Vuzix se podle CSG do průmyslového prostředí hodí více než HoloLens, na brýle se například může prášit a jdou používat v dešti. „Zároveň chceme, aby naše řešení bylo dostupné, proto bude i na mobilech. Musíme se zbavit bariér, které přináší AR hardware,“ vysvětlil Lupě Bohuslav Paule, šéf Pocket Virtuality v CSG.

Škoda, Tatra nebo Altron

Příkladů použití může být několik. Škoda Auto v rámci testů Smartoo napojilo tuto aplikaci na SAP, takže byly k dispozici všechny servisní pracovní postupy pro zobrazení v AR. Pražský stavitel datových center Altron se systém chystá začít využívat v praxi. „Připravujeme aplikaci využívající AR pro provoz a servis datacenter,“ řekla firma Lupě.

Využití by se mohlo najít rovněž v rámci skupiny CSG. Například manuál pro Tatru Titus má 3,5 tisíce stránek, což lze digitalizovat a při technických zásazích na místě zobrazovat skrze brýle podle kontextu. „Ale technologie zdaleka ještě není tam, že lze přijít ke stroji a brýle hned poznají závadu a řeknou, co je nutné udělat,“ upozornil Robert Paskovský, který do CSG přišel v rámci akvizice Smartoo.

Skupina zároveň nemá Pocket Virtuality živit, produkt se musí uchytit sám s tím, že AR sekce má podle Pauleho a Paskovského nastaveny poměrně tvrdé cíle (KPI). „Od firem ze skupiny víme, že existují reálné problémy, jež se pomocí AR dají řešit. Prostor na trhu existuje,“ nastínil Paule. Firma se kromě Česka později vydá do Evropy a USA. Na produktu dělá tým 25 lidí.

Nebude to ale lehké. Na neprokopaném trhu totiž budou konkurovat větší hráči jako TeamViewer nebo PTC. Oba podniky nakupovaly a přispěly ke konsolidaci na trhu, v rámci něhož se objevuje řada podobných nástrojů. Nová aplikace Lumnio od Pocket Virtuality se v listopadu objeví v obchodech s aplikacemi, součástí bude i demo ukázka pro vyzkoušení.

Český obranný průmysl vytváří pěkné technologie. Takto například vypadá rušící systém STARKOM, takzvané „kladivo na signály“. Prvky od firmy URC Systems jsou nainstalovaný na Tatře od CSG: