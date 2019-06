 »  Slouží Bitcoin jenom ke spekulacím? A do jaké míry je to skutečně problém?

Bloomberg s odvoláním na data americké výzkumné společnosti Chainalysis tvrdí, že se během prvních čtyř měsíců letošního roku u obchodníků uskutečnilo pouze 1,3 procenta transakcí prostřednictvím Bitcoinu, tedy zhruba stejně jako v předchozích dvou letech. Ekonomické aktivitě bitcoinu tak podle Chainalysis stále dominují burzovní obchody a spekulace.

„Přestože společnosti jako AT&T nechávají zákazníky kryptoměnami platit, jen málo spekulantů má zájem o jejich používání, když cena kryptoměny může v řádu týdnů stoupnout o dalších 50 procent. To je nyní hlavní dilema bitcoinu,“ píše autorka článku.

„Bitcoin potřebuje medializaci, aby přitáhl davy a stal se životaschopnou elektronickou alternativou k penězům. Spolu s ním se ale vyvinula kultura ‚holderů‘, kteří preferují hromadění před utrácením,“ dodává. Článek tak možná nezáměrně vrátil na světlo problém, který již několik let dělí samotnou bitcoinovou komunitu – jde o souboj narativů bitcoin jako Store of Value (SoV) a bitcoin jako Medium of Exchange (MoE). Právě tento spor vedl po vyhrocení v roce 2017 mimo jiné i k podivnému experimentu v podobě forku jménem Bitcoin Cash, který (ironicky) ovšem tento problém ve skutečnosti vůbec neřeší. Může ale dlouhodobě existovat jedno bez druhého? A je spekulace skutečně brzdou adopce a má bitcoin opravdu jen na výběr být buď SoV, nebo MoE?

Samotný fakt, že se Bitcoin využívá ve zvýšené míře ke spekulaci, samozřejmě problémem není, spekulanti poměrně efektivně suplují roli zatím nepřítomného byznysu a zajišťují trhu potřebnou likviditu, která je v něm dnes žalostně potřeba. Pojďme se ale ponořit trochu hlouběji.

Tak trochu začarovaný kruh

Způsob, jak Chainalysis ke svým výsledkům došla, bohužel neznáme, a tak musíme předpokládat, že jsou závěry a použitá metodologie správné. Závěry ostatně jen potvrzují to, co všichni tak nějak intuitivně tuší, jen se o tom příliš nemluví. To, že ale příliš lidí nechce Bitcoin používat k běžnému placení (i když můžou), je fakt, sám jsem toho byl svědkem naposledy tuto sobotu na srazu lidí z pražské kryptoměnové komunity.

V podniku, který přijímá bitcoin i fiat měnu, byl bitcoinem ochotný zaplatit jediný člověk (a já sám to nebyl), pro většinu bylo riziko, že by mohla hodnota kryptoměny do jejího dalšího nákupu signifikantně vzrůst, příliš velké (pomíjím teď technické problémy, jako mohou být vysoké transakční poplatky při zaplněném mempoolu). Osobně jsem podobnou zkušeností prošel několikrát, potud tedy žádný spor. Otázkou tedy zůstává, nakolik je to skutečný problém, a to nás přivádí k jiné otázce – co to ten Bitcoin vlastně je?

TIP: Doporučení č. 16: hrozba pro kryptoměnové burzy, nebo spíš pro jejich uživatele

To je ale zatím poměrně obtížně uchopitelné, neboť z technického hlediska může Bitcoin představovat celou řadu věcí (je to především protokol), jeho úloha se v posledních pěti letech několikrát měnila a je pravděpodobné, že se ještě měnit bude. Původní Satoshiho vize spočívala ve vytvoření decentralizované a vůči cenzuře rezistentní formy peněz s vlastním platebním systémem (peer to peer electronic cash system), dnes více převažuje názor, že jde o nesystémový uchovatel hodnoty (digitálního zlata), a za dalších pět let to klidně může být zase úplně jinak. Vnímání účelu se mění s tím, jak se technologie vyvíjí.

Pokud jde o souboj SoV vs. MoE, máme zde trochu začarovaný kruh. Pokud se bude Bitcoinu dařit jako investičnímu nástroji, bude zároveň selhávat ve své roli coby měny, neboť nemotivuje uživatele k tomu, aby jej nechali cirkulovat (což je jedna ze základních vlastností měny), ale investoři jej budou hromadit. A jestli se pro něj nenajde jiné reálné využití, hrozí, že jeho hodnota půjde časem zase prudce dolů. Pokud totiž Bitcoin ztratí svůj utilitární smysl, začne stát jeho SoV funkce na vodě a jediné, co ji ještě nějaký čas bude držet pohromadě je přetrvávajc síťový efekt. Pokud by bitcoin naopak plně uspěl jako alternativa měna, bude daleko méně zajímavý investičně (třeba proto, že budou obchodníci neustále na trh vracet utržené bitcoiny a tím dokola srážet jeho cenu a nebude se mu také dostávat takové publicity).

Stejný problém je s bitcoiny coby penězi. Lidé dávají přednost používání peněz, které mají při dané cenové hladině relativně stabilní kupní sílu (nebo se alespoň předvídatelně mění). Nejde jen o psychologický aspekt (viz výše zmíněný strach z nenadálého nárůstu hodnoty), ale také o to, že pokud netušíme, jaká bude v konkrétním okamžiku v budoucnu kupní síla našich peněz (o 50 % větší, nebo o 30 % menší?), těžko můžeme větší nákupy plánovat. Situaci nezachraňuje ani to, že má zatím bitcoin dlouhodobě tendenci svoji hodnotu zvyšovat (navíc exponenciálně). Pro peníze to zkrátka nejsou dobré vlastnosti a zároveň nejde o problém, který je v silách vývojářů opravit.