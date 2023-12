Slováci dokončují „výlov“ miliardového českého trhu s hostingy. Spojili se i se zdejší konkurencí Microsoftu

Slovenský investiční fond Sandberg Capital pomalu dokončuje konsolidaci menších firem na českém trhu s webhostingem. Jím spoluvlastněná společnost Webglobe od roku 2021 skoupila deset tuzemských firem, které převádí primárně pod jednu značku. Cílem je vytvořit většího regionálního hráče a toho pak potenciálně prodat některému z mezinárodních hostingových obrů.

Webglobe nakupoval v Praze, Brně, Jablonci, Děčíně a Prostějově. Slováci do portfolia získali tradiční české hostingové značky jako Ignum, Savana.cz, Hosting90, Stable.cz a další. Podle informací Lupy je to vyšlo na více než 200 milionů korun. Na trhu primárně zůstane značka Webglobe, například Domena.cz ale zůstane. Konsolidovaný celek má dnes kolem stovky lidí a centralizované kanceláře v Praze, Bratislavě a Bělehradu.

Slováci se teď hlavně soustředí na obchodní a provozní spojení, nákupy ale nemusí být u konce. „Stále máme akviziční apetit, ale už nebudeme tak agresivní. Vedeme prvotní oťukávací rozhovory se zakladateli ve třech zemích. Ale primárně teď musíme udělat pořádnou integraci,“ popsal E15 zakladatel a předseda představenstva Webglobu Igor Strečko. Ten donedávna působil také jako výkonný ředitel, jeho roli ale převzal na Slovensku žijící italský manažer Giacomo Tognoni.

Na českém trhu už toho po „výlovu“ Webglobu ostatně zase tolik koupit nejde – pokud by Slováci nemířili do vyšších vod. Jde spíše o firmičky s milionovými tržbami, jako třeba eBola.cz, kterou Webglobe získal letos v létě.





Špinavá práce

Český webhostingový trh nikdo neměří a také hodně záleží na tom, co se do takového webhostingu přesně počítá. Když zůstaneme u konkurentů typu Forpsi a Active 24, trh podle propočtů Lupy a čísel od insiderů přesahuje miliardu korun ročně. Jde o relativně malé číslo, ovšem se zajímavým potenciálem. V Česku totiž působila řada malých firem až živnostníků, což vytvořilo prostor pro jejich konsolidaci a s tím spojené výhody, jako jsou úspory z rozsahu.

Až bude akviziční práce Webglobu hotová, bude se mířit na exit v podobě prodeje velkému zahraničnímu investorovi. „V konsolidaci menších firem odvádíme špinavou práci, do které se západoevropským hráčům nechce. Ti chtějí koupit hotový balík a zároveň musí růst, aby dokázali konkurovat americkým společnostem typu GoDaddy nebo DreamHost,“ vysvětlil Strečko.

Nákupy po Evropě v nedávné minulosti realizoval německý United Internet, polská R22, italská DHH a belgický Team Blue. Webglobe bude moci potenciálním kupcům kromě Česka nabídnout i aktiva na Slovensku, kde je dvojkou na trhu, a v Srbsku. Tam už skupina koupila několik firem, zejména kvůli potenciálu. Podle digitálního indexu EU je v Česku 14 registrovaných internetových domén na 100 obyvatel, zatímco v Srbsku je to 1,4 domény. Webglobe si zatím v Srbsku drží pozici šestky.

„Strategie Webglobe může dávat smysl. Ale velikost společnosti po konsolidaci je zatím stále malá. Koupené firmy se potýkaly s udržením klientů, demotivovanými stárnoucími zakladateli a ztrátou inovací. Za poslední týdny jsme jim přetáhli tři velké zákazníky. Můj tip je, že to bude hra čísel s očištěním firem a vyrobením zisku EBITDA a s rozumným multiplem, za který to nějaký strategický hráč koupí. V případě multiplu se bavíme o devíti až dvanáctinásobku ročního EBITDA,“ okomentoval Damir Špoljarič, výkonný ředitel firmy VSHosting, kterou v roce 2020 ovládla německá skupina Contabo. Takový násobek by byl podle insiderů pod celosvětovým průměrem.

Spojení s IceWarpem

Webglobe společně s Forpsi a Active 24 patří mezi tři největší hráče v Česku (opět záleží na metodice, vynechány jsou hostingy s vlastními datacentry jako Wedos a VSHosting). Firma měla v roce 2022 tržby 216 milionů korun, přičemž 155 milionů šlo z Česka. Letos míří na 230 milionů s českým příspěvkem kolem 170 milionů.

Velcí západní hráči už u nás nakupovali. Kromě Contaba to byl Team Blue, jenž v roce 2020 za řádově miliardy korun získal brněnskou firmou Webnode vyvíjející technologii pro snadnou tvorbu webových stránek. Hostingové firmy se totiž snaží zvedat marži a zajišťovat organický růst nad rámec samotného hostování webů a postupně nabízí doplňkové služby. Stejnou cestou jde i Webglobe, který například vyvíjí vlastní konkurenci MailChimpu pro posílání newsletterů.

Webglobe také začal prodávat software české firmy IceWarp vyvíjející alternativu pro Microsoft Office 365 a Google Docs. Český produkt vyjde až o tři čtvrtiny levněji. Pro IceWarpy jsou hostingovky zajímavý prodejní kanál. „Skrze hostingové partnery nás po celém světě využívají miliony uživatelů,“ naznačil šéf IceWarpu Adam Paclt bez dalšího upřesnění.





Investice u nás udělala také severská skupina Axcel, která skrze Loopia Group ovládá původně slovenský WebSupport a Active 24.

„Je možné, že v budoucnu půjdeme i na další trhy ve střední a východní Evropě. Každopádně brzký exit ještě neplánujeme, jsme ve fázi budování,“ uzavřel Strečko.

Firma se také během migrací potýkala s různými technickými a provozními překážkami, během kterých logicky naštvala některé zákazníky. Strečko uvedl, že je situace stabilizovaná a že se naopak větší firma může soustředit na inovace. Větší brand dle jeho slov zároveň umožňuje lehčí shánění technických odborníků.

Sandberg Capital v Česku drží i další aktiva. Ovládá majoritu v IT holdingu Seyfor (dříve Solitea), cloudové firmě Revolgy, outsourcingových Titans freelancer a Bridgewater a investovala do startupu Daktela.