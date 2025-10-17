Lupa.cz  »  Slováci mají miliardy na neexistující čip, možný comeback Intelu, Budník poslal IT firmu do insolvence

Slováci mají miliardy na neexistující čip, možný comeback Intelu, Budník poslal IT firmu do insolvence

Jan Sedlák
Dnes
Doba čtení: 6 minut
přidejte názor

Sdílet

Apple Vision Pro
Autor: Apple
Poslední aktualizace pro Windows 10. Nový čip Apple M5 v prvních zařízeních. Další obří sumy do AI datacenter, je to bublina? Nizozemsko vzalo Číňanům firmu. Zprávy z IT, každý pátek na Lupě.

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Neexistující a údajně revoluční čip ze Slovenska prý získal další miliardy. Investora tají a chce na burzu. Tachyum má údajně příslib investice 220 milionů dolarů, která by se do měsíce měla připsat na účet. Investora neuvádí, prý ale nedávno dostal dvě firmy na burzu, jednu přes instrument SPAC. Slováci, kteří mají i vývoj v Brně, už roky pracují na čipu kombinujícím CPU a GPU a hlásají mnohem lepší parametry než to, co je na trhu. Teď prý čip, který se nedostal dal než do fáze simulace (FPGA) a ještě neměl testovací vzorky, všem natrhne zadek v AI. Do Tachya poslala peníze i slovenská vláda nebo Evropská komise, produkce se ale neustále odkládá.

Tomáš Budník a J&T a jejich Thein poslali do insolvence za stovky miliony koupenou IT firmu a další části rozporcovali a prodali. Jde o podnik C System CZ (dnes Thein Systems), který podle Budníka generoval nízké marže, takže byl rozprodán a zbytek je v insolvenčním řízení. Další firmu iBusiness Thein odkupují její manažeři. Thein už nechce působit v byznysu s přeprodejem hardwaru, ale soustředit se na vyšší marže u kyberbezpečnosti a podobně.

Tento týden vyšla poslední běžná servisní aktualizace Windows 10. Microsoft tím ukončuje podporu oblíbeného systému. V Evropě je ale možné až do poloviny října příštího roku pořád získávat bezpečnostní aktualizace. Ve Windows Update je nutné se zaregistrovat do prodloužených aktualizací zabezpečení. Nutný je účet Microsoftu.

Apple má nový čip M5, zamířil do prvních zařízení. Vyráběn je pomocí 3nm procesu, má 10 jader GPU (údajně čtyřnásobný výkon proti M4) a až 10 jader CPU (zrychlení na více vláknech až o 15 procent). Šířka pásma pro přístup k paměti je 153 GB/s, vylepšen byl také Neural Engine. Novinka zatím bude pohánět nový 14” MacBook ProiPad Pro a také brýle Apple Vision Pro.

Česko konečně začíná stavět neprolomitelnou kvantovou síť. Její část je ale v ohrožení, chybí peníze Přečtěte si také:

Česko konečně začíná stavět neprolomitelnou kvantovou síť. Její část je ale v ohrožení, chybí peníze

Intel představil architekturu Panther Lake, v rámci níž by mohl udělat comeback ve vlastní pokročilé výrobě. Jde o platformu pro notebooky postavenou na chipletech. CPU jádra si má Intel vyrábět sám na 1,8nm procesu (18A), má jich být osm až 16. To by naznačovalo, že si firma s novou továrnou v USA věří. Grafická jádra Xe3 si Intel má rovněž produkovat sám, a to na procesu Intel 3 (čtyři GPU jádra). Verzi s 12 GPU jádry bude mít nadále na starost TSMC (N3E). Panther Lake má letos zamířit k výrobcům počítačů, na krámech by první modely měly být k dispozici začátkem příštího roku. Tak uvidíme, jak to tentokrát dopadne. Intel také naznačil novou generaci grafik pod názvem Crescent Island – nejdříve pro servery, pak asi i pro běžné počítače. S GPU to tedy zřejmě nevzdává.

V Ostravě poběží jedna z evropských továren na umělou inteligenci, vyjde na miliardu Přečtěte si také:

V Ostravě poběží jedna z evropských továren na umělou inteligenci, vyjde na miliardu

OpenAI po Nvidii a AMD uzavřela další velké čipové spojenectví. S firmou Broadcom si bude navrhovat vlastní AI čipy, do nichž promítne vlastní poznatky z vývoje, trénování a inference LLM. Něco by už se mělo objevit koncem příštího roku a do roku 2029 by mělo běžet datacentrum. OpenAI chce s Broadcomem rozjet 10GW instalaci.

AMD a Oracle postaví AI cluster čítající 50 tisíc GPU. Půjde o nové modely AMD Instinct MI450 (výroba pomocí 2nm procesu) v kombinaci s procesory AMD Epyc generace Zen 6. Použity budou serverové racky Helios, což si lze představit jako referenční design AMD ve stylu Nvidia NVL72. Akce se rozjede v druhé polovině příštího roku. AMD Helios lze prozkoumat tady, vychází z Open Compute Projectu a má používat UALink, otevřenou alternativu k Nvidii.

TP-Link PG2400P: pohodlný gigabit přes elektrickou zásuvku Přečtěte si také:

TP-Link PG2400P: pohodlný gigabit přes elektrickou zásuvku

Microsoft, xAI, Nvidia a BlackRock chtějí za 40 miliard dolarů koupit Aligned Data Centers. Jde o amerického provozovatele datacenter a tudíž jde o další krok, jak naboostovat již tak obrovské kapacity pro AI. Nscale zase Microsoftu dodá kapacitu 200 tisíc Nvidia GB300. Nafukuje se AI bublina?

Anthropic vydal Claude Haiku 4.5. Jde o nejnovější verzi jeho nejmenšího jazykového modelu.

Nizozemská vláda vzala Číně kontrolu nad firmou Nexperia, která původně vznikla právě v Nizozemsku. Číňané tento čipový podnik koupili skrze státní podnik Wingtech. Bylo to ještě v době, kdy se v Evropě moc neřešila ekonomická bezpečnost a riziko průmyslové špionáže ze strany Číny. Teď dochází k vystřízlivění a dealy se zastavují již v zárodcích. Nizozemci nyní udělali kontroverzní krok a již prodaný podnik zabavili. Číňané už z Nexperie stahovali know-how do své země a přesouvali tam výrobu. Není to zdaleka jediný podobný příklad, na Lupě jsme například rozebrali podobné čínské snahy ve firmě Imagination Technologies, kterou v době čínského tlaku vedl současný šéf brněnské firmy Codasip.

Příběh jako z bondovky aneb Jak šéf českého čipového šampiona porazil Číňany a vyjednal obchod s Applem Přečtěte si také:

Příběh jako z bondovky aneb Jak šéf českého čipového šampiona porazil Číňany a vyjednal obchod s Applem

Čína opět zpřísňuje pravidla kolem vývozů vzácných surovin, což může mít negativní dopady na cenu elektroniky a hardwaru. Vývoz bude omezen u prvků typu holmium, thulium, erbium nebo ytterbium a rozšíří se také na procesy a technologie. Od prosince bude nutné žádat o speciální licence. Tento postup ne náhodou připomíná omezení USA v prodeji čipů a technologií kolem právě do Číny. Asijská mocnost dominuje trhu se surovinami, takže dělá protiakce. Obchodní válka, která neprospěje nikomu.

Google spouští nový vzhled přehrávače YouTube. Ovládací prvky méně zasahují do videa. Změny se objevují postupně na webu a v aplikacích pro televize a mobily.

Je zde operační systém MicroPythonOS. Je určený pro chod na mikrokontrolérech typu ESP32. Základem je MicroPython. Jde teprve o začátek open source projektu, jehož kódy jsou zde.

V Brně konečně vznikne metro. V nové hře od autora Hrotu zastaví na Cejlu nebo Kraví hoře Přečtěte si také:

V Brně konečně vznikne metro. V nové hře od autora Hrotu zastaví na Cejlu nebo Kraví hoře

Free Software Foundation chce vytvořit svobodný operační systém pro mobilní přístroje. Spuštěn byl projekt Librephone. Používat se má i reverzní inženýrství v tom smyslu, že se budou zkoumat systémy Android či LineageOS s cílem zbavit je nesvobodných částí. Dokumentace bude na této stránce.

V oběhu je asi 200 tisíc notebooků Framework se zranitelností UEFI. Je možné překonat Secure Boot.

Tuxedo Computers začala nabízet nový notebook InfinityBook Pro 15 Gen10. Linuxový stroj je postaven na procesoru Intel Core Ultra 7 255H.

Apple zvýšil nejvyšší odměnu v rámci programu pro hledání bezpečnostních děr v jeho technologiích. Nyní je možné dostat až dva miliony dolarů.

CIF debata

Meta vydala nový otevřený kompresní formát OpenZL. Napsán je v C/C++, kódy jsou tady a detaily zde.

Čtení na Root.cz a Cnews.cz:

  • Chcete mít Lupu bez bannerů?
  • Chcete dostávat speciální týdenní newsletter o zákulisí českého internetu?
  • Chcete mít k dispozici strojové přepisy podcastů?
  • Chcete získat slevu 1 000 Kč na jednu z našich konferencí?

Staňte se naším podporovatelem

Chci se stát podporovatelem
Seriál: Páteční výběr zpráv z velkého IT
Přečtěte si všechny díly seriálu Páteční výběr zpráv z velkého IT nebo sledujte jeho RSS
Neutrální ikona do widgetu na odběr článků ze seriálů

Zajímá vás toto téma? Chcete se o něm dozvědět víc?

Objednejte si upozornění na nově vydané články do vašeho mailu. Žádný článek vám tak neuteče.


Vstoupit do diskuse

Autor článku

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek
Digizone.cz

Komerční sdělení

Podcast

Mohlo by vás zajímat

Z našich webů

Dále u nás najdete

Polovině případů rakoviny se dá předejít, říká lékař

Spoření v říjnu: Kam bezpečně s penězi?

Nechtějí pracovat, nebo jen pracují jinak? Jak pochopit pracovní trh

Důchody 2026: Jak vypočítat, o kolik vám vzroste penze?

Naučte se sušit houby správně, aby se hezky lámaly

Jak funguje půjčka na bydlení bez zajištění nemovitostí?

IKEA představila kuličky se zcela novou chutí. Stojí 99 korun

V Česku se rýsuje oficiální „švarcsystém pro startupy“

Firemní schizofrenie – zavedené zvyky versus moderní nástroje

Digitální stát na půl plynu: Největší průzkum digitalizace odhalil slabiny

Praha láká hvězdy světové architektury

Když od bolavých zad brní nohy nebo ruce, je čas řešit to s lékařem

IDC: Cla necla, výdaje na evropský veřejný cloud jsou pořád vysoké

Jídlo pro zdravé oči: brokolice, žloutky, avokádo, čočka a sardinky

Synology povoluje disky jiných značek, ale jen u některých NAS

Zuzana opustila svět kamer a našla radost v těstě z brambor a mouky

Nemáte účet Microsoftu? Nebudete mít ani Windows 11!

Nejen Windows 10, podpora končí i pro Windows 11 23H2

Třetina Čechů dá za průměrný nákup elektroniky přes 5 tisíc korun

Google rozšiřuje AI ve vyhledávání, zabíjí své životodárné zdroje

Czech Internet Forum: Dvě dekády českého online světa a budoucnost v éře AI
PROGRAM
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).