Slováci mají miliardy na neexistující čip, možný comeback Intelu, Budník poslal IT firmu do insolvence

Neexistující a údajně revoluční čip ze Slovenska prý získal další miliardy. Investora tají a chce na burzu. Tachyum má údajně příslib investice 220 milionů dolarů, která by se do měsíce měla připsat na účet. Investora neuvádí, prý ale nedávno dostal dvě firmy na burzu, jednu přes instrument SPAC. Slováci, kteří mají i vývoj v Brně, už roky pracují na čipu kombinujícím CPU a GPU a hlásají mnohem lepší parametry než to, co je na trhu. Teď prý čip, který se nedostal dal než do fáze simulace (FPGA) a ještě neměl testovací vzorky, všem natrhne zadek v AI. Do Tachya poslala peníze i slovenská vláda nebo Evropská komise, produkce se ale neustále odkládá.
Tomáš Budník a J&T a jejich Thein poslali do insolvence za stovky miliony koupenou IT firmu a další části rozporcovali a prodali. Jde o podnik C System CZ (dnes Thein Systems), který podle Budníka generoval nízké marže, takže byl rozprodán a zbytek je v insolvenčním řízení. Další firmu iBusiness Thein odkupují její manažeři. Thein už nechce působit v byznysu s přeprodejem hardwaru, ale soustředit se na vyšší marže u kyberbezpečnosti a podobně.
Tento týden vyšla poslední běžná servisní aktualizace Windows 10. Microsoft tím ukončuje podporu oblíbeného systému. V Evropě je ale možné až do poloviny října příštího roku pořád získávat bezpečnostní aktualizace. Ve Windows Update je nutné se zaregistrovat do prodloužených aktualizací zabezpečení. Nutný je účet Microsoftu.
Apple má nový čip M5, zamířil do prvních zařízení. Vyráběn je pomocí 3nm procesu, má 10 jader GPU (údajně čtyřnásobný výkon proti M4) a až 10 jader CPU (zrychlení na více vláknech až o 15 procent). Šířka pásma pro přístup k paměti je 153 GB/s, vylepšen byl také Neural Engine. Novinka zatím bude pohánět nový 14” MacBook Pro, iPad Pro a také brýle Apple Vision Pro.
Intel představil architekturu Panther Lake, v rámci níž by mohl udělat comeback ve vlastní pokročilé výrobě. Jde o platformu pro notebooky postavenou na chipletech. CPU jádra si má Intel vyrábět sám na 1,8nm procesu (18A), má jich být osm až 16. To by naznačovalo, že si firma s novou továrnou v USA věří. Grafická jádra Xe3 si Intel má rovněž produkovat sám, a to na procesu Intel 3 (čtyři GPU jádra). Verzi s 12 GPU jádry bude mít nadále na starost TSMC (N3E). Panther Lake má letos zamířit k výrobcům počítačů, na krámech by první modely měly být k dispozici začátkem příštího roku. Tak uvidíme, jak to tentokrát dopadne. Intel také naznačil novou generaci grafik pod názvem Crescent Island – nejdříve pro servery, pak asi i pro běžné počítače. S GPU to tedy zřejmě nevzdává.
OpenAI po Nvidii a AMD uzavřela další velké čipové spojenectví. S firmou Broadcom si bude navrhovat vlastní AI čipy, do nichž promítne vlastní poznatky z vývoje, trénování a inference LLM. Něco by už se mělo objevit koncem příštího roku a do roku 2029 by mělo běžet datacentrum. OpenAI chce s Broadcomem rozjet 10GW instalaci.
AMD a Oracle postaví AI cluster čítající 50 tisíc GPU. Půjde o nové modely AMD Instinct MI450 (výroba pomocí 2nm procesu) v kombinaci s procesory AMD Epyc generace Zen 6. Použity budou serverové racky Helios, což si lze představit jako referenční design AMD ve stylu Nvidia NVL72. Akce se rozjede v druhé polovině příštího roku. AMD Helios lze prozkoumat tady, vychází z Open Compute Projectu a má používat UALink, otevřenou alternativu k Nvidii.
Microsoft, xAI, Nvidia a BlackRock chtějí za 40 miliard dolarů koupit Aligned Data Centers. Jde o amerického provozovatele datacenter a tudíž jde o další krok, jak naboostovat již tak obrovské kapacity pro AI. Nscale zase Microsoftu dodá kapacitu 200 tisíc Nvidia GB300. Nafukuje se AI bublina?
Anthropic vydal Claude Haiku 4.5. Jde o nejnovější verzi jeho nejmenšího jazykového modelu.
Nizozemská vláda vzala Číně kontrolu nad firmou Nexperia, která původně vznikla právě v Nizozemsku. Číňané tento čipový podnik koupili skrze státní podnik Wingtech. Bylo to ještě v době, kdy se v Evropě moc neřešila ekonomická bezpečnost a riziko průmyslové špionáže ze strany Číny. Teď dochází k vystřízlivění a dealy se zastavují již v zárodcích. Nizozemci nyní udělali kontroverzní krok a již prodaný podnik zabavili. Číňané už z Nexperie stahovali know-how do své země a přesouvali tam výrobu. Není to zdaleka jediný podobný příklad, na Lupě jsme například rozebrali podobné čínské snahy ve firmě Imagination Technologies, kterou v době čínského tlaku vedl současný šéf brněnské firmy Codasip.
Čína opět zpřísňuje pravidla kolem vývozů vzácných surovin, což může mít negativní dopady na cenu elektroniky a hardwaru. Vývoz bude omezen u prvků typu holmium, thulium, erbium nebo ytterbium a rozšíří se také na procesy a technologie. Od prosince bude nutné žádat o speciální licence. Tento postup ne náhodou připomíná omezení USA v prodeji čipů a technologií kolem právě do Číny. Asijská mocnost dominuje trhu se surovinami, takže dělá protiakce. Obchodní válka, která neprospěje nikomu.
Google spouští nový vzhled přehrávače YouTube. Ovládací prvky méně zasahují do videa. Změny se objevují postupně na webu a v aplikacích pro televize a mobily.
Je zde operační systém MicroPythonOS. Je určený pro chod na mikrokontrolérech typu ESP32. Základem je MicroPython. Jde teprve o začátek open source projektu, jehož kódy jsou zde.
Free Software Foundation chce vytvořit svobodný operační systém pro mobilní přístroje. Spuštěn byl projekt Librephone. Používat se má i reverzní inženýrství v tom smyslu, že se budou zkoumat systémy Android či LineageOS s cílem zbavit je nesvobodných částí. Dokumentace bude na této stránce.
V oběhu je asi 200 tisíc notebooků Framework se zranitelností UEFI. Je možné překonat Secure Boot.
Tuxedo Computers začala nabízet nový notebook InfinityBook Pro 15 Gen10. Linuxový stroj je postaven na procesoru Intel Core Ultra 7 255H.
Apple zvýšil nejvyšší odměnu v rámci programu pro hledání bezpečnostních děr v jeho technologiích. Nyní je možné dostat až dva miliony dolarů.
Meta vydala nový otevřený kompresní formát OpenZL. Napsán je v C/C++, kódy jsou tady a detaily zde.
