Slovenský superčip čelí likvidaci, Lukačovič má další úspěšný byznys, T-Mobile poslal matce miliardové zisky

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?
Údajně revoluční čip ze Slovenska čelí likvidaci, česká pobočka končí. Zakladatel vyhrožoval kontaktem na Trumpa. Jeden z hlavních investorů společnosti Tachyum podal návrh na likvidaci, Slováci jsou podle něho insolventní. Firma to odmítá a vše je prý na dobré cestě, i když čip Prodigy, který má porazit i Nvidii, čelí letitým odkladům, neustále mění specifikace a nedotáhl to ani k tape-outu, tedy testovací výrobě. Tachyum dle oficiálního prohlášení měla dostat 220 milionů dolarů od nového investora, ten ale peníze nakonec nedodal, což chce Tachyum řešit právní cestou. Vývojové centrum už bylo zavřeno, firma dříve neplatila zaměstnancům. Na Slovensku dluží státu za odvody.
Majitel Seznamu Lukačovič má další rostoucí byznys. Windy se blíží půl miliardě a generuje zisk. Loňské tržby Windy konkrétně činily 405 milionů korun, zisk se dostal na 72 milionů, a to při 34 zaměstnancích. Windy se daří lákat uživatele na prémiové předplatné.
Český T-Mobile opět posílá do Německa miliardové zisky. Operátor zároveň stabilně investuje. Deutsche Telekomu za poslední rok přišla dividenda 6,7 miliardy korun. Podobné to bylo i v předchozích letech. T-Mobile zároveň investoval miliardy do sítí a opět se zařadil mezi největší plátce daně z příjmu v Česku.
EU je odtržená od reality, varuje český lobbista Mety. Nový balík regulací mu dává za pravdu. Opatření pro technologickou suverenitu je plné kontroverzních kroků, mají se například zakládat kanceláře na open source, budovat protekcionistická opatření a podobně.
Čína má nejrychlejší superpočítač na světě. Jmenuje se LingKun LineShine a běží v Shenzhenu. El Capitan od HPE, do něhož jsme na Lupě nabídla pohled, byl sesazen. Čínský stroj zvládá až 2,198 exaflops. Superpočítač je navíc poháněn čínskými procesory, respektive modely LX2 využívajícími ARM (1,55 GHz a 304 jader na die).
SpaceX za 60 miliard dolarů kupuje službu Cursor, respektive firmu Anysphere. Vše musí projít přes úřady. SpaceX chce obchod uskutečnit ve svých akciích, díky čemuž v podstatě levně získá jednoho z hlavních hráčů ve vibe codingu, respektive programování za pomoci AI. Do mixu se zapojí Grok a xAI včetně rozsáhlé kapacity datacenter. Musk má navíc mise skrze tuto sestavu firem stavět datacentra ve vesmíru.
OpenAI představila svůj první čip pro umělou inteligenci. Navrhla ho společně s firmou Broadcom, jde o ASIC určený pro inferenci. Název má Jalapeño. K dispozici jsou zatím inženýrské vzorky. OpenAI chce těžit z toho, že čipy přizpůsobí svým modelům a tudíž dosáhne dobré efektivity a snížení nákladů na provoz oproti obecným GPU.
Roboti od Nvidie se samy naučily instalovat grafické karty. Jde o projekt ENPIRE postavený na agentech, v rámci něhož se roboti sami postupně učí. V tomto případě spolupracovala dvě robotická ramena. Nvidia plánuje projekt zveřejnit jako open source.
Google to znovu zkusí s chytrým reproduktorem. Na trh posílá zařízení Home Speaker, které nahradí Nest a spol. Místo Google Asistenta ho bude pohánět Gemini. Cena je sto dolarů, zatím pouze v USA.
Krize pokračuje, zdražily i nejstarší vyráběné paměti. Cena DDR2 vyrostla o zhruba 60 procent. Česká se další nárůst až o 40 procent. Zájem o AI hardware je stále obrovský, takže kapacity míří tam, vlivem čehož jiné firmy často upravují své produkty na starší technologie, což žene ceny nahoru i tam.
Čínský výrobce pamětí RAM má letos udělat tržby 55 miliard dolarů. Firma CXMT investuje do nových výrobních kapacit a chce využít příležitosti na trhu, kdy velká trojka alokuje kapacity hlavně na AI, takže se otevřel prostor se více soustředit na běžný trh. CXMT se chystá na burzu pro další kapitál a už jedná o dealech s výrobci počítačů a podobně. Podobně expanduje YMTC, čínský výrobce NAND pro disky SSD. Jeden výkonný jsme na Lupě testovali.
Google chce platit vývojářům aplikací za poskytnutí jejich zdrojových kódů pro trénink AI. Týká se to Androidu a využití pro Gemini. Zatím nejde o veřejný program, nabízen je individuálně v rámci testů.
Rozdíly mezi příjmy z AI a náklady na provoz jsou stále obrovské. SemiAnalysis udělala pokus, kde maximálně těžila tarif OpenAI za 200 dolarů. Měsíční náklady byly vypočteny na 14 tisíc dolarů. U nejvyššího Clauda šlo o osm tisíc dolarů.
ChatGPT má miliardu uživatelů a je nejrychleji rostoucí aplikací v historii. Meta byla pokořena za asi tři a půl roku. Růst ovšem zpomalil, Anthropic a někteří další rostou výrazně rychleji.
Starlink má přes 12 milionů zákazníků ve 160 zemích světa. Firma loni přidala 4,6 milionu zákazníků. Počet roste s větší dostupností a vyššími rychlostmi. Starlink tvoří 60 procent příjmů SpaceX.
Oracle propustil 21 tisíc lidí. Většina z toho je prý následkem nasazení umělé inteligence. Ale jak jsme na Lupě nedávno psali, podobné vyhazovy jsou často kouřovou clonou.
Nová herní konzole Steam Machine jde do prodeje. Na trhu bude od 29. června, ale kusů pravděpodobně bude nedostatek, takže přihlášení zájemci budou vybráni v podobě losování. Menší množství kusů je způsobeno situací kolem drahého a nedostatkového hardwaru, zejména pamětí. S tím souvisí i vysoká cena startující na částce 1 039 eur, což je za konfiguraci AMD Zen 4 (šest jader), GPU AMD RDNA 3 a 16 GB DDR5 dost. Běžná PC mají vyšší výkon (test zde), ale Valve kromě jiného uvádí, že velmi podporuje to, aby si lidé vzali SteamOS a instalovali ho na své přístroje. To mimo jiné znamená komplikaci pro Windows. Valve dlouhodobě investuje do podpory hraní na Linuxu, funguje už velmi dobře (až na anti-cheaty).
AMD uvolnilo FSR 4.1 pro grafické karty Radeon řady 7000. Poslední verze technologie pro upscaling či generování snímků byla původně k dispozici pouze pro aktuální řadu 9000, protože sedmičková neumí INT8. Na 7000 každopádně běží pouze upscaling. Podpora je součástí posledních ovladačů.
Iniciativa Stop Killing Games neuspěla, Evropská komise nebude připravovat žádnou legislativu. Iniciátoři získali 1,3 milionu podpisů, takže se tím orgány EU začaly zabývat. Cílem bylo dosáhnout toho, aby herní firmy musely zajistit fungování starších titulů i například po vypnutí serverů a tak dále. Komise naznala, že to mělo značné dopady na duševní vlastnictví, náklady, kyberbezpečnost a podobně. Navíc podle Komise už existují další spotřebitelské zákony.
Evropu čeká těžký boj s USA ohledně dalšího zpřísnění čipových sankcí vůči Číně. USA chtějí rozjet takzvaný MATCH Act, který by nizozemskou ASML donutil stopnout dodávky Číně. Tam už ASML nesmí prodávat EUV litografii, starší DUV ale může. Čína tvoří 19 procent tržeb ASML, takže by to dost bolelo. Firma a nizozemská vláda už lobbují v D.C.
Čipy Neuralink se budou vyrábět u Samsungu. Společnost Elona Muska se dohodla s jihokorejskou konkurencí TSMC na tom, že čtvrtá generace čipu do mozku využije 4nm proces Samsungu, nikoliv TSMC. Čip má zvládnout oboustrannou komunikaci mezi mozkem a počítačem. Musk už se dříve se Samsungem dohodl také na 2nm výrobě čipů pro Teslu.
Vědci vytvořili čip v jednom fototranzistoru kombinující paměť, senzor a zpracování signálu. To by mohlo vést k výraznému zvýšení efektivity, jelikož dnes se tyto funkce oddělují.
Z telefonů Pixel lze skládat datová centra. Projekt výzkumníků a Googlu ukázal, že cluster poskládaný z 25 až 50 starších smartphonů může nabídnout podobný výkon jako dvouslotový procesor. Budou probíhat další testy.
FBI postavilo město pro simulaci kybernetických útoků. Jmenuje se Cyber Range, má rozlohu dva kilometry čtvereční a nachází se v Alabamě. Cílem je sledování šíření útoků v reálném prostředí.
Noctua posílá na trh své první vodní chlazení. Ikonický rakouský výrobce nejlepších vzduchových chladičů pro procesory tedy nyní má vlastního all-in-one vodníka s označením NL-LC1. Postaven je na platformě Asetek Emma V2 s vlastními úpravami. K dispozici jsou tři varianty za 220, 250 a 280 dolarů.
Vyšel kodek AV2 ve verzi jedna. Má být o 30 procent efektivnější než AV1, ale bude si nutné počkat, až se začne objevovat kompatibilní hardware.
Intel hlásí další silnou personální posilu. Dřívější výkonný ředitel SK Hynix Seok-Hee Lee se stal výkonným viceprezidentem sekce Intel Foundry, tedy továren pro interní i zakázkovou výrobu. Řešit má hlavně pokročilé pouzdření (EMIB) jakožto konkurenci pro TSMC CoWoS.
Samsung představil novou generaci rychlých úložišť pro chytré telefony a tablety. UFS 5.0 má zvládat sekvenční čtení 10,8 GB/s a zápis 9,5 GB/s.
Intel a AMD spolupracují, vydaly specifikaci nové sady instrukcí pro umělou inteligenci. Jde o AI Compute Extensions (ACE) sloužící ke zrychlení AI výpočtů na procesorech x86. Nemá to nahradit GPU, ale nabídnout alternativu či doplněk pro menší modely. ACE staví na AVX10 s rozšířením o násobení matic.
Qualcomm za čtyři miliardy dolarů získal firmu Modular. Obchod se uskuteční v akciích Qualcommu. Modular řeší text to audio, text to image, nasazování agentů, generování kódu a další. Pro Qualcomm jde o snahu uchytit se v byznysu s AI. Vydává například servery s vlastními AI čipy, viz náš článek.
AMD kupuje firmu MEXT. Ta vyvíjí technologie pro vrstvení paměti v datacentrech. Technologie zároveň umožňuje z paměti NAND udělat RAM, respektive to tak chápe operační systém.
Vyšel operační systém /e/ 4.0. Jde o otevřený operační systém pro chytré telefony od francouzské společnosti Murena, zaměřuje se na soukromí. K dispozici jsou také smartphony GS6 a GS6 Pro.
Čtení na Root.cz a Cnews.cz:
- Záhada síťové černé díry: když ping funguje, ale data neprojdou
- Jediný správný Linux nikdy neexistoval, nikdy nebude a právě to je skvělé
- WordPress za to často nemůže: 97 % zranitelností je v pluginech a šablonách
- Bezhotovostní Švédsko hledá zálohu: offline karty, Swish a BankID
- Postřehy z bezpečnosti: unikly přístupy k 74 tisícům zařízení FortiGate
- Operační systém NuttX: programování periferií
- Home Assistant: zařízení s podporou standardů Matter a Thread
- Intel chystá nový 3nm výrobní proces – ve spolupráci s UMC. Mohla by to být spása pro levnější hardware a počítače
- Sbohem levným grafikám. Radeony prý v létě kvůli cenám pamětí zdraží až o 15 %
- Chcete mít Lupu bez bannerů?
- Chcete dostávat speciální týdenní newsletter o zákulisí českého internetu?
- Chcete mít k dispozici strojové přepisy podcastů?
- Chcete získat slevu 1 000 Kč na jednu z našich konferencí?
Staňte se naším podporovatelem