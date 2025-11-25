Smrt webu má podobu krokodýla. Pusťte si přednášku analytika Josefa Šlerky

Josef Šlerka byl jedním z řečníků letošního ročníku konference Czech Internet Forum, která oslavila své jubilejní 20. výročí. Jedním z jeho hlavních témat byl dopad umělé inteligence na fungování webů, Šlerka se zaměřil především na to, jak AI výrazně komplikuje život online médiím.
V minulých letech totiž tradiční vyhledávače sloužily k tomu, aby uživatelům pomohly najít relevantní informace prostřednictvím odkazů na webové stránky. Současné technologie však směřují k tomu, že Google, Bing a další prohlížeče rovnou odpovídaly i na položené dotazy. Proto namísto toho, aby uživatele poslaly na stránky vydavatelů, nabízejí výsledky přímo ve formátu umělé inteligence, tzv. AI Overview.
Nový přístup představuje zásadní problém pro provozovatele webů a mediálních domů, jejichž návštěvnost díky tomu klesá až o desítky procent. Snížený počet prokliků znamená zároveň menší příjmy z reklamy a ohrožuje ekonomickou udržitelnost redakcí. Detailně to již před časem popsal ve své analýze pro Lupu i Pavel Ungr (Konec symbiózy webů s Googlem. Jak funguje AI Mode a jak přežít v éře AI vyhledávání).
„Nástup AI odpovědí znamená jediné: masivní nárůst zero-click vyhledávání. Je to kanibalismus v přímém přenosu – Google využívá obsah webů, aby jim pak sebral návštěvnost,“ popisal například a nabídl několik možností, jak se provozovatelé webů budou muset pokusit nové situaci přizpůsobit.
Další vážnou výzvou je, že tento nový systém vyhledávání nepreferuje lokální ani národní zpravodajství tak, jako dříve. Místo toho často prezentuje informace převážně z anglických nebo mezinárodních zdrojů, což oslabuje hloubku a pestrost lokálních mediálních výstupů. Šlerka zdůrazňuje potřebu mediálních organizací společně jednat a hledat nová řešení, například skrze kolektivní licencování obsahu nebo vyjednávání s velkými technologickými platformami o spravedlivějším sdílení příjmů.
