Smrt webu má podobu krokodýla. Pusťte si přednášku analytika Josefa Šlerky

Dnes
Doba čtení: 2 minuty
Josef Šlerka během přednášky na konferenci CIF 2025.
Autor: David Háva, Internet Info
Josef Šlerka během přednášky na konferenci CIF 2025.
Vyhledávání na webu prochází obrovskou změnou a vyhledávací platformy – zejména Google – už nechtějí fungovat jen jako průvodci, ale jako přímý poskytovatelé odpovědí. Výrazně to ohrožuje dosavadní fungování (nejen) mediálních portálů. Pro podporovatele Lupy zpřístupňujeme přednášku analytika Josefa Šlerky.

Josef Šlerka byl jedním z řečníků letošního ročníku konference Czech Internet Forum, která oslavila své jubilejní 20. výročí. Jedním z jeho hlavních témat byl dopad umělé inteligence na fungování webů, Šlerka se zaměřil především na to, jak AI výrazně komplikuje život online médiím.

V minulých letech totiž tradiční vyhledávače sloužily k tomu, aby uživatelům pomohly najít relevantní informace prostřednictvím odkazů na webové stránky. Současné technologie však směřují k tomu, že Google, Bing a další prohlížeče rovnou odpovídaly i na položené dotazy. Proto namísto toho, aby uživatele poslaly na stránky vydavatelů, nabízejí výsledky přímo ve formátu umělé inteligence, tzv. AI Overview.

Nový přístup představuje zásadní problém pro provozovatele webů a mediálních domů, jejichž návštěvnost díky tomu klesá až o desítky procent. Snížený počet prokliků znamená zároveň menší příjmy z reklamy a ohrožuje ekonomickou udržitelnost redakcí. Detailně to již před časem popsal ve své analýze pro Lupu i Pavel Ungr (Konec symbiózy webů s Googlem. Jak funguje AI Mode a jak přežít v éře AI vyhledávání).

„Nástup AI odpovědí znamená jediné: masivní nárůst zero-click vyhledávání. Je to kanibalismus v přímém přenosu – Google využívá obsah webů, aby jim pak sebral návštěvnost,“ popisal například a nabídl několik možností, jak se provozovatelé webů budou muset pokusit nové situaci přizpůsobit.

