Snahy o vytvoření „lepšího Facebooku“, (ne)placení za Apple TV+ a rozšíření v Safari

Dá se vytvořit lepší Facebook? Může to být MeWe? Rozhovor s Markem Weinsteinem je zajímavé čtení. Má ale jeden obvyklý problém, lepší Facebook se vytvořit nedá a MeWe čeká velmi složité období.

Další antimonopolní stížnost na Apple. Odmítli hru Corona Control Game, která byla odmítnuta i Googlem. V obou případech s odvoláním na to, že koronavirové aplikace jsou povoleny, pouze pokud jsou schváleny vládami konkrétních států. Hru nakonec přejmenovali na Viral Days a do App Store i Google Play se tak dostala.

TELEgraficky

■ Sequoia nakupovala akce Zapieru ■ For All Mankind má nový trailer ■ HyperDrive USB-C Power Hub pro Nintendo ■ mnm is not mail ■ Facebook a Google opět v monopolní shodě ■ MuseScore 3.6 ■ Space Sweepers od Netflixu ■ Citrix kupuje Wrikte za 2,25 miliardy USD ■ Jack Ma se po měsících objevil ■ Raspbery Pi Pico ■ Opera koupila YoYo Games ■ Facebook zlobil a klasicky zavládla panika ■ TikTok Creator Portal

WEBDESIGN, INTERNET

Zdarma dostupná Apple TV+ byla prodloužena až do července. TV+ byla spuštěna v listopadu 2019 a ti, co si od září 2019 koupili nějaké Apple zařízení, dostali jeden rok zdarma. V říjnu 2020 Apple prodloužil dostupnost do ledna. Nově až do července. Platící zákazníci získají kredit. Trochu to poukazuje na to, že se Applu nedaří TV+ dostatečně naplnit obsahem.

Parler je zpět (píší na Reuters) a upozorňují, že pouze na webu. A nikoliv funkční, nutno dodat, pouze zpráva na doméně Parler.com. Vypadá to, že John Matze prostě někde zaparkoval jenom úvodní stránku. Podle IP adresy (190.115.31.151) na Belize.

Antifa.com přesměrovává na WhiteHouse.gov a v řadách QAnon příznivců to vyvolává konspirační paniku. Předtím přesměrovávala na web Joea Bidena řešící nástup do úřadu, loni v létě přímo na Bidenův kampaňový web. Kdo doménu vlastní a proč tohle dělá, nevíme, vlastník je klasicky skrytý pomocí WhoisGuard u Namecheap. Via Antifa.com now redirects to the White House’s website. This doesn’t mean anything.

Forbes spouští platformu pro placené newslettery. Předpokládá, že toho využije na 2800 lidí, kteří přispívají na webový obsah Forbesu (amerického, aby bylo jasno, tedy obsah nevalné kvality). Příjmy se budou dělit 50/50 a autoři získají i podíl z reklamy, kterou bude vkládat Forbes. Zajímavé je, že to Forbes nestaví jako volně použitelnou službu (viz například Substack.com), ale jako rozšíření aktivit – autoři budou mít garantovanou minimální mzdu, právní podporu, editory, copywritery, fact-checking. Více v Exclusive: Forbes launches massive expansion of paid newsletters.

Google hrozí, že z Austrálie stáhne vyhledávač. Nelíbí se mu snahy, aby odváděl poplatky tamním vydavatelům. Bude se to týkat i Facebooku a dalších technologických společností. Firmy by měly povinnost se s vydavateli domluvit na tom, jakou hodnotu mají jejich články.

HARDWARE

Svět se těší na konec Touch Baru na Apple MacBook Pro. Nenáviděný dotykový displej v roce 2016 neznámo proč nahradil řádek funkčních kláves. A nikdy se mu nepodařilo najít cestu k uživatelům. Via The death of Apple's Touch Bar is long overdue a vhodné čtení je i Apple's MacBook revival plan is stupid smart: Bring back old features.

Masivní výpadky elektřiny v Íránu má mít na svědomí těžba bitcoinů. Legální i nelegální. Jednu z těch legálních, licencovanou čínsko-iránskou aktivitu, dokonce museli vypnout.

Za nedostatkem čipů pro automobilky je špatné plánování. Kombinace krátkodobého plánování, složitých dodavatelských řetězců a tradice nedržet skladové zásoby.

Ať už něco děláte, či budete dělat s 3D tiskem, tohle ohlédnutí za rokem 2020 si přečtěte.

Linux (Ubuntu) byl portován na Apple M1 Mac. Mohou za to Corellium (ti, co jsou za virtualizací pro bezpečnostní testování iOSu). Návod v How We Ported Linux to the M1.

Alphabet ukončil Loon, projekt, který měl pomocí balonů šířit připojení k internetu. Nepodařilo se dosáhnout dostatečně nízkých nákladů. Detaily ve Vysokorychlostní internet z balónů nebude, Alphabet končí s projektem Loon nebo Saying goodbye to Loon.

Podle Bloombergu má mít příští MacBook Pro čtečku SD karet. Byl by to další návrat k dřívějšímu vybavení. Před pěti lety přitom Phil Schiller (Senior VP Applu) velmi zaníceně obhajoval, proč čtečku SD karet odstranili.

SOFTWARE

Jak s pomocí Open Source vyřešit chytrou domácnost přes Apple Home? Užitečné informace v How I used open source to extend Apple’s Home automation to more devices mají jeden základní háček. Ideálně potřebujete alespoň HomePod Mini. A ten se do Česka (oficiálně) nedodává, byť je tu stále možnost to vyřešit přes Apple TV nebo doma stále přítomný iPad. Zbytek je ale věc využití Homebridge. Má jednu zásadní výhodu, umí do HomeKitu zapojit i zařízení, která Apple nepodporuje. Což, bohužel, je většina. Zajímavé je, že můžete zapojit i Raspberry Pi.

Safari 14 už měsíce umí rozšíření, včetně těch z Chromu. Je to ale celé trochu jinak. Apple k rozšířením v Safari přistoupil jako ke všemu: buduje uzavřený ovládaný ekosystém, kde rozšíření musí být vytvořena jako nativní Mac aplikace v Xcode. Instalace aplikace z Mac App Store potom nainstaluje rozšíření. Výsledek je ten, že se nikdo nenamáhá a rozšíření prostě nejsou. Naštěstí to nevadí, proč řešit Safari, když můžete mít Chrome nebo Firefox.

V březnu Chromium přijde o přístup k Google API a tím i o Chrome sync, kontrolu pravopisu či Click to Call. Google upozorňuje, že jde o privátní API a je určeno pouze pro uživatele Googlu (s účty Googlu).

NUTS je v Apple Arcade:

Windows 10 má další absurdní chybu, která může Windows zcela zlikvidovat. Stačí chtít otevřít cestu „\\.\globalroot\device\con­drv\kernelconnect“. Což sice nikdo normální nedělá, ale teď to může chtít udělat nějaký malware, něco z internetu (odkaz v prohlížeči) nebo prostě kdokoliv, kdo získal přístup k počítači a chce ho zničit. A nepotřebuje k tomu ani žádná práva správce. Via Look out: This browser link will crash your Windows 10 PC a Windows 10 bug crashes your PC when you access this location.

GPT má „konzistentní a kreativní“ anti-muslimskou zaujatost. Obecný problém pro prakticky všechna „AI“, která se učí z nějakého vzorku. To, co se naučí, odpovídá vzorku. Detaily v Persistent Anti-Muslim Bias in Large Language Models (PDF).

Tucows ukončilo provoz webu Tucows Downloads s aplikacemi na stažení. V počátcích internetu byl jedním z nejpopulárnějších zdrojů softwaru. S příchodem aplikačních obchodů a automatických aktualizací podobné služby postupně přicházejí o uživatele. Obsah byl zachován v Internet Archive.

MacOS Catalina běží na iPadu Pro 2020 pomocí UTM a x86 emulace.

MARKETING A KOMUNIKACE

Reuters vydává zprávy o tiktokerce, která předvídá pohyb bitcoinu podle pozice planet. Prostě investovat musíte, když Saturn kříží Merkur. Z provedení zprávy to vypadá, že to snad v Reuters mysleli vážně. Předčasný Apríl to tedy není. V zápalu zcela opomněli na odkaz na profil zázračné bitcoinové věštkyně. @marenaltman má pouze 1,1 milionu sledujících, takže taková hvězda TikToku, jak to Reuters staví, to není. Vedle investic jede i v konspiracích. Tolik k mimořádné kvalitě zprávy od Reuters.

Facebook předává otázku banu Donalda Trumpa vlastní (nezávislé) Radě pro dohled. Ta by měla přinést konečně rozhodnutí, co s Trumpovými účty na Facebooku a Instagramu udělat.

BEZPEČNOST, SOUKROMÍ, PRÁVO

Dezinformace o podvodech ve volbách na sociálních sítích dramaticky poklesly poté, co Trump dostal zákaz. Podle studie jde o pokles až o 73 procent už jeden týden po zákazu.

V poslední kupičce prezidentských milostí udělil Donald Trump jednu i Anthony Levandowskemu. Někdejší inženýr z Googlu byl uznán vinným z krádeže průmyslových tajemství. V Googlu pracoval na autonomních vozidlech, a když odešel, založil Otto, společnost vyvíjející autonomní nákladní auta (tu posléze koupil Uber). Využil k tomu tisíce souborů, které si odnesl z Googlu. V srpnu dostal 18 měsíců nepodmíněně.

Parler u soudu neuspěl. Amazon neobnoví zrušené služby. Soud odmítl i „veřejný zájem“ jako důvod k případnému předběžnému opatření.

Stejní útočníci, kteří hackli SolarWinds, hackli také poštu Malwarebytes. Jde o čtvrtou velkou bezpečnostní firmu po Microsoftu, FireEye a CrowdStrike. Hack se nekonal skrz SolarWinds, ale přes interní systémy využitím Office 365. Útočníci získali přístup k částí e-mailů, samotných produktů od Malwarebytes se to nedotklo. Via Malwarebytes targeted by Nation State Actor implicated in SolarWinds breach. Evidence suggests abuse of privileged access to Microsoft Office 365 and Azure environments.

Technik společnosti zajišťující zabezpečení domovů šmíroval zákazníky v době, kdy měli sex nebo byli nazí. Za pět let šlo o více než 9600 případů u více než dvou set zákazníků. Vlastní e-mailovou adresu přidával do nastavení kamer pro možnost vzdáleného přístupu.

Favicons je možné používat pro sledování uživatelů. Stačí je zkombinovat s otiskem prohlížeče (fingerprint) a přidat nějaká ta přesměrování. Nahrává tomu i to, že smazání cache prohlížeče nemaže favicons a fungují i v incognito/privátním režimu. Podrobnosti v Tales of F A V I C O N S and Caches: Persistent Tracking in Modern Browsers (PDF).

V New York Times zkoumali, jak využít blockchain k identifikaci falešných fotek. Naštěstí přišli na to, co je jasné i bez zkoumání. Blockchain pro něco takového využít nejde. Popravdě, blockchain je i pro obyčejné ukládání informací o fotografiích jenom další zbytečná snaha použít něco zbytečně komplikovaného. Ale prozkoumat to bylo jistě potřeba. Podrobněji ve What If Every News Photo on Social Media Showed Contextual Information, kde najdete poučná zjištění, která ale s blockchainem nijak nesouvisí.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Dokáže TikTok odhalit vaše sexuální preference ještě dříve, než je odhalíte sami? Zajímavé čtení v TikTok's algorithms knew I was bi before I did. I'm not the only one.

Twitter dal omezení účtu čínské ambasády v USA. V textu byly ujgurské ženy popsány jako „stroje na dělání dětí“. Čistě propagandistický účet by v rámci pravidel Twitteru už dávno mimochodem neměl vůbec existovat. Via Twitter locks out China’s US embassy after ‘baby-making machines’ tweet.

MOBILNÍ APLIKACE

Apple znemožnil sideloading mobilních aplikací z iPadu/iPhonu na M1 Mac počítače. Mobilní aplikace tedy jedině z App Store a jedině ty, které Apple a zároveň autoři aplikace povolí. Těžko může překvapit.

JingOS vypadá tak trochu jako iPadOS. Je postavený na Linuxu (Ubuntu) a aktuálně kompatibilní se Surface Pro 6, Huawei MateBook 14 a dalšími zařízeními. Fungují na něm desktopové Linuxové aplikace. Dostupný by měl být od 31. ledna 2021.

STARTUPY A EKONOMIKA

Netflix ukončil rok 2020 dosažením 200 milionů předplatitelů. Ve čtvrtém čtvrtletí jich získal 8,5 milionu, za rok celkem 37 milionů a dostal se tak na 203,7 milionu. 100 milionů měl Netflix v třetím čtvrtletí 2017.

Instacart si odbory rozhodně firmu komplikovat nenechá. Všichni, kdo se chtěli spojit v odborech, dostávají vyhazov. Nutno dodat, že Instacart aktuálně propouští i další lidi, zhruba 2000 z 10 000. Via Instacart Will Lay Off All of Its Unionized Workers.

Microsoft nakonec nezdraží Xbox Live Gold. A také přestane pro zdarma dostupné hry vyžadovat platit Gold. Původní plán přitom byl zdvojnásobit roční předplatné (na 120 dolarů).

62 % předplatitelů Apple TV+ je na zdarma dostupné podobě. Té, které Apple navíc postupně prodlužuje platnost. 29 % z nich uvádí, že neplánuje přejít na placenou podobu. 30 % plánuje. Via Apple TV Plus’ Freeloader Problem: 62% of Subscribers Are on Free Offers.

INFOGRAFIKY

Nejlepší časy, kdy zveřejňovat příspěvky na sociální sítě v roce 2021? Jako vždy nutno dodat, že příchod algoritmického newsfeedu takováto „pravidla“ dost boří. A také to, že toto se týká USA a v České republice to je na různých sítích různě posunuté. Včetně toho, že se to posouvá i podle ročního období, počasí a událostí. Via THE BEST TIME TO POST ON SOCIAL MEDIA IN 2021 [INFOGRAPHIC].

E-KNIHY

Amazon byl obviněn z manipulací a cenami e-knih. Apple musí mít trochu škodolibou radost, protože před devíti lety se tohle řešilo s Applem a velkými knižními vydavateli. Žaloba tvrdí, že 90 % všech e-knih prodaných v USA je prodáno na Amazonu (a 50 % tištěných knih). V letech 2013 až 2014 ceny klesly poté, co byl Applem žalován, a opět stouply poté, co Amazon znovu získal smlouvy v roce 2015.

Co se (většinou) nedostalo do článků a stojí z právě uplynulého týdne za pozornost. Mohlo by se hodit, mohlo by zaujmout, možná to prostě jenom nějak tak uniklo v záplavě stovek článků a zpráv, které se uplynulém týdnu objevily. Ručně tříděné ze stovek zdrojů a tisíců přečtených zpráv. V drtivé většině zahraničních.

Vzniká průběžně celý týden.