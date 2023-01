Tzv. outdoorová rádia vyrábí více výrobců. Ze známějších se jedná např. o Sangean, Telestar, Noxon či Albrecht. V internetových obchodech narazíte i na neznačkové přijímače, příp. na outdoorová rádia pouze s příjmem středních vln a VKV.

Některé produkty se vyrábí i ve dvou variantách – v kombinaci příjmu VKV/DAB+ nebo VKV/SV. Např. Sangean vyrábí přijímače s označením MMR-88/MMR-88 DAB a MMR-99/MMR-99 DAB. Přijímače bez označení DAB+ přijímají místo DAB+ střední vlny.

Model Sangean MMR-88 DAB se vyrábí ve dvou barevných provedeních. Model s označením MMR-88 DAB má žlutou barvu, model s označením MMR-88 DAB+ pak zelenou barvu. Váží 373,5 g a měří 15,2 × 8,36 × 6,98 cm. Reproduktor o velikosti 1,5" a výkonu 0,4 W se nachází v pravé přední části přístroje.

V levé přední části přijímače je displej a tlačítka na ovládání. Oblíbené stanice lze uložit do 20 předvoleb. Stanice se ladí manuálně i automaticky. U DAB+ se kromě radiotextu, typu a formátu programu zobrazuje i název multiplexu, síla a chybovost signálu, bitrate a audiotyp, frekvence a číslo vysílače, z něhož dominuje program.

Zobrazení této charakteristiky nebývá u běžných rozhlasových přijímačů obvyklé. Setřídit multiplexy lze buď podle abecedy, nebo podle názvu multiplexu. U VKV lze zobrazit frekvenci, radiotext, typ programu či typ audia.





Přijímač Sangean MMR-88 DAB/DAB+ se napájí buď přímo ze sítě, nebo za pomoci li-ion akumulátoru o kapacitě 850 mAh. Ten by měl vystačit na 15 hodin provozu. V případě nabíjení pomocí dynama, točením klikou v zadní části přístroje, vystačí 1 minuta točení na 5 až 7 minut poslechu rádia. Přístroj lze napájet i pomocí solárního panelu, který je umístěn v horní části přístroje. Akumulátor se na přímém slunci plně nabije za cca 15 hodin.

V horní části přístroje je také tlačítko pro ovládání svítilny a ukazatel nízkého napětí baterií. Samotná svítilna je umístěna v levé části přístroje, na pravé pak konektor pro napájení přístroje a USB konektor pro možnost nabití ostatních přístrojů. Najdete tu i 3,5mm jack pro připojení sluchátek.

Přijímač Sangean MMR-88 DAB Autor: Sangean

Druhý model od Sangeanu má označení MMR-99 DAB. Vyrábí se v černé nebo modré barvě. Má rozměry 20 × 11,3 × 8,85 cm a váží 900 g. Přední části dominuje reproduktor o velikosti 2,25" a výkonu 1,5 W, displej a ovládací tlačítka, včetně 5 tlačítek přímé volby pro vyvolání nejoblíbenějších stanic.

Do paměti lze uložit 20 oblíbených stanic (DAB+ i VKV). Ty jsou rozčleněny do čtyř „skupin“, mezi nimiž se přepíná za pomoci tlačítka PAGE. Rádio se jinak ovládá pomocí běžných tlačítek pro zapnutí/vynutí přístroje, přístup do menu, ovládání hlasitosti, volbu vlnového rozsahu apod.

Standardní je i možnost manuálního a automatického ladění jak u DAB+, tak i u VKV. Při příjmu DAB+ lze zobrazit doprovodné textové informace, informace o typu programu, názvu programu, frekvenci, bitrate, audiokodeku, síle signálu, datu, času a DL plus text.

V horní části přístroje je opět solární panel a tlačítko na ovládání svítilny. Ta je na pravé části přístroje. Na levé části přístroje je USB konektor pro napájení přístroje a pro napájení ostatních přístrojů a konektor AUX-IN a 3,5mm jack pro připojení sluchátek. V zadní části přístroje se stejně jako u ostatních outdoorových rádií nachází klika na ruční dobíjení baterie.

Přijímač se napájí přímo ze sítě nebo za pomoci li-ion akumulátoru o kapacitě 2600 mAh, za pomoci solárního panelu nebo pomocí dynama, ručním točením klikou. Na displeji přijímače je uvedena intenzita nabití akumulátoru. Při 100% nabití akumulátoru vystačí akumulátor na 20 hodin provozu. Při nabíjení za pomocí dynama vystačí 1 minuta točení klikou na 5 až 7 minut provozu. Dobu potřebnou na nabití akumulátoru při nabíjení akumulátoru na přímém slunci výrobce neuvádí.

Přijímač Sangean MMR-99 DAB Autor: Sangean

Telestar uvedl začátkem listopadu model s označením Imperial DABMAN OR 1. Toto prachuodolné a voděodolné rádio dle standardu IPX 5 má rozměry 17,5 × 5,5 × 8,5 cm a váží 510 g.

Na přední části přijímače jsou dva nepřehlédnutelné 7 W reproduktory, displej a tlačítka na ovládání rádia (knoflík pro zapnutí přijímače, pro přístup do menu rozhlasového přijímače, tlačítko pro pohyb v menu a přepínání mezi stanicemi, k ovládání hlasitosti, k přístupu k oblíbeným programům).

Horní část přístroje tvoří výklopný solární panel, teploměr a tlačítko pro ovládání svítilny. Na levé straně přijímače se nachází svítilna. Tu lze využít pro čtení, příp. jako optický alarm. Na pravé straně je anténa a konektor pro USB-C kabel pro napájení či konektor USB 2.0 pro nabíjení jiných elektronických zařízení. V zadní části pak ruční klika pro manuální napájení přístroje.

Přijímač přijímá rozhlasové programy z DAB+ a VKV. V každém pásmu lze uložit do předvoleb oblíbených stanic 10 programů. Tlačítky se šipkami na přední straně přístroje se přepíná mezi DAB+ stanicemi v seznamu naladěných programů. Stanice je možno seřadit podle jejich názvu nebo podle frekvence. V DAB+ lze programy ladit automaticky i manuálně, u VKV pak v intervalu po 0,05 MHz.

Zvuková část přístroje umožňuje přehrávat také hudbu přes Bluetooth (Bluetooth verze 5.0, dosah 10 m). Nechybí budík či časovač. U budíku lze nastavit buzení tónem nebo rozhlasovým programem z DAB+ nebo z VKV, pouze jednou nebo opakovaně – denně, ve všední dny či o víkendu.

Přijímač se napájí buď přímo ze sítě, nebo za pomoci li-ion akumulátoru o kapacitě 4000 mAh. Samozřejmostí je možnost nabíjení za pomoci solárního panelu nebo ručním točením klikou. V případě dobíjení za pomoci solárního panelu vystačí 1 hodina dobíjení na 20 minut provozu DAB+ rádia, resp. 1 hodinu svícení svítilnou.

Pokud se využije nabíjení točením klikou v zadní části přístroje, pro 3 minuty poslechu DAB+ rádia při střední hlasitosti je potřeba točit klikou 1 minutu (tzn. např. 10 minut točení klikou vystačí na 30 minut poslechu DAB+ rádia). Menu přijímače je v 8 jazycích – angličtině, němčině, francouzštině, italštině, španělštině, dánštině, finštině a polštině.

Imperial DABMAN OR 1 Autor: Telestar

Imperial DABMAN OR 1, pohled shora Autor: Telestar

Albrecht DR 112 DAB+ má pak o trochu menší rozměry (17,4 × 5,5 × 7,9 cm) a červeno-černou barvu. Dva reproduktory mají výkon 5 W. Ovládání je v 10 jazycích – angličtině, němčině, francouzštině, italštině, španělštině, dánštině, finštině, polštině, švédštině a norštině. Recenze u přijímače Albrecht DR 112 DAB+ uvádějí problémy se zobrazením české diakritiky a méně citlivý tuner.

Přijímač Albrecht DR 112 DAB+ Autor: Alan Electronics

Obdobný design se objevuje i u značky Noxon Dynamo Solar 411. V jejím případě je na výběr černá nebo zelená barva. Rozměry jsou 17,5 × 8,5 × 5,5 cm, dva vestavěné reproduktory mají výkon 5 W.

Druhým modelem firmy Alan Electronics je přijímač s označením Albrecht DR 114 s rozměry 10,6 × 10,1 × 20,0 cm (délka × šířka × výška) a váhou 810 g. Od ostatních outdoorových rádií se liší tím, že v základní poloze je na výšku. Přístroj má podobu „lampičky“.

Horní část se solárním panelem je vysunovací, vznikne potom „lampička“ s osvětlením o intenzitě 80 lumenů. Obvyklá svítilna je v dolní části přístroje, dva reproduktory o výkonu 7 W pak po straně přístroje. Většina ovládacích tlačítek se nachází v přední části přístroje.

Anténa se vysunuje z pravé spodní části přijímače. Nad ní jsou umístěny konektory pro nabíjení či dobití ostatních přístrojů. Klika pro ruční nabíjení pomocí dynama se nachází v zadní části přístroje. 1 minuta točení stačí na 3 minuty poslechu rádia. Pokud se přijímač dobíjí za pomoci solárního panelu, vystačí 1 hodina dobíjení na 20 minut poslechu rádia. Pro akumulaci energie využívá přístroj akumulátor o kapacitě 5000 mAh.

Ovládání rádia (DAB+/VKV) je podobné jako u přijímače s označením Imperial DABMAN OR 1.

Přijímač Albrecht DR 114 Autor: Alan Electronics

Další modelovou řadu outdoorových rádií zastupují modely Noxon Dynamo Solar 211, Imperial Dabman OR 2 a Emissimo Tec Mini ACE DAB+.

Přijímač Noxon Dynamo Solar 211 se vyrábí v zelené barvě. Má rozměry 15 × 7,5 × 4 cm a váží 300 g. Akumulátor o kapacitě 4500 mAh vystačí na 15 hodin provozu. Přístroj lze dobít ze sítě, točením kliky (2 minuty točení vystačí na 10 minut poslechu rádia) nebo přes solární panel.





Ovládání a funkce jsou obdobné jako u ostatních outdoorových přijímačů. Do paměti uložíte až 30 oblíbených stanic.

Obdobný design má přijímač Imperial Dabman OR 2, který se vyrábí v červené barvě a v rozměrech 15,2 × 7,7 × 5,2 cm. Emissimo Tec Mini ACE DAB+ dostanete v zelené a červené barvě. Rozměry jsou stejné jako u přijímače Noxon Dynamo Solar 211 (tzn. 15 × 7,5 × 4 cm). Specifikace uvádí, že rádio umí přijímat nejen DAB+ a VKV, ale i střední vlny.