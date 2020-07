Souboj o QR platby v Česku začal. Qerko má další investici, Storyous chce i do vlaků

Z placení pomocí QR kódů a chytrých telefonů se v Česku pomalu stává zajímavá alternativa k platebním kartám a systémům jako Google Pay či Apple Pay. Do boje o nový trh, jehož potenciální velikost prozatím lze pouze odhadovat, se pustily zejména dvě služby. Ty jsou jištěny penězi od tuzemských investičních fondů zaměřených na internet, a sice od Mitonu a Rockaway. Qerko i OneMenu od Storyous se prozatím soustředí na gastronomii, slibně ale vypadají i některé jiné segmenty – například placení a objednávání ve vlacích.

Qerko nově od Mitonu získalo další investici. “Je na dvojnásobku té předchozí,” uvádí pro Lupu zakladatel a šéf startupu Lukáš Kovač. Qerko první várku peněz obdrželo zhruba před rokem, tehdy šlo řádově o miliony korun. Miton nejdříve operoval přes konvertibilní úvěr, který se rozhodl překlopit do řádného podílu.

Qerko, o němž už jsme na Lupě psali, se rozšířilo do 250 tuzemských restaurací a kaváren. Ty mají na stolech nalepeny QR kódy, které je možné načíst skrze mobilní aplikaci, zvolit útratu a spropitné, zaplatit a následně odejít. “Za květen jsme přidali 81 nových podniků a každý týden překonáváme rekordy v objemech transakcí a počtu denních plateb,” počítá Kovač.

Čekání na ČNB a vstup do zahraničí

Přesná čísla nejsou i vzhledem ke konkurenci veřejná. Současná čísla ale například ukazují, že 40 procent uživatelů s Qerkem platí opakovaně, což je jedna z metrik, která zajímá investory a ukazuje, že je na trhu pro podobné služby prostor. Oslovené restaurace pak uvádí, že se jim zvyšuje spropitné o jednotky procent, a to asi na osm až devět procent z ceny objednávky.

Qerko čeká na licenci od České národní banky, aby mohlo vstoupit do celého evropského sektoru a začít se zahraniční expanzí. První je v plánu Slovensko, kde se vyskytují stejné pokladní systémy jako u nás (Qerko už bude mít integraci na patnáct systémů, přičemž jejich prodejci Qerko prodávají za provizi sami). “Máme už také poptávku z Německa a Nizozemska,” nastiňuje Kovač.

Qerko v červnu začlenilo podporu stravenek Edenred a brzy se spustí také Sodexo. Integrováno bylo Apple Pay, které v současné době tvoří asi 40 procent všech plateb. Poměr uživatelů Qerka na iOS a Androidu je přitom padesát na padesát. Sa začleněním Google Pay se do budoucna počítá také.

Kovač každopádně velký potenciál vidí zejména v zabudování věrnostních programů a vyjednává o tom, že by do služby šlo vložit digitalizované kartičky od obchodů typu Billa, Tesco a podobně. Díky digitalizaci věrnostních programů by se mimo jiné šlo dostat mimo gastronomický sektor.

Pro chytré podnikatele může Qerko sloužit jako nástroj pro cílení věrnostních programů a poznávání zákazníků. Qerko také umožňuje skladovat digitální účtenky na jednom místě, díky čemuž je zde potenciál pro rozšíření do firemního prostředí (přímé napojení do účetnictví a podobně).



Autor: Storyous QR platby OneMenu od Storyous

Do Qerka přibudou i jiná vylepšení. QR nálepky na stolech budou v dalších verzích obsazovat i NFC čip. Díky tomu namíření mobilu na nálepku přímo otevře aplikaci. Připravuje se rovněž prototyp miniaplikací App Clips, které na posledním WWDC představil Apple jako součást iOS. Díky App Clips není nutné instalovat aplikace, ale po namíření na nálepku se stáhne miniaturní verze okamžitě určená k používání. To se může hodit třeba k jednorázovému půjčení sdíleného kola v cizím městě nebo právě rychlému zaplacení jídla v hospodě. “App Clips jsou velmi slibná myšlenka, důležité ale pak bude lidi dostat do naší velké appky,” uvádí Kovač.

OneMenu od Storyous do hospod i vlaků

Největší konkurence Qerka se zrodila v době karantény. Pokladní systém Storyous, kde 54 procent vlastní Rockaway, vyvinul službu OneMenu. Qerku je podobná, koncepci má ale trochu jinou.