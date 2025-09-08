Souboj titánů. Jak Hollywood bojuje s umělou inteligencí o autorská práva

Generativní umělá inteligence čelí další žalobě od tradiční mediální firmy. Společnost Midjourney se bude u kalifornského soudu bránit požadavkům filmového a televizního studia Warner Bros. Discovery.
Podstata soudního sporu je podobná jako u předchozí žaloby studií Disney a Universal. Mediální firmy se domnívají, že Midjourney parazituje na jejich duševním vlastnictví, bez dovolení trénuje svůj nástroj na chráněných autorských dílech a navíc nechává uživatele, ať vytvářejí napodobeniny známých postaviček.
„Nekonečný automat na plagiátorství“
Žalující strany, tedy Disney, Universal a Warner Bros. Discovery, ve svých žalobách vykreslují Midjourney jako „virtuální prodejní automat“ na neautorizované kopie jejich nejcennějšího duševního vlastnictví. Tvrdí, že Midjourney založila svůj lukrativní byznys, který v roce 2024 údajně dosáhl příjmů 300 milionů dolarů, na systematickém a úmyslném porušování jejich autorských práv.
Filmová studia tvrdí, že Midjourney kvůli učení stáhla a zkopírovala miliardy obrázků z internetu. Citují přitom výroky generálního ředitele Midjourney Davida Holze, který údajně přiznal, že společnost „stáhne všechna data, která může“ a nikdy neusilovala o souhlas držitelů práv. To je podle právníků přímým porušením základního práva autorů na to, aby rozhodovali, kdy a jak budou jejich díla šířena.
Služba Midjourney podle žalob umožňuje uživatelům prostřednictvím jednoduchých textových příkazů vytvářet vysoce kvalitní obrázky a nově i videa, která jsou nerozeznatelná od licencovaných postaviček. Dokumenty obsahují desítky ukázek výstupů s napodobeninami Star Wars, princezny Elsy z Ledového království, Simpsonových, Toma a Jerryho, Batmana nebo Mimoňů.
„Midjourney se domnívá, že je nad zákonem. Bez jakéhokoli souhlasu či oprávnění ze strany Warner Bros. Discovery si drze přivlastňuje duševní vlastnictví společnosti, jako by bylo její vlastní,“ argumentuje nejnovější žaloba.
Midjourney generuje nejen přesné kopie postav, ale i nové scény a odvozená díla. Filmová studia obzvlášť znepokojuje, že Midjourney dokáže generovat tyto postavy i na základě obecných promptů, které jejich jména přímo nezmiňují. Podle nich to dokazuje, jak hluboce jsou jednotlivá autorská díla zakotvena v modelu na generování obrázků.
Žalobci tvrdí, že porušování práv není vedlejším produktem, ale funkcí služby Midjourney, která jí zajišťuje vysoký zájem uživatelů. Zdůrazňují, že Midjourney má technické prostředky, jak omezit porušování práv, protože už její existující filtry brání například generování násilných výstupů či nahoty. Přesto se společnost vědomě rozhodla nezavést podobná opatření na ochranu autorských práv, a to i poté, co ji k tomu žalobci vyzvali.
Warner Bros. navíc upozorňuje, že Midjourney dočasně zavedla, ale následně úmyslně odstranila ochranu u generování videí, což považují za důkaz vědomého a úmyslného jednání.
Midjourney podle žalobců parazituje na jejich stamilionových investicích do kreativního průmyslu a inovací. Tím, že nabízí nekonečné množství neautorizovaných obrázků, přímo konkuruje jejich vlastním produktům (včetně plakátů nebo knížek) a podkopává licenční dohody, které jsou klíčovou součástí jejich obchodního modelu.
„Je zřejmé, že Midjourney nepřestane krást duševní vlastnictví společnosti Warner Bros. Discovery, dokud mu to nenařídí soud. Rozsáhlé porušování práv ze strany Midjourney je systematické, probíhá nepřetržitě a je úmyslné. Společnosti Warner Bros. Discovery tím byla a nadále je způsobována podstatná a nenapravitelná újma,“ naléhá žaloba.
Midjourney: Tvoří lidé, my jsme nástroj
Společnost Midjourney nejdřív právní bitvy veřejně nekomentovala. Teprve v srpnové replice na žalobu společnosti Disney razantně odmítla charakteristiku svého podnikání jako „pirátství“. Soudu předložila zcela odlišný pohled na fungování a účel své technologie. Její obrana je postavena na principech technologického pokroku a svobody projevu, které jsou podle ní v souladu s cíli autorského práva.
Klíčovým argumentem Midjourney je, že trénování AI modelů spadá pod takzvané spravedlivé užití autorského díla („fair use“). V americkém právu je to princip, který umožňuje za určitých okolností užít autorské dílo bez svolení držitele autorských práv. Společnost přirovnává učení svého modelu k tomu, jak se učí kreslit lidé. Nenaučí se nazpaměť konkrétní díla, ale osvojí si styly, vzory a koncepty z obrovského množství vizuálních podnětů.
Její model se z miliard obrázků učí statistické vztahy mezi vizuálními prvky a textovými popisy, aby porozuměl tomu, co se myslí zadáním jako „superhrdina“ nebo „princezna“. Cílem není díla kopírovat, ale extrahovat z nich data pro vytvoření něčeho nového, co přidává původnímu dílu nový výraz, smysl nebo sdělení.
A právě tento transformativní rys umělé inteligence už americké soudy uznaly ve dvou sporech. Jeden se týkal jazykového modelu Claude od společnosti Anthropic, druhý společnosti Meta. Podstatou obou případů bylo trénování AI na knížkách.
Spor firmy Anthropic s nakladateli a autory však nyní míří k dohodě o narovnání. Anthropic by podle ní měla zaplatit 1,5 miliardy dolarů. Tato částka má odškodnit autory za neoprávněné použití přibližně půl milionu knih, které byly shromážděny z pirátských webových stránek, uloženy na firemní úložiště a vyžity k trénování umělé inteligence Claude. Trénování na cizích textech je totiž jedna věc, ale skladování nelegálních kopií je věc druhá. A na to se soud příliš netvářil.
Tato dohoda by v případě schválení soudem byla jednou z prvních svého druhu v éře umělé inteligence. Stanovuje odškodnění ve výši zhruba tří tisíc dolarů za každou dotčenou knihu a nařizuje společnosti Anthropic zničit všechny nelegálně získané kopie. Společnost Anthropic zároveň v rámci dohody nepřiznává žádné provinění, ale přistoupila na ni, aby předešla riziku ještě vyššího odškodnění.
Mezitím Midjourney přesvědčuje soud, že sama není tvůrcem obrázků, jen poskytuje „nástroj pro vyjádření uživatele“. Platforma totiž negeneruje obrázky sama od sebe, reaguje pouze na pokyny uživatelů v často složitém a iterativním tvůrčím procesu. Když uživatel zadá prompt, model nesahá do databáze pro existující obrázek, ale od základu syntetizuje zcela nový obraz na základě naučených statistických vzorů. Jestli by tedy někdo měl nést odpovědnost za případné porušení práv, tak samotný uživatel.
Provozovatel obrázkového generátoru dodává, že existuje mnoho legálních způsobů, jak vytvářet obrázky inspirované všeobecně známými autorskými díly. Jedná se například o tvorbu spadající do oblasti fan artu, parodie, společenské kritiky nebo experimentování.
Midjourney tvrdí, že bez konkrétního oznámení od držitele práv ani nemůže vědět, zda daný obrázek něco porušuje, či nikoliv. Žalobci se podle Midjourney měli řídit zavedeným postupem podle zákona DMCA (Digital Millennium Copyright Act) a nahlásit konkrétní výstupy zasahující do jejich autorských práv, což neudělali.
Kromě toho Midjourney ve své obraně poukazuje na to, že sami žalobci, včetně zaměstnanců Disney, patří mezi desítky milionů uživatelů jejích služeb a z technologie generativní AI profitují. Cituje dokonce generálního ředitele společnosti Disney, Boba Igera, který technologii označil za „neocenitelný nástroj pro umělce“. Midjourney argumentuje, že je nespravedlivé, aby žalobci na jedné straně využívali výhod AI a na druhé straně se snažili zabránit jejímu dalšímu vývoji a používání ostatními.
Midjourney navrhla kalifornskému soudu, ať žalobu studií Disney a Universal úplně zamítne, nepřizná jim žádnou náhradu škody a konstatuje, že jejich požadavky jsou buď nevymahatelné, anebo podléhají zákonným výjimkám. Firma připomněla, že žalobci ani neprokázali žádnou konkrétní škodu, která jim činností generátoru obrázků údajně vznikla.
O případu Disney a Universal se bude teprve rozhodovat. Druhý případ žaloby Warner Bros. Discovery je ještě příliš čerstvý a Midjourney se k němu zatím nevyjádřila. Pravděpodobně bude však argumentovat podobně.
