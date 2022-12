Soud rozplete žalobu za desítky milionů kvůli lidové televizi Šlágr

V polovině ledna bude Krajský soud v Českých Budějovicích řešit další fázi dlouhého příběhu zkrachovalé televizní stanice Šlágr. Zadlužená televize skončila loni v listopadu v konkurzu, přišla o všechny licence k vysílání a věřitelé se domáhají desítek milionů korun na nezaplacených fakturách.

Pohledávky věřitelů se snaží uspokojit soudem určený insolvenční správce. Na to ale nemá firma dostatečný majetek. Správci se navíc nezdají smlouvy a převody z doby, kdy podle něj byla televize už zjevně předlužená. Proto se žalobou domáhá jejich zneplatnění.

Pokud by soud skutečně rozhodl, že právní jednání byla neúčinná, měla by například firma Česká muzika vrátit skoro 64 milionů korun a přes 45 tisíc eur.

Česká muzika je vydavatelství Karla Peterky, které televizi Šlágr vlastnilo až do 1. března letošního roku. Televize s Českou muzikou uzavřela několik smluv o převodu cenných papírů a dohod o vzájemném započtení závazků a pohledávek, jejichž platnost insolvenční správce zpochybňuje. Mimo jiné kvůli tomu, že Karel Peterka byl v tu dobu nepřímým vlastníkem obou stran transakcí.

Insolvenční správce zpochybňuje třeba to, jak Česká muzika nakoupila akcie jistého výrobce katetrů a dalších zdravotnických prostředků. Akcie podle žaloby ve skutečnosti neměly tvrzenou hodnotu a jejich nákup ani nedával z pohledu provozování lidové hudební stanice smysl.





Podle žaloby nebylo nakoupení cenných papírů podloženo žádným podnikatelským plánem. Insolvenční správce míní, že jediným důvodem bylo televizi dramaticky zadlužit a účelově snížit majetek Šlágru, ze kterého by se mohli uspokojovat věřitelé.

Společnost Česká muzika odmítá, že by v čemkoliv pochybila a že by chtěla poškozovat věřitele. Právě naopak: Šlágr chtěl podle jejího vyjádření zaplatit dluhy díky zisku z prodeje cenných papírů. „Uzavření smluv o převodu cenných papírů … nebylo uskutečněno bez ekonomického a obchodního důvodu. Zjevným důvodem uzavření předmětných smluv … bylo dosáhnout zisku nákupem a následným prodejem cenných papírů,“ reagovala na žalobu Česká muzika.

Podle České muziky není problém ani v tom, že Karel Peterka zastupoval u některých smluv obě strany. „Jediným cílem bylo zajištění dosažení zisku na straně dlužníka (TV Šlágr – pozn. red.). Zájmy žalovaného (České muziky – pozn. red.) ani zájmy pana Karla Peterky nebyly v daném případě v rozporu se zájmy dlužníka (TV Šlágr), předmětné smlouvy byly proto uzavřeny platně,“ píše ve svém vyjádření k žalobě.

Žalobu navrhuje Česká muzika kompletně zamítnout a od insolvenčního správce chce uhradit náklady.

Největší dluhy jsou za distribuci signálu v televizních digitálních sítích společností Czech Digital Group a České Radiokomunikace. Šlágr neplatil faktury tak dlouho, že jeho vysílání 22. srpna 2020 operátor po opakovaných výzvách odpojil.

Místo písničkového teleshoppingu tehdy zůstala černá obrazovka. Televize se vzápětí dohodla na spolupráci s konkurenčním distributorem signálu. Tou dobou už měla před sebou přibližně poslední rok existence. Karel Peterka nakonec poslal původní televizi do likvidace. Její programy nahradil novými stanicemi s podobnými názvy. Jejich provozovatelem je jiná firma a vysílají na základě slovenských licencí.

Firma Česká muzika odmítla, že by v době uzavírání smluv o cenných papírech byla televize už předlužená. Vytrvale odmítá uznat i výši dluhů za šíření signálu. „Je pravdou, že dne 17. 6. 2019 učinil dlužník prohlášení o uznání svých dluhů vůči Czech Digital Group a Českým Radiokomunikacím. Není ovšem pravdou, že by jim odpovídající pohledávky věřitelů vůči dlužníku ke dni 17. 6. 2019 existovaly,“ tvrdí.

Česká muzika zopakovala argumentaci, že smlouvy na šíření signálu byly neplatné, uzavřené v omylu a v rozporu s dobrými mravy. Proto Šlágr dluhy označil za neexistující, ačkoliv naplno využíval služby na základě smluv, které zároveň zpochybňoval. „I kdyby pohledávky … existovaly, nebyl dlužník v době uzavření smluv o převodu cenných papírů v prodlení s jejich úhradou, neboť první splátky dluhů měl dle dohod s těmito věřiteli uhradit teprve ke dni 24. 10. 2019 (Czech Digital Group) resp. ke dni 24. 1. 2020 (České radiokomunikace),“ pokračuje vyjádření k žalobě.

Od července 2019 se Šlágr podle vyjádření České muziky snažil o revitalizaci – ta měla spočívat v odložení splatnosti dluhů za šíření signálu a zároveň ve snížení nákladů na distribuci. Dohodu o uznání dluhů prý televize podepsala poté, co jí Czech Digital Group údajně přislíbila, že nad rámec dlužných částek nebude připočítávat žádné úroky. Prý dostala také příslib nižší ceny. Ani jednu z těchto dohod podle tvrzení České muziky operátor nakonec nedodržel, a když chtěla televize přejít ke konkurenci, měl jí hrozit likvidační smluvní pokutou.

Česká muzika tvrdí, že Šlágr nemohl být předlužený, protože v červenci a říjnu 2019 získal akcie firmy na zdravotnické prostředky v hodnotě „minimálně 52 250 000 Kč“. Jenom tyto akcie nemohl zpeněžit, protože mezitím Czech Digital Group podala na televizi insolvenční návrh. „Dlužník mohl ve správě svého majetku a v provozování svého podniku pokračovat, pokud by do jeho činnosti a práv nezasáhly právě společnosti ze skupiny České radiokomunikace,“ hájí se Česká muzika.

Insolvenční správce tomu nevěří. Podle něj neměly tyto akcie vůbec žádný ekonomický přínos, navíc byly pořízeny za nevýhodnou cenu. Vnitřní hodnota byla podle něj podstatně nižší než nominální, takže pro televizi byly nevýhodné.

Už letos v květnu Krajský soud v Českých Budějovicích uznal, že firma Czech Digital Group oprávněně požaduje po zkrachovalé televizi Šlágr peníze za šíření signálu.

Soud při přezkoumání smluv zjistil, že Šlágr měl za celoplošné terestrické šíření signálu včetně všech doprovodných služeb platit zhruba tři miliony korun měsíčně bez DPH. Ve smlouvách byla možnost omezit služby, pokud by stanice neplatila, a také smluvní pokuta za prodlení při platbách. Poté, co Šlágr nezaplatil faktury od listopadu 2019 do května 2020, mu operátor poslal dvě předžalobní výzvy. Když televize neplatila ani potom, signál odpojil.





Argument o údajném rozporu s dobrými mravy soud odmítl. „Příliš vysokou cenu za služby soud hodnotí jako účelové tvrzení, které počal tvrdit dlužník, až když nehradil sjednanou cenu za poskytované služby, které mu byly po dobu několika let (od roku 2013) žalobcem poskytovány a dlužníkem byly po dobu několika let hrazeny,“ uvedl samosoudce Ondřej Ludvík.

Soud rovněž připomněl, že Šlágr spolupracoval s Czech Digital Group celé roky, uzavíral nové smlouvy a cena byla pořád prakticky stejná. Vysílání černé obrazovky od 22. srpna 2020 vyhodnotil jako adekvátní reakci operátora na neuhrazené faktury.