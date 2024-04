Soukromé stanice se podílejí na nových projektech České televize

Česká televize připravuje do vysílání osmidílný thriller Lovec, který vznikl v koprodukci se slovenskou TV Joj. Další soukromá televize, česká Nova, si už zajistila práva pro uvedení Lovce na své placené platformě Voyo. Česká televize podobné koprodukce s komerčními stanicemi dělá kvůli finanční situaci i kvůli tomu, že pro vysílání potřebuje projekty nezávislých producentů. Ve spolupráci s českou pobočkou francouzské Canal+ například vzniká Dcera národa.

Lovec se natáčel od podzimu 2022 do července 2023. Režisérem je osvědčený Jiří Strach, jehož předchozí mysteriózní seriály Ďáblova lest, Ztracená brána a Labyrint byly nejsledovanějšími pořady ČT1 v nedělním hlavním čase. Dívalo se na ně přes milion lidí.

Také tentokrát scénář nabídne případy plné zla, démonů a nevysvětlitelných událostí. „Je potřeba říct, že je to pohádka pro dospělé. Baví mě právě pro tu nevysvětlitelnost, když si divák po zhlédnutí Labyrintů a Lovců musí nechat svítit v kuchyni, aby se nebál. Strach straší strachem,“ poznamenal režisér.

„Jiří Strach je jedním z mála režisérů, kteří dokáží vyvolat emoce a vybudovat napětí potřebné pro kriminální a mysteriózní žánr. Věřím, že seriál nabídne divákům něco nového, na co možná nejsme v našem televizním prostoru zvyklí,“ uvedl producent Patrik Pašš ze slovenské společnosti Trigon Production, která stála u zrodu seriálu.





V hlavních rolích budou Pavel Kříž jako církevní lovec démonů a slovenská herečka Jana Kolesárová jako úspěšná manažerka pojišťovny, která v sobě objeví nadpřirozené schopnosti.

Jana Kolesárová v minisérii Lovec Autor: Česká televize

Pro Českou televizi to je už třetí přeshraniční spolupráce se stanicí Joj. Prvním projektem byl slovensko-český kriminální seriál Ultimátum z roku 2022. Ve stejném roce měla rekordní sledovanost společná vánoční pohádka Krakonošovo tajemství. Dalším koprodukčním partnerem tohoto výpravného příběhu byl kromě Joj také německý dětský program KiKa.

„V televizi se málokdy naskytne příležitost pracovat na něčem, co radikálně vybočuje z obvyklého rámce realistického vyprávění, takže když producent Pašš přišel s nápadem na tento seriál, nemohl jsem odolat,“ prohlásil kreativní producent České televize Jan Lekeš.

Od nápadu k realizaci uběhlo několik let, natáčení se muselo odložit kvůli pandemii. „Na žánrových projektech je nejtěžší představit divákovi uvěřitelný svět, přestože se v něm vyskytuje mnoho tajemna a záhad. Pokud se to ale podaří, je možné říct i něco podstatného k dnešnímu způsobu života a lidskému směřování obecně. A často je to i jednodušší než v obvyklých realistických kulisách,“ dodal Jan Lekeš.

Lovec si vysloužil samostatnou zmínku také v tiskových materiálech TV Nova k plánovaným produkčním a distribučním projektům v dalších měsících. „Po své premiéře na obrazovkách České televize bude ke zhlédnutí na Voyo,“ oznámila Nova.





Obdobně jako slovenská Joj si koprodukci s Českou televizí vyzkoušela streamovací platforma Canal+. Její česká pobočka díky tomu natočila svůj první původní seriál, historickou minisérii Dcera národa.

„Minisérií Dcera národa vkročila skupina Canal+ v České republice a na Slovensku na pole vlastní lokální tvorby. Chceme jít stejnou cestou jako naši kolegové ve Francii a Polsku a zaměřit se na inovativní projekty s důrazem na kvalitu produkce, v nichž vidíme potenciál. Velice nás těší, že již na prvním projektu v České republice spolupracujeme s významným koproducentem, jako je Česká televize,“ řekl k tomu Ladislav Řeháček, šéf Canal+ pro Českou republiku a Slovensko.

Dcera národa nabízí zcela nový pohled na české dějiny inspirovaný úspěšnými zahraničními koncepty. Produkční společnost Barletta se scenáristkou Lucií Vaňkovou zpracovala příběh jako moderní minisérii zasazenou do 19. století. Minisérie bude mít podobu buď šesti dílů po třiceti minutách, nebo tří epizod po šedesáti minutách.

Dcera národa Autor: Stanislav Honzík, Barletta

„Tvůrci si kladli za cíl zpracovat historické téma z dob národního obrození s vtipem a ve zcela novém vizuálním hávu, které má navíc skrze postavu drzé a zábavné hrdinky velký mezinárodní potenciál,“ věří producentka Lada Dobrkovská z Canal+.

Na rozdíl od Lovce bude Dcera národa k vidění nejdřív u koprodukčního partnera, až pak se dostane na obrazovky České televize. Na Canal+ se objeví už letos v září, a to jak na streamovací platformě, tak v lineárním vysílání. „Originální a nekonvenční pojetí dobové minisérie Dcera národa bude pro diváky České televize novým televizním zážitkem. V České televizi bude seriál uveden na začátku roku 2025,“ dodal producent Jan Lekeš.





Minisérie Dcera národa je příběhem romantické lásky mladé dívky, jejíž touha po lásce a svobodě se odehrává v době národního obrození ve druhé polovině 19. století, kdy se formovala česká národní identita i postavení žen ve společnosti. Hlavní postava je inspirovaná skutečnou historickou osobností Zdeňkou Havlíčkovou, dcerou Karla Havlíčka Borovského.

„Věříme, že s příběhem Zdeňky Havlíčkové se identifikují diváci historicky laděných projektů, ale i právě mladá generace, které Dcera národa nabídne jiný, zábavný pohled na dějiny v srdci Evropy,“ sdělila producentka společnosti Barletta Maja Hamplová. Natáčelo se od prosince 2023 do letošního února, v hlavní roli bude Antonie Formanová.

„V České televizi je v mnoha žánrech nadále preferována vlastní výroba s efektivním využitím interních kapacit. S ohledem na složitou ekonomickou situaci jsou však stále častěji pořady vyráběny formou tzv. vícezdrojového financování. Nezávislí producenti stále výrazněji vstupují do televizní výroby a jejího financování formou koprodukční a zakázkové výroby a spolupráce při výrobě pořadů, čímž se ‚spolupodílejí‘ na společném financování projektů,“ vysvětluje Česká televize ve své výroční zprávě za loňský rok.

„Nejen proto spolupráce s nezávislými producenty pokračuje i nadále. Stále se snižující ‚kupní síla‘ prostředků, získaných z televizních poplatků, logicky, při snaze České televize zachovat pro diváky očekávaný rozsah a kvalitu předkládaných pořadů, vede k hledání dalších forem sdružování prostředků a rovněž k nákupům vysílacích licencí pořadů s aktivní dramaturgií České televize,“ dodává výroční zpráva.