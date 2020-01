 »  Soukromí už neexistuje, kdo a jak hackl mobil Jeffa Bezose a reklama ve WhatsApp nebude

Veřejně neznámý startup umí najít člověka online podle jediné fotografie, která nemusí být ani kvalitní. Clearview AI své služby poskytuje stovkám orgánů a organizacím činným v trestním řízení. Pomáhá v tom databáze 3 miliard fotografií, které firma stáhla z Facebooku, YouTube, Venmo a milionů dalších webů. Jediný, kdo má lepší a rozsáhlejší sbírku, může být snad jedině Facebook, který navíc fotografie má perfektně označené, rozpoznané a včetně časového vývoje. Fascinující čtení najdete v The Secretive Company That Might End Privacy as We Know It. Zjistíte v něm navíc, že zakladatelem je Richard Schwarz a finance poskytuje Peter Thiel, nechvalně známý nejenom z Facebooku, ale hlavně pro Palantir. Asi nepřekvapí, že tenhle monstrózní šmírovací nástroj obhajují tím, že přece bojují proti nejvážnější kriminalitě.

Tohle je velké: mobil šéfa Amazonu Jeffa Bezose by hacknut saúdským korunním princem. To, že se to v roce 2018 stalo, už víme, ale doposud nebylo příliš jasné jak. Nástrojem bylo klasické zneužití bezpečnostní chyby ve WhatsApp, kterou útok zneužil prostřednictvím nakaženého videosouboru odeslaného přímo z telefonu saúdského prince do Bezosova telefonu v rámci jejich probíhající komunikace. Detaily v Jeff Bezos hack: Amazon boss's phone ‚hacked by Saudi crown prince‘.

TELEgraficky

WEBDESIGN, INTERNET

Twitch v roce 2019 přišel o nejsledovanější celebrity. Projevilo se to na počtu odsledovaných hodin, byť Twitch (vlastněný Amazonem) stále mezi (herními) streamovacími platformami vede. Detaily v Streamlabs & Newzoo Q4 Year in Review Live Streaming Industry Report.

Studie – filmové pirátství 2019 je hodně zajímavá věc k prostudování. Předmětem jsou čtyři desítky „filmových“ webů, na kterých je filmy možné pirátsky stahovat (to dělá 45 % jejich návštěvníků) nebo rovnou sledovat (to dělá 55 % jejich návštěvníků). Králem je mimochodem Uloz.to s nabídkou 132 tisíc souborů, druhý Hellspy.cz s 90 tisíci soubory. Na reálné filmy/seriály ale vede Freefilm.to s 26 tisíci tituly. Jen pozor na žebříček návštěvnosti, jsou to „návštěvy“ podle SimilarWeb.com, kde čím větší číslo, tím větší nesmysl – pro vzájemné srovnání ale má dobrou vypovídací schopnost.

Google ukončí podporu pro data-vocabulary.org k 6. dubnu 2020. V Google Search Console se vlastníkům webů objeví varování, pokud toto schéma používají. Delší vysvětlení najdete v Google to stop supporting data-vocabulary.org on 6 April 2020.

SOFTWARE

Které tituly patří mezi 20 nejprodávanějších her roku 2019 v USA? Na prvním místě Call of Duty: Modern Warfare 2019. Kompletní žebříčky najdete v NPD: The 20 best-selling games of 2019 in the U.S.

Instalátor Office 365 ProPlus změní vyhledávání v Chrome na Bing. Správcům firemních systémů se to oprávněně velmi nelíbí. Udělá to navíc instalací dalšího rozšíření do Chrome. Viz Microsoft to forcibly install Bing search extension in Chrome for Office 365 ProPlus users. Microsoft po vlně stížností poskytl návod, jak instalaci zabránit (How to exclude the extension for Microsoft Search in Bing from being installed) a jak rozšíření odstranit (How to remove the extension after it’s been installed). Jestli by především nebylo lepší nic takového nevnucovat.

LastPass se ztratil z Chrome Web Store. Celé je to tak trochu záhadné, ale podle LastPass no longer listed on the Chrome Web Store k tomu došlo omylem.

HARDWARE

Vlastnící (nejen) AirPods Pro si stěžují, že po aktualizaci se zhoršilo potlačení hluku. To „nejen“ je důležité, protože stejné problémy řeší u Sony a Bose a celé je to skvělá ukázka toho, jak dnes samotný hardware už není zásadní, stačí nevhodná změna v softwaru a věci nejsou, jak mají být. V případě Apple AirPods se aktualizaci nemůžete vyhnout (a ani si ji nemůžete uspíšit či se vrátit k předchozí verzi). Úroveň potlačení je navíc nenastavitelná, Apple (na rozdíl od ostatních jmenovaných) rozhoduje za uživatele. Čtěte v AirPods Pro owners complain of worse noise cancellation after firmware updates.