Soutěž WebTop100 vyhrál Creative Dock, osobností roku je Martin „Mikýř“ Mikyska

Do letošního ročníku soutěže WebTop100 digitálních řešení v Čechách a na Slovensku se přihlásilo více než 200 projektů, které hodnotilo 16 expertů na jednotlivé oblasti digitálního marketingu. Kritéria hodnocení jsou ve všech oblastech individuálně stanovena jejich garanty, přičemž jednotlivé kategorie pokrývají široké spektrum digitálních činností a mají ukázat publiku to nejkvalitnější, co se za uplynulý rok v rámci jednotlivých oborů událo.

„S projektem WebTop100 tvoříme výkladní skříň českého digitálu, do které si může každý sáhnout jak pro pozoruhodnou inspiraci, tak pro kontakt na zajímavé tvůrce projektů,” uvádí k soutěži předseda odborné poroty Petr Kleiner.

Absolutním vítězem se stal projekt Finding the “social” in social distancing od agentury Creative Dock, který soutěžil v kategorii Autentická kariérní komunikace. Cílem projektu bylo udržet zdravou firemní kulturu, rozum a optimismus i v čase nekonečných lockdownů.

Agentura Creative Dock se může v soutěži WebTop100 letos pyšnit i titulem Autor roku. Osobností roku 2021 se pak stává Martin „Mikýř“ Mikyska, který se svou show Mikýřova úžasná pouť internetem na televizi MALL.TV baví celé Česko.

A tady jsou celkové výsledky letošního ročníku:

Kategorie E-commerce projekt:

1. MEGAPIXEL s. r. o. (Vlastník: MEGAPIXEL s. r. o., Autor: PeckaDesign, s.r.o.) – www.megapixel.cz

2. KAMA (Vlastník: Kama spol. s r.o., Autor: Giant interactive s.r.o.) – www.kama.cz

3. Printscreen (Vlastník: Tomáš Stoklasa, Autor: BlueGhost s.r.o.) - www.printscreen.cz

Kategorie Firemní web – malé a střední firmy:

1. Nový web Rodinného pivovaru Bernard (Vlastník: Rodinný pivovar Bernard a.s., Autor: FG Forrest, a.s.) – www.bernard.cz

2. Accolade (Vlastník: Accolade s.r.o., Autor: VISUALIO s.r.o.) - ww.accolade.eu

3. Firemní web České zbrojovky (Vlastník: Česká zbrojovka a.s., Autor: AITOM Digital s.r.o.) - www.czub.cz

Kategorie Firemní web – velké firmy:

1. Nový web PPF (Vlastník: PPF a.s., Autor: SYMBIO Digital, s.r.o.) – www.ppf.eu

2. Komerční banka, a. s. (Vlastník: Komerční banka a.s., Autor: Komerční banka a.s.) – www.kb.cz

3. jtis.cz (Vlastník: J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., Autor: SiteOne, s.r.o.) www.jtis.cz

Kategorie Startup:

1. Mutumutu – zdravé životní pojištění (Vlastník: Mutumutu s. r. o., Autor: Mutumutu s. r. o.) - www.mutumutu.cz

2. Cyrkl (Vlastník: CYRKL Zdrojová platforma, s.r.o., Autor: BlueGhost s.r.o.) – www.cyrkl.com

3. Digitalizace obcí – vesnice.online (Vlastník: Jiří Kadlčík & Tomáš Klíma, Autor: Jiří Kadlčík & Tomáš Klíma) – www.biskupiceuluhacovic.cz

Kategorie SEO:

1. Kalkulátor (Vlastník: CreativeDock s.r.o., Autor: CreativeDock s.r.o.) – www.kalkulator.cz

2. ČSOB Pojišťovna (Vlastník: eVisions Advertising s.r.o., Autor: eVisions Advertising s.r.o.) - www.csobpoj.cz

3. FAVI (Vlastník: eVisions Advertising s.r.o., Autor: eVisions Advertising s.r.o.) – favi.cz

Kategorie Retenční marekting:

1. Můj Albert – Věrnostní program v mobilu (Vlastník: CreativeDock s.r.o., Autor: CreativeDock s.r.o.) - aplikace.albert.cz

2. V e-mailové personalizaci lze stále hledat nové výzvy (Vlastník: SmartSelling a.s., Autor: SmartSelling a.s.) – mam.cz/wp-content/uploads/2021/05/innogy-personalizovane-video.mp4

3. Automaticky triggerovaná cross sellová kampaň (Vlastník: Vivantis a.s., Autor: SmartSellling a.s.) - www.sperky.cz

3. Průvodce psychomotorickým vývojem dítěte do 1 roku po vzoru Montessori přístupu (Vlastník: VALINA FASHION s.r.o., Autor: SmartSellling a.s.) – Měsíční průvodce vývojem dítěte

Kategorie Výkonnostní marketing:

1. Cycology.cz – když doba hraje do karet (Vlastník: CYCOLOGY s.r.o., Autor: Effectix.com s.r.o.) - www.cycology.cz

2. Hedepy: z nuly na 34% SoM v online terapii (Vlastník: UnicornsLab s.r.o., Autor: UnicornsLab s.r.o.) - hedepy.cz

3. Supradyn – uvedení značky skrze digitál? Proč ne! (Vlastník: BAYER s.r.o., Autor: LCG New Media s.r.o.) – www.supradyn.sk

Kategorie Videoreklama:

1. SIMU (Vlastník: MEDIA AGE s.r.o., Autor: MEDIA AGE s.r.o.) – INCIDENT #35: Zažij SIMU na vlastní kůži!

2. Fosílie, s.r.o. (Vlastník: E.ON Česká republika, s. r. o., Autor: Elite Solutions, s.r.o.) – ELITE SOLUTIONS FOSILE – Case Study

3. Cleany.cz (Vlastník: WeBetter s.r.o. (AIM Group Prague s.r.o.), Autor: WeBetter s.r.o. (AIM Group Prague s.r.o.)) – Online čistírna s dopravou Cleany.cz

Kategorie Digitální PR:

1. ARTSTUDIO.app (Vlastník: Hana Nováková, Autor: Hana Nováková) – www.ARTSTUDIO.app

2. Confer-O-Matic (Vlastník: Confer-O-Matic s.r.o., Autor: Confer-O-Matic s.r.o.) – www.conferomatic.com

3. Péče o duševní zdraví ve firmách je klíčová (komplexní digi PR) (Vlastník: Soulmio s.r.o., Autor: Soulmio s.r.o.) – http://www.soulmio.com

Kategorie Influencer marketing:

1. I bez retuší vám to sluší (Vlastník: ZOOT a.s., Autor: GINFIZZ s.r.o.) – www.zoot.cz/bez-retusi

2. Pepsi – The Essential Objects (Vlastník: MUSTARD s.r.o., Autor: MUSTARD s.r.o. / CAN Media s.r.o.) - Pepsi Retro s Kazmou

3. Mastercard vstupuje do českého esportu (Vlastník: McCANN-ERICKSON PRAGUE spol. s r.o., INTERNATIONAL ADVERTISING AGENCY, Autor: McCANN-ERICKSON PRAGUE spol. s r.o., INTERNATIONAL ADVERTISING AGENCY) – youtu.be/Z35M9Fw_Aho

Kategorie Autentická kariérní komunikace:

1. Finding the „social“ in social distancing (Vlastník: CreativeDock s.r.o., Autor: CreativeDock s.r.o.) - www.youtube.com/watch?v=tRzQwlB7IAA

2. HR video – víme, kdo jsme a koho hledáme (Vlastník: Effectix.com s.r.o., Autor: Effectix.com s.r.o.) – www.tesimesenaspolupraci.cz

3. Pracujte ve firmě, kde se lidí řídí sami (Vlastník: Applifting s.r.o., Autor: Applifting s.r.o.) - www.startupjobs.cz/startup/applifting

Kategorie Digitální tranformace:

1. Systém my213.cz (Vlastník: RBP, zdravotní pojišťovna, Autor: RBP, zdravotní pojišťovna) - www.my213.cz

2. Self Care rodina portálů a aplikací innosvět (Vlastník: Innogy Česká republika a.s., Autor: Internet Projekt, s.r.o.) – https://www.innosvet.cz/aplikace-innosvet

3. REZEO (Vlastník: MYJO, s.r.o., Autor: MYJO, s.r.o.) – www.rezeo.cz

Kategorie Obsahový marketing:

1. LISTERINE – Najdi svůj typ (Vlastník: Fragile media s.r.o., Autor: Fragile media s.r.o.) - Najdi svůj typ LISTERINE a vyhraj!

2. Nepostradatelný LMC Content hub (Vlastník: LMC s. r. o., Autor: Boomerang Communication s.r.o.) - magazin.lmc.eu

3. We Love Cycling (Vlastník: MUSTARD s.r.o., Autor: MUSTARD s.r.o.) – www.welovecycling.com

Kategorie Firemní podcast:

1. BlueGhost Update (Vlastník: BlueGhost s.r.o., Autor: BlueGhost s.r.o.) – www.blueghost.cz

2. Ze života e-mailu (Vlastník: SmartSelling a.s., Autor: SmartSelling a.s.) – www.smartemailing.cz/podcast

3. AffilBox Podcast (Vlastník: AffilBox s.r.o., Autor: AffilBox s.r.o.) – www.affilbox.cz/podcast

Kategorie Brandová kampaň:

1. MUNICHALLENGE (Vlastník: MEDIA AGE s.r.o., Autor: MEDIA AGE s.r.o.) - mediaage.cz/tady-to-zacina

2. Tiger Battles 2020 (Vlastník: Friendly s.r.o., Autor: Friendly s.r.o.) – Tiger Battles Case Study 2020

3. Lego Minecraft Speedrun (Vlastník: McCANN-ERICKSON PRAGUE spol. s r.o., INTERNATIONAL ADVERTISING AGENCY, Autor: McCANN-ERICKSON PRAGUE spol. s r.o., INTERNATIONAL ADVERTISING AGENCY) – www.legospeedrun.cz

Kategorie Zahraniční expanze:

1. ETNETERA: Z PRAHY DO SYDNEY (Vlastník: Etnetera Group a.s., Autor: Etnetera Group a.s.) – nas.motion.cz/sharing/yNGyTnzqJ

2. VysokeSkoly.sk (Vlastník: EDUroute s.r.o., Autor: EDUroute s.r.o.) – www.vysokeskoly.sk

3. Aplikace Eurostat VR (Vlastník: eMan a.s., Autor: eMan a.s.) – https://www.eman.cz/blog/bezna-realita- uz-firmam-nestaci-sve-procesy-presouvaji-do-virtualniho-prostredi/

Kategorie Lead Generation:

1. Fashion Line by KOMA (Vlastník: KOMA MODULAR s.r.o., Autor: KNOW HOW solutions s.r.o. a Creepy s.r.o.) – www.fashion-line.eu

2. Dostupný advokát (Vlastník: Dostupný advokát s.r.o., Autor: Jirka Chomát a širší kolektiv dodavatelů) - dostupnyadvokat.cz

3. Wienerberger konfigurátor domu (Vlastník: Wienerberger s.r.o., Autor: Wienerberger s.r.o.) - muj.e4dum.cz

Speciální ocenění:

Absolutní vítěz: Finding the „social“ in social distancing (Vlastník: CreativeDock s.r.o.,

Autor: CreativeDock s.r.o.) – Creative Dock, autentická kariérní komunikace

Autor roku: CreativeDock s.r.o.- www.creativedock.com

Osobnost digitálního marketingu 2021: Martin „Mikýř“ Mikyska - www.mall.tv/mikyrova-uzasna-pout- internetem