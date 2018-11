 »  Soutěž WebTop100 zná vítěze: nejlepší firemní web má MOSER

1. Resort Dolní Morava (Vlastník: SNĚŽNÍK, a.s., Autor: Giant interactive s.r.o.) – www.hotel-dolnimorava.cz

3. Air Bank a.s. (Vlastník: Air Bank a.s., Autor: SiteOne, s.r.o./ Sherpas, s.r.o.) – www.airbank.cz

2. Komerční banka, a.s. (Vlastník: Komerční banka, a.s., Autor: Actum, s.r.o./Wunderman s.r.o./OGILVY ONE, a.s./manica s.r.o.) – www.kb.cz/cs

1. Raiffeisen stavební spořitelna a.s. (Vlastník: Raiffeisen stavební spořitelna a.s., Autor: Giant interactive s.r.o.) – www.rsts.cz

1. ZETOR TRACTORS a.s. (Vlastník: ZETOR TRACTORS a.s., Autor: Giant interactive s.r.o.) – www.zetor.cz

Z letos přihlášených projektů je patrné pozitivní zjištění, že stále více českých firem i agentur dokáže orientaci na potřeby zákazníků do svých metodik a postupů vhodně aplikovat, " uvedl Luboš Plotěný, předseda poroty a garant hodnocení WebTop100, ředitel agentury Sherpas , která soutěž WebTop100 pořádá.

Do 17. ročníku soutěže WebTop100 se přihlásilo celkem 206 projektů, které ohodnotilo a zpětnou vazbu jim poskytlo 60 expertů na jednotlivé oblasti digitálního marketingu.

2. AEROPARTNER a.s. (Vlastník: AEROPARTNER a.s., Autor: Giant interactive s.r.o.) – www.aeropartner.cz

3. Blue Style k.s. (Vlastník: Blue Style k.s., Autor: SiteOne, s.r.o.) – www.blue-style.cz

Žebříček E-shopy:

1. Milan Škoda-FOTO (Vlastník: Milan Škoda-FOTO, Autor: PragueBest s.r.o.) – www.fotoskoda.cz

2. K A M A spol. s r.o. (Vlastník: K A M A spol. s r.o., Autor: Giant interactive s.r.o.) – www.kama.cz

3. GANT (Vlastník: VERMONT Services Slovakia s. r. o., Autor: PeckaDesign, s.r.o.) – www.gant.cz

Žebříček Gastronomie:

1. Pivovar Samson a.s. (Vlastník: Pivovar Samson a.s., Autor: Next Generation Solution s.r.o.) – www.samson.cz

2. PIVOVAR SVIJANY, a.s. (Vlastník: PIVOVAR SVIJANY, a.s., Autor: AITOM Digital s.r.o.) – www.pivovarsvijany.cz

3. ALMED SERVIS, s.r.o. (Vlastník: ALMED SERVIS, s.r.o., Autor: Giant interactive s.r.o.) www.almed.cz

Žebříček IT:

1. Fine spol. s r.o. (Vlastník: Fine spol. s r.o., Autor: Giant interactive s.r.o.) – www.fine.cz

2. iPodnik cloud s.r.o. (Vlastník: iPodnik cloud s.r.o., Autor: Giant interactive s.r.o.) – www.ipodnik.cz

3. TechSoft Engineering, spol. s r.o. (Vlastník: TechSoft Engineering, spol. s r.o., Autor: AITOM Digital s.r.o.) – www.techsoft-eng.cz

Žebříček Obchod a služby B2B :

1. Titan – Multiplast s.r.o. (Vlastník: Titan – Multiplast s.r.o., Autor: Minion Interactive s.r.o.) – www.titan-multiplast.cz

2. Screening Solutions s.r.o. (Vlastník: Screening Solutions s.r.o., Autor: Giant interactive s.r.o.) – www.screening-solutions.com

3. WAMAG, spol. s r.o. (Vlastník: WAMAG, spol. s r.o., Autor: AITOM Digital s.r.o.) – www.wamag.cz

Žebříček Obchod a služby B2C:

1. MOSER, a.s. (Vlastník: MOSER, a.s., Autor: Isobar Czech Republic s.r.o.) – www.moser.cz

2. NEWTON College, a.s. (Vlastník: NEWTON College, a.s., Autor: Proof & Reason, s.r.o.) – www.newtoncollege.cz

3. SAPELI, a.s. (Vlastník: SAPELI, a.s., Autor: Proof & Reason.) – www.sapeli.cz

Žebříček Pojišťovny:

1. ČSOB Pojišťovna, a. s. (Vlastník: ČSOB Pojišťovna, a. s., Autor: SYMBIO Digital, s.r.o.) – www.csobpoj.cz

2. Pojišťovna VZP, a.s. (Vlastník a autor: Pojišťovna VZP, a.s.) – www.vzp.cz

3. Pojišťovna České spořitelny, a.s., (Vlastník: Pojišťovna České spořitelny, a.s., Autor: FG Forrest, a.s.) – www.flexi.cz

Žebříček Průmysl a energetika:

1. JUFA s.r.o. (Vlastník: JUFA s.r.o., Autor: Giant interactive s.r.o.) – www.jufa.cz

2. mcePharma s.r.o. (Vlastník: mcePharma s.r.o., Autor: Giant interactive s.r.o.) – www.mcepharma.cz

3. EP ENERGY TRADING, a.s. (Vlastník: EP ENERGY TRADING, a.s., Autor: Beneš & Michl s.r.o.) – www.epet.cz

Žebříček Telekomunikace:

1. Vodafone Czech Republic a.s. (Vlastník: Vodafone Czech Republic a.s., Autor: MEDIA FACTORY Czech Republic a.s.) – www.vodafone.cz

2. O2 Czech Republic a.s. (Vlastník aautor: O2 Czech Republic a.s.) – www.o2.cz/osobni

3. T-Mobile Czech Republic a.s. (Vlastník: T-Mobile Czech Republic a.s., Autor: User Technologies s.r.o.) – www.t-mobile.cz

Žebříček Marketingové a IT agentury:

1. Etnetera Motion s.r.o. (Vlastník a autor: Etnetera Motion s.r.o.) – www.motion.cz

2. LESENSKY.CZ s.r.o. (Vlastník a autor: LESENSKY.CZ s.r.o. & Jan Polzer) – www.lesensky.cz

3. XART s.r.o. (Vlastník a autor XART s.r.o.) – www.xart.cz

Ocenění v kategorii Firemní web:

Nejlepší design roku 2018: MOSER, a.s. (Vlastník: MOSER, a.s., Autor: Isobar Czech Republic s.r.o.) –

Nejlepší UX roku 2018: Milan Škoda-FOTO (Vlastník: Milan Škoda-FOTO, Autor: PragueBest s.r.o.) – www.fotoskoda.cz

Absolutní vítěz kategorie Firemní web roku 2018: MOSER, a.s. (Vlastník: MOSER, a.s., Autor: Isobar Czech Republic s.r.o.) – www.moser.cz

Speciální ocenění

Digitální agentura roku2018: Isobar Czech Republic s.r.o. – www.bistroagency.cz

Výsledky ostatních kategorií v roce 2018

Digitální reklamní kampaň:

1. Ozvěny budoucnosti (Vlastník: ŠKODA AUTO a.s., Autor: Isobar Czech Republic s.r.o.)

2. OŽIVLÉ VZPOMÍNKY PRODÁVAJÍ (Vlastník: Cestovní kancelář FISCHER, a.s., Autor: Wunderman s.r.o.)

3. 100 miliard neuronů (Vlastník: ŠKODA AUTO a.s., Autor: Isobar Czech Republic s.r.o.)

Microsite:

1. Backend Stories (Vlastník: ŠKODA AUTO a.s., Autor: Isobar Czech Republic s.r.o.) – backendstories.skoda-kariera.cz

2. innosvět.cz (Vlastník: innogy Energie, s.r.o., Autor: Wunderman s.r.o.) – www.innosvet.cz

3. Mazagrande (Vlastník: Tchibo Praha, spol. s r.o., Autor: Etnetera Motion s.r.o.) – www.mazagrande.cz

Mobilní řešení:

1. Mobilní bankovnictví Equa bank (Vlastník aautor: Equa bank a.s.) – itunes.apple.com/cz/app/equa-bank/id462256067?mt=8

2. ZETOR TRACTORS (Vlastník: ZETOR TRACTORS a.s., Autor: Giant interactive s.r.o.) – www.zetor.cz

3. MONETA Smart Banka (Vlastník: MONETA Money Bank, a.s., Autor: MONETA Money Bank, a.s. (BE)/InloopX (FE)) – smartbanka.moneta.cz

Nejefektivnější digitální řešení:

1. Motýlí Nuance (Vlastník: ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s., Autor: Wunderman s.r.o.)

2. Vodafone vánoční livestream (Vlastník: Vodafone Czech Republic a.s., Autor: McCANN-ERICKSON PRAGUE spol. s r.o., INTERNATIONAL ADVERTISING AGENCY)

3. Když platí, že 1/3 je více než 3/3 (Vlastník: Cestovní kancelář FISCHER, a.s., Autor: Wunderman s.r.o.)

E-mailingová kampaň:

1. OŽIVLÉ VZPOMÍNKY PRODÁVAJÍ (Vlastník: Cestovní kancelář FISCHER, a.s., Autor: Wunderman s.r.o.)

2. Když platí, že 1/3 je více než 3/3 (Vlastník: Cestovní kancelář FISCHER, a.s., Autor: Wunderman s.r.o.)

3. Maximalizace dat v akvizičním procesu (Vlastník: DOBROVSKÝ s.r.o., Autor: ACOMWARE s.r.o.)

Obsahový marketing:

1. EET poradna (Vlastník: Solitea Česká republika, a.s., Autor: Obsahová agentura s.r.o.)

2. Ozvěny budoucnosti (Vlastník: ŠKODA AUTO a.s., Autor: Isobar Czech Republic s.r.o.)

3. TchiboBlog.cz (Vlastník: Tchibo Praha, spol. s r.o., Autor: Follow Bubble s.r.o.)

Self-care:

1. ECHO (Vlastník: KPMG Česká republika, s.r.o., Autor: Giant interactive s.r.o.) – echo.giant4.cz

2. George (Vlastníka autor: Česká spořitelna, a.s.) – george.csas.cz

3. Moje UPC (Vlastník: UPC Česká republika, s.r.o., Autor: Refresh, s.r.o.) – my.upc.cz

Online nástroje:

1. solidpixels. (Vlastník: Breezy s.r.o., Autor: solidpixels. & Breezy s.r.o.) – www.solidpixels.net/cs

2. Dastax (Vlastník: Dastax s.r.o., Autor: PragueBest s.r.o.) – shop.dastax.cz

3. ŠKODA Online Sales (Vlastník a autor: ŠKODA AUTO a.s.) – www.skoda-online.cz