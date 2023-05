Sport, regiony a teleshopping. Do éteru se chystají další televize

Pozorným televizním divákům, kteří spoléhají na terestrický příjem, určitě neušly změny v DVB-T2 Multiplexu 23. Objevila se v něm nová, prozatím prázdná pozice označená jako Test-4. Využívat ji bude připravovaná stanice zaměřená na přímý televizní prodej zboží, jinými slovy teleshoppingový program. Zatím nepožádala o licenci u Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Její provozovatel však na začátku května podepsal smlouvu o distribuci signálu s Českými Radiokomunikacemi, jimž síť Multiplex 23 patří.

Nákupní program zahájí provoz ve třetím čtvrtletí letošního roku. Podle tiskové zprávy je majitelem společnost Topmerch Group ve Švédsku, stanice by se také měla jmenovat Topmerch. Ve švédském obchodním rejstříku však nejsou o subjektu s tímto názvem žádné informace.

Další volnou kapacitu ve stejné síti obsadí během srpna bezplatná sportovní stanice A11 Sport. Původně měla začít vysílat až na podzim. Urychlení jejího startu potvrdil na konferenci Innovation Day majitel mediální skupiny A11 Aleš Zavoral. Přesný termín spuštění záleží na jednáních s držiteli vysílacích práv na různé sportovní disciplíny. Televize se chce ucházet o co nejširší portfolio přenosů.

Už dříve A11 deklarovala zájem o první fotbalovou ligu, a pokud by neuspěla, tak by chtěla získat aspoň druhou ligu. „U hokeje a fotbalu půjde především o nižší soutěže. U jiných sportů se ale domlouváme na nejvyšších soutěžích,“ poznamenal Aleš Zavoral.

Společný projekt mediální skupiny A11 a společnosti Perinvest by chtěl diváky zaujmout například i golfem nebo tenisem. „Ze strany fanoušků a potenciálních diváků vidíme velký zájem o sportovní přenosy a pořady o sportu. Proto jsme se rozhodli rozšířit aktivity Perinvestu o sportovní televizní kanál,“ uvedl majitel společnosti Perinvest Tomáš Petera s tím, že jde o logické vyústění aktivit společnosti, která dlouhodobě patří mezi nejvýznamnější producenty velkých sportovních a kulturních událostí, a to nejen v České republice.





A11 Sport bude na pozici dnes označené jako Test-1. Vysílání chce propojit se sportovním sázením, potažmo odlákat diváky ze systémů sázkových kanceláří, které sice také nabízejí přenosy, ale v omezené kvalitě. Zavoral zopakoval, že investice do nákupu práv a výroby přenosů je myšlena vážně. Ambiciózně dodal, že by A11 Sport mohla vysílat několik zápasů souběžně díky hybridnímu rozhraní HbbTV. Divák by si tedy vybral přenos z menu po stisknutí červeného tlačítka na dálkovém ovládání chytrého televizoru.

Před koncem roku by se měl do éteru dostat ještě třetí program, rovněž pod značkou A11. Kontrakty na terestrické šíření jsou dlouhodobé, podepsané jsou na dobu tří let.

Podle generálního ředitele Českých Radiokomunikací Miloše Mastníka může operátor stále nabídnout 32 procent kapacity svých sítí. Multiplex 22 je kompletně obsazený, jde tedy především o Multiplex 23. „Letošní rok byl přelomový. Na začátku roku jsme v Multiplexu 23 spustili tři testovací pozice, teď je otevřená i čtvrtá. Podařilo se nám přinést čtyři nové kanály, z toho dva už vysílají – Spektrum Home a A11,“ podotkl na konferenci Innovation Day. „A vypadá to, že těmi čtyřmi novými kanály to asi končit nebude,“ naznačil.

Mimo síť Českých Radiokomunikací se o diváky popere také regionálně zaměřená stanice TV R podnikatele Pavla Hájka, jenž má zkušenosti s lokálními programy na Vysočině a na Kladensku. Tato televize nebude vysílat celoplošně, objeví se v DVB-T Regionální síti 11, jejíž pokrytí momentálně podle údajů Českého telekomunikačního úřadu nepřesahuje 40 procent obyvatel. Stanice požádala o licenci v dubnu, termín zahájení vysílání není zatím známý.

Terestrika a internet jako kamarádi

České Radiokomunikace dlouhodobě propagují pozemní vysílání jako životaschopný model distribuce televizního signálu, a to navzdory sílící pozici placených televizních platforem. Argumentují tím, že se dá terestrika vhodně kombinovat s interaktivními nadstavbami typu HbbTV, takže divák může sledovat pořady z archivu anebo používat různé aplikace.

Podle dat z kontinuálního výzkumu agentury Nielsen nyní využívá digitální terestrické vysílání 54,5 procenta českých domácností. Kabelovou televizi nebo IPTV služby využívá 40,7 procenta domácností a na satelitní operátory spoléhá 17 procent domácností. Některé domácnosti kombinují více způsobů televizního příjmu, proto je součet hodnot vyšší než 100.

Penetrace různých platforem televizního vysílání v českých domácnostech. IPTV a kabelová televize jsou od poloviny loňského roku vykazovány souhrnně. Autor: Data: Nielsen / Zpracování: České Radiokomunikace

„I geopolitická situace dnes nahrává tomu, aby byly kmitočtové příděly prodlouženy i po roce 2030,“ poznamenal generální ředitel Českých Radiokomunikací. „Děláme všechno pro to, aby se tak na podzim na Světové radiokomunikační konferenci stalo. Nebo aby bylo minimálně deklarováno, že Evropa má zájem o prodloužení frekvencí a přídělů po roce 2030,“ dodal.

„Ačkoliv se před pěti deseti lety předpovídalo, jak tato platforma bude klesat, krásně se ukazuje, že si trh sám vybral, jaký je správný směr. Celé je to o symbióze terestriky a IP distribuce. Dnes máme zhruba 1,4 milionu přijímačů připojených k internetu a objemy dat, které zpracováváme v rámci OTT a HbbTV, exponenciálně rostou,“ zdůraznil Miloš Mastník.

Mezi další výhody DVB-T2 vysílání podle něj patří zabezpečení. „Terestrická platforma je velmi stabilní. V případě distribuce prostřednictvím IP by stačil jeden dobře míněný kyberútok. U terestriky by bylo potřeba fyzicky zlikvidovat v našem případě minimálně 26 hlavních vysílacích bodů plus 40 dokrývačů,“ pokračoval.

Operátor pokračuje v testování nových technologií, aktuálně už podruhé v hlavním městě zkouší 5G Broadcast. Prostřednictvím HbbTV chce měřit televizní sledovanost. „Umožňuje mnohem přesnější měření sledovanosti pro menší vysílatele,“ tvrdil Miloš Mastník. Interaktivní nadstavby mají také posloužit zadavatelům reklam k přesnějšímu cílení inzertních sdělení. „Velmi intenzivně pracujeme na tom, abychom tyto funkcionality v co nejbližší době dostali na trh,“ přislíbil.





Došlo i na aktuální trend ve velkých světových korporacích, společensky odpovědné podnikání ve vztahu k životnímu prostředí a celé společnosti (ESG). „Dnes hodně rezonuje maximální snaha o ochranu životního prostředí. Když porovnáme energetickou náročnost distribuce podle jednotlivých platforem, tak je terestrika jednoznačně nejšetrnější platforma, přes kterou se dá šířit signál televizního vysílání,“ okomentoval generální ředitel jeden z prezentovaných grafů.

Srovnání energetické náročnosti DTT, OTT a IPTV (zdroj: Quantitative study of the GHG emissions of delivering TV content) Autor: Carnstone

„Nejsme naivní, abychom si mysleli, že zabráníme penetraci IP. To je naprosto logická evoluce, ale věříme, že synergie dává smysl a že digitální terestrická platforma bude vedle IP platformy ještě relativně dlouho existovat,“ uzavřel.