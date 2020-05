 »  Spotify chce ovládnout svět podcastů, spuštění Facebook Shops a hacknuté superpočítače v Evropě

Videokonferenční služba Zoom má problém. Obscénní zoombombing při čtení bible vedl k hromadné žalobě. Ta neřeší fakt zoombombingu, ale to, že narušitel byl „sériový pachatel“ mnohokrát nahlášený úřadům a Zoom nezabránil jeho dalšímu konání. Viz Shocking Zoombombing incident lands Zoom in legal trouble in US; Zoom issues statement.

EasyJet byl hacknut a únik dat se týká devíti milionů zákazníků. Unikly e-mailové adresy a záznamy o letech, u 2208 účtů došlo k „přístupu“ k údajům o platebních kartách a zloději se dostali až k CVV. Společnost uvádí, že šlo o „vysoce sofistikovaný kybernetický útok“ a mělo jít o útok na duševní vlastnictví, nikoliv na informace o zákaznících. Viz Letecká firma EasyJet přiznala velký únik dat, zasáhl na 9 milionů zákazníků nebo EasyJet admits data of nine million hacked.

New York Times nebudou používat inzertní data od třetích stran. Data pro cílení inzerce bude plně zajišťovat vlastními silami. Důvodem je snaha zajistit lepší ochranu soukromí čtenářů a návštěvníků. Je to příklad, který by měli následovat i další vydavatelé, včetně těch v Česku. Viz Exclusive: New York Times phasing out all 3rd-party advertising data.

TELEgraficky

Archillect AI ■ YouTube prý maže 共匪 ■ Grafana 7.0 je venku ■ Kiss Linux ■ Lighthouse 6.0 ■ Civilization VI zdarma u Epic Games ■ Bohatší opět bohatší ■ Solitairu od Microsoftu bude 30 let ■ V sobotu nejel Xbox Live ■ Microsoft PowerToys v0.18.1 ■ Hertz v bankrotu ■ TENET vypadá dost dobře ■ Java má mimochodem také 30 let ■ RIP Kozmos

Facebook spustil Facebook Shops a slibuje vysokou ochranu soukromí. Umožní založit a provozovat e-shop na Facebooku i Instagramu a cílí na malé firmy. Ve skutečnosti je to ale jenom frontend pro existující e-shop (druhá možnost je objednávka, kterou dostanete zprávou), další způsob, jak uživatele udržet na Facebooku a Instagramu a nikam je nepustit. A také přimět provozovatelek dalšímu placení, aby jeho „Facebook Shop“ byl vidět. V Česku chybí checkout (funguje pouze v USA) a celé je to jenom velmi omezený prezentační nástroj. Více viz Na Facebooku se bude dát i nakupovat, firma spouští Facebook Shops a Instagram Shop.

Jak vydělávat peníze na internetu? Třeba vytvořit falešný zpravodajský web s plagiarizovaným obsahem. Na internetu je záplava takových fake webů, které prostě vezmou cizí obsah, obalí ho reklamou a poté za ni inkasují peníze. A nutno dodat, že také velmi často generují falešnou návštěvnost, protože jinak by těch peněz moc nebylo. Jak to funguje, se můžete podívat v To show how easy it is for plagiarized news sites to get ad revenue, I made my own.

Apple nakupuje starší TV seriály a filmy pro TV+. Od spuštění konkurence pro Netflix se toho v Apple TV+ moc neobjevilo, a jestli Apple chce, aby lidé, kteří na podzim v roce 2019 dostali službu na rok zdarma, začali platit, bude muset opravdu s obsahem něco udělat. Netflix nabízí tisíce věcí k dívání, TV+ obsahuje aktuálně ani ne třicet filmů a seriálů, byť je tedy nabízí za 4,99 USD měsíčně. Detaily v Apple Buys Older Shows for TV+, Stepping Up Netflix Challenge.

Spotify vs. celý svět. Nyní i v podcastech. V The podcasting world is now Spotify versus everybody else to ukazují na příkladu exkluzivní přítomnosti jednoho z velmi známých podcasterů právě na Spotify. Spotify těží z enormní popularity své aplikace v hudebním světě a proměňuje to v nebývalou konkurenční výhodu v podcastech. Další zásadní výhodou je navíc dostupnost zdarma. Celé je to samozřejmě problematické v tom, že se začíná objevovat další majoritní platforma s obsahem, který je dostupný pouze na ní.