 »  Spotify ohrožuje rádia, nahá jóga na Instagramu a 100 milionů předplatitelů Netflixu

Fake news inzerce skrz Google zaplavuje i weby bojující proti fake news. V Google Serves Fake News Ads in an Unlikely Place: Fact-Checking Sites se tomu diví, ale my v Česku tohle známe už dlouho. Google navíc zrušil možnost nahlásit závadné či nebezpečné reklamy, takže vedle fake news tam jede záplava inzerátů na podvody a okrádání lidí. A když už to není z Googlu, tak je to z inzertních sítí, jako je například AdForm. Příklady z tohoto článku najdete i zde na Lupě a boj s nimi je nekonečný.

Twitter tři roky udával nadhodnocené měsíční počty uživatelů. Což, popravdě, není nic zvláštního. Facebook, Twitter i ostatní si čísla určují sami a nikdo je neověřuje. A jak známo, tahle čísla prostě „musí“ růst, takže stačí generovat odpovídající nová čísla. V Twitter Overstated Number of Users for Three Years zjistíte, že Twitter započítával uživatele z aplikací třetích stran a po přepočítání došlo ke snížení o jeden až dva miliony. Dost zásadní ukázka toho, jak se Twitteru „podařilo“ zlikvidovat kdysi funkční ekosystém.

Evropská rádia se obávají, že je Spotify nahradí. V It’s 2027. Has Spotify Completely Replaced Radio? se věnují údajům z několika studií týkajících se klasických rádií – jedna v zásadě do deseti let předvídá jejich konec a důvodem bude streaming, tedy model dobře známý u Spotify. IFPI naopak zjistilo, že rádia poslouchá 68 % lidí, ta internetová využívá 35 %. S třetí studií ale přišlo Spotify a evropská rádia se bouří a studii zpochybňují.

TELEgraficky

RIP VersionEye ■ Ubuntu 17.10 je venku ■ RIP Firebug ■ InVision Studio ■ Jeff Bezos je opět nejbohatší na světě ■ Vizualizované třídění

WEBDESIGN, INTERNET

Vyhledávací stroje v Rusku? 54 % má Yandex a k nějakým těm procentům mu pomohla „povinná volba“, kterou Rusko zavedlo. Google okolo 40 %. Viz How the Russian search market looks now.

Google přestane používat národní domény pro indikaci, odkud uživatel vyhledává. Dost neuvěřitelné, protože tuhle zhůvěřilost Google zaváděl před několika lety, a pokud jste tehdy byli mezi těmi, co to označovali za nesmysl, tak vás „odborná sféra“ měla za blázna. Doufejme, že stejně jako zmizí všechny ty Google.cz, Google.de atd., tak také stejně zmizí ještě zbytečnější a horší doménový zmatek u služby Blogger/Blogspot. Viz Google Search Will No Longer Use Domains to Indicate Country Service.

100 milionů hodin obsahu z YouTube je denně zhlédnuto na TV. Ať už přes SmartTV, nebo přes klasickou TV s pomocí nějakého připojeného zařízení. Viz YouTube's Milestone: Users Now Watch 100 Million Hours Per Day On TVs, a pokud chcete ještě větší čísla, tak přes 1 miliardu hodin denně celkem (pár měsíců staré číslo).

Zlikviduje Facebook všechny budoucí Facebooky? Otázku si kladou ve WILL FACEBOOK KILL ALL FUTURE FACEBOOKS? a zmiňují častý zvyk Facebooku prostě okopírovat konkurenci. Pokud se mu to extrémně povede, konkurence brzy končí. Pokud se mu to povede částečně, tak konkurenci způsobí dost problémů pro její dlouhodobější působení. Uvádějí to na příkladu Foursquare, kde to ale není až tak jednoznačné, „checkiny“ na Facebooku nikdy nezabraly a Foursquare si za problémy může hlavně samo. Třeba i nesmyslným dělením na dvě aplikace. Ale jinak tam zmiňují i třetí variantu, že si Facebook prostě ohrožující službu koupí. Stačí se podívat na Instagram, WhatsApp a na neúspěšné pokusy (Snap zejména).

SOFTWARE

Super Mario Odyssey pro Nintendo Switch je venku. Viz třeba Super Mario Odyssey review: One of the greatest games ever made.

HARDWARE

Microsoft prý pracuje na „tabletu“ pro záznam poznámek, píší v Microsoft reportedly working on Courier-like device for taking digital notes a připomínají Microsoft Courier z minulosti.

RIP Kinect. Je to tak, tenhle kousek hardware končí. Ale jak píší například v Kinect's value to artists overshadowed its gaming roots, zanechává stopu asi hlavně mimo herní svět. K čemuž nutno dodat, že v roce 2014 odstranění Kinectu z Xbox One možná dost dobře vedlo k zásadnímu růstu prodejů.

MARKETING A KOMUNIKACE

KFC na Twitteru zasledovalo 11 účtů a čekalo, co se stane. Média si všimla, ale to je asi tak všechno. Jak říká KFC’s Stunt of Following 11 People on Twitter Was Nice, But …, kreativní videa vytvářejí pozdvižení, ale jsou výhrou pouze na krátkou dobu.

Facebook zveřejnil nová pravidla pro obsah, tedy News Feed Publisher Guidelines. Tradičně se zde pokouší vnucovat vlastní představu o tom, jak by zejména vydavatelé a firmy měly využívat Facebook. A tradičně se mýlí například hned v prvním bodě.

Facebook zavádí nová pravidla také pro politickou inzerci. Lépe řečeno, snaží se řešit krizovou situaci a zavádí pravidla, která už dávno měl zavést. Mark Zuckerberg osobně navíc tvrdí, že „všechny reklamy budou více transparentní, nejen ty politické“. Pokud ale doufáte, že na vás nebude Facebook chrlit (podobně jako Google a další inzertní sítě) záplavu podvodných inzerátů, doufat přestaňte. Představa Facebooku o transparentnosti je, že budete vědět, která stránka ten inzerát pouští. Samozřejmě, tohle všechno se týká jen USA. Nechybí ani to, že „začneme používat strojové učení pro detekci politické inzerce“. Úsměvné? No, spíše k pláči.

Máme co dělat s první generací politiků, kteří se jako dospívající online chovali hloupě (We’re now dealing with the first generation of politicians who were dumb teens online), je vlastně docela dost dobrá myšlenka. Poučné je i video, které tenhle článek doprovází a které má navíc i pokračování:

BEZPEČNOST, SOUKROMÍ, PRÁVO

Hackeři z Dark Overlord získali terabajty informací od plastického chirurga v Londýně (LBPS), včetně dat o celebritách a prý i členech královské rodiny. Dark Overlord jsou přitom známí tím, že získané informace chtějí zpeněžit. Viz Hackers Steal Photos From Plastic Surgeon to the Stars, Claim Trove Includes Royals.

Twitter „zakázal“ ruskému RT a Sputniku inzerci. Viz Announcement: RT and Sputnik Advertising a nedělejte si iluze, že by snad tohle nějak mělo vliv na snížení ruské propagandy, fake news a manipulace. Když budou chtít inzerovat, proženou to přes něco jiného. Ale i bez inzerce si perfektně vystačí se záplavou fake účtů.

Ten samý Twitter se navíc v době voleb s RT domlouval na inzerci za miliony dolarů. Včetně aktivní podpory, vyhrazeného týmu, obsahové podpory, přístupu k novým technologiím i způsobům reklamy. Samotné RT zveřejnilo kompletní nabídku Twitteru v Twitter’s multi-million dollar US election pitch to RT revealed in FULL. Prostě peníze jsou peníze, až do okamžiku, než se ukáže, že by to mohlo škodit značce. Škoda dokonána. Co na to asi Twitter teď řekne?

New York Times testuje verzi přístupnou přes Tor/Onion. Má poskytnout lepší soukromí a překonat internetovou cenzuru. Stačí si stáhnout Tor a vydat se na www.nytimes3×bfgragh.onion/.

Aplikace seznamek nechrání soukromí uživatelů. Podle Kaspersky Lab jsou uživatelé seznamovacích aplikací snadno dohledatelní, viz Dating apps have major security vulnerabilities that could expose users' private information a vlastně neobjevili nic, co by se nedalo praktikovat třeba na Tinderu. Ke kompletní identitě i řadě informací o tamních uživatelích se dostanete prostým vyhledáním fotek nebo přes připojené sociální sítě. Zásadně „pomáhá“ i informace o tom, že máte s některými z nich společné přátele na Facebooku. Problémů je ale mnohem více a jsou dány laxním přístupem autorů těchto aplikací.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Stovky lidí vkládají na Instagram nahou jógu, říkají v Hundreds of People Are Posting Nude Yoga Photos on Instagram—Here’s What Inspired Them. A rovnou v tom článku můžete vidět, jak to s takovými fotkami dopadá. Instagram je, jak jinak, maže a maže a maže.

Stránky na Facebooku čeká nulová viditelnost, pokud Facebook ponechá Explore Feed v současné podobě. Průzkumník příspěvků (Explore Feed) možná ještě ani nemáte k dispozici (viz Facebook Explore míří i na desktop, má ochránit uživatele před uzamčením v bublině), ale (pokud vás Facebook zahrnul do testu) už teď jste si mohli všimnout, jak zásadně se změnil newsfeed – jsou v něm jedině ty příspěvky stránek, které byly zaplaceny. Pokud sledujete čísla svých stránek a jste součástí tohoto nového experimentu Facebooku, tak jste také zaznamenali zásadní propad organického dosahu. Slovenský Denník N uvádí, že organic je až čtyřikrát menší – podrobnosti viz Filip Struhárik (Denník N): Facebook u nás spustil test. Propady čísel jsou obrovské. Jisté je, že pokud by Facebook odsunul příspěvky stránek výhradně do Průzkumníku příspěvků, stalo by se z něj klasické placené médium.

Která sociální síť v nás vyvolává ty nejhorší pocity? Tipněte si, než se začtete do výsledků studie v Which Social Media Network Makes Us Feel the Worst? [New Data].

Snapchat prý dokázal zamezit fake news, píše Bloomberg v How Snapchat Has Kept Itself Free of Fake News. Má to pár zádrhelů. První je ten, že fake news, co se za pár sekund smažou, nikdo nedohledá. Druhý je ten, že srovnávat miniaturní Snapchat (nějaká ta stovka milionů uživatelů) s Facebookem (dvě miliardy uživatelů) prostě dost dobře nejde. Kulhá srovnání i z pohledu prodeje inzerce, protože ta se na Snapchat nejen skoro neprodává, ale hlavně její nákup není „na pár kliknutí“. Zásadní roli hraje i to, že Snapchat je jen mobilní aplikace, i absence jakýchkoliv použitelných API, metrik a dalších věcí. Článek ale nabízí řadu dalších zajímavých informací o Snapchatu. Užitečné čtení.

Facebook oznamuje novou funkčnost ve Skupinách (Groups). Užitečnou zprávu na přivítání nových členů, odznáčky/označení moderátorů správců a nových členů, uživatelské profily, rozšířené statistiky, dočasnou možnost někomu zakázat přispívat, odstranění člověka z více skupin na jedno kliknutí. Viz oznámení v New Features for Groups to Build Communities. Kdy přesně nová funkčnost bude dostupná, známo není, ale například označení správců/moderátorů už nějakou tu chvíli funguje.

Prazvlášní je svět, kde popularitu získáte zveřejňováním cizích fotografií. Viz The people behind Instagram’s wildly popular travel photography accounts.

E-KNIHY

Prodeje e-knih v USA šly o 4,6 % dolů, audio e-knihy naopak hlásí 32% růst. Objemem peněz je to 555,8 milionu dolarů za první pololetí 2017 a 157,8 milionu dolarů se týká stažených audioknih. Pro srovnání, klasické knihy představují 3,27 miliardy dolarů a 3% růst. Viz E-books Declined 4.6% and Audio Grew 32.0% in 2017.

MOBILNÍ APLIKACE

Kalkulačka v iOS 11 sečte 1+2+3 do výsledku 24. Absurdní je důvod, proč tomu tak je. Animace. Prostě když příliš rychle zadáváte, tak kalkulačka některé zadání vynechá, protože snaživě animuje čísla. Ještě absurdnější je, že tohle už bylo známo v beta verzi iOS 11. Viz iOS 11 Bug: Typing 1+2+3 Quickly in the Calculator App Won't Get You 6, a pokud snad chcete iOS 11 na iPhone/iPadu používat i jako kalkulačku, tak si stáhněte nějakou jinou než tu od Applu. Ostatně, pro iPad si stále musíte kalkulačku stahovat, Apple ji tam neznámo proč vůbec nedává. A je vhodné dodat, že vypnutí animací v Nastavení nemá vliv.

WhatsApp umožňuje smazat odeslanou zprávu do sedmi minut po odeslání. Viz Deleting messages a vyplatí se klasicky dodat, že před odesláním je lepší přemýšlet, protože tohle „mazání“ vám stejně nepomůže, adresát zprávu už mohl vidět. Stejně jako se ji nemusí podařit smazat.

STARTUPY A EKONOMIKA

Počítačové hry ničí ty, kdo je vytvářejí, píše New York Times ve Video Games Are Destroying the People Who Make Them. Nečekejte nic neobvyklého, práce přesčas, nedostatek spánku, jídla, přestávek, mnoho dní v kuse. Prostě jenom proto, aby se vše stihlo. Vlastně něco, co se netýká jenom her.

Netflix má přes 100 milionů předplatitelů, většina je ze zemí mimo USA. Viz Netflix Surges Past 100M Paid Memberships, Now Has More Internationally Than in the US.

Třetí kvartál Amazonu? 34% růst tržeb na 43,7 miliardy dolarů. Podle Amazon Q3 ad revenues surpass $1 billion, up roughly 2X from early 2016 je zajímavé se podívat na položku ostatní, skrývá se v ní totiž v zásadě jedna miliarda příjmů z inzerce.

Třetí kvartál Alphabet? 24% růst tržeb, 27,8 miliardy dolarů. Viz Alphabet (GOOG) third quarter beats estimates: $27.8 billion, revenues up 24% a inzerci zde tvoří něco přes 24 miliard dolarů.

Twitter si v Q3 mírně polepšil v uživatelích a finančně stále nic moc. 330 milionů MAU, 4% růst, trochu pokažený tím, že Twitter poslední tři roky čísla nadhodnocoval (pouze o pár milionů, nutno dodat). DAU Twitter stále odmítá zveřejnit a uvádí pouze růst, nicméně tvrdí, že je to „méně než polovina MAU“. Příjmy 590 milionů dolarů, 4,2 % pokles. Viz Twitter Posts Increase in Users, Better Than Expected Revenue in Q3.

Jak se po světě uniká nutnosti platit příliš vysoké daně? Vlastně vcelku snadno, prostě firmu odsunete někam, kde to je možné. Viz SwissLeaks: the map of the globalized tax evasion, kde najdete i zajímavou vizualizaci.

INFOGRAFIKY

Šest věcí, které byste neměli dělat na Twitteru (6 Things You Shouldn't Do on Twitter [Infographic]), berte samozřejmě s humorem. Máte-li osobní účet, tak si klidně tweetujte dvakrát měsíčně či každou sekundu. Pro firmy jsou to ale užitečné tipy. Jen ta infografika by mohla být lepší, zásadní pravidlo infografik totiž je, že to nemá být text převedený na obrázky.

Nejlepší dny a hodiny pro e-mail marketing se mohou hodit, ale nezapomeňte si je trochu přizpůsobit a ověřit pro naší českou realitu. Viz The Best Days and Times to Send Your Email Marketing [Infographic].

Historie tisku je zajímavý pohled na vlastně poměrně krátkou historii možnosti tisknout. Viz The History of Printing In One Infographic.

Dark web: Co to je a jak to funguje (infografika) viz The dark web: What it is and how it works.

Co se (většinou) nedostalo do článků a stojí z právě uplynulého týdne za pozornost. Mohlo by se hodit, mohlo by zaujmout, možná to prostě jenom nějak tak uniklo v záplavě stovek článků a zpráv, které se uplynulém týdnu objevily. Ručně tříděné ze stovek zdrojů a tisíců přečtených zpráv. V drtivé většině zahraničních.

Vzniká průběžně celý týden.