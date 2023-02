Šroubovák v uchu? To je moc. Proč soud schválil pokutu pro filmový kanál

Městský soud v Praze rozhodl, že opakované hrubé intenzivní násilí se nesmí vysílat v době, kdy mohou před televizní obrazovkou sedět děti. Je přitom lhostejné, že jde jenom o krátkou část filmu. Po dvou letech tak potvrdil rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, která uložila pokutu ve výši 500 000 Kč firmě AMC Networks Central Europe.

Zmíněná společnost provozuje maďarský program Film Mania, ale protože je to firma registrovaná v Česku a stanice vysílá na základě české licence, spadá pod dohled českého regulátora. Rozsudek dobře ilustruje, jak soud nahlíží na jeden z nejcitlivějších paragrafů vysílacího zákona.

Co se vlastně stalo? 28. března 2020, tedy v době, kdy vypukla pandemie covid-19, se na stanici Film Mania objevil francouzský akční thriller Nebezpečná kořist. V tom by problém nebyl, jenže programoví plánovači ho zařadili do odpoledního slotu, takže začal v 15:40 hod. A jak napovídá žánr i název, nechybí v něm násilné scény.

Odvysílání neuniklo maďarskému regulačnímu úřadu pro média a telekomunikace. Ten potom poslal stížnost svým kolegům do Prahy, ať provozovatele potrestají.

„Nejvýraznějšími případy byla scéna zákeřného napadení muže zezadu s použitím šroubováku zabodnutého do ucha, dále scéna výrazně krvavé rvačky přesily tří mužů proti jednomu, který se bránil mimo jiné vytržením kusu masa zuby z krku jednoho z útočníků a několikanásobným naražením hlavy dalšího útočníka na zeď a pak smýkáním jeho hlavy velkou silou po drsné zdi, takže za ní zůstávala široká krvavá šmouha, dále scéna nečekaného zavraždění starce deviantním sériovým vrahem zabodnutím zahradnických nůžek do břicha a scéna vraždy dívky deviantním sériovým vrahem zpracovaná sice s potlačenou vizuální explicitností, ale silně emotivním způsobem,“ popsala česká vysílací rada závadné segmenty.





V násilných scénách bylo patrné silné fyzické i psychické utrpení postav. Scény vyvolávaly pocity stísněnosti, nejistoty a strachu. Sugestivní zpracování mohlo u menších dětí způsobit psychický otřes, trvalejší stavy úzkosti a mohlo také snížit jejich citlivost k projevům násilí.

Analytici české Rady pro rozhlasové a televizní vysílání si nechali profesionálně přeložit odvysílanou maďarskou verzi. Zjistili také, že film v minulosti vysílala Česká televize, ale kolem půlnoci. Firmě AMC Networks Central Europe přitížilo, že už ji v minulosti vysílací rada upozorňovala na problematické zařazování drastických pořadů před desátou večer.

Celkově se ve filmu objevily čtyři problematické scény. V první byla problematická zejména „kombinace realisticky ztvárněného fyzického násilí, psychického nátlaku a nezájmu okolí, kdy je oběť napadení v přítomnosti mnoha lidí včetně úředních osob ponechána bez pomoci. Realistické vylíčení páchání brutálního násilí na bezbranném a současně psychicky vydíraném člověku za netečnosti okolí dle žalované působilo výrazně tísnivě“.

V druhé scéně považoval úřad za problematickou vysokou míru vizuální explicitnosti násilného obsahu a brutalitu krvavého souboje. „Zejména méně zkušený, např. velmi mladý divák v akčním průběhu děje nemůže dostatečně uplatnit kritický odstup od zpracování těchto momentů a může být viděným zasažen silněji, než je únosné – otřesen,“ píše se ve zdůvodnění.

Třetí scéna obsahuje nečekaný násilný čin a realistickou demonstraci brutálního postupu duševně vyšinutého pachatele. A ve čtvrté scéně byla vizuální explicitnost sice potlačena, ale v kontextu scény šlo přesto o „silně problematickou“ záležitost.

Podrobné zdůvodnění má 24 stran a je k dispozici na webu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (PDF – upozorňujeme, že dokument obsahuje screenshoty násilné povahy).

AMC Networks Central Europe se v prvním vyjádření snažila zmírnit hrozící trest tím, že Film Mania je satelitní kanál, který není běžně dostupný všem divákům. Akční thriller byl na programu v sobotu odpoledne, kdy podle názoru provozovatele mohou rodiče kontrolovat, na co se jejich potomci dívají. U vysílací rady to firmě spíš přitížilo, protože o víkendu je pravděpodobnost výskytu dětského diváka u televizní obrazovky vyšší než ve všední dny.

Firma také argumentovala tím, že násilné scény mají v součtu jenom 4 minuty a 39 sekund. Scénu se zabodnutím zahradnických nůžek do břicha dokonce charakterizovala jako „překonání překážky, která stojí záporné postavě v cestě“. Úřad na to reagoval slovy, že televizní stanice má v tom případě „mizivou představu o tom, jak zobrazování násilného chování působí na běžného diváka, tím spíš na dítě“.

Radu tedy televize nepřesvědčila a v prosinci 2020 dostala pokutu. Proti tomu se televizní stanice rozhodla bránit žalobou. „Násilí je historicky součástí kultury a audiovizuálních děl, a to včetně pohádek,“ namítla. Připustila, že hodnocené scény násilí obsahují, to ale neznamená, že zobrazené násilí může automaticky ohrozit děti a mladistvé. Scény je podle ní nutno brát v kontextu celého děje.

O zařazení násilného filmu do odpoledního programu prý stanice rozhodla po „odborném vyhodnocení proškolenými profesionály s odborným vzděláním a praxí, kteří své znalosti nadále prohlubují v souladu s aktuálně platnou právní úpravou a stanovisky regulatorních orgánů“. Dětského diváka by podle názoru televizní stanice programová nabídka nezaujala.

Dle údajů poskytnutých výzkumnou a analytickou společností měl pořad velice nízkou sledovanost obecně a sledovanost dětskými či mladistvými diváky byla nula, či téměř nula.

Soud se k případu dostal v polovině prosince 2022. Připomněl, že televizní stanice se nemůže zbavit své zákonné odpovědnosti za obsah vysílání tím, že by se ji snažila přenést na někoho jiného – v tomto případě rodiče. Právě naopak: stát se snaží garantovat rodičům, že přes den nebudou v televizi žádné nevhodné pořady, a děti ji tedy mohou sledovat i bez souhlasu dospělých.

Není také podstatné, jestli problematické pasáže nějaké dítě reálně vidělo. K naplnění skutkové podstaty stačí už pouhá možnost ohrozit určitým pořadem fyzický, psychický a mravní vývoj dětí. Soud konstatoval, že popsané scény se skutečně vyznačují „nebývalou hrubostí, intenzitou násilí a děsivostí“. Odmítl, že by závažnost prohřešku snižovalo to, že jde jenom o pár minut celkové stopáže.

„I kdyby se jednalo o krátké záběry, nelze říci, že by na dětského či mladistvého diváka nemohly nijak zapůsobit a nebyly schopné vyvolat traumatickou reakci. Nadto je třeba zohlednit, že dětský a mladistvý divák může vnímat pouze prvky jako krev, násilí, mučení atp., které na něj negativně působí, a nemusí se s obsahem pořadu vypořádat ve vztahu k jeho celku,“ uvedl předseda soudního senátu Ladislav Hejtmánek.

Soud se bezezbytku ztotožnil s tím, jak vysílací rada analyzovala problematické scény. Nadto dodal, že systém vlastních hodnotitelů nemůže osvobodit televizní stanici od dodržování zákonných povinností. Jestliže společnost AMC Networks Central Europe tvrdila, že právě na základě takového systému neshledala určité scény nevhodnými, zůstává podle soudu otázkou, zda je hodnocení v tomto směru nastaveno dostatečně efektivně.





Problém neviděl ani ve výši pokuty. Provozovateli televizní stanice připomněl, že jde o částku u dolní hranice zákonné sazby, jen pět procent maximální sazby. Úřad přitom vyhodnotil polehčující i přitěžující okolnosti a z usnesení je jasné, proč k uložení pokuty přistoupil. Nešlo o žádný exces nebo svévoli.

Žaloba proti rozhodnutí o pokutě proto byla zamítnuta (PDF).