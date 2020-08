Srovnání IPTV, OTT a satelitních poskytovatelů. Jaký je stav v srpnu 2020?

Stejně jako v předchozím dubnovém vydání si nejprve v krátkosti řekneme, co se stalo na trhu.

Ukončení služeb oznámil provozovatel TV platformy Zapni.TV. Jako jediná podporovala multimediální centrum KODI.

Ukončení distribuce programů Discovery Networks (mj. Eurosport či Discovery Channel) oznámil majoritní satelitní operátor Skylink CZ/SK. Tento krok se netýká klientů služby freeSAT (by Skylink), kde jsou uzavřeny odlišné smlouvy a programy jsou přebírány z jiné kapacity.

Naopak rozšířením spolupráce se skupinou Discovery se pochlubil Deutsche Telekom, a to týž den, kdy došlo k ukončení spolupráce Discovery se Skylinkem. Prostřednictvím svých dceřiných společností v ČR a SR zajistí budoucí distribuci panevropského sportovního kanálu Eurosport 4K a rovněž se postará o novou VOD videotéku.

Telly překlopila další programy (v internetové distribuci) do HD rozlišení, konkrétně Discovery Science, Golf Channel a Fishing and Hunting, a také nasadila kodek H.265/HEVC. Programy z portfolia AMC však stále nenabízí.

Na základě nové dohody se současným držitelem práv na vysílání Fortuna ligy, společností O2, Česká televize pro další sezónu uplatní právo své čtvrté volby na zápas konaný v pátečním termínu. O2 si ponechává své právo prvních třech voleb, ČT nadále drží práva k zápasům Evropské ligy, a to včetně práva první volby. Společně s O2 divákům přinesou finále Ligy mistrů (Champions League).

O2 od 1. 7. spustila reklamní kampaň na podporu O2 TV a jejích funkcí. Jako první funkci kampaň zvolila třídění programů podle žánrů se slogany „Přehledně uspořádáno“ a „Kde byl chaos, je teď řád“. Tato funkce třídění je bohužel „přehledně uspořádána“ pouze v prohlížečové verzi služby (o2tv.cz), uživatelské rozhraní v set-top boxu (4K přijímač SmartLabs) má pouze tytéž vstupní ikony, ale za nimi následuje původní verze třídění, kde například v sekci „Nejlepší filmy“ nalezneme i několik dílů jakéhosi seriálu.

Vodafone TV již nahradila původní nepřehlednou a nevzhlednou prezentaci takovou, která je hodna operátora takové velikosti a jména. Navíc jsou v ní zahrnuty i programy téměř nikde jinde neobsažené.

T-Mobile v měsíci červenci spustil „bleskovou“ výměnu hardwaru své IPTV služby T-Mobile TV. Týkala se klientů užívajících službu na STB Arris VIP 1113, který byl poskytován od spuštění služby až do zavedení nového modelu Arris VIP 4302 („puk“). Akce souvisí s novým ovládacím rozhraním T-Mobile GO, které po 24. červenci 2020 už nepodporuje nejstarší modely VIP 1113.

Tarify a balíčky

Všechny ceny v následujícím textu uvádíme v základním nastavení. To znamená bez zvýhodnění poskytovaných operátorem v rámci kombinovaných tarifů (jde o nabídky jako O2 Spolu nebo T-Mobile Magenta 1). Za tarif v tomto případě označujeme jakoukoliv základní nabídku. Dodatkové nabídky, například volitelné stanice, označujeme jako balíčky. Operátoři jsou řazeni v abecedním pořadí.

freeSat (by Skylink)

Satelitní operátor freeSAT, spadající pod Skylink a tím do skupiny Canal+ Luxembourg (původně M7 Group), má v nabídce pouhé dva základní tarify – medium HD a plus HD. Z pěti nabízených balíčků jsou tři prémiové, nabízející programy HBO v různém složení a rozlišení, dalším je souborný balíček 6 programů FilmBox a aplikace FilmBox Live, do počtu pěti nabídku doplňuje balíček pro dospělé freeSAT active. V nabídce je i internetová televize a videotéka Skylink Live TV.



O2 (O2 TV)

Společnost stále nabízí ve své O2 TV tři základní tarify a dva dodatkové balíčky, zde k žádné změně nedošlo. Až do 31. srpna 2020 operátor poskytuje akční slevu na střední tarif „O2 TV Stříbrná“ ve výši 150 Kč a na nejvyšší „O2 TV Zlatá“ ve výši 300 Kč. Při pořízení dodatkového balíčku „Kino“ (k tarifům „Bronzová“ a „Stříbrná“) je první měsíc zcela zdarma, od druhého měsíce za plnou cenu. Nabízena je i videotéka (úhrada za každý zapůjčený titul), exkluzivně sportovní přenosy v multidimenzi (MD) a také tzv. rodinné sledování, které umožňuje sledovat O2 TV celkem až na třech zařízeních zároveň.



Skylink

Největší česko-slovenský primárně satelitní operátor ze skupiny Canal+ Luxembourg (dříve M7 Group) nabízí celkem šest tarifů, včetně individuálně sestavitelného s názvem Flexi 10. Jedním z nich je i unikátní podmíněný tarif s názvem „Digital“, který je nabízen za 0 Kč. Podmínkou je úhrada tzv. servisního poplatku. V minulosti byl předmětem mnoha kontroverzí, obzvláště pro mírně řečeno podivný způsob marketingu. V rámci mateřské skupiny nemá u žádného dalšího operátora obdobu.

Dodatkových balíčků je v nabídce rovněž šest, dva s programy HBO. Zbylé čtyři jsou víceméně „do počtu“, dva nabízejí erotiku (jeden se šesti, druhý s jediným programem Man-X), jeden obsahuje HD programy Film Europe, poslední s názvem „CS“ nabízí CS Film a CS Horror.

Jako červená linie se všemi tarify i balíčky táhne absence programů, které jsou u ostatních operátorů běžné (nepřítomnost portfolia Discovery Networks, HBO v HD pouze 1×, AXN také pouze 1× v SD atd.) a nadužívání slova „zdarma“.

Ceny nasazené operátorem nejsou (vzhledem k šíři nabídky) zrovna odpovídající. Za tarif honosně nazvaný „Komplet“ se 127 programy, z toho 58 v HD rozlišení, je účtováno 1100 Kč. Součástí tarifu jsou sice přístupy do HBO GO, FilmBox Live a online služby Skylink Live, nicméně konkurence totéž umí za méně (a s více programy v nabídce), kupř. Vodafone TV ve svém tarifu „Komplet“ nabízí vše, co tarif Skylinku postrádá, a to za 899 Kč.

Skylink Live TV je internetová OTT služba nabízená buď jako bonus klientům Skylinku, kteří mají aktivovanou přístupovou kartu a některý z placených tarifů (netýká se klientů, využívajících pouze tarif „Digital“), nebo jako extra produkt podle ceníku, bez nutnosti satelitního příjmu (první měsíc zdarma na vyzkoušení). Součástí je i „videopůjčovna Live TV“ s exkluzívní videoknihovnou pořadů z produkce National Geographic. Je dostupná (až na 4 zařízeních současně) několika způsoby: v aplikaci Skylink Live TV pro Android, iOS a Smart TV, přes webový prohlížeč nebo přes Tesla MediaBox (má českou i slovenskou verzi).

SledováníTV.cz

Společnost na vlastních stránkách a prostřednictvím široké sítě smluvních partnerů nabízí 3 základní tarify plus celkem 8 dodatkových balíčků včetně „3× Smart TV“, což je obdoba „rodinného sledování“ u O2 TV. Po vzoru satelitního Skylinku je taktéž nabízen variabilní balíček „Mých 7“ v ceně 165 Kč měsíčně, kde lze poskládat vlastní výběr z nabídky celkem 34 placených kanálů s možností jednou měsíčně výběr změnit.