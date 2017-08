 »  Stanislav Cifka (Misfits): Živí mě Hearthstone. Pro patnáctileté jsem celebrita, babička se diví

Stanislav Cifka se živil pokerem či karetní hrou Magic: The Gathering. V současné době má profesionální smlouvu u amerického e-sportového týmu Misfits, který spadá pod tým Miami Heat hrající basketbalovou NBA. Cifka hraje elektronickou karetní hru Hearthstone od Blizzardu. Je světová trojka a před pár dny se jako kapitán podílel na výhře české reprezentace na mistrovství světa (náš text).

Cifka hrající pod nickem StanCifka v rozhovoru pro Lupu mluví o tom, že hraním vydělává tisíce dolarů měsíčně, jak létá na zahraniční turnaje či jak udržuje logické myšlení.

K Hearthstone jste se dostal přes šachy a karetní hru Magic: The Gathering. Co za tímto přesunem stálo?

Hearthstone je e-sport, ale zároveň je to v podstatě karetní hra. Má to tedy blízko ke hře Magic, princip je téměř totožný. Když jsem hru měnil, Magic už úspěšně fungoval asi dvacet let. Objevil se trend přesunout hry do digitálního prostředí. I ze strany sponzorů na to bylo velká poptávka. Firma Blizzard byla první, která to dobře dokázala. Bylo celkem jasné, že se z Hearthstone stane obrovský fenomén. Takto úspěšná karetní hra vzniká jednou za generaci.

Do světa e-sportu jsem přicházel z offline světa – kromě Magic a šachů jsem hrál také poker. U Hearthstone jsou třeba trochu jiné vlastnosti než u jiných počítačových her, takže jsem cítil, že je zde pro mne prostor. Podařilo se mi poměrně rychle prosadit.

Pokerem se dá velice slušně živit. Bylo motivací jít do Hearthstone i to, že jsou zde dobré výdělky?

Když jsem hrál poker, bylo to finančně rozhodně nejzajímavější období. Pak jsem v životě trošku změnil priority. Líbí se mi, když hru někdo sleduje, má diváky, někdo se u ní baví. Poker takový moc není. Tam člověk využívá to, že mu jde něco lépe než někomu jinému a díky tomu nad ním vyhraje peníze. To by se dalo přirovnat k sázení.

Magic je dovednostní disciplína a sponzoři do něj dávají peníze. Je to podobné jako nějaký sport. Tento princip jsem si oblíbil. Mám rád odezvu od fanoušků a tak dále. Líbí se mi to, i když mi po přechodu od pokeru na Magic mírně poklesly příjmy.

Když jsem přecházel z Magicu na Hearthstone, ta hra mě opravdu extrémně zaujala. A zároveň jsem už v té době cítil obrovskou odezvu od prostředí. Když jsem hrál Magic, byli jsme někde, kde bylo sto diváků. A teď jsme najednou jeli na turnaj, kde byla vyprodaná sportovní hala. Měl jsem pocit, že dělám něco, co lidi zajímá.

Změna mi trvala zhruba rok, zjišťoval jsem, jestli mi Hearthstone půjde. To se mi naštěstí povedlo a nakonec jsem začal vydělávat i více peněz.



Jaké máte z Hearthstone měsíční příjmy?

„Prize money“ (výhry) celkově v e-sportu netvoří většinu příjmu hráčů. Velmi dobře se monetizují diváci, protože mají vyhraněné zájmy a dobře se jim něco prodává – počítačové vybavení a tak dále. Firmy jako Samsung mají velký zájem být partnery týmů a hráčů. Část příjmů tedy přichází od těchto partnerů. Co se týče těch výdělků, je to v řádech tisíců dolarů měsíčně.

Nižší nebo vyšší tisíce?

Naše smlouvy jsou takové, že ne vše můžeme takto detailně zveřejňovat. V e-sportu to není tak, že nejlepší hráč má nejvyšší výdělky. Často ty největší peníze mají nejznámější hráči, které má publikum rádo.

Mají tedy marketingový dosah, podobně jako třeba fotbalisti.

Ano, jsou marketingově hodně zajímaví. Například hráči ze Spojených států, i když jsou na tom výkonnostně stejně jako dejme tomu hráči z Ruska, mají pětkrát, desetkrát vyšší příjmy.

Ty vaše tisíce dolarů měsíčně, to je stálý příjem, nebo jsou v tom započítány i výhry z turnajů a podobně?

Člověk má stálý příjem přes tisíc dolarů měsíčně, i kdyby nic nevyhrál.

Jak vypadá koláč celkových příjmů? Kolik jde od týmu, od sponzorů, ze streamování na Twitchi a podobně?

To je u každého jiné. Někteří hráči se nedokáží marketingově prezentovat a u nich je i 90 procent příjmů z výher. Pak jsou hráči, u kterých jsou výhry pod procentem jejich příjmů.

V případě Hearthstone se nejlépe vydělávající hráči dostanou na zhruba jaké částky?

Ročně tak přes milion dolarů. Tuhle hranici ale dokáží překonat jednotky hráčů. Jsou to ti hráči, které nevidíte vyhrávat turnaje, právě ti, kteří mají nejvíce subscriberů na YouTube a které sleduje nejvíce lidí na Twitchi. To, že je někdo mistr světa, vůbec neznamená, že se dostal mezi top 5 nejvýdělečnějších hráčů.

Vám osobně Twitch a podobné kanály fungují dobře?

Mně moc ne. Jsem už starší. Člověk z České republiky se také hůře monetizuje, zdejší trh je na to malý. Moje vedlejší příjmy nejsou zase tak výrazné. Je to také o tom, jakou člověk dokáže v dané oblasti vyvíjet aktivitu. A já jsem více analytický člověk, mám rád hraní a přípravu na turnaje a nejsem moc dobrý ve vytváření zábavy pro diváky. Z toho pramení, že příjmy z této oblasti nemám tak velké.

Kolik se hrou Hearthstone dokáže na světě živit lidí?

Je otázka, co do toho zahrnout. Jsou i lidé, kteří učí hraní té hry, dělají koučink. Třeba v Čechách máme profesionální smlouvu dva – já a Mikoláš Dio (pokrovac), oba jsme u amerického týmu Misfits. A pak hráči, kteří jsou v české eSubě (náš rozhovor s šéfem týmu), mají spíše poloprofesionální smlouvy, které jim zajistí nějaké příjmy. Po světě se hraním uživí tak sto hráčů. A další se mohou uživit tak, že Hearthstone hrají na zcela triviální úrovni, ale jsou dobří baviči a dokáží si zajistit publikum. To už se ale těžko říká, zda se živí Hearthstonem, nebo streamováním.



Jak asi velký může být roční e-sportový trh kolem hry Hearthstone?

Zaregistrovaných hráčů Hearthstone je asi 70 milionů. To už je poměrně zajímavý trh. Blizzard vydělává tím, že hráčům prodává kartičky. Pak se těžko definuje třeba to, kolik hráči utrácí za vybavení na počítač a podobně. Určitě se v tom ročně točí desítky milionů dolarů. Jestli to překročí stovku, si nejsem zcela jistý. Je těžké to odhadovat.

Kolik může být fanoušků, kteří se dívají na živé přenosy zápasů a tak dále?

Toto číslo je malinko menší. Spousta hráčů si vytvoří účet, protože je ta hra baví a občas si ji zahrají. Ale už vůbec nesledují profesionální scénu. Je to jako u klasického sportu. Turnajové hraní sleduje tak 10 procent lidí, kteří Hearthstone hrají. Když se hrají turnaje a sečte se počet diváků, ty lepší turnaje dosahují na číslo přes milion diváků. V živém přenosu, pak se to šíří dál.

Kolik vy osobně ročně odehrajete turnajů?

V průměru hraji jeden offline a jeden online turnaj měsíčně. Některé turnaje jsou dvoufázové – nejdříve mají online část a ti nejlepší postoupí do offline finále.

Jak v případě Hearthstone vypadá příprava? Například u akčních her typu Counter-Strike se musí hodně hrát, u karetní hry asi bude potřeba věnovat času i přípravě balíčků, taktiky a podobně?

Každý hráč to dělá jinak. I v takovém Counter-Strike někteří hráči jenom střílí a hrají a někteří spousty hodin analyzují taktiky. V Hearthstone je to podobné. Někteří hráči se soustředí na samotnou hru a odehrají deset hodin denně. A pak jsou hráči, kteří tolik nehrají, ale hodně studují a analyzují.

Tuto strategii volím já. Někteří hráči mají nahráno a herní situace mají jakoby automatizovány. Já se snažím o tom přemýšlet. Přijde mi, že si někdy člověk vytvoří nějaký návyk, který může být špatný. Snažím se zapojovat kritické myšlení. To vede k tomu, že občas přicházím s originálními myšlenkami. Občas jsou velmi dobré, občas moc ne.

Hodí se na Hearthstone spíše více analytické a matematické mozky, nebo je zde prostor i pro větší „střelce“?

Ani moc ne. Třeba v pokeru byla skladba hráčů hodně zajímavá. Občas tam byli výborní matematici a také výborní psychologové, kteří cítili, co protihráči udělají. V Hearthstone to o psychologii moc není.

Důležité je každopádně říci, že při hraní Hearthstone člověk nesmí být nerd. Je třeba se hlídat, aby byla v pořádku fyzička. Také je třeba soustředit se na dobrou komunikaci a podobně.

Ve vaší profesionální smlouvě s Misfits jsou na sport či soft skills kladeny nějaké požadavky?

Nemám to definované přímo, ale neurčitě. O obsahu smlouvy skutečně nemohu moc mluvit, ale nemám nikde předepsané, že musím dvě hodiny denně plavat. Na druhou stranu, mám tam požadavek, že se musím snažit být zdravotně v co nejlepší kondici. To je i v zájmu hráče, protože kdyby byl po pátém kole turnaje unavený, tak prohraje. Já chodím většinou tak šestkrát týdně vždy na hodinu běhat.



Český tým vyhrál mistrovství světa Hearthstone Global Games

Kolik je třeba denně všemu kolem Hearthstone věnovat času?

Jsou hráči, kteří mají striktně navržený rozvrh. V kolik se vzbudí, co si dají k snídani a tak dále. Já tento přístup nemám úplně rád. Některé dny se vyplatí opravdu hodně trénovat, protože do hry přichází nové karty. To se třeba v šachu či pokeru neděje. V karetních sběratelských hrách ale ano.

Pokud jsou nové karty, je opravdu extrémně důležité se na ně vrhnout a posbírat hodně dat. Takové dny je třeba hrát třeba patnáct hodin denně. Vy samozřejmě víte, že se tohle stane, takže se předem snažíte načerpat síly, to se hraje málo. Čistý Hearthstone v průměru hraji tak padesát hodin týdně. A mimo to dělám spousty věcí, abych zlepšil proces myšlení, to je velice důležité. V něčem mi pomáhá i to, že se stále trošku věnuji šachům, řeším logické úlohy.

Jak dlouhá může být kariéra hráče Hearthstone? U akčních her se po čase utlumí reflexy, tady zase tolik potřeba nejsou, důležitý je mozek.

Hodně se to dá přirovnat k šachům. Fyzicky tak do padesáti problém nemusí být. Ale spíše je někdy problém hledat motivaci. Prostředí je extrémně konkurenční. Je třeba být velice zapálený a mít tu hru hodně rád. Po určité době, když se třeba stanete mistrem světa, je těžké najít motivaci připravovat se na řadový turnaj. Když ztratíte takovou tu vnitřní touhu a radost, dost rychle vás konkurenti pohltí. Když si motivaci udržíte, určitě by se dalo vydržet do padesáti, šedesáti let.

Vy jste teď mistrovství světa národních týmů vyhráli. Čím to, že jsou zrovna Češi v Hearthstone tak dobří?

V Česku jsou sběratelské karetní hry hodně populární. I Magic tady má obrovskou tradici a česká reprezentace se pravidelně na akcích umisťovala velice dobře. I v Magicu se vyhrál ten nejvyšší turnaj. Je zde komunita.

Na zmiňovaném turnaji nám také prospěl formát. Mohli jsme si radit, komunikovat. Kdyby každý hráč hrál sám a jenom se sečetly výsledky, možná by to dopadlo jinak. Kdo ví. Ale nám velice sedl nastavený systém a sešli se nám kvalitní hráči. Já sám jsem světová trojka. A také jsme v porovnání s jinými zeměmi možná byli více motivovaní.

Kalendář u profesionálních hráčů je opravdu hodně nabitý a tento turnaj celkem trval pět měsíců. Museli jsme mu nastavit velkou prioritu, což se nám povedlo. Nejsem si jistý, jak se to povedlo dalším hráčům, kteří mají hodně sponzorských povinností. Ale v top 8 už do toho týmy daly všechno. Měli jsme také trochu štěstí. Hearthstone není úplně jako šachy, ne vždy, když jste lepší, tak vyhrajete.

Hraje velkou roli náhoda?

Člověk tomu může jít dost naproti. Když se podívám na svoje statistiky, tak s hráčem, který je stý na světě, v průměru vyhraji ze šedesáti procent. Lze spekulovat, zda je to hodně, nebo málo. V tenise to je třeba z devadesáti procent. Prvek náhody tam je, ale když hraji s někým, kdo je v žebříčku ještě níž, už je poměr také k devadesáti procentům. Ale kouzlo hry je v tom, že i já mohu prohrát i s naprostým amatérem. V turnajovém hraní nicméně většinou ten nejlepší tým vyhraje.



Je pro hráče z Česka, jako jste vy, důležité být součástí velkého zahraničního týmu jako právě Misfits? Proč v něm vlastně být, kvůli výplatě?

Je to hodně z finančních důvodů. Cestovat po turnajích po celém světě je hodně finančně náročné. Tým tohle všechno platí. Také se lépe shánějí sponzoři. Ale také dostanete další podporu mimo peníze.

Lze popsat, jak velký tým Misfits je? Podíl v něm koupil NBA klub Miami Heat, to už nevypadá na malou věc.

Rozpočty špičkových týmů se pohybují v řadech milionů dolarů měsíčně. Ne vše jde na Hearthstone. Týmy sdružují hráče více her. Což má řadu výhod – například když se jedná s partnerem. Ten pak dostane partnerství s hráči League of Legends, Counter-Strike, Hearthstone a tak dále.

Jak často létáte na zahraniční turnaje?

Několikrát ročně. Často do Spojených států a v poslední době také do Číny, kde je Hearthstone velice oblíbený.

Platí vám tým business class letenky?

Je zde ta možnost, když si řeknete a schválí se to. Nezneužívám to. Když letenky platí přímo Blizzard, business class dává standardně.

Očekáváte velký růst profesionálních e-sportových týmů? Miami Heat není jediným sportovním klubem, kdo si progamingovou sekci pořídil.

Určitě ano. Očekává se, že během deseti let se e-sport vyrovná běžnému sportu a pro běžné sportovní týmy pak partnerství s e-sportem bude velice důležité. Zajímavé je, že my nyní máme partnerství s Miami Heat a tento basketbalový klub prozatím přitáhne k e-sportu více fanoušků než my k tradičnímu sportu. Ale časem se to bude vyrovnávat. Je to o budování značky. Trend narůstá, i fotbalové kluby jako Valencie se tímto směrem vydávají. V Česku to ještě nefunguje, ale ono to přijde. Náš trh je malý a upřímně – ani český progaming není na dobré úrovni.

Umíte si vážně představit, že se bafuňářský český fotbal zmodernizuje a spojí s e-sporty?

Do běžného sportovního prostředí nevidím. Ale ve světě se to děje a jednoho dne se to určitě stane i v Česku.

Tíhne mladá generace více k e-sportům než normálním sportům?

Podíl se rozhodně zvětšuje. Procento poroste, trend je zcela jasný.

E-sporty mají figurovat na dalších asijských hrách a o nějaké formě podpory chce debatovat také olympijský výbor. Měly by být e-sporty na olympiádě?

To je složité. Není to klasický sport. Popularitou rozhodně ano. E-sport je mnohem populárnější než mnohé olympijské disciplíny. Lze se bavit o tom, jaká je myšlenka olympiády, jestli jde o to podporovat malé sporty a podobně. Je každopádně jasné, že olympiádě by to na popularitě přidalo. I pro e-sport by to bylo dobré, protože by se otevřely dveře širšímu publiku.

Jak vaše profesionální hraní vnímá vaše okolí?

Jsou v tom veliké rozdíly. Pro patnáctileté lidi jsem pomalu obří celebrita jako nějaký hokejista. Když se bavím s mými vrstevníky, kterým je kolem třiceti, ti to berou jako solidní zaměstnání. Babička se pak diví, že jsem nešel na vysokou a místo toho hraji na počítači. Za posledních deset let se situace hodně změnila. Postupem času se z e-sportu stane běžná věc.

Kdybyste s Hearthstonem skončil, čemu by se šlo věnovat pak?

Mám štěstí, že hraji hru, která podporuje analytické myšlení, a ne pouze reflexy a podobně. Když skončíte, umíte přemýšlet a můžete dělat cokoliv. Spousta mých kamarádů, kteří přestali hrát Magic či Hearthstone, teď dělá trading, bookmakery a tak dále. Řada firem po takových lidech sahá, protože ví, jak se chovat ve stresových situacích, jak si rozvrhnout čas. Jsem si jistý, že kdybych teď přestal hrát, vydělával bych si někde mnohem víc. Takové pracovní nabídky i dostávám. Ale zatím mě hraní baví.

U jiných her v rámci e-sportů to může být podobné jako třeba když skončíte s tenisem. Buďto musíte mít hodně vyděláno, nebo můžete využívat toho, že jste známá osobnost, víc se posunout do reklamy, organizace a podobně.

Kdyby teď do hraní Hearthstone vstoupili špičkoví hráči šachů nebo pokeru, zamíchalo by to hodně s nejvyššími příčkami Hearthstone? Je „skill“ z těchto her přenositelný?

Hodně hráčů přišlo z jiného prostředí. Hráč Livecoach na pokeru vydělal několik milionů dolarů a uspěl i zde. Ale jsou hráči, kteří se snažili přijít, třeba hráči z top 10 v šachu, a nepodařilo se jim to. Šachový velmistr Magnus Carlsen hrál Hearthstone, ale spíše rekreačně. Někdy je třeba vypnout a věnovat se něčemu jinému.

Na různé hry jsou třeba různé schopnosti. Já bych třeba nebyl asi schopný být v top 10 na světě v šachu. Jsou zde i případy jako pokerový hráč ElkY. Ten je známý a díky tomu v Hearthstone sbíral hodně peněz z reklamy. Ale herně se mu prosadit nepovedlo.