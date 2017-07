 »  Stárnoucí youtubeři, Snapchat v problémech a falešní muzikanti na Spotify

Pěknou mapu míst, kde se dá v Praze pracovat (coworking, kavárny, atd), najdete na placestowork.net/prague.

Facebook maže stránky legálním obchodům s konopím. Co na tom, že podnikají legálně, Facebook se opět staví do role toho, kdo je nad všechny zákony. Viz Facebook shuts down ‚legal pot shops‘ a všimněte si, jak hluboce už někteří kapitulovali – Národní průmyslová konopná asociace prý chce „jasnější pravidla“ od Facebooku. Špatně, Facebook tady žádná pravidla určovat nemá, má se řídit tím, co platí s ohledem na zákony.

Microsoft ukončil podporu pro Windows Phone. Žádné aktualizace nečekejte, platforma (Windows Phone 8.1 je poslední podoba) končí tři roky po svém uvedení na trh (duben 2014) poté, co v roce 2010 Microsoft uvedl Windows Phone 7. Viz Products Reaching End of Support for 2017.

Některé věci je lepší nesdílet, ale tenhle příběh účtu za operaci dítěte je poučný. Nesmírně poučný. Viz I shared my toddler's hospital bill on Twitter. First came supporters — then death threats.

WEBDESIGN, INTERNET

Videoklip Gangam Style přišel po pěti letech o rekord. Nesledovanějším videem na YouTube je… Wiz Khalifa a Charlie Puth s See You Again. 2 895 500 479 vs 2 894 464 823 zhlédnutí. Pokud hledáte důvod, tak Furious 7 a smrt Paula Walkera.

GoogleBot indexuje weby bez používání cookies. Na Twitteru to uvedl John Mueller a zmiňuje i to, že se tak děje většinou, v některých případech musí Google Bot cookies použít, aby se pokusil k obsahu dostat. To, že robot indexuje bez použití cookies, je nejenom logické, ale také podstatné pro webdesign. Pokud váš web bez cookies nefunguje, tak jste udělali něco zásadně špatně.

Reuters redesignovali stránku s článkem. Z With its new, speedier article page, Reuters wants to reimagine how news sites are designed bych řekl, že jediné podstatné je, že zrychlili. Vše ostatní je spíš takové typické vymýšlení cool důvodů, které jsou zcela nepodstatné. Mírně ukázkové je i to, že nepadlo ani slovo o mobilních telefonech.

SOFTWARE

155 chatbotů a realisticky stále nic, co by bylo použitelné. Chybí reálná umělá inteligence. Viz 155 chatbots in this brand new landscape. Where does your bot fit?

Microsoft 365 jsou Windows spolu s Office za měsíční předplatné. Nutno dodat, že primárně Microsoft cílí na firmy, ale k tomu je vhodné dodat slovo zatím. Microsoft 365 Enterprise je totiž Office 365 Enterprise a Windows 10 Enterprise (a ještě Microsoft Enterprise Mobility and Security), vše až od září a prozatím za nejasné ceny. K dispozici bude ještě Microsoft 365 Business, ten se pro testování objeví také v září a měl by stát 20 USD za uživatele na měsíc. Viz Introducing Microsoft 365 a Windows 10 a Office 365 za jedno měsíční předplatné. Přichází Microsoft 365.

Satelitní šifrovanou (GMR-2) komunikaci lze dešifrovat v reálném čase. Nejde přitom o nějakou starou technologii, GMR-2 šifrování je používáno v nejnovějších telefonech i sítích. Viz A Real-time Inversion Attack on the GMR-2 Cipher Used in the Satellite Phones a Satellite Phone Encryption Calls Can be Cracked in Fractions of a Second.

Ubuntu je ve Windows Store. Viz Ubuntu now available from the Windows Store! a nutno dodat, že to není samostatně použitelné Ubuntu, ale je určeno pro Windows 10 (prozatím pro Insider Build od čísla 16215 výše). Celé to je součástí Windows Subsystem For Linux, viz Windows Subystem for Linux aneb Ubuntu Bash na Windows 10 Creators Update (což ve Windows 10 máte a nemusíte mít Insider Build).

HARDWARE

Microsoft uzavře výrobnu Surface Hub a propustí 124 lidí. Získal ji v roce 2012 při akvizici společnosti Perspective Pixel Inc. Surface Hub zařízení se to ale nedotkne. Viz Microsoft plans to close Surface-focused office, lay off engineers.

MARKETING A KOMUNIKACE

Miliony liber v cílených volebních kampaních v Británii. S blížícími se volbami v Česku se máme na co těšit, tyhle zkušenosti a praxe budou v pár případech zaručeně importovány do Česka. Viz Here's How Labour Ran An Under-The-Radar Dark Ads Campaign During The General Election.

Na Spotify jsou úspěšní hudebníci, kteří ale nejspíš vůbec neexistují. Prostě jsou jenom na Spotify, ale nikde jinde je nenajdete. Žádný Facebook, žádný SoundCloud, žádné iTunes, ale dokonce ani stopa v Googlu. Viz Spotify denies promoting ‚fake artists‘ a SPOTIFY DENIES IT’S PLAYLISTING FAKE ARTISTS. SO WHY ARE ALL THESE FAKE ARTISTS ON ITS PLAYLISTS?, kde to velmi podrobně rozebírají, včetně toho, proč to Spotify asi dělá (byť popírá, že by to dělalo).

Přestaňte používat PowerPoint, poškozuje vás i vaši značku. Tedy alespoň to tvrdí výzkumníci z Harvardu a předkládá Forbes v Stop Using PowerPoint, Harvard University Says It's Damaging Your Brand And Your Company (ano, ten webový americký Forbes, který jede tvrdě click- a likebaiting). Osobně bych k tomu dodal hlavně to, že PowerPoint je peklo, pokud ho někdo používá oním obvyklým způsobem. Ale to asi znáte.

Youtubeři stárnou, Adam SkyDoesMinecraft Dahlberg končí s Minecraftem. Cítí se už příliš starý na to, aby dělal obsah pro děti, které hrají Minecraft, a vcelku pochopitelně ho to po tolika letech už v Minecraftu prostě nebaví. Viz Top Minecraft YouTuber Quits Channel Because He Doesn't Want To Be A „Fake Piece of Shit“ a nutno dodat, že jeho druhé „rozlučkové“ video je poněkud méně vybíravé. Nějak špatně rozdýchává, že nemůže dělat sprosté a nevhodné vtípky v okamžiku, kdy dělá obsah pro děti školou povinné.

BEZPEČNOST, SOUKROMÍ, PRÁVO

Verizonu unikla data milionů zákazníků. Objevila se v Amazon S3 cloudu, kde je chybou zpřístupnila společnost NICE Systems, jejíž analytické služby Verizon využíval. Firmy problém zlehčují, ale jde o data 14 milionů zákazníků Verizonu (a možná i dalších operátorů) a zpřístupněné údaje zahrnují jméno, adresu, telefonní číslo, data ze zákaznické databáze a PIN. Poslední údaj je zásadní, protože umožňuje vydávat se za zákazníka a lze je zneužít i k výměně SIM karty. Což umožní získat přístup k dvoufaktorovým ověřením pomocí SMS, ale také může způsobit zásadní finanční škody. Viz Millions Of Verizon Customers Exposed By Third-Party Data Leak.

Kaspersky Lab pracoval pro ruské tajné služby a stát, říká Bloomberg v Kaspersky Lab Has Been Working With Russian Intelligence. agentura upozorňuje i na to, že software od Kaspersky se běžně ukrývá v dalších zařízeních a jejich uživatelé o tom nemají ani ponětí. A také to, že jakkoliv sám Kaspersky tvrdí, že nic takového se neděje, Bloomberg má k dispozici e-maily ukazující právě opak. Pokračovat můžete do Kaspersky under scrutiny after Bloomberg story claims close links to FSB a vyjádření Kaspersky Lab v Kaspersky Lab response clarifying the inaccurate statements published in a Bloomberg Businessweek article on July 11, 2017.

Děravé NTML umožní vytvořit nového správce domény. A není to jediná nepříjemná chyba, kterou Microsoft právě opravil. Viz Critical Flaws Found in Windows NTLM Security Protocol – Patch Now.

Microsoft Calibri je součástí politického skandálu v Pákistánu. Zajímavý příběh, kde má jít o falšované dokumenty pocházející z roku 2006, ale psané fontem, který se ve Windows/Office objevil až o rok později. A také o stránku na Wikipedii, která musela být uzamčena pro záplavu změn. Viz Microsoft's Calibri font is at the center of a political scandal.

Nový 1Password bude vyžadovat hesla uložená v jejich cloudu. Viz Security Experts Wary as 1Password Subscriptions Push Users to Cloud-Based Vaults a navíc dorazí ještě měsíční předplatné. Původní jednorázově pořizovaný 1Password umožňoval hesla ukládat lokálně. Vyjádření 1Password zmiňuje, že lokální ukládání budou i nadále podporovat.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Smrt v autě v přímém přenosu na Facebooku se odehrála už i v Česku a jde také o ukázku toho, co udělá Facebook s profilem zemřelého. Nechá ho volně přístupný, ať pozůstalí chtějí, nebo ne. Ti se sice mohou domáhat zrušení, ale nikdo se s nimi nebaví. A celé se to rozrůstá do poněkud absurdních a obludných rozměrů na veřejně přístupných profilech jejich rodičů (matka, otec, dcera). Co se nehody týče, tak viz Při nehodě u Obrnic zemřela dívka. Jízdu kamarádky vysílaly živě na Facebooku a Smrt v přímém přenosu – nevhodné do 18 let!. A mimochodem, tohle vypadá jako pár let stará věc se stejnou holčinou: VELKÉ PÁTRÁNÍ: Krásná Nikola a její kamarádi záhadně zmizeli!

Facebook znemožní změnit obrázek, nadpis a popisek sdíleného odkazu. Je to zásadní nepříjemnost pro firemní stránky, které tak ztratí možnost napravit nesmysly, které Facebook běžně natahuje z webů. Facebook tvrdí, že to dělá v rámci „boje proti fake news“, ale vzhledem k tomu, že možnost úprav zůstala u placené reklamy a mizí u neplacených příspěvků, můžete to chápat i jako další nástroj nutící firmy k placení. Samotné API Change Log: Modifying Link Previews ukazuje, že buď Facebook vůbec netuší, jak ho firmy a vydavatelé používají, nebo je prostě tahá za nos. Jediné, co zůstává funkční, je, že se vše natahuje z META značek. Změna dorazí 17. července.

Animované GIFy je možné na Facebook konečně přímo nahrát. Není nutné je mít umístěné někde jinde a používat odkaz. Nahrávají se klasicky jako každý jiný obrázek a po nahrání Facebook GIF zpracuje do podoby videa, takže trpělivost. Bude prostě chvíli trvat, než se objeví. Funguje to na osobním profilu, ve skupinách i na stránkách (kde je navíc možné video opravovat, stejně jako klasické video). Jde použít i v komentářích, ale tam nefunguje drag&drop.

Botson je rozšíření pro Chrome identifikující obsah od botů na Twitteru. Viz botson.net.

LinkedIn umožňuje nahrávat (z aplikace) videa a bude je automaticky přehrávat. Maximální délka je ale 10 minut. Nutno dodat, že novinka „bude celosvětově dostupná v průběhu příštích měsíců“, takže to vlastně je přesně takové, jako celé LinkedIn. Sociální síť bez aktivních uživatelů a bez živého obsahu. Viz LinkedIn jumps on video sharing bandwagon.

Vydavatelé prý pozornost ze Snapchatu přesouvají na Instagram. Komentují to v Publishers are switching affections from Snapchat to Instagram a celé je to takové virtuální novinové divadlo. Popularitu Snapchatu vyrobila média a stejně tak ho teď likvidují. Byť, to je nutné dodat, Facebook okopírováním Stories/Příběhů má na tom zásadní podíl. Poučné ale v článku je, kolik síly a lidí vydavatelé vrhají do Instagramu.

MOBILNÍ APLIKACE

Chatboty přinášejí nejhorší zákaznickou zkušenost. Nefungují, nedá se s nimi nic řešit, nemají inteligenci, jsou v zásadě totéž jako nenáviděný „stiskni 1 pro, stiskni 2 pro“ s chybějící „stiskni 0 pro živého operátora“. Jestli nevěříte, zkuste Chatbots Deliver the Worst Customer Service, kde uvádějí to samé. Něco, co už víme dlouhé měsíce, ale neznámo proč to stále ještě firmy (a některá média) nechápou. A co je nejpodstatnější? Klasické uživatelské rozhraní je nesrovnatelně efektivnější.

Příjmy z mobilních her překročily PC a konzole. Podle DFC Intelligence jde v loňském roce o 38 miliard dolarů. Newzoo předpovídají 65 miliard v roce 2020. Viz Mobile game revenue finally surpasses PC and consoles, a pokud chcete žebříček hráčů na trhu, tak viz Announcing the Top 52 Publishers of 2016.

K čemu nejvíce slouží chytré telefony? Posílání zpráv, telefonování a e-mailu. Sociální sítě a fotoaparát/kamera jsou až na čtvrtém a pátém místě. Zajímavý pohled se týká vlastníků chytrých telefonů v USA. Viz TOP 5 Use Cases on Smartphones: Messaging Comes First.

STARTUPY A EKONOMIKA

Vzestup a pád LeEco spojují v Reality Bytes: A Highflying Tech Entrepreneur Crashes Back to Earth se zakladatelem Jia Yueting, ale také s tím, že základní ekonomické poučky prostě platí a sliby jsou jenom sliby. LeEco přitom mířilo vysoko, údajně až k porážce Applu, Tesly, Netflixu a na zásadní pozici v řadě odvětví. Konec nevypadá dobře: zmrazené majetky a akcie, soud, finanční problémy, neplacení. Spolu s klasickým spalováním peněz investorů a lákáním dalších a dalších. Popravdě, vlastně nic, co by nedělaly tisíce dalších „startupů“.

Přej si něco, padají kryptoměny. Úterní pohled na coinmarketcap.com/charts ukazuje, že všechny kryptoměny, tedy ne pouze bitcoin, padají prakticky o 30 procent za poslední tři týdny.

Google nemusí doplácet 1,3 miliardy dolarů daní ve Francii. Soud došel k tomu, co i tvrdí Google, že inzertní aktivity nejsou ve Francii danitelné. Spor se táhl už šest let a Google měl doplatit daně za roky 2005 až 2010. Viz French Court Throws Out Google’s $1.3 Billion Tax Bill.

Uber se v Rusku spojil s Yandex.Taxi, původně konkurenční službou. Nové firmě bude šéfovat šéf Yandex.Taxi. Viz Uber Merges Russian Arm With Yandex.Taxi.

Startup sdílející deštníky přišel skoro o všechny během několika týdnů. A ne, že by se něco podobného nestávalo startupům, které sdílí kola. Zejména tedy v Číně, protože tady jde o případ právě z Číny. Víz Umbrella-sharing startup loses nearly all of its 300,000 umbrellas in a matter of weeks.

Netflix přichází o miliony, lidé si totiž sdílejí účty. Logické, ale osobně myslím, že přichází o podstatně víc ignorováním zahraničních trhů, co se možnosti titulků týče. Platil bych si Netflix, ale bez českých titulků pro něj nemám využití, potřebuje je kompletní zbytek rodiny. Netflix is bleeding millions because you’re too cheap to get your own account je navíc založené na dotazování Reuters, kde vyšlo, že 12 % lidí streamuje video z „cizích“ účtů (21 % těch mezi 18–24). Což, jak asi tušíte, neznamená, že by si tihle lidé Netflix platili.

