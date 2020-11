FTC: Zoom roky lhal uživatelům o koncovém šifrování. V rámci dohody s FTC se Zoom zavázal zlepšit své bezpečnostní praktiky. Uživatelům každopádně od roku 2016 lhali, že používají 256bitové koncové šifrování. Jeho podporu služba oznámila až letos v říjnu. Podrobnosti v FTC Requires Zoom to Enhance its Security Practices as Part of Settlement.

Americká ICE na chvíli přišla o účet na Twitteru. Někdo s přístupem nastavil věk pod 13 let a Twitter tím účet automaticky zablokoval. ICE je americká vládní agentura známá hlavně odebíráním dětí od rodičů. Co se Twitteru a nastavení věku týče, tak je to jedna z těch nepochopitelně absurdních věcí, kterou čas od času někdo udělá u firemního účtu – jako „datum narození“ nastaví datum vzniku firmy. A zpravidla okamžitě přijde o účet.

Bjarne Stroustrup před 40 lety vytvořil C++. V C++ programming language: How it became the invisible foundation for everything, and what's next najdete zajímavý rozhovor s ním.

Končí Navrcholu.cz. Služba spuštěná v roce 1998 byla jednou z prvních služeb pro měření návštěvnosti. Posledních pár let jsem si často říkal, že je dost k neuvěření, že ještě existuje. Mám milé vzpomínky na Navrcholu či TopList a také dobu, kdy se přímo na web umísťovala počítadla návštěvnosti.

Twitch se uživatelům omluvil za podivné mazání obsahu. Mazal masivně prostě jenom proto, že od května začal dostávat „příliš mnoho“ DMCA žádosti o stažení a zjevně zpanikařil. Samozřejmě, většina streamujících si problém způsobila tím, že kdesi v minulosti streamovali hraní a na pozadí jim běžela nějaká hudba, ke které neměli práva pro její další šíření. Viz Music-Related Copyright Claims and Twitch.

thruu je nová užitečná pomůcka pro analýzu SERPu. Tedy toho, jak vypadají složení výsledků ve vyhledávači (search engine results page). Umí i Česko a češtinu.

Co dělat s HP tiskárnou, která po aktualizaci odmítá cartridge třetích stran? V How-To Revert HP Printer’s Ban on 3rd-Party Ink Cartridges uvidíte, že jde prostě vrátit zpět předchozí firmware. A jako bonus je tam zmínka o PRET (Printer Exploitation Toolkit).

Je nový procesor Apple M1 zabijákem Intelu a Windows? M. G. Siegler to píše v Dial ‘M1’ for Murder a čtení je to zajímavé. Pointu to také vcelku má. Applu se podařilo vytvořit výjimečně rychlý i energeticky zajímavý procesor. Energeticky tak zajímavý, že nové Mac Booky nemají větráky a na baterii vydrží mezi 15 až 20 hodinami (podle modelu).

PS5 Unboxing od Travise Scotta:

Nejstrašidelnější gadgety roku 2020 podle Mozilly zahrnují například Ring kameru, Amazon Echo Show, Facebook Portal. Nejstrašidelnější jsou proto, že zcela ignorují (nebo ignorovaly) soukromí uživatelů. Tradiční *privacy not included About the Guide Donate rozhodně stojí za prostudování. Je tam pár desítek položek.

Padělek iPhonu X za 100 dolarů v recenzi na Vice. Opravdu vypadá jako iPhone X, včetně něčeho, co vypadá jako iOS. Jen je to poněkud pomalé a kamera fotí rozmazané fotky. Řada aplikací ale je stejných jako na skutečném iPhonu. Siri ale nefunguje, stejně tak jako Face ID. A jak se nakonec ukazuje, třeba z klávesnice, bude to upravený Android. A nepřekvapí, že je to plné backdoorů a škodlivých aplikací. Tuhle důkladnou recenzi si rozhodně přečtěte:

Dalo se to čekat, Docker neutáhne poskytování kontejnerů zdarma. Nasadil nová omezení a vývojáři mají problém se s tím vyrovnat. Pro Docker to znamená nějakých 15 petabajtů (ano, tolik) dat. Nad tím je navíc zásadní objem přenosů dat. Užitečné čtení v Software developers scramble as Docker puts limits on container use. Krize je prospěšná ale například v tom, že Microsoft i Amazon se chystají zprovoznit zdarma dostupná úložiště pro kontejnery.

MacOS Big Sur dorazil ve čtvrtek a Apple představil nové ARM počítače a M1 procesor. Vypadají na dost zásadně výkonné stroje, ale otázkou stále zůstává, jak dlouho bude trvat, než se podaří prosadit s (opět a další) ARM platformou. Na druhou stranu to slibuje i zajímavé možnosti pro zcela jiná zařízení než počítače a tablety.

Aktualizace pro macOS Big Sur přinesla pád serverů Applu a nemožnost aktualizaci stáhnout, včetně dopadů na iCloud, kde přestaly fungovat synchronizace i možnost přihlášení či nefunkční iMessage. Pomalé stahování končilo někde po pár stažených GB (celá aktualizace má 12 GB) a nakonec se stahování nedalo vůbec aktivovat. Viz například Here are the latest details on Apple outages affecting Mac apps, Big Sur updates, iMessage, and more.

Nový macOS prý při každém spuštění aplikace informuje Apple. Domů posílá data dostatečná k určení nejen aplikace, ale také počítače a polohy. Podle Your Computer Isn't Yours to navíc dělá přes nešifrované spojení, čitelně pro kohokoliv cestou a data se dostávají k Akamai. Proces, který informace posílá, není nově možné síťově zablokovat.

Jiný pohled na Big Sur informující Apple o spouštění aplikací najdete v Does Apple really log every app you run? A technical look. Vysvětluje Online Certificate Status Protocol (OSCP) sloužící k ověření certifikátů autorů aplikací a situaci, kdy Big Sur skutečně posílá hash aplikace (a může za to GateKeeper). Ve finále uvádí, že Apple neposílá hash aplikace při každém spuštění tak, jak předpokládal výše uvedený článek.

Velké změny u Googlu: za uložené fotografie se bude platit, za dokumenty také, a pokud nebudete účet dva roky používat, obsah může být smazán. Od 1. června 2021 začnou všechny nahrávané fotky zabírat místo, stejně tak jako nové dokumenty, tabulky, prezentace, kresby, formuláře a jamy. Do této doby uložených fotek a souborů se to netýká. Cílem je přimět uživatele zaplatit si Google One. Přestane platit i rozlišení kvality fotek na originální (zabíraly místo) a „vysoká“ (nezabíraly). Nově se můžete podívat na odhad, jak dlouho vám prostor vydrží (pro G-Suite nefunguje) a zjistit, co vám zabírá nejvíce místa (v G-Suite také nefunguje). Nepoužívání účtu po dva roky může vést ke smazání obsahu, stejně jako překročení dostupného místa po dobu dvou let (když nezareagujete na varování a neuděláte úklid). Podrobnosti v An update to storage policies across your Google Account.

Vývoj Fotek Google ke zpoplatnění je učebnicovým příkladem monopolistického chování, píší v Google Photos Just Made the Case for Breaking Up Big Tech. Před lety zprovozněná, zdarma poskytovaná služba získala miliardu uživatelů a při tom přispěla ke konci řady dalších služeb, které neměly tak silné zázemí a finance jako Google. Ve výsledku máme jednu část trhu opět ovládanou několika velkými hráči (vedle Googlu sem patří hlavně Apple).

Firma si musela změnit jméno. Mohlo být použito pro hacknutí webu, píše The Guardian v Company forced to change name that could be used to hack websites. Je to samozřejmě přitažené za vlasy, firma se jmenovala „><SCRIPT SRC=HTTPS://MJT.XSS.HT> LTD“ což není nic jiného, než (eventuální) XSS. Aby toho vesela nebylo málo, firma se teď prý jmenuje „THAT COMPANY WHOSE NAME USED TO CONTAIN HTML SCRIPT TAGS LTD“.

Tweety Donalda Trumpa zpochybňující výsledky voleb ničí důvěru ve volby u jeho příznivců. Podstatné čtení v Trump Tweets Erode Trust in Elections Among Supporters, Study Finds a samotné studii (PDF) je důležité pro pochopení, proč některé z elit (a řada dalších subjektů) dělají to, co dělají. A také, hlavně, že jejich taktika funguje. Včetně toho, jak je důležité dezinformace a lži aktivně vyvracet, vysvětlovat a nepodporovat jejich šíření.

Evropská komise obvinila Amazon ze zneužívání informací o prodejcích pro vytváření vlastních konkurenčních produktů. Zároveň bylo otevřeno vyšetřování, zda Amazon zvýhodňoval sám sebe a prodejce využívající jeho logistiku oproti těm, kteří ji nevyužívali.

Bývalý zaměstnanec Microsoftu dostal 9 let vězení za krádež digitálních měn svého zaměstnavatele. Koupil si za ně dům za 1,6 milionu dolarů a Teslu za 160 tisíc dolarů. Zajímavé čtení v Ex-Microsoft engineer gets 9 years in prison after using digital currency scheme to buy $1.6M lakefront home, $160K Tesla.

Microsoft upozorňuje, že ruští a severokorejští hackeři míří na data o výzkumu vakcín a na farmaceutické firmy. Detaily v Cyberattacks targeting health care must stop.

Náhled na odkaz u Facebooku může být zneužit pro získávání dat z webů. Pro neznámé šikuly Facebook posloužil jako proxy a umožnil se vyhnout blokování. Podrobnosti v How Facebook was used as a proxy by web scraping bots.

Konzervativci v USA chtějí opustit Facebook i Twitter a míří na Parler. Sociální síť založená v roce 2018 tvrdí, že zaručí svobodu projevu. Jinak jde o prostě další sociální síť (můj v rychlosti založený profil najdete na @DanielDocekal), která v případě růstu narazí na stejné problémy jako Facebook i Twitter. Tedy neudržitelnost nezasahování. Aktuálně tam ale opravdu najdete řadu postaviček, které z ostatních sítí už byly odstraněny pro soustavné porušování pravidel i zákonů.

Facebook smazal stránky šířící volební dezinformace spojené se Stevem Bannonem. Což těžko může překvapit, pro Trumpa už roky dělá spoustu špinavostí. Opatření se týkalo i stránky, která se původně jmenovala „Stop the Steal“ a pak se přejmenovala na „Gay Communists for Socialism“. Celkem tyto aktivity zasahovaly 2,45 milionu sledujících. Bannon si ani nedal práci s krytím, byl přímo správcem (včetně další známé postavičky – Briana Kolfage). Via Facebook removes election misinformation pages tied to Steve Bannon.

Mark Zuckerberg tvrdí, že Steve Bannon neporušuje podmínky Facebooku dost na to, aby mu byl pozastaven účet. Uvážíme-li, že Facebook maže účty za prkotiny v porovnání s tím, co dělá Bannon, tak je to docela zajímavé sdělení. Detaily v Zuckerberg says in meeting Bannon has not violated enough policies for Facebook suspension.

Messenger i Instagram mají už také mizející zprávy. „Vanish mode“ zprávy zmizí poté, co jsou přečteny a je uzavřen chat. Pro aktivaci musíte v existujících chatech udělat swype vzhůru. Vypnutí stejným způsobem. Aby to fungovalo, musí to ale povolit i druhá strana. Pokud někdo udělá screenshot, dozvíte se o tom. Detaily ve Swipe up! Discover Vanish Mode for Messenger and Instagram.

Donald Trump dal firmě ByteDance dalších 15 dní na to, aby prodala TikTok. Málokdo ale věří, že se tahle fraška někam reálně pohne, byť je otázka, co Trump bude dělat v okamžiku, kdy je nucen opustit úřad a opustit ho nechce.

Facebook nově používá AI při třídění obsahu pro rychlejší moderaci. Tedy, přesněji, strojové učení. Stávající spoléhání na označování uživateli Facebooku je doplněné o označování algoritmem. Jasně rozpoznané příspěvky jsou vyřízeny okamžitě, ty nejasné počkají na posouzení člověkem. Navíc by mělo docházet k vyřízení nejvíce nebezpečných věcí dříve. Systém funguje pro čtyřicet jazyků, zda je mezi nimi čeština, není známo.

Zůstane iSH v App Store, či nezůstane? Podle About iSH’s pending removal from the App Store to prozatím vypadá na klasický (ne)zábavný příběh se svéhlavostí Applu, co se týče „porušování“ pravidel pro umístění v App Store. iSH je podle Applu porušuje tím, že umožňuje stáhnout a spouštět kód. Vývoj je prozatím ten, že Apple odstranění odložil a řeší další kontrolu.

Žaloba na Google: proč Android spotřebuje měsíčně 260 MB dat, aniž by byl používán? Navíc těch 260 MB dat spotřebuje na komunikaci se systémy Googlu. Svým způsobem je ta žaloba tak trochu komická, na druhou stranu si to představte v souvislost s tím, že máte 150 MB FUP, jak bylo (a je) v Česku běžné. iPhone ve stejné situaci přenese zhruba desetinu tohoto objemu. Rozhodně by neuškodilo, kdyby Google věnoval čas optimalizaci a odstranil zbytečné přenosy. Stačí s nimi počkat na připojení přes Wi-Fi.

Oznámení o úspěšně otestované vakcíně srazilo ceny akcií Zoomu a dalších „remote“ nástrojů, včetně Amazonu, Netflixu či Shopify. Samozřejmě ne nadlouho, ale dost dlouho a hodně, aby to vedlo k zprávě Zoom and other ‘stay-at-home’ stocks are getting crushed on the positive vaccine news.

Udemy chce získat 100 milionů dolarů při valuaci 3,32 miliardy. Online vzdělávání samozřejmě v době koronaviru má budoucnost jistou.

TicketMaster (UK) za únik dat z roku 2018 dostal pokutu převyšující 1,6 milionu dolarů. Důvodem byla i laxní reakce na únik a přístup k zabezpečení. Tehdy unikla i kompletní data o platebních kartách 9,4 milionu lidí. Únik navíc vedl k desítkám tisíc zneužití. Čtěte v Ticketmaster Fined More Than $1.6 Million Following 2018 Data Breach.

Uber chce prodat ATG startupu Aurora. ATG je část Uberu, která vyvíjela autonomní auta, a nemá za sebou nijak příznivé výsledky. Nespolehlivá technologie, jeden zabitý člověk, vnitřní šarvátky, špatné výsledky. Detaily v Uber in talks to sell ATG self-driving unit to Aurora.

Firma ByteDance (TikTok) dala 170 milionů dolarů do e-knižní čtečky Zhangyue. Získá 11% podíl ve společnosti, která má 170 milionů uživatelů a vedle e-knižní podoby má i audioknížky.

