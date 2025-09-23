Lupa.cz  »  Startuje hlasování v anketě Křišťálová Lupa – Cena českého Internetu

Startuje hlasování v anketě Křišťálová Lupa – Cena českého Internetu

Redakce
Dnes
Doba čtení: 1 minuta
přidejte názor

Sdílet

Křišťálová Lupa 2025
Autor: Internet Info
Do finálového hlasování v letošním 20. ročníku postoupilo celkem 157 projektů v 15 kategoriích. Rozhodnout o vítězích můžete i vy.

Internetová veřejnost volí vítěze v sedmi kategoriích: Internetové obchodování, Nástroje a služby, Online video, Podcast roku, Zájmové weby, Zpravodajství a publicistika a Influencer. Hlasovací formulář najdete na webových stránkách ankety Křišťálová Lupa 2025 – Cena českého Internetu a hlasovat pro své favority můžete až do 30. října.

O vítězích v dalších osmi kategoriích (Projekt roku, Osobnost roku, Mladá krev, Globální projekty českých tvůrců, Marketingová, obsahová a e-commerce inspirace, Hvězda, Veřejně prospěšná služba – cena České televize, Anticena) rozhodne odborná porota.

Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen vítězům pak proběhne 27. listopadu tradičně v pražském Divadle pod Palmovkou.

V kategorii Projekt roku jsou nominováni:

WT100 early temata

V kategorii Osobnost roku jsou nominováni:

 Anketu Křišťálová Lupa 2025 – Cena českého Internetu pořádá server Lupa.cz, jehož provozovatelem je společnost Internet Info. Hlavním mediálním partnerem je Česká televize. Mediálními partnery jsou Cnews.cz, Euro.cz, Marketing Journal a MediaGuru.cz. Marketingovým partnerem je LCG New Media a produktovými partnery jsou EasyEvent a Vinařství Válka.

  • Chcete mít Lupu bez bannerů?
  • Chcete dostávat speciální týdenní newsletter o zákulisí českého internetu?
  • Chcete mít k dispozici strojové přepisy podcastů?
  • Chcete získat slevu 1 000 Kč na jednu z našich konferencí?

Staňte se naším podporovatelem

Chci se stát podporovatelem
Vstoupit do diskuse

Autor článku

Redakce

Témata:

Digizone.cz

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek

Komerční sdělení

Podcast

Mohlo by vás zajímat

Z našich webů

Dále u nás najdete

David Chmelař (Heureka.cz): Nebyli jsme v dobré kondici

Bývalý šéf bezpečnosti WhatsAppu upozorňuje na díry v systému

Reklama se mění: Tady jsou nejzajímavější reklamní triky

Cesta k superrychlému ethernetu

Co vás při sjednání povinného ručení vyjde draho?

Které nemovitosti zlevňují? A jsou už sazby hypoték na dně?

V datových schránkách je nepříliš bezpečná novinka

Přístroje, které mají měřit cukr bez kapky krve, nefungují

Čtvrtina lidí nedokáže narovnat shrbená záda. Úlevu přinesou cviky

Minimální mzda a zaručený plat pro rok 2026 v tabulkách

Recept na domácí kaiserky zvládne i nezkušený kuchař

Evropská dohoda slibuje rozšíření možností Wi-Fi 6E/7

Léky chránící před HIV jsou nově i v injekcích

Jak stát bojuje proti manipulacím kolem voleb na sítích?

Dudlíky známých značek obsahují nebezpečný bisfenol A

Jak se rozhodlo, co má od nového roku dělat ČT?

Největšími investory do spywaru jsou Spojené státy

Politici podle odborníků neumí oslovit důležité podnikatele

Konec Windows 10 je za rohem. Co byste měli udělat?

Spojené státy přicházejí o turisty. Které země z toho profitují?

Czech Internet Forum: využijte zvýhodněnou cenu vstupného do 30. září
PROGRAM
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).