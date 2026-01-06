Lupa.cz  »  Startupy v roce 2025 bojovaly. Proudily do nich investice za 13,5 miliardy, většinu pobraly tři největší firmy

Startupy v roce 2025 bojovaly. Proudily do nich investice za 13,5 miliardy, většinu pobraly tři největší firmy

Iva Brejlová
Dnes
Investoři poslali do startupů s českými zakladateli v roce 2025 celkem 13,49 miliardy korun. Jde o mírný pokles oproti loňsku. Ty nejlukrativnější investice, které tvoří více než polovinu celkového objemu, směřovaly do firem se sídlem mimo Českou republiku.

Startupy českých zakladatelů v roce 2025 oznámily investice v celkovém objemu 13,49 miliardy korun. Jde o mírný pokles proti předchozímu roku – téměř o 8 procent – a celkem 79 finančních transakcí. O něco víc než polovinu této částky však připisují tři největší obchody. Peníze směřující do „odrostlých“ startupů fungujících kolem deseti let, jimiž jsou Cera, Mews a Exaforce, tvořily kolem 52 procent celkové částky, vyplývá z dat nasbíraných projektem Rolu.

Paradoxně tři největší investice, kterými se česká startupová scéna může pochlubit, vůbec neproudily do projektů, které by měly sídlo v Česku. Největším magnetem na kapitál se stala britská Cera, která získala 3,68 miliardy korun. Startup, jehož misí je inovovat pečovatelské služby ve zdravotnickém systému, má za spoluzakladatele Čecha Marka Sachu. Ten stál kdysi u zrodu Rohlíku. Investice do Cery tvořila téměř třetinu celkové částky z peněz, které proudily do startupových projektů českých zakladatelů.

Následoval ji startup Mews přinášející technologie do hotelnictví, jehož sídlo je v Amsterdamu, vývojové centrum si však drží v Praze, odkud také vyrostl. Na tomto žebříčku třetí Exaforce sídlí ve Spojených státech a za ním stojí český inovátor Jakub Pavlík.

„Koncentrace tří největších investic na 52 % trhu je pokračující trend z minulého roku, kdy dvě třetiny realizovaných investic představovala kola Rohlíku a Mews,“ uvádí Barbora Werdmölder, šéfka Czech Fonders. Podle ní jsou i letošní velké investice důkazem, že se v Česku rodí zakladatelé s globálními ambicemi, kteří dokáží přitáhnout mezinárodní kapitál. „Bohužel se výrazně nenavýšil počet investic a počet těch nad 10 milionů eur se jako minulý rok dá spočítat na prstech obou rukou. Zde máme v Evropě co dohánět, bez mimoevropského kapitálu bychom se neobešli,“ říká.

Český startupový trh jako by projel v posledních letech horskou dráhou. Po rekordním roce 2022 (38,29 mld. Kč) přišel dramatický propad v roce 2023 (4,83 mld. Kč). Rok 2024 přinesl oživení (14,61 mld. Kč) a letošních 13,5 miliardy naznačuje stabilizaci.

Počet investičních transakcí však postupně klesá, ze 128 dealů v roce 2022 na aktuálních 79 transakcí. Kapitál se tedy koncentruje do menšího počtu firem. To naznačují i velké obchody: zatímco v roce 2022 tvořily tři největší investice 45 % celkového objemu, v roce 2025 je to 52 %.

Trh zůstává optimistický. Podle Tichomíra Jenkuta, partnera Presto Tech Horizons, ukazuje Evropa probuzení. Hovoří o investicích směřovaných do odvětví, která stojí na fyzických technologiích, jako je robotika, biotechnologie, polovodiče, vesmírné technologie a obrana. „Kromě toho jsme byli svědky růstu evropských startupů, což ukazuje, že evropský talent může hrát globální ligu. Celkově byl rok 2025 obdobím, kdy se trh nejen stabilizoval, ale zároveň se začal přetvářet směrem k odvětvím, která jsou strategická a důležitá z dlouhodobého hlediska,“ popisuje.

Významné prodeje

Startupy v roce 2025 oznámily devět exitů, tedy prodejů startupu, jejichž souhrnná hodnota se pohybuje kolem 3,3 miliardy korun. Počet vykazuje oproti roku 2024 pokles, tehdy startupy oznamovaly 11 exitů. Částka byla ale v posledních 12 měsících vyšší, narostla z 2,69 miliardy korun.

V naprosté většině případů směřovaly do rukou amerických společností, což českým zakladatelům přineslo dohromady miliardy korun. Mezi významné prodeje roku patří Vocalls, Taikun či ROI Hunter.

Struktura investic

Celkový medián všech investic dosáhl 29 milionů korun. Až na několik miliardových investic platí, že většina startupů získává relativně skromné částky. Tato nejobvyklejší hodnota, za kterou startupy získaly finanční injekci, ale proti roku 2024 narostla z 27,8 milionu korun.

Nejobvykleji loni startupy oznamovaly pre-seed kola, u nichž medián dosahoval 9,25 milionu korun. Pokročilejších kol dosahovalo méně startupů, v případě takzvaných Series B (Whalebone, Resistant AI) však medián už přesáhl 400 milionů korun.

Profil úspěšného zakladatele

Typický český startupista? Muž, 32,5 let při založení firmy, 36,9 let při získání investice.

Nejčastěji pracuje v páru nebo trojici. Data ukazují, že 33,3 % startupů zakládají dvojice, 31 % trojice a 27,6 % jednotlivci.

Žen je mezi českými zakladateli s investicí pouhých 7,8 procenta.

Český talent, zahraniční sídla

Analýza sídel startupů ukazuje, že většina formálně sídlí v České republice, ale velké projekty volí zahraniční jurisdikce. Nejvíce takových startupů sídlí v USA, další ve Velké Británii či Nizozemsku.

Z pohledu investorů dominují Češi následovaní americkými a britskými fondy a jednotlivci. Významné zastoupení mají také investoři z Německa či Slovenska.

Mezi českými investory patří mezi ty nejaktivnější, kteří směřují finance do zdejších projektů, fondy Purple Ventures, Czech Founders VC a Lighthouse Ventures.

MM 26 AI

„Je zřejmý růst objemu investičního kapitálu, roste počet fondů rizikového kapitálu i andělských investorů. Výrazně vzrostl zájem investorů o inovace ve vojenských technologiích: defence a dual-use,“hodnotí globální scénu Jan Staněk, řídící partner Purple Ventures a člen Správní rady České startupové asociace. Navíc podle něj ‚Fenomén Trump‘ posiluje spolupráci mezi evropskými investory. „Kdo jiný by měl věřit budoucnosti, rozvoji a blahobytu v Evropě než místní kapitál,“ ptá se řečnicky.

Data ukazují investice medializované v daném roce. Soustředí se přitom na startupy, které mají sídlo v Česku, i na ty, které sídlí v zahraničí, ale mají českého zakladatele či spoluzakladatele.

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

