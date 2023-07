Stát chystá vlastního virtuálního operátora pro hasiče či policii. Má nahradit zastaralou síť Pegas

Ministerstvo vnitra by chtělo vybudovat vlastního virtuálního mobilního operátora (MVNO). Sloužit by měl pro komunikaci složek Integrovaného záchranného systému (IZS), kam spadají hasiči, policie a záchranáři. Virtuální operátor by v budoucnu měl nahradit zastaralou síť Pegas/Tetrapol, kterou vnitro stále využívá.

MVNO by měl zajistit kompletní komunikační potřeby jednotlivých složek IZS včetně zajištění komunikace orgánů krizového řízení se zohledněním kybernetické bezpečnosti. Modernizace by mimo jiné měla přinést možnost posílat datové zprávy (tedy i obrázky a spol.), nikoliv pouze hlas a text, jako je tomu u současného Pegasu.

Vnitro v současné době projekt připravuje. Pracuje na definicích služeb virtuálního operátora, diskutuje s Českým telekomunikačním úřadem (ČTÚ) o podmínkách vybudování státního MVNO a chystá materiály pro jednání s operátory o technických, finančních a organizačních podmínkách služeb národního roamingu.

„Činnosti virtuálního operátora by měly být založeny na standardních funkcionalitách MVNO (správa identit, vydávání SIM karet, propojení s operátory) a také (dočasně) integrovat správu uživatelů stávající sítě Pegas,“ řekl Lupě mluvčí vnitra Ondřej Krátoška.

Síti Pegas/Tetrapol jsme se na Lupě věnovali zejména v letech 2019 a 2020. Vnitro tehdy chtělo bez soutěže zadat zakázku na provoz už zastaralé sítě firmě Pramacom, která ji provozovala léta. Původní cena 4,5 miliardy korun byla po kritice snížena. O projekt se tehdy zajímali operátoři O2 a Nordic Telecom s tím, že mohou nabídnout vlastní sítě, které jsou již pro takzvanou BB-PPDR komunikaci určenou pro IZS vhodné.

„Virtuální operátor by dále měl umožnit využití podmínek aukce kmitočtů pro sítě 5G pro Ministerstvo vnitra (národní roaming, prioritní dokrytí a prioritní provoz v síti). Cílem je – v souladu se zahraniční best practice – umožnění postupného utlumení dedikované sítě Pegas a využití sítí mobilních operátorů pro takzvané BB-PPDR, tedy komunikaci složek IZS přes data,“ doplnil Krátoška.





Vnitro vychází z dokumentu nazvaného „Koncept cílového řešení zajištění a rozvoje mobilních komunikací bezpečnostních a záchranných složek“. Bezpečnostní rada státu na nedávném zasedání schválila zprávu o postupu ke studii proveditelnosti.

Resort vnitra celý koncept rozvíjí od roku 2020. Do konce letošního roku má být dokončena analýza nákladů (cost benefit) a zpracována finální studie proveditelnosti, včetně naplánování prostředků na zahájení realizace MVNO. Následně by měl být vyhotoven podklad pro diskusi s odbornou veřejností.