 »  Stát konečně řekl, jak bude informovat o konci DVB-T. Budou letáky a nový web

Se zpožděním, ale přece. Ministerstvo průmyslu a obchodu dokončuje přípravy informační kampaně k vypínání DVB-T vysílačů. Zatímco ještě v prvních měsících bylo složité z resortu získat jakékoliv podrobnosti, teď se věci hnuly dopředu. Náměstek ministra Petr Očko, do jehož kompetencí spadá digitalizace a inovace, připustil, že ministerstvo mělo zkraje roku „drobný výpadek“. Na konferenci Digimedia 2019 řekl, že situaci zlepšilo nové vedení komunikačního odboru, které přípravě kampaně dalo „velkou dynamiku“.

Dosud tíha informování o změnách, které nastanou už za několik měsíců, ležela především na České televizi a jejích spotech s moderátorem Danielem Stachem. Veřejnoprávní televize udržuje také webové stránky se všemi potřebnými podklady. „Je potřeba ocenit Českou televizi za to, co všechno už vykonala,“ prohlásil ministerský náměstek Očko.

Česká republika přechází na nový vysílací standard DVB-T2. Veškeré informace k přechodu najdete na webu https://t.co/GX0G3IpFS1 pic.twitter.com/f1KIoDfK4G — Česká televize (@CzechTV) 9. května 2019

Co tedy udělá pro informování českých domácností přímo resort průmyslu? K existujícím webovým stránkám různých provozovatelů přibude nový oficiální státní web o opouštění pásma 700 MHz a vypínání televizního vysílání ve standardu DVB-T. „Dnes je web o DVB-T2 součástí webu ministerstva. Přestože máme velký barevný odkaz na hlavní stránce, tak to není dostatečné. Dedikovaný web za ministerstvo průmyslu a obchodu je tedy určitě potřeba,“ řekl náměstek účastníkům konference Digimedia 2019.

Spuštění internetových stránek se očekává koncem července.

To je podobné jako při přechodu z analogového vysílání na digitální před deseti lety, kdy byl také v provozu oficiální web – tehdy pod názvem Digitalne.TV. Na okraj zmiňme, že tuto adresu už ministerstvo použít nemůže. Po skončení kampaně zůstala doména opuštěná a dnes na ní běží stránky o kryptoměnách v norštině.

Podle Petra Očka bude samozřejmou součástí PR aktivit také šíření informací prostřednictvím sociálních sítí. Kdo však není on-line, o kampaň nepřijde. Bude mít také svou fyzickou podobu. „Máme skoro připravenou koncepci direct mailingu na všechny domácnosti,“ slíbil náměstek. Do poštovních schránek v českých domech by tedy měly dorazit zřejmě informační dopisy nebo letáky, které divákům poskytnou potřebné rady. I to je podobné jako při minulé digitalizaci, tehdy se rozesílaly takzvané Diginoviny.



Autor: Archiv Digizone.cz Pamatujete na Digi noviny? Před deseti lety chodily do schránek při vypínání analogového vysílání.

„Plánujeme sadu dalších PR aktivit, které se teď rozjíždějí a budou probíhat po celou dobu procesu,“ tvrdí Očko. V praxi půjde o tiskové konference a sérii setkání s novináři v regionech podle toho, jak bude postupně pokračovat přechod na DVB-T2. Ministerstvo tedy spoléhá, že kdo nenajde informace ve schránce nebo na webu, dočká se jich aspoň zprostředkovaně ve článcích a dalších mediálních výstupech.

Státní telefonní informační linka pro jedince, kteří by nevěděli, co při vypínání DVB-T dělat, tentokrát nejspíš nebude. Zda ji nahradí třeba komunikační kanály na sociálních sítích nebo na oficiálním webu, nebylo z prezentace Petra Očka zřejmé. Na konferenci ovšem veřejně slíbil, že kampaň bude technologicky neutrální – nebude tedy doporučovat nutně přechod na DVB-T2, ale také jiné způsoby příjmu televizního vysílání.

„Veškeré komunikační aktivity budou koordinovány s klíčovými subjekty, kterých se dotýkají,“ přislíbil náměstek. Na některé hráče na trhu ale nejspíš ministerstvo zapomnělo, tedy alespoň prozatím. Jsou mezi nimi i největší komerční televizní stanice.

„Děkuji za informaci, že kampaň už se rozbíhá. To nás potěšilo. Rozumím, že po lince České televize běží dlouhodobě. Ale my jako Nova jsme žádný oficiální kontakt s ministerstvem zatím neměli,“ reagoval na Očkovu prezentaci ředitel právní sekce TV Nova Štěpán Peichl. „Velice bychom to ocenili. Jsme schopni kampaň poměrně dobře zacílit, ale ocenili bychom ze strany ministerstva podporu – a tím myslím jak finanční, tak koordinační,“ naznačil zástupce Novy, že spolupráce s nejsledovanější stanicí na trhu nebude zadarmo.