 »  Státní China Telecom chce v Česku spustit cloud, má sloužit k expanzi čínských firem

Jeden z největších světových telekomunikačních operátorů China Telecom ovládaný čínským státem a obchodovaný na burzách chce posílit svoji přítomnost v Česku. Podle informací Lupy chystá v Praze spuštění jednoho z takzvaných cloudových nodů (cloud node) patřících do jeho globální cloudové sítě.

Aktivity čínského operátora na tuzemském trhu spadají pod londýnskou centrálu China Telecom Europe. „Spuštění cloudového nodu v Praze plánujeme zhruba na říjen,“ popisuje Athena Xian, zástupkyně generálního ředitele evropské sekce China Telecomu.

China Telecom už jednu českou spolupráci má, konkrétně se připojuje do datového centra CE Colo provozovaného T-Mobilem. V Česku má také lokální kancelář.

Digitální hedvábná stezka

Pravděpodobným dalším partnerem Číňanů bude česká společnost SafeDX. Jde o společný joint-venture podnik tchajwanského obra Foxconn a investiční skupiny KKCG, respektive jeho ICT podniku DataSpring. SafeDX vedle pražského sídla Sazky provozuje datové centrum, které se díky spolupráci s Foxconnem hodně zaměřuje na asijskou klientelu.



SafeDX už koncem roku 2016 s China Telecomem podepsal dohodu o partnerství. Spočívá v tom, že obě firmy společně oslovují čínské společnosti, které přichází do Česka a případně regionu střední a východní Evropy. Následně jim nabízí služby zaměřené na cloud, datacentra, IT, telekomunikace a podobně.

Čína se snaží po světě vybudovat něco, čemu říká digitální hedvábná stezka. Jde o to vytvořit infrastrukturu datových center, cloudů a telekomunikační infrastruktury pro čínské společnosti, které chtějí expandovat v zahraničí. Strategii realizuje také například Huawei, který svůj Huawei Cloud buduje s operátory Telefónica, Orange a Deutsche Telekom.

„Přímo od China Telecomu jsem slyšel termín digitální hedvábné stezky i v návaznosti na Českou republiku. Chtějí pomoci v obsahu toho, co Čína s Českem může dělat v oblasti IT služeb,“ uvádí pro Lupu ředitel SafeDX Martin Smekal.

Čínské banky v Česku

SafeDX už ze spolupráce s China Telecomem těží. „Domluvili jsme, že když China Telecom bude mít nějakého klienta, bude nás doporučovat,“ přibližuje Smekal.



V Česku nedávno získala bankovní licenci čínská banka ICBC (Industrial and Commercial Bank of China). Ta v rámci žádosti o získání licence musela mimo jiné prokázat, že disponuje robustním IT řešením. Partnerem v tomto ohledu je pro banku China Telecom, který pro zdejší spolupráci doporučil právě SafeDX. ICBC následně v datacentru SafeDX provedla vlastní „due diligence“ a teď už asi rok vedle Sazky hostuje vlastní hardwarovou infrastrukturu.

Stejně tak China Telecom doporučil další banku, která se chce v Česku usadit, konkrétně Bank of Communications (BoCom). Infrastruktura v SafeDX by se měla rozběhnout během měsíce.

Prozatím nejde o nic velkého, banky dohromady mají jednotky serverových skříní (racků). Pobočky čínských bank se v Česku teprve rozjíždí a lokalitu v SafeDX považují za záložní prostředí. Očekává se, že by se v příštím roce banky mohly dostat na deset racků.

SafeDX rovněž využívá propoje China Telecomu do Hongkongu, odkud následně může propojovat Čínu a další části Asie. Česká firma má v současné době pronajatý rack v hongkongském datacentru MEGA Two.

Zvyklosti z Číny

Námluvy kolem cloudového uzlu ještě nejsou u konce. Stejně tak není jasné, kolik hardwaru přesně China Telecom do Prahy bude chtít umístit. „Přesnou kapacitu prozatím nedokáži říci,“ uvádí Smekal.

Tržní podíl cloudů na čínském trhu Údaje za rok 2017. V následujících dvou letech se očekává propad západních cloudů a růst nového cloudu od Huawei. Alibaba Cloud – 32 %

China Telecom – 18 %

Tencent Cloud – 15 %

Amazon AWS / Sinnet – 10 %

Huawei Cloud – 4 %

Microsoft Azure / 21 Vianet – 4 %

IBM Cloud / Wanda – 4 %

China Telecom chce do Česka navézt vlastní hardware a z něj pak provozovat cloudové služby. Prioritou pro něj jsou asijské společnosti, které podnikají také v Evropě. V podstatě tedy na místě dostanou to, na co jsou zvyklí z Číny.

Je také možné, že China Telecom bude chtít své cloudové služby nabízet tuzemským zákazníkům, stejně jako jim nabízí služby kolem telekomunikací. „Pro nás je to primárně cílené na společnosti z Číny, které sem budou chtít přijít,“ říká Smekal.

Úvahou také je, že z Prahy do Číny (a naopak) už létá několik přímých spojů, což do Česka přivádí řadu čínských turistů. To by mohlo stimulovat jejich poptávku po čínských službách. Typicky jde o mobilní platby typu Alipay (už se někde v Česku objevují) nebo mobilní hry. I s těmito poskytovateli China Telecom spolupracuje a SafeDX chce případně tohoto propojení využít.

SafeDX tak má zájem například o spolupráci s Alibabou, která mimo jiné jako partnera pro datacentra využívá právě Foxconn. Delegace z Alibaby už v Česku byla a podívala se i do provozovny Foxconnu v Kutné Hoře. Foxconn zároveň z Česka udělal vývojovou centrálu pro Evropu. Dále se SafeDX předběžně bavil také s internetovým gigantem Tencent.

China Telecom už po světě provozují 31 cloudových nodů. V Evropě má hlavní základny ve Frankfurtu, Londýně a Paříži. Operátor sám spravuje přes 50 datacenter a celkově má přítomnost ve zhruba 400 datacentrech. Provozuje 230 tisíc kilometrů optické sítě, mobilní síť a podmořské kabely. Podrobnější mapa je k dispozici zde.

China Telecom je druhým největším cloudovým poskytovatelem v Číně, hned po Alibabě (Alibaba Cloud, Aliyun). Očekává se, že letos cloudový trh v Číně dosáhne na tržby kolem 69 miliard dolarů. Poslední tři roky trh meziročně roste o 32 procent.

