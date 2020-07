Steve Wozniak žaluje YouTube, Cloudflare měl obří výpadek a Twitter zvažuje předplatné

Zpravodajský web pro dětí se omluvil J. K. Rowlingové. Důvodem byl článek „Potterheads cancel Worling after trans tweet“, ve kterém se věnovali nedávným tweetům týkajících se žen, trans a menstruování. Článek se nakonec dětí ptal, zda je možné si užívat velká umělecká díla, za kterými jsou „hluboce nepříjemní lidé“ jako Pablo Picasso a Richard Wagner. J. K. Rowlingová si na web najala právníky řešící pomluvy. Ne příliš jednoduchou kauzu najdete popsanou v Children's news website apologises to JK Rowling over trans tweet row.

Steve Wozniak žaluje YouTube za podvodná bitcoinová videa. Ta používají jeho jméno a tvář pro přesvědčení lidí, že mají podvodníkům poslat bitcoiny a oni jim pošlou zpět ještě více. Viz Steve Wozniak sues YouTube over Bitcoin scam videos.

HACK TWITTERU

Potvrzeno. Hack Twitteru proběhl přes několik zaměstnanců. Od těch útočníci získali přímý přístup k interním systémům, včetně překonání dvoufaktorového ověření. Cílem se pak stalo 130 účtů a u 45 z nich došlo k resetu hesla. U osmi účtů si útočníci stáhli všechna data pomocí k tomu určené funkce Twitter, došlo tedy i k úniku přímých zpráv. U napadených účtů se pochopitelně dostali k e-mailové adrese a telefonnímu číslu. Detaily od Twitteru v An update on our security incident.

Několik mladých hackerů a snaha získat obsazené účty s krátkými jmény stály na počátku hacku Twitteru. New York Times v Hackers Tell the Story of the Twitter Attack From the Inside na základě chatování s hackery popisují řadu zajímavých detailů. Zajímavé je například rozdělení rolí a úrovně zapojení u několika hackerů. Celé to přitom začalo paradoxně jenom jako snaha získat některé z lukrativních „OG“ účtů s krátkými jmény.

Přihlašovací údaje na Slack nepatří. Ani žádné další citlivé osobní, natož firemní údaje. Zásadním poučením v tomto ohledu může být hack Twitteru, ve kterém podle tvrzení útočníků hrál zásadní roli právě firemní Slack – tam totiž měl jeden z nich získat údaje nutné pro přístup do interních systémů Twitteru. Komentář k tomu je v How the Twitter hack highlights the dangers of Slack. Pokud je to skutečně pravda, tak Twitter zásadně zanedbal zabezpečení. Slack (ale ani Teams a další podobné) není bezpečné místo.

Útočníci se na Twitteru dostali ke zprávám 36 lidí, včetně jednoho politika z Nizozemí. Vedle bitcoinového scamu se hackeři samozřejmě dostali k přímým zprávám a stáhli si je pomocí funkce na stažení dat z účtu. Dost vhodný moment připomenout, že na sociální sítě žádné důležité, soukromé, důvěrné zprávy nepatří. Ani firemní či obchodní komunikace. Na tohle využijte dobře zabezpečený e-mail nebo aplikace s koncovým šifrováním. Není to sice bez rizika, ale na něčem jako Twitter, Instagram či Messenger jsou vaše přímé zprávy vlastně zcela veřejné.

Možnost potenciálně pomáhat hackerům mělo více než 1000 zaměstnanců Twitteru. Jinými slovy, více než 1000 zaměstnanců Twitteru kdykoliv může převzít váš účet, podívat se na vaše přímé zprávy, zablokovat vás, smazat vám účet. Viz Exclusive: More than 1,000 people at Twitter had ability to aid hack of accounts.

TELEgraficky

Microsoft ProcMon for Linux ■ Reincubate Camo ■ Spotify podepsalo dohodu s UMG ■ Historie BBS ■ Počítač s Raspberry Pi 4 ■ Nemocnice Marka Zuckerberga se nelíbí ■ eBay prodalo inzertní divizi norské Adevinta za skoro 29 miliard USD ■ Nová ikonka Microsoft Store ■ themouseless.dev

WEBDESIGN, INTERNET

Cloudflare v pátek 17. června přestaly fungovat systémy, včetně Cloudflare DNS. Výpadek je popsán v Cloudflare outage on July 17, 2020. Dotkl se značné části internetu – řada webů a služeb totiž používá Cloudflare pro zvládání zátěže – a zasáhl všechny uživatele s DNS nastaveným čistě na Cloudflare.

V Yahoo News odstranili možnost komentovat. Konečně rozumné rozhodnutí vyvolané klasickou toxickou a nezvládnutelnou podobou toho, co se pod články objevuje. Reakce trollů, dezinformátorů a fake news scény byla velmi rychlá. Viz Yahoo News Suspended Its Comment Section, and People Are Freaking Out.