 »  Stránky na Facebooku jsou mrtvé, stroje nepoznají emoce a WhatsApp má dostat zadní vrátka

Záznamy ze Siri se také dostávají k cizím lidem. Apple (pochopitelně) dělá totéž co Amazon či Google, nechává analyzovat neúspěšné hlasové pokyny pro Siri. I zde to dělají externí dodavatelé, kteří se v záznamech dostanou k řadě soukromých a intimních informací. Mírně problematické je, že Apple tuto skutečnost zapomněl uvést do Podmínek užití. Viz Apple contractors ‚regularly hear confidential details‘ on Siri recordings.

V Applu a Googlu monitorování hlasových nahrávek lidmi pozastavili. Teď ještě co s tím udělá Amazon, protože všechny tři firmy umožnily neúspěšné povely pro hlasové asistenty nechat analyzovat externími kontraktory. Včetně toho, že jeden z nich kompletní nahrávky vynesl na veřejnost. Viz Apple suspends Siri response grading in response to privacy concerns a Apple and Google suspend monitoring of voice recordings by humans. Zajímavé je, že starý známý Komisař pro ochranu dat z Hamburgu zahájil vyšetřování Googlu (PDF).

Čínská videobloggerka používala filtr na omlazení. Velké omlazení. Prozradil ji výpadek filtru, píše BBC v Chinese vlogger who used filter to look younger caught in live-stream glitch. Stalo se to na Douyu, čínské variantě TikToku. Nutno dodat, že v Číně live streamuje přes 425 milionů lidí.

Nový zákon by měl zakázat automatické přehrávání videí a nekonečné rolování. Zajímavé je, že důvodem je, že jde o dvě vymoženosti, které slouží k vyvolávání závislosti. Něco na tom bude. Viz New bill would ban autoplay videos and endless scrolling a Social Media Addiction Reduction Technology Act (PDF).

TELEgraficky

WEBDESIGN, INTERNET

Odkazy z New York Times, BBC, NCC a dalších velkých zpravodajských webů jsou na prodej. Zajímavé na téhle věci je, že je neprodávají přímo ony noviny, novináři či vydavatelé, ale jde o expirované odkazy ze starších článků. Podobné odkazy pak vedou zejména na pochybné weby a služby. Viz There's An Underground Economy Selling Links From The New York Times, BBC, CNN, And Other Big News Sites.

Nový Chrome 76 přináší zablokovaný Flash, nejde detekovat anonymní režim a nějaké další novinky (třeba pro PWA). Příští rok mimochodem Flash už vůbec v Chrome nebude. Viz Chrome 76 arrives with Flash blocked by default, detecting Incognito mode disabled, and PWA improvements.

Jak Google Chrome pohltil internet aneb historie, jak z ničeho vznikl prohlížeč se zásadním tržním podílem. Dlouhé a zajímavé čtení ve From 0 to 70% Market Share: How Google Chrome Ate the Internet.

Digitální noviny? Získat čtenáře je jedna věc, udržet je druhá. Tady je pohled do USA a na lokální/regionální deníky, včetně srovnání s tištěnými vs. digitálními čtenáři. Neveselý pohled. Viz The L.A. Times’ disappointing digital numbers show the game’s not just about drawing in subscribers — it’s about keeping them. V Česku to ale mimochodem není nijak výrazně lepší, digitální média živoří nebo si k návštěvnosti pomáhají různými triky. Seznam.cz mezitím „sekcí z internetu“ nahání čtenost řadě pochybných „médií“ a pokračuje v další likvidaci trhu.