Netflix, HBO, Disney, nebo Voyo? Kdo vyhraje streamingové války?

Čeští legionáři

Voyo

Po několika ospalých letech se televize Nova i její streamingový portál Voyo rozhodli se konečně rozhýbat, a to s plnou parádou. Zatímco ještě donedávna bylo Voyo bráno hlavně zásobárna starších dílů Ulice a několika stovek menších zahraničních filmů, letos oficiálně odstartovala masivní ofenzíva s cílem vyzvat největší zahraniční hráče, jako je Netflix.

Po vzoru zahraniční konkurence se rozhodla Nova točit pořady čistě pro internet – nejdřív se tam přesunula Ordinace v růžové zahradě, v listopadu měla online premiéru i kriminální minisérie Případ Roubal. Do online obsahu má jít podstatná část marketingového i produkčního rozpočtu, ambice jsou do 5 let mít v Česku i na Slovensku 1 milion předplatitelů. Prostě Nova chce uspět a nebude váhat nasadit zbraně hromadného ničení. O velkých plánech ostatně už na začátku roku mluvil generální ředitel skupiny CME Didier Stoessel.

GALERIE: Případ Roubal

iVysílání

Česká televize má u nás v televizní tvorbě výsadní postavení a každá její novinka je ostře sledovaná. Online půjčovna na iVysílání.cz byla doposud brána jako o něco méně hezčí verze jejich HbbTV archivu, ale i tady se chystají velké plány. Delší dobu se připravovala komplet nová verze, která – a tohle srovnání se u nás používá hodně často – měla snést srovnání s Netflixem. Jestli se to povedlo, můžete posoudit sami. Nová verze byla spuštěna začátkem prosince.

Lákavé rozhraní, doporučování pořadů či moderní aplikace pro chytré telefony a tablety – plán České televize je uspět ve streamingové válce hlavně technologicky. Obsahově bude hrát prim stále tvorba pro televizi, pro online se připravují pouze bonusové klipy. I tak je nutné se státním zástupcem ve streamingu počítat. Pokud je kvalitní obsah ve streamingu hlavní zbraní, pak má Česká televize pěkně nabito.

GALERIE: Jak vypadá nové iVysílání

iPrima

Třetí hlavní televizní hráč se do velkého zbrojení ve streamingu zatím nepustil, to ovšem neznamená, že nemá co nabídnout. Online archiv všech svých pořadů na iPrima funguje podle slov televize na výbornou, jeho základní verze je zdarma, drobné předplatné odstraňuje reklamy.

Prima si tak možná testuje, jak dál s online videopůjčovnou, která jde proti zavedeným trendům a nabízí vybrané české či zahraniční filmy za jednorázové půjčovné. Už delší dobu se šušká, že Prima spustí velký portál za pravidelný měsíční poplatek kombinující její i převzatou tvorbu, ale zatím na tento výstřel z pistole čekáme.

Speciální jednotky

Aerovod

V každé válce obrů je vždy místo pro někoho, komu bohatě stačí zabrat jen menší, ale výživnější pole. V Aerofilms už díky své kinopraxi vědí, že diváky pro své umělečtější, ambicióznější a zároveň i komerčně solidní tituly najdou, pro jejich Aerovod jim podobná strategie podle všeho funguje stejně úspěšně. Během první vlny pandemie podle jejích slov narostla oblíbenost Aerovodu až šestinásobně a vzhledem k tomu, že i po otevření kin zatím diváci náročnějších filmů v kinech oproti minulosti chybějí, dá se očekávat, že se jim podařilo vychovat si během posledního roku návyk sledovat evropské i zahraniční perly online.

DaFilms

I další ryze český projekt se rozhodl profilovat jinak než zbytek hráčů a vsadil v první chvíli na krátké i delší dokumentární filmy z celého světa. Evropský systém uměleckých podpor mu pomohl se nastartovat, a tak si dnes může dovolit hostovat během Českých lvů nejen kompletní přehlídky českých novinek (a stát se tak alespoň na čas x-krát probíraným „Czechflixem“), ale také expandovat do zahraničí. Vedle personalizovaných titulů Slovenska i Polska je podstatná část jeho tvorby dostupná z celého světa. Podobně jako Aerovod či další česká půjčovna Edison online nehodlá z uměleckého směru ustoupit a pro takové bude ve streamingových válkách vždy místo.

O2, T-Mobile a Vodafone

Čeští telekomunikační operátoři sice nejsou ve streamingových válkách považovány za hlavní hráče, protože jejich soupeření probíhá v jiném vesmíru, ale i tak zde hrají neopomenutelnou roli. Jednak ukazují, že diváci jsou schopni platit za obsah, a to včetně běžných televizních programů, dále samozřejmě moc dobře díky svým internetovým či mobilním linkám vědí, kteří hlavní hráči jsou nejvíce populární, a zároveň tak mohou fungovat i jako „super operátoři“, a nabídnout tak vlhký sen všech ortodoxních sledovačů – mít všechny hlavní streamingové služby alespoň pod jednou fakturou.

Tomuto balíčkování se blíží nejvíce Vodafone, z hlediska výsledků je ale zatím oficiálně na tom nejlépe O2 (více než 500 tisíc předplatitelů, nová verze má přijít příští rok), především díky exkluzivním sportovním právům na českou fotbalovou ligu. T-Mobile podobně jako Vodafone mají i vlastní půjčovny za předplatné, ale spíše jako bonus ke svým tarifům a zatím bez ambice dělat původní tvorbu.

Text vyšel ve speciálu Lupa3.0, který jsme vydali jako klasický tištěný magazín. Pokud máte zájem, můžete si ho prohlédnout nebo i stáhnout v PDF na této stránce.

Stream.cz, Mall.TV

Když pomineme sociální sítě, které jsou pro streamingové hráče stejně nebezpečným soupeřem jako hraní her, vyzvat na souboj je mohou i služby, které se rozhodly nabízet pořady zcela zdarma. Stovky starších českých titulů najdete už dnes legálně a zdarma na YouTube, původní dramatickou tvorbu obalenou reklamu u nás na profi úrovni tvoří dva hlavní hráči.

Seznam se svým několikrát převlečeným Stream.cz už sice nepálí tolik hitů jako dříve, ale osvědčené věci typu Lajna mu uživatele z jeho hlavní stránky rozhodně zaměstnají. Mall.TV osciluje mezi online recepty, gamingovými pořady i ambiciózní tvorbou, která jednou za čas vytvoří i pecku typu #martyisdead. Jestli se však velcí konkurenti rozhodnou lépe platit, postihne odliv tvůrců a originální produkce hlavně tyto dva hráče.

Mall se každopádně rozhodl spustit prémiové členství za 129 Kč měsíčně. Uvidíme, jak bude s novinkou úspěšný.

Tanková divize

Apple TV+

Experti se stále nemohou shodnout, jestli je streamingová služba Apple kolosální průšvih, anebo jen potichu připravovaná atomová bomba, kterou technologický obr zužitkuje až za pár let. Faktem je, že za dva roky od vzniku i přes investice v miliardách dolarů má služba jen necelou stovku původních titulů a podstatná část lidí ji využívá hlavně proto, že ji dostali s nákupem nového Apple přístroje zdarma.

I přes nesporné divácké (Ted Lasso) či kritické (The Morning Show) úspěchy a masivní věrnou základnou fanoušků to bude mít Apple proti hlavní konkurenci těžké. Ale třeba to bere jen jako frajerský doplněk svých služeb a třeba to takhle i jeho zákazníci chtějí. Nezapomínejme také, že Apple dál provozuje nadupanou knihovnu iTunes filmů, která sice není za předplatné, ale svým rozsahem (skoro 10 tisíc titulů) i technickou kvalitou (4K, české dabingy) u nás nemá konkurenci.

Morning Show / Foto: Apple TV+

Amazon Prime Video

V létě 2021 jsme se sice dočkali české lokalizace, ale jinak se Amazon do dalších bojů o zákazníka u nás nepustil. Oproti konkurenci má Prime Video nejen výrazně méně titulů v nabídce a jen polovina zatím jen má českou podporu, ale také zatím chybějí opravdu masové hity.

Ve vybraných zemí světa, kde Amazon úřaduje jako hlavní nákupní portál, má i Prime Video silnou pozici, ale u nás, kde vládne Alza a další lokální hráči, to bude mít i do budoucna výrazně těžší. Může nás tedy hlavně těšit, že Amazon používá Česko jako svůj produkční evropský hub (točí se u nás Carnival Row, Wheel of Time a další původní seriály), a třeba se vše zlomí s premiérou seriálového Pána prstenů příští rok.

Pán prstenů / FOTO: Amazon

Google

Z centrálního streamingového boje se Google stáhl už před lety, kdy opustil výrobu původních pořadů a zrušil několikrát přejmenovanou službu YouTube Red, aktuálně si drží odstup a prostřednictvím YouTube dál tlačí hlavně uživatelskou tvorbu.

Díky ní proto nelze pozici YouTube v této válce úplně ignorovat – najdete na něm legálně stovky menších českých filmů, nově si u nás přes něj můžete koupit či půjčit pořady z Google Play a poslední slovo ještě ani neřekl s propojením hardwaru a také několikrát odepsanou a znovu restartovanou platformou pro chytré televize pojmenovanou Google TV.

Stejně jako pro Amazon či Apple jsou i pro Google streamingové války dlouhodobá hra, ve které si díky neomezeným příjmům mohou dovolit experimentovat, a i nakonec mohou vydržet déle než ostatní a začít nakupovat vyčerpané slabší soupeře.

Hvězdná pěchota

Disney+

Kdyby původní plány impéria Disney dostály svým slibům, mohli jsme jejich streamingovou službu mít už nejpozději do konce tohoto roku. Ale protože Disney poznal, že po skvělém startu v USA je jeho druhou zemí zaslíbenou jihovýchodní Asie, musí naše část Evropy počkat až do léta 2022.

I tak se očekává masivní přeskupení sil, protože Disney do boje přináší zbraně hromadného ničení typu Marvel, Star Wars, Pixar a další stovky víceméně špičkových filmů a seriálů. Jak ukázal jinde, lokalizace je pro něj klíč a české zpoždění se připisuje i snahám mít opravdu hromadně kvalitní český dabing pro co nejvíce titulů. Disney zaútočí příští rok nejen nabídkou, ale i stále zajímavou cenou a bude patřit k vyzyvatelům dosavadních lídrů streamingových válek u nás.

Mandalorian / FOTO: Disney+

HBO GO/MAX

Zasloužilý veterán českých streamingových válek se kvůli rozhodnutí na druhém konci světa musel obejít bez letošní technologické injekce, nicméně novou verzi HBO s názvem MAX máme dostat místo letošního podzimu podle všeho hned zkraje roku 2022. Bude to především technický skok (nová aplikace, podpora 4K, Dolby Atmos a další), obsahově vše bude stát hlavně na filmech a seriálech, které už dnes z HBO GO moc dobře známe.

Vedle původních seriálů, které příští rok hodlá uvést do boje pokračování Hry o trůny, přišla aktuálně i moc zajímavá zpráva o distribuci filmů značky Warner, kam HBO spadá. Trháky typu nový Batman uvidíme na HBO MAX už měsíc a půl po premiéře, což je zásadní zbraň do boje proti Netflixu, který u nás dlouhá léta vedoucí HBO GO letos předběhl. Tedy jak se to vezme – podle odhadů má čistě HBO GO předplatitelů méně než Netflix, ale když do toho započítáme i všechny potenciální zákazníky HBO od operátorů, kteří na službu mají nárok taky, je jejich číslo podle všeho vyšší než Netflix.

Rod draka / FOTO: HBO

Netflix

Jestli někdo vytěžil poslední podivný rok a půl, je to hlavně Netflix. Jeho tempo nového obsahu i nárůstu předplatitelů v první půlce roku 2020 brutálně zrychlilo, a i když to následující kvartály nebylo až tak divoké, Češi si podle všeho konečně Netflix zamilovali. Není to jen díky masivní knihovně (7000 titulů nemá nikdo na světě) a zlepšující se české podpoře, Netflix u nás chytře využil poptávku po místních filmech a nabízí dneska prakticky nejvyšší zásobárnu velkých českých filmů online.

GALERIE: Netflix a různé lokalizované verze

Doplňuje tak tím svůj široký záběr, díky kterému je tak úspěšný – vedle lokálních věcí nabízí nepřeberné množství evropských i hollywoodských seriálů všech žánrů, své drahé původní filmy i starší hollywoodské klasiky, na zmar nepřijdou ani děti. Odhadem více než půl milionu lidí si u nás Netflix předplácí a do dalších let je globální streamingový obr stále hlavním favoritem české streamingové války. V listopadu tam u diváků vedl film Red Notice a seriál Arcane.