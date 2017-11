 »  Streamování muziky a videa mimo FUP. T-Mobile začal nabízet StreamOn

Zatímco americký T-Mobile slaví úspěchy s neomezenými datovými balíčky, ten český zatím rozhodně tak daleko nemíří. Od dnešního dne začíná nabízet doplňkovou službu StreamOn, která uživatelům za příplatek dává možnost streamovat hudbu a videa z vybraných služeb, aniž by se tato data započítávala do jejich datového limitu.

StreamOn si zákazníci mohou aktivovat přes samoobsluhu T-Mobilu, nebo zasláním kódu STREAMON A na číslo 4603. Cena doplňkového balíčku je do konce ledna 199 Kč, poté operátor cenu zvýší na 249 Kč měsíčně.

Aktualizace 16:00 – Podle podmínek služby nebude T-Mobile u StreamOn omezovat rychlost streamování, podobně jako to dělá u své vánoční nabídky a u nedávno představeného balíčku Neomezený internet v mobilu na den. U toho je rychlost downloadu zastropována na 3 Mb/s, což T-Mobile zdůvodňuje nutností ochrany před zneužíváním balíčku.

Podle podmínek zveřejněných na webu T-Mobilu (PDF) ale bude rychlost připojení u StreamOn stejná jako u hlavního datového tarifu zákazníka. Operátor si nicméně ponechává možnost rychlost upravit, pokud by uživatel data využíval jiným než „běžným aktivním“ způsobem:

Balíček je určen zejména pro běžné aktivní využívání datových služeb Operátora samotným Účastníkem či Uživatelem. Operátor je oprávněn omezit Účastníkovi přístup k poskytovaným službám v případě, že jeho provoz bude ohrožovat provoz ostatních.

A v podmínkách je i další možnost, jak může operátor rychlost připojení upravit. Podle T-Mobilu jde o ošetření situace, kdy by síť byla extrémně přetížená:

Za účelem optimalizace přenosu dat si Operátor vyhrazuje právo upravit maximální možnou rychlost v rámci Balíčku, a to na úroveň uvedenou v Ceníku služeb. O provedení tohoto kroku bude Operátor Účastníky předem informovat. V případě , že Operátor využije možnosti dle předchozí věty, bude mít Účastník možnost Balíček pozastavit a znovu obnovit , přičemž p ozastavení a znovu obnovení Balíčku bude mít Účastník právo využít celkem 10× za dané z účtovací období, resp. 30 dnů.

Háčky, háčky, háčky

Nezapočítávání dat má své háčky. FUPu se třeba vyhnete jen v případě, že streamujete z podporovaných mobilních aplikací (operátor v podmínkách garantuje, že jich bude vždy nejméně pět). Do začátku má T-Mobile domluvené HBO GO, YouTube, Apple Music, Deezer, Mobilní TV (T-Mobile), Stream.cz, Seznam Zprávy, Pohádky (Seznam.cz), Youradio, DVTV (provozuje Aktuálně.cz), Evropa 2, Frekvence 1, Tidal, Horizon Go, Digi2Go a dětské rádio Pigy.

A pozor – ani používání oficiálních mobilních aplikací nemusí znamenat, že se FUPu vyhnete úplně. T-Mobile na webu připomíná, že:

Do audio a video streamingu nepatří obsah třetích stran, který se může vyskytovat v zúčastněných mobilních aplikacích, jako například reklamy, hry, software, textování, osobní komunikační služby (jako jsou hlasové a video hovory, chat a posílání zpráv). Data, která nejsou obsahem partnerských mobilních aplikací a která nejsou zahrnutá v identifikaci poskytnuté partnerem (typicky reklamy, hry, apod.), se do datového limitu mohou započítat.

Operátor ujišťuje, že bude postupně přidávat další služby. Přihlásit se prý mohou všichni provozovatele mobilních aplikací s hudbou nebo videem – pokud splní podmínky spolupráce. Ty zatím operátor nezveřejnil, na webu se mají objevit také během dnešního dne.

A je tu další věc, na kterou je dobré dát si pozor: pokud si službu objednáte, nastaví vám operátor k balíčku jeho automatické obnovování. Pokud tedy nebudete chtít pokračovat, nezapomeňte před uplynutím 30 dní balíček ručně zrušit.

Streamování bez započítávání dat také funguje jen do chvíle, než vyčerpáte svůj základní balíček. „Pokud zákazník dosáhne datového limitu určeného pro svůj tarif a datové služby již nemůže využívat, nebo může tyto služby využívat pouze zpomalenou rychlostí, platí v důsledku pravidel síťové neutrality stejné omezení také pro službu StreamOn,“ upozorňuje T-Mobile.

StreamOn je dostupný jak pro majitele se smluvním tarifem, tak pro zákazníky s předplacenou kartou, pokud k ní mají aktivní měsíční datový balíček. Službu půjde využívat za stejných podmínek i v rámci roamingu v zemích EU.

Co řekne regulátor

Službu StreamOn mají už nějakou dobu k dispozici i zákazníci T-Mobilu v dalších zemích. Podmínky se ale na jednotlivých trzích liší. Vlastník českého T-Mobilu, německý Deutsche Telekom (DT), také se svou podobou služby zčásti narazil na odpor německého telekomunikačního regulátora.

Bundesnetzagentur připustila, že tzv. zero-rating je možný, ale nařídila DT několik úprav: jedna se týkala dostupnosti služby v roamingu a druhá snižování kvality videa pro zákazníky s nižšími tarify.

Také Český telekomunikační úřad (ČTÚ) se souladem zero-ratingových služeb s principy ochrany síťové neutrality zabývá. V současné době zkoumá, jestli jí vyhovuje v říjnu představená nabídka doplňkových balíčků Vodafonu – viz Datování (skoro) bez počítání. Vodafone přichází s datovými paušály na skupiny služeb.