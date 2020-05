 »  Studio CNN a řada vychytávek. Prošli jsme novou budovu Primy se šéfem techniky

Co všechno obnáší přestěhovat televizi po letech, co sídlila na Palmovce, do úplně nové budovy?

Na prohlídku budovou jsme se vydali v doprovodu dlouholetého technického ředitele skupiny Prima Patrika Slavíka. Dům, ve kterém architekti navrhli různé odpočinkové zóny, má v podzemí i svůj „bazén“. Na rozdíl od teras nebo pingpongových stolů si ho ale žádný zaměstnanec neužije. Je to totiž záložní nádrž, která by sloužila jako zdroj vody, pokud by selhalo zásobování hasicích systémů z vodovodní sítě.

Televize Prima se na přelomu roku stěhovala podruhé za svou existenci. Na konci listopadu 1998 se nejprve přesunula z pražského Kongresového centra do budovy na Palmovce. A po 21 letech si akci zopakovala, když se už jako mnohem větší televizní skupina s přidruženými rozhlasovými a vydavatelskými aktivitami přestěhovala do nové centrály ve Strašnicích.

Konstrukční práce začaly v roce 2018. Nebyli jsme ale investorem stavby, tím byla firma GES REAL, od které si budovu pronajímáme. Budova se nejdřív kompletně vyčistila, měnily se okna i fasáda, rekonstruovaly povrchy, podlahy a stěny. Zůstal jen skelet, ve kterém se pak tvořily příčky a oddělení podle našich potřeb. Museli jsme respektovat nosné prvky nebo doporučení statika, což se týkalo hlavně nosné konstrukce pro střechy studií, kam se podvěšuje další konstrukce pro osvětlovací rošty. Ale požadavky, které potom statik schvaloval, vycházely od nás.

Televize se stěhovala v podstatě za plného provozu. Kdy začala reálně vysílat odsud ze Strašnic?

Když se ještě vrátím k instalačním pracím, část prostor jsme měli k předání na konci června 2019. Tehdy jsme začali instalovat kabelové trasy a strukturovanou kabeláž pro IT rozvody. Začala také instalace technologických rozvodů, které jsme potřebovali mít hotové jako první, abychom tu mohli spustit zkušební provoz televize. To všechno se odehrávalo v průběhu léta. Souběžně s tím ale ještě probíhaly stavební práce ve zbytku budovy – v kancelářských prostorách, chodbách, ve společných prostorách. Takže jsme museli jednotlivé realizace navzájem koordinovat. Finální instalace technologií začala v září 2019. Potom začal zkušební provoz, poslední týden v listopadu jsme pak překlopili vysílání všech programů a zahájili provoz odbavovacího pracoviště. Na přelomu listopadu a prosince jsme zde odstartovali vysílání zpravodajství.

Studio zpravodajství jste ale, předpokládám, nestěhovali. Jak to reálně proběhlo?

Znamená to, že jsme tu museli klíčové prvky postavit znovu. Abychom mohli dál vysílat na Palmovce, měli jsme tam pořád odbavovací pracoviště, provozy střižen, postprodukci pro zpravodajství a vysílací režie. Stejné prvky jsme stavěli znovu tady, přičemž jsme museli zrcadlit data mezi Palmovkou a budovou Vinice, abychom tu mohli jet zkušební provoz a připravit bezproblémový přechod střižen. Tyto provozy jsme přepínali přes noc a testovali je dopředu. Bylo tu vybudované i zálohované napájení a dočasné studio pro vysílání zpravodajství s dočasnou režií.

Od začátku odbavování zpravodajství ze Strašnic až do začátku vysílání CNN Prima News se původní studio Velkých zpráv jen simulovalo. Zprávy se na Vinici odbavovaly ze suterénního studia 3 se zelenou klíčovací plochou, která se nahrazovala předtočenými záběry původního studia na Palmovce. Pozorní diváci si při soustředěném sledování mohli všimnout detailů, které toto technické řešení prozrazovaly.

Pořídili jste nově úplně všechno, nebo jste nějaké vybavení z Palmovky přesouvali?

Zpravodajské studio, jeho režie a režie 1 jsou kompletně nová zařízení. Stejně tak i centrální serverovna, zálohované napájení a dieselagregáty. Stěhovali jsme nějaké části provozu, kde jsme si to mohli dovolit, s nějakou časovou prodlevou mezi odinstalací na Palmovce a instalací tady. Ze zařízení, která zůstávala na Palmovce, kompletujeme studio a režii 3.

Kdy nastal den D, kdy jste začali vysílat jen odsud?

Zpravodajství se odsud vysílá od soboty 30. listopadu, odbavovací pracoviště začalo fungovat 26. listopadu.

Souběžně ovšem probíhala příprava CNN Prima News. Co pro vás znamenalo přejít z výroby několika zpravodajských formátů denně na provoz celodenního kanálu?

Ona je to vlastně malá televize v televizi. Technologicky jsme museli postavit úplně nové studio s novými technologiemi LED zobrazovačů a pásků i nový systém odbavení, který jsme doposud nepoužívali. Provoz zpravodajské režie CNN Prima News je založen na studiové automatizaci MosArt. Ta řídí připojená zařízení, například generátory grafických pozadí do LED stěn, titulky, videorežii, playout, audiomixážní pult nebo robotické stativy a osvětlení. To pro nás byla poměrně nová výzva. Velká tíha ale leží pak na oddělení zpravodajství, které musí obsahem naplnit celý den, aby to bylo pro diváky atraktivní. Samozřejmě to, že jsme tu dělali technicky něco zcela nově a zároveň stěhovali technologie, se neobešlo bez toho, abychom si vzájemně vycházeli vstříc – a zpravodajství mělo pochopení pro omezení při provozu dočasného studia. Jejich požadavky po tuto dobu nebyly nijak vysoké a náročné. Schovávali si to všechno až na nové studio. Rád bych jim za tuto jejich vstřícnost poděkoval, především poděkoval šéfproducentce zpravodajství Patricii Hodkové.

Jakými studiovými kapacitami budova vlastně disponuje? Sídlí tu nejen televize, ale i rádia.

Momentálně jsou tu tři televizní studia. Jedno z nich je vyloženě dedikované pro CNN Prima News. Druhé studio je určené pro vlastní tvorbu, zábavu, talkshow. A třetí studio pro menší pořady, publicistiku nebo e-sporty. Dále je tu šest rádiových vysílacích studií, k nim máme ještě jedno záložní, abychom z něj mohli vysílat v případě problémů. Momentálně jsou tu také čtyři dabingová pracoviště plus další audiopracoviště, které využíváme pro simultánní překlady při výrobě publicistiky. Dabingová pracoviště zde ovšem využíváme pouze pro dokumenty, ne pro filmy či seriály.

Skupina Prima nově disponuje prostory o rozloze 12 500 m 2 na šesti podlažích.

na šesti podlažích. Kancelářské prostory jsou ve čtyřech nadzemních patrech, technické a provozní zázemí ve dvou podzemních podlažích.

V budově se nachází tři televizní studia s celkovou rozlohou 1000 m 2 a šest rozhlasových studií.

a šest rozhlasových studií. V budově je celkem položeno 320 km datových a televizních kabelů a nainstalováno 4300 síťových portů.

K dispozici jsou tři záložní zdroje energie, které zaručí chod vysílání i v případě přerušení dodávky elektrické energie.

Generálním projektantem rekonstrukce objektu je společnost CASUA. Za zakomponováním televizních studií do stávajících vnitřních atrií a návrhem interiéru stojí Dotegg architekti a společnost Spaceplan.

Z dalšího zázemí mohou zaměstnanci využít dvanáct jednacích místností, dětskou skupinu Primáček a chystanou kavárnu.

Studio CNN Prima News je od architekta navržené tak, aby se dalo používat ze všech čtyř stran. Kam jste se v něm schovali s technikou?

Ono je koncipované jako 360stupňové, plus má dvě protilehlé stěny prosklené. V každé poučce, jak budovat studio, se píše, že takhle to být nemá… Velkou výzvou zde byla akustika, úprava prostorové akustiky. Tradičně můžete na stěně ve studiu rozmístit akustické absorpční prvky, abyste docílili vhodné doby dozvuku. Ale tady na skleněné stěny nic nedáme. Museli jsme tedy všechno situovat na strop a s tímto omezením se smířit. Vznikal také problém, že vedle studia je hlavní vstupní hala, řešilo se tedy dostatečné odhlučnění vstupního koridoru, který je do celé firmy vedle zpravodajského studia. Ale zase tím vzniká atraktivní průhled, když někdo vstupuje do budovy, má možnost se podívat, co se momentálně děje ve zpravodajském studiu. Použili jsme tedy technologii dvou dvojitých prosklených akustických stěn za sebou, aby nedocházelo k narušování studia provozem.

Jedním z parametrů studia, na které televize upozorňovala při startu CNN Prima News, je jeho ochoz. K čemu se dá využít? Je to jen designový prvek pro některé vstupy, nebo může fungovat i samostatně?

To je na kolezích ze zpravodajství. Momentálně tam probíhá moderace Showtime, natáčí se tam upoutávka na zprávy, začíná na něm pořad KB Interview. Ale jinak je to plně vybavená studiová pozice, není to jenom dekorační prvek, ale funkční záležitost, která doplňuje hlavní scénu. Scheduling zpravodajské stanice je postaven na pravidelných relacích, a veškeré záběrování je tedy přesně dané dopředu. V každou celou hodinu jsou rolling news – zprávy, kromě některých výjimek v průběhu dne. A když se nevysílají rolling news, které bývají na 25 minut, probíhá ve studiu předtáčka anebo vysílání publicistiky. Studio je tedy využité po celou dobu hodiny, na jeho přestavbu máme 4–6 minut podle typu pořadu, takže musí být všechno dopředu přesně dané a každá kamera musí vědět, kam jede.

Ve studiu CNN Prima News jsou čtyři robotické stativy Telemetrics, osazené kamerami Sony a objektivy Fujinon. Dva z nich dokážou po podlaze samy jezdit po předem definovaných drahách nebo je může obsluha ovládat na dálku či přímo ve studiu. Doplňuje je kamera umístěná na kolejnici u stropu a kamerový jeřáb Jimmy Jib řízený obsluhou ve studiu. K dispozici jsou celkem čtyři čtecí zařízení.

Při vybavování studia technologiemi bylo použito na 15 kilometrů signálových kabelů. Digitální horizont s plochou přes 202 m2 tvoří 3940 LED panelů – ty přenáší obraz přes velkoplošné plátno, které vytváří dojem, že obraz zabírá takřka celou stěnu studia. Celé studio je protkané pásy tvořenými víc než 84 tisíci LED diodami a dlouhými 1,4 kilometru, které umí zobrazovat i video.

Na CNN Prima News jsem zatím neviděl nepřetržité zpravodajství. Co když se bude dít něco mimořádného, přejdete na kontinuální vysílání a ve studiu nebude možné natáčet?

To už je pak záležitost programu. V případě, že se děje něco tak závažného, že je nutné informovat kontinuálně, ostatní pořady se vytěsní. Tři hodiny kontinuálního vysílání máme ráno od 6 hodin, kdy začíná Nový den, a po jeho skončení hned navazují Zprávy. To jsou tři a půl hodiny z jednoho místa. Je to všechno vymyšlené tak, abychom to mohli odbavit, není s tím problém.

Když do studia člověk přijde, působí ohromujícím dojmem. Ale zarazila mě na něm ještě jedna věc – jeho nápadně lesklá podlaha. Nezpůsobují odrazy nějaké komplikace?

Tohle byl jeden z požadavků architekta Jaroslava Holoty, aby podlaha odrážela jednotlivé dekorační prvky a takzvaně „hrály“ v obraze. Bylo to tak koncipované od začátku a my hledali nějaký vhodný povrchový materiál, který by to zabezpečil. Komplikace vznikají kvůli otěru podlahy, vrypům a podobně, to jsme museli opravovat, protože během stavebního procesu, kdy se vylije podlaha a následně se staví dekorace, docházelo k místním konstrukčním vlivům. Nicméně podařilo se a vypadá to perfektně.

Právě, vypadá to, že jste to zvládli. Ještě k možnostem celé budovy. Teď odsud vysílá devět stanic, jaké je maximum programů, které můžete ze Strašnic odbavit?

V současné době je k plnému odbavení připraveno devět programů. Máme zde ale i prostor pro další technologický rozvoj v případě spuštění nových kanálů, musela by však proběhnout dodatečná instalace.

Má svůj záložní systém každý z odbavovaných programů?

Každý z nich má hlavní a záložní odbavovací systém, a to včetně hardwarových prvků. V podstatě každý kanál odbavujeme dvakrát odděleně, pak se to přepíná až do vysílacích tras a předávacích bodů pro kabelové operátory. Odbavovací pracoviště je i oddělené na separátním routeru od zbytku budovy. Ve studiové části může vysílací režie 1 převzít odbavení od režie 2 a v případě problémů pokračovat. Studio se využije v takovém případě stejné, ale odbavovací režie bude jiná.

Budova na Palmovce byla objektivně mnohem menší. Předpokládám, že jste sem sestěhovali i kapacity, které dosud sídlily v externích prostorech.

V kancelářských prostorech jsme slučovali pod jednu střechu více firem, včetně vydavatelství, které vydává třeba Playboy. Ale televizní výrobní kapacity jsme nikdy neměli, jen pro seriálovou a vlastní tvorbu. Ty zůstaly v ateliérech v Malešicích. Zásadně větší je ale Studio 1, které teď má 600 m2 základové plochy, takže počítáme, že v něm bude výroba některých zábavních pořadů a talkshow.

Má nová budova nějaké technické vychytávky kromě tolikrát zmiňovaného moderního studia CNN Prima News?

Pro mě jako technika je zajímavá každá část řetězce. Studio CNN Prima News je samozřejmě výkladní skříň, na kterou jsme se soustředili, a které bylo designované přímo pro tento prostor. Novinkou, kterou jsme na Palmovce neměli, jsou dva dieselagregáty se stejnou kapacitou, takže v případě výpadku jednoho můžeme využívat druhý.

Využili jste stěhování i k nějakému upgradu výrobního řetězce, že byste třeba mohli natáčet a vysílat v Ultra HD?

Na 4K jsme se určitě nesoustředili, zaměřili jsme se na HD. Řešili jsme komplikaci s LED zobrazovači ve studiu, protože rozteč pixelů způsobovala v záběru obrazovou interferenci, moiré. Tomu jsme podřídili jednak výběr zobrazovačů, ale i kamer. Testovali jsme různé typy kamer proti různým typům LED zobrazovačů, abychom dosáhli toho, že nám nebudou za zády moderátorů interferovat. Tím jsme se řídili i při výběru kamerových řetězců. Nesoustředili jsme se na 4K, ale na to, aby to pěkně hrálo v HD. Na předávacích bodech mimochodem kabelovým operátorům stále poskytujeme i výstup v SD, protože o něj někteří mají stále zájem. Na satelit předáváme už jen čistě HD, v přechodových DVB-T2 sítích je to z kapacitních důvodů ETSI standard 960×540 pixelů.

Proč je CNN Prima News vlastně dostupná i v DVB-T Regionální síti 8?

Snažili jsme se nabídnout tento program i pro diváky, kteří ještě nepřešli na DVB-T2. V Regionální síti 8 se tato možnost otevřela, protože ostatní byly plné. Proto alespoň tato síť.

Výhledově se z ní tedy stáhnete, až bude přechod na DVB-T2 dokončen?

Ano. Momentálně je technický plán přechodu pozastavený, s čímž plně nesouhlasíme, ale nenaděláme s tím nic. Potom budeme finálně vysílat jen v DVB-T2 Multiplexu 22.