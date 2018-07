 »  Sundar Pichai (Google): Android rozšiřuje vaše možnosti volby, ne naopak

Evropská komise (EK) udělila společnosti Google pokutu ve výši 4,34 miliardy eur (v přepočtu přes 112 miliard Kč) za to, že podle výsledků jejího šetření zneužila své dominantní postavení v mobilních zařízeních se systémem Android k prosazování svého vyhledávače, mobilního prohlížeče a dalších aplikací. V oficiálním českém překladu přinášíme nekrácenou reakci šéfa Googlu Sundara Pichaie na toto rozhodnutí:

Když si kupujete telefon s Androidem, volíte jednu ze dvou nejoblíbenějších mobilních platforem dnešního světa. A to tu, která se nejvíce zasloužila o rozšíření množství a škály telefonů, z nichž mohou dnes lidé celého světa vybírat.

Evropská komise dnes vydala rozhodnutí, které označuje Android, a zejména jeho obchodní model, jako zneužívající dominantní postavení na trhu. Rozhodnutí Komise bohužel nebere v úvahu míru konkurence, jíž je Android vystaven ze strany iOS, což je fakt, který potvrdilo i 89 % respondentů v rámci jejího vlastního průzkumu trhu. Zároveň naprosto pomíjí fakt, jak širokou možnost volby Android nabízí za prvé tisícům výrobců mobilních telefonů a mobilních operátorů, kteří vyrábějí a prodávají zařízení se systémem Android, za druhé milionům vývojářů aplikací z celého světa, kteří si na platformě Android postavili své podnikání, a v neposlední řadě miliardám spotřebitelů, kteří si nyní mohou dovolit koupit a používat nejmodernější telefony.

Dnes si díky Androidu můžete vybrat ze 24 tisíc různých telefonů ve všech cenových hladinách od více než 1300 různých značek včetně finských, francouzských, italských, lotyšských, maďarských, německých, nizozemských, polských, rumunských, španělských a švédských výrobců.

Přístroje, které tyto společnosti vyrábějí, jsou velice rozdílné, ale jednu věc mají společnou – fungují na nich stejné aplikace. To je možné díky jednoduchým pravidlům, která zaručují základní technologickou kompatibilitu bez ohledu na velikost nebo tvar přístroje. Žádný z výrobců dokonce není povinován se těmto pravidlům upsat – mohou využívat a upravovat Android, jak chtějí, stejně jako to udělal Amazon na svých tabletech Fire a na TV Sticku.

Otevřené platformy existují jedině díky neustálému pečlivému vyvažování potřeb všech zúčastněných. Historie ukazuje, že bez jasných pravidel pro základní kompatibilitu se otevřené platformy fragmentují, což poškozuje uživatele, vývojáře i výrobce telefonů. Pravidla, která zajišťují kompatibilitu Androidu, se tomu snaží vyhnout a udržet Android v dlouhodobě dobré kondici.

Android vytváří flexibilitu a více příležitostí

Díky Androidu dnes koupíte telefon se zhruba 40 předinstalovanými aplikacemi od různých firem, tedy nejen od té, od níž jste svůj telefon koupili. Pokud dáváte přednost jiným aplikacím, prohlížečům nebo vyhledávačům než těm předinstalovaným, můžete je snadno vypnout nebo odinstalovat a místo nich si vybrat jiné. Třeba od některého z 1,6 milionu evropských vývojářů, kteří se jejich tvorbou živí.

Běžný uživatel Androidu si sám nainstaluje kolem 50 aplikací. Jenom loni si z našeho obchodu s aplikacemi Play stáhli uživatelé více než 94 miliard aplikací, prohlížeče Opera Mini a Firefox si uživatelé stáhli více než stomilionkrát, UC Browser více než 500milionkrát.

To je propastný rozdíl oproti tomu, jak svět vypadal v devadesátých letech a na přelomu milénia. Vyměnit tehdy programy předinstalované na vašem počítači bylo technicky i časově velmi náročné. Dnešní rozhodnutí Komise opomíjí současnou možnost výběru i jasné důkazy o tom, jak lidé doopravdy používají své telefony.

Platforma stvořená pro éru chytrých telefonů

V roce 2007 jsme se rozhodli poskytnout Android výrobcům a mobilním operátorům zdarma. Zároveň je potřeba říci, že vývoj Androidu byl nákladný. Aby se stal tím, čím je dnes, musel do něj Google během deseti let investovat miliardy dolarů. Tato investice pro nás dává smysl díky tomu, že můžeme nabídnout výrobcům telefonů možnost předinstalovat na jejich telefony sadu oblíbených aplikací od Googlu (včetně Vyhledávače, Chromu, Obchodu Play, Map a Gmailu), díky kterým může telefon plnit základní funkce hned, jak ho vyndáte z krabice, a které Googlu zároveň generují příjmy z reklamy. Výrobci však nemusí naše služby na své telefony instalovat, zároveň mají možnost s našimi službami nabízet i služby konkurenční. To znamená, že vyděláváme pouze v případě, jsou-li naše aplikace instalovány, a pouze pokud se je uživatelé rozhodnou používat namísto aplikací konkurenčních.

Dobrý pro partnery, dobrý pro spotřebitele

To, že jsou Android a základní sada aplikací od Googlu šířeny zdarma, není však výhodné jenom pro výrobce a mobilní operátory, vydělávají na tom i vývojáři a spotřebitelé. Kdyby výrobci mobilních telefonů a mobilní operátoři nemohli zařazovat naše aplikace do široké nabídky svých přístrojů, mohlo by vyvést z rovnováhy celý ekosystém Androidu. Dosavadní business model znamenal, že jsme nemuseli naši technologii výrobcům telefonů prodávat za poplatek ani jsme se nemuseli uchýlit k přísně kontrolovanému modelu distribuce.

Vždy jsme tvrdili, že s velikostí přichází odpovědnost. Zdravý a prosperující Android ekosystém je v zájmu nás všech a ukázali jsme, že jsme ochotni zavádět změny. Obáváme se však, že dnešní rozhodnutí naruší křehkou rovnováhu, kterou se nám u Androidu podařilo najít, a že vysílá znepokojující signál upřednostňující uzavřené systémy před otevřenými platformami.

Rychlé tempo inovací, široký výběr a klesající ceny jsou charakteristickými znaky ostré konkurence a Android je všechny umožnil. Dnešní rozhodnutí tleská Androidu a zároveň odmítá obchodní model, který umožňuje jeho existenci. Jsme přesvědčeni, že Android možnost volby rozšířil, a ne omezil. A proto se plánujeme odvolat.

Sundar Pichai, CEO, Google