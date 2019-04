 »  SUSE v Praze staví světovou IT centrálu a stává se největší nezávislou open source firmou

Německá linuxová a open source společnost SUSE v České republice vybuduje další z pilířů svého fungování. V Praze už několik let funguje jedno ze stěžejních vývojových center, kde se pracuje třeba na kernelu, a nyní k tomu postupně přibude interní IT tým. Podle informací Lupy ho má v první fázi tvořit asi patnáct lidí s tím, že se celkově počítá s asi třiceti zaměstnanci.

Vytvoření centrální IT jednotky v Praze souvisí se změnami, kterými si SUSE prochází. Švédská investiční skupina EQT v červenci loňského roku oznámila, že SUSE kupuje za 2,5 miliardy dolarů. V polovině letošního března došlo k finálnímu oddělení od dosavadního vlastníka v podobě Micro Focus, pod který spadají Borland nebo bývalá softwarová divize Hewlett Packard Enterprise (HPE).

SUSE, podobně jako další podniky v Micro Focusu, používalo interní IT systémy poskytované v rámci celé skupiny. To se do jisté míry děje i nyní, kdy má linuxový podnik se svým dřívějším majitelem po nějakou dobu podepsanou smlouvu. Během toho se ale postupně přechází na vlastní IT infrastrukturu. O ni se má starat tým v Praze.

„Volba na Česko padla z toho důvodu, že pražský vývoj má uvnitř SUSE opravdu velice dobrou reputaci a je řazený po bok centrály v Norimberku,“ uvádí pro Lupu představitelé SUSE. Do českého hlavního města se tak nabírají pozice jako šéf IT (CIO), kyberbezpečnostní šéf (CISO) a další. Vedle toho se nadále nabírají lidé na vývoj technologií jako OpenStack, Linux nebo Kubernetes.

Největší nezávislá open source společnost

SUSE se po oddělení z Micro Focusu stalo plně nezávislou společností, které nový majitel dává volnost a cíl dále růst. Podnik už sedm let v řadě neustále roste a vloni si připsal meziroční poskočení tržeb o 15 procent a dostat se má na 400 milionů dolarů. V loňském roce bylo nabráno 300 nových zaměstnanců a současný celkový počet je 1750 lidí.



„SUSE bude brzy největší nezávislá linuxová společnost,“ uvádí při setkání na konferenci SUSECON v Nashvillu výkonný ředitel SUSE Nils Brauckmann. „Stane se tak díky tomu, že byl Red Hat vcucnutý IBM,“ naráží Brauckmann na monstrózní obchod, kdy si Big Blue pořídila Red Hat za 34 miliard dolarů. Ten je v číslech nadále hodně před SUSE. V loňském roce rovněž rostl o 15 procent na 3,4 miliardy dolarů a stále posouvá hranice toho, kolik čistě linuxová a open source firma může generovat.

Brauckmann nyní uvádí, že pod novým investorem bude moci SUSE rychleji růst, a to ne pouze organicky jako doposud. SUSE by mělo mít k dispozici kapitál na případné odkupy dalších společností, a to zejména z oblastí, které jsou strategické do budoucna. Většinu příjmů SUSE nadále tvoří Linux jako takový, významné aktivity se ale soustředí kolem cloudů, DevOps a tak dále (tedy OpenStack, Kubernetes a další).

„Linux pro nás bude vždy jádrem, ale budeme klást mnohem větší důraz také na další aplikace,“ navazuje Brauckmann. „Linux je pro nás stále růstový byznys, ale další aplikace nám rostou rychleji. Přišla jistá éra open source, kdy se tyto technologie nasazují i v enterprise IT,“ doplňuje Michael Miller, který v SUSE působí jako prezident pro strategii. To, jaké firmy chce SUSE kupovat, nekomentuje, ale uvádí například, že je zajímají projekty kolem Kubernetes.

Velký nepoměr

Nástup open source do (nejen) korporátního prostředí a určitá míra zbavování se závislosti na vendor lock-inu je fakt, který lze už nějakou dobu pozorovat. Ostatně i na cloudu Microsoft Azure je asi 50 procent virtuálních strojů linuxových (SUSE bylo prvním oficiálním partnerem Azure pro Linux). A stejně tak většina lídrů dnešního IT (Google, Facebook, Microsoft a další) často své technologie kvůli rychlejšímu vývoji a ekosystému jako open source uvolňují.



V celé open source oblasti ale stále existuje velký nepoměr. Pokud se například vezme celý kombinovaný trh s cloudy o velikosti 180 miliard dolarů, čistě open source firmy z něj spravují pouze asi pět miliard dolarů. Navíc jasný open source lídr v podobě Red Hatu byl pohlcen IBM, a i když Big Blue slibuje ponechání samostatnosti, nemusí tomu tak být a už nyní jsou ostatně vidět první odchody lidí.