 »  Švédové za 1,4 miliardy koupili českou 2N. Z garáže se stala světovou jedničkou

„V roce 2008 jsme představili první interkom na světě. To bylo v době, kdy si mnozí klepali na hlavu, že je něco takového zbytečnost. U Axisu to bylo podobné – ten zase věřil, že bezpečnostní kamery přejdou na IP a budou připojeny k síti. Každý v té době říkal, že nikdo nebude tahat ethernetové kabely ven z budov a tak dále. Dnes ajťáci v barácích dělají skoro všechno,“ popisuje pro Lupu v sídle společnosti 2N v pražských Modřanech její výkonný ředitel a předseda představenstva Oldřich Stejskal.

Stejskal touto paralelou přibližuje jeden z důvodů, proč v loňském roce na českém trhu došlo k zajímavé transakci – švédská společnost Axis Communications za 1,4 miliardy korun koupila tuzemský podnik 2N Telekomunikace. Axis je od roku 2015 součástí japonského obra Canon, který koupil 80 procent společnosti za 2,83 miliardy dolarů. Skrze značku Axis na mnoha zemích prodává své síťové videotechnologie.

Česká firma se ve strukturách větší matky nezačala rozpouštět, a naopak chce postupně navyšovat svojí finanční bilanci. 2N v roce 2016 dosáhla na obrat 30 milionů eur (kolem 800 milionů korun) a meziročně se podařilo růst o 32 procent. Na slušné tempo růstu to vypadá i letos, počítá se totiž s 36 miliony eur. Projekce na rok 2018 jsou pak 43 milionů eur. Firma také za rok přibrala asi 70 zaměstnanců.

Jednička v oboru

Za rostoucí tendenci mohou právě zmiňované IP interkomy, tedy komunikační terminály umístěné typicky u vchodových dveří a napojené na bytové či kancelářské jednotky. Dnes jde o vyspělé přístroje, které umí kde co, a jsou součástí infrastruktury chytrých budov. Tyto interkomy aktuálně tvoří kolem 70 procent celkových tržeb 2N.



Autor: Jan Sedlák Základní deska od 2N

Česká společnost je na mnoha světových trzích v tomto oboru jedničkou. Podle oficiálních tržních statistik (IHS) je 2N číslo jedna například ve Spojených státech a Velké Británii. „Na některých dalších trzích jsme přišli s taktikou, že říkáme, že v IP interkomech jsme číslo jedna. Zatím to nikdo nerozporoval,“ usmívá se Stejskal.

Tradiční interkomy zatím mají na celosvětovém trhu větší podíl a modernější IP varianty si sahají teprve na asi 10 procent. Trh ale každoročně roste o 20 až 25 procent. Dobré pro 2N je to, že v Modřanech jim oblast roste okolo 50 procent. „V USA a Evropské unii bychom se chtěli dostat na tržní podíl 25 procent,“ plánuje ředitel společnosti.

2N má svým zaměřením blízko k další české společnosti, a sice Jablotronu. Podle 2N se směrem k IP v budovách posouvá také „access control“, tedy kontrola přístupů, zabezpečení a podobně, což vytváří další možnosti pro růst.

Začátky v garáži

2N Telekomunikace vznikla v roce 1991 stylově v garáži a původně se zabývala vývojem a výrobou telekomunikačních ústředen a GSM gatewayí. V době těsně po revoluci se z řad dalších začínajících podnikatelů objevila silná poptávka a 2N se na trhu podařilo etablovat i v rámci zahraniční konkurence.



Autor: Jan Sedlák Vývoj a zkušebna 2N v pražských Modřanech

S příchodem IP interkomu se ale byznys přetočil převážně do této oblasti. Pro 2N byl příchod takového produktu jedině dobře, protože Skype a další podobné technologie původní oblast podnikání výrazně nahlodal. Obrat k jinému byznysu se včas podařil.

Tři zakladatelé a spolumajitelé 2N – Miroslav Hofman, Roman Pihan a Hanuš Brychta – se po čase dohodli, že společnost prodají. „Zakladatelé neměli, komu by firmu předali, a hledal se tedy kupec, který by se stal strategickým partnerem a zapadl do firemní kultury. Nešlo o to najít investora, který firmu za pět let zase prodá,“ přibližuje Stejskal.



Autor: Jan Sedlák Základní deska od 2N

2N se tak podařilo prodat až v druhém kole. Během toho prvního v roce 2013 se objevilo několik zájemců, žádný ale do představ zakladatelů nezapadl. U švédského Axisu, který podobně jako další skandinávské firmy klade důraz na specifickou a dlouhodobou firemní kulturu, už se „fit“ našel.

Nejvíce peněz z USA

Asi rok po odkupu ještě na modřanský podnik byznysové efekty přímo nedolehly – to lze očekávat až po další integraci, která ještě není u konce. „Začínáme každopádně přemýšlet ve velkém. Tak jsme sice přemýšleli i v minulosti, ale změnilo se to, jak pojem ‚ve velkém‘ vnímáme,“ navazuje výkonný šéf 2N.



Autor: Jan Sedlák Kompletace výroby 2N v pražských Modřanech

2N může využívat lepší vyjednávací pozice celé společnosti. Cílí také na největší partnery a uzavírá dohody s šesti největšími na trhu. Větší síla se také napíná na ty nejlépe fungující trhy a netříští se na řadu menších. Deset největších trhů dělá v 2N většinu tržeb.

Vůbec největším trhem jsou pro společnost Spojené státy následované Itálií, historicky Českou republikou, Finskem, Německem, Velkou Británií, Nizozemskem, Španělskem, Austrálií a Portugalskem. Oblast Evropy, Blízkého východu a Afriky dělá 68 procent tržeb. Kolem 85 procent produkce 2N jde na export.

Přidaná hodnota z Česka

Švédský investor nechce 2N v Česku rozebrat a přesunout aktivity jinam. V Modřanech mimo jiné vzniká kompletní přidaná hodnota společnosti. Asi 80 procent materiálu, ze kterého vzniká český komunikační hardware, se sice nakupuje z Číny či Tchajwanu, kompletace, výroba a aktivity kolem nicméně vznikají na území Česka. Strategií nemusí mít nutně výrobu u nás, ale vše odsud řídit a vymýšlet.

Základní desky zařízení se tak například navrhují ve vývoji v Praze a následně se hledají dodavatelé, kteří je dokáží vyrobit, přičemž řada z nich je z Česka (ELO+ z Písku a další). Interní systém 2N sleduje tisíce položek. Předpokládá se, že až dojde k úplnému spojení s Axisem, bude možné dosáhnout na nižší ceny součástek.

V Česku se rovněž v návrhu a vývoji produktů uplatňují další pozice, například průmyslový design (vyvinout odolnou klávesnici pro venkovní použití zabere řadu měsíců) a rostoucí tendenci má také oddělení pro UX a mobilní vývojáři produkující mobilní aplikace. Z celkových zhruba 250 zaměstnanců 2N jich 80 dělá ve výzkumu a vývoji. Také se spolupracuje s externími softwarovými firmami.

Softwarovou část si 2N rovněž od základu dělá svojí (na cloudové části využívá AWS od Amazonu). Nevyužívá proprietární protokoly, a naopak se spoléhá na standardy typu SIP, což společně s integrací s produkty třetích stran a kvalitním zpracováním nejvíce pomáhá v prodeji. K dispozici jsou rovněž SDK a API.