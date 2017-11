 »  Svět plný ruských fake účtů, šmírování v e-mailech a robotický pes od Sony

Internet zničil mapy, píší ve velmi poučném článku shodného jména. Poučném proto, že se týká hlavně otázky vizualizace a datových analýz a jednoho skvělého příkladu – nesmírně čtené a ještě více diskutované mapy nejoblíbenějších fast food jídel ve státech USA. Poučné i proto, že tu konečně zaznělo i to, že Foursquare vymírá i v USA (což je, mimochodem, obrovská škoda).

Google Docs znepřístupňují uživatelům dokumenty pro porušování Pravidel. Podle People report that Google removes documents from Google Docs for TOS violations jde o dokumenty, u kterých to navíc nedává smysl. Chybí vyjádření Googlu, ale jisté je stále totéž: pokud si cokoliv ukládáte do cloudu, tak to nesmí být jediné místo, kde tyto dokumenty máte.

Zaměstnanci Facebooku nečtou odkazy, které posíláte přes Messenger. Soukromí ale nečekejte. Kauza se zrodila na Redditu, kde někdo tvrdil, že „zaměstnanec Facebooku otevřel soukromě sdílenou Google tabulku“. Ve výsledku ukazuje klasické nepochopení toho, že odkazy, které dáváme do sociálních sítí a cloudů, „čtou“ antivirové kontroly, ale třeba i skripty generující náhledy. Správně na to upozorňují třeba v No, Facebook employees aren’t reading your private Google Docs files. Celé je to ale dobrou připomínkou toho, že internet je veřejný prostor a nic, co na něj v čitelné podobě vložíte, nemá zajištěno soukromí.

Rusko a ovlivňování voleb v USA

Jenna Abrams byla médii citována coby součást řady výměn názorů. Šlo ale o výplod ruské trollící farmy známé jako Internet Research Agency. Fascinující příběh najdete v Jenna Abrams, Russia’s Clown Troll Princess, Duped the Mainstream Media and the World. Fake účet, který to dotáhl na 70 tisíc sledujících a objevil se v citacích v desítkách médií, se zaštiťoval jménem osoby, která nikdy neexistovala. Jeho cílem nebylo nic jiného než ovlivňovat veřejné mínění. Za ruské peníze. Bohužel @Jenn_Abrams už studovat nemůžete.

Podobně jako Jenna Abrams i Pamela Moore byla dílem ruské Internet Research Agency. Cíl stejný, ovlivňovat volby, rozdělovat, vyvolávat rasové napětí. Rozdíl oproti Jenně je jediný: tenhle účet se otevřeně choval jako fanoušek Donalda Trumpa. Tweety obsahovaly konspirace, lži a výmysly týkající se Hillary Clinton a příspěvky zaměřené proti uprchlíkům. Podobnost s řadou českých příspěvků je určitě čistě náhodná. Včetně toho, že Pamela Moore byla retweetovaná lidmi od Trumpa. Viz Two popular conservative Twitter personalities were just outed as Russian trolls.

Američtí zákonodárci, kteří se zabývají údajným pokusem Ruska o ovlivnění výsledků loňských amerických prezidentských voleb, zveřejnili některé z asi tří tisíc reklamních příspěvků z Facebooku či Instagramu, které platily účty spojené s ruskou Internet Research Agency. Podívejte se na ně:

Rusko na Facebooku cílilo na rasu, náboženství, politiku a zájmy. Je to logické, protože právě takto Facebook umožňuje cílit. Třeba na vlastníky zbraní. Otázkou stále je, proč jsou americká media tak silně překvapená, že k tomu došlo. Stále ale zůstává nevyřešeno pár věcí. Co dalšího Rusko dělalo mimo placenou inzerci, protože tyto aktivity budou o několik řádů větší. A také co jim to bylo platné, když cílení na Facebooku zrovna nevyniká v přesnosti. Viz New Facebook Data Shows Russians Targeted Users by Race, Religion, Politics.

Ruské ovlivňování voleb v USA jako důvod pro konec online anonymity? Podle Russia’s social media meddling could spell the end of online anonymity by to prý byla „malá cena“ za nápravu problému. Realisticky? Další ukázka toho, že cokoliv, co může být použito pro potlačení svobody, bude vždy plně využito. Co na tom, že vyžadování skutečných jmen pro účty na sociálních sítích tenhle problém jinak nevyřeší. Asi vás ani neudiví, že Facebook tuhle myšlenku mohutně podpořil a zároveň tak odvedl pozornost od toho, že zásadní pro ovlivňování byl obsah. Jen obsah.

TELEgraficky

WEBDESIGN, INTERNET

Jak je to s blokováním obrázků v poštovních programech a webmailech? Povedený přehled je v The Ultimate Guide to Email Image Blocking a obsahuje i řadu velmi užitečných tipů, jak se zákazy zobrazování obrázku bojovat.

Pozor na Mailchimp, odstranil ověření přihlášení k e-mailingu a teprve po upozorněních uznali, že minimálně v EU je ověření (tzv. double opt-in) nutné a v některých zemích dokonce explicitně vyžadováno zákonem (Česko a Německo například). Nesmyslné odstranění double opt-in je navíc v zásadním rozporu s blížícím se GDPR. Mailchimp navíc nechápe, že GDPR se netýká vlastníka e-mailů, ale každého jednotlivého e-mailu. Pozor tedy, pokud používáte Mailchimp, tak vám jejich cvičené opice právě zadělaly na velký malér. Viz I can no longer recommend MailChimp.

SOFTWARE

Nový Skype dostanete, i když ho nechcete, říkají ve Skype’s new design is coming to your desktop, whether you like it or not. Docela logické, proč by se měl Microsoft poučit z toho, že nový vzhled totálně propadl a uživatelé ho nechtějí.

AI dokáže z obrázků v nízkém rozlišení vytvářet lepší. V This new AI can make your low resolution photos great again je řeč o Aus klein mach nicht so pixel-perfekt groß.

Sucker Punch chystají Ghost of Tsushima:

40 % virtuálních strojů v Microsoft Azure používá Linux. Zhruba před rokem to byla skoro třetina. Viz Microsoft says 40 percent of all VMs in Azure now are running Linux.

Blizzard oznámil Battle for Azeroth, další rozšíření pro World of Warcraft. For the Horde! For the Alliance! Impozantní intro:

StarCraft 2 bude free-to-play. Ne „free“, ale takový ten klasický model, kdy si něco zahrajete zadarmo, ale za něco víc už bude potřeba připlácet. A to včetně (staro)nových rozšíření. Ale nakonec proč ne, když jde o jednu z legendárních her. Viz Blizzard announces ‚StarCraft 2‘ is going free-to-play at BlizzCon.

HARDWARE

Nintendo prodává více konzolí než konkurence prodala za minulý rok. A to i přes problémy s nestíhající výrobou. Řeč je samozřejmě o Nintendo Switch. Viz Nintendo is selling more consoles than the competition did last year, despite supply issues a Nintendo News: Nintendo Systems Claim Two-Thirds of September Video Game Hardware Sales.

Proč se Snapchat Spectacles nepodařilo prorazit, probírají ve Why Snapchat Spectacles failed. Zmiňují tam, že tyhle „chytré“ brýle si koupilo pouze 0,08 % uživatelů Snapchatu a zásoby brýlí leží v obchodech, aniž by o ně byl zájem. A také to, že ti, co si je koupili, je velmi rychle přestali používat. Na neúspěchu se měl podepsat velký počáteční hype, měsíce čekání na uvedení na trh i klesající zájem o Snapchat jako takový. Ale také nedostatek marketingu influencerů a obsahu.

Sony má nového Aiba, robotického psa. Prozatím je na předobjednávky dostupný jenom v Japonsku, v prodeji má být od 11. ledna 2018 a dostupnost mimo Japonsko je zatím nejistá. Cena po přepočtu 1700 USD.

Razer Phone je herní telefon, u kterého Razer předpokládá, že osloví hardcore hráče. Sami ho nechtějí nazývat „herním telefonem“, kloní se spíše k označení „telefon pro hráče“. V prodeji od 14. listopadu za 699 USD.

MARKETING A KOMUNIKACE

Apple poskytl iPhone X pro recenze jen na krátkou dobu, podstatně kratší, než bylo doposud zvykem. V některých případech dokonce na jeden den. Podle Apple Limits Lengthy iPhone X Testing for Most Reviewers měli přednost youtubeři a celebrity.

Dlouhý obsah čtenáře či diváky neodrazuje, může dokonce vyvolávat hlad po dalším čtení. Dvě nové studie jsou trochu v rozporu s tím, že na internet „nepatří dlouhý obsah“. Viz Longer content isn’t wearing audiences out — and they may even be hungry for more, two studies find. A co se videa týče, delší (30–60 sekund) videa jsou lepší na engagement.

Tým Facebooku poskytoval návody inzerentům, jak cílit v období voleb, píší v Facebook’s 2016 Election Team Gave Advertisers A Blueprint To A Divided US a ukazují i docela zajímavé schéma politické segmentace v USA.

BEZPEČNOST, SOUKROMÍ, PRÁVO

Peter Sunde: Mark Zuckerberg je „v podstatě největší diktátor na světě“. Dost zásadní pointa snahy Facebooku zachránit a změnit svět do podoby centralizovaného internetu, kterému vládne jedinec, který si neuvědomuje, co dělá a způsobuje.

Šmírování v e-mailu? Marketingový nástroj, o kterém často uživatelé ani neví. Prostě jim dorazí e-mail, který obsahuje obrázek umožňující zjistit, zda byl e-mail otevřen, a následně pomocí cookies a dalších nástrojů uživatele sledovat. Od toho, zda v e-mailu na něco klikli, až po dlouhodobé sledování aktivit napříč weby. Studie viz I never signed up for this! Privacy implications of email tracking.

Jakákoliv aplikace na iPhone s přístupem ke kameře vás může tajně nahrávat. Nahrané pak může odesílat a umí také analyzovat váš obličej. Musí sice být v popředí, ale o nahrávání a odesílání či zpracování se nijak nedozvíte. Pokud vám to připadá jako zásadní riziko pro soukromí, tak podle Applu to funguje tak, jak to bylo navrženo. Bránit se tomu můžete tak, že aplikacím nedáte práva k využití kamery/fotoaparátu. Nebo si opatříte přelepku pro oba foťáky, čelní i zadní. Viz Googler proves any iPhone app with camera permission can secretly record you.

Ruští hackeři v době voleb cílili na cíle v USA, ale i dalších částech světa. Přišlo se na to analýzou dat hackerské skupiny Fancy Bear, která omylem zpřístupnila informace o phishingových aktivitách na internetu. Viz Russia hackers had targets worldwide, beyond US election a DNC Hackers Had a ‚Hit List‘ Chock-Full of Putin Foes.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Twitter pracuje na ukládání tweetů na později. Jde o funkčnost, pro kterou řada lidí dříve využívala Oblíbené/Favourites. Tedy ještě předtím, než to Twitter přejmenoval na Líbí a přidal k tomu srdíčkování. Nejzajímavější je na tom to, že Twitter se stále usilovně věnuje všemu možnému, jenom ne tak zásadní věci, jako je možnost opravit již zveřejněný tweet. Nebo konečně plošné zavedení větší délky tweetu než omezujících 140 znaků. Než to Twitter zprovozní, tak pamatujte, ukládat tweety na později můžete snadno do aplikace, jako je Pocket (a kterákoliv další pro „čtení později“).

Facebook změnil zobrazování upozornění, nově se ukazují podle „relevance“ místo chronologie. Což v praxi znamená totéž, co znáte z newsfeedu: uvidíte především to, co vidět nechcete, a to, co vyžaduje reakci a potřebujete vidět, bude utopeno kdesi na konci. Upozornění tedy již nejsou od nejnovějších k nejstarším. Stále platí, že není možné potlačit upozornění na reakce a líbí a ponechat si pouze to podstatné, tedy kde vás někdo zmínil, zda někdo něco komentoval či kde je nový příspěvek. Nová upozornění se stále zobrazují jenom na světle šedém podkladu, takže jsou stále obtížně rozpoznatelné. Je to zvláštní tah Facebooku, který ztěžuje zjišťování toho, které příspěvky vyžadují pozornost. Zpět na chronologické zobrazení přepnout nejde.

Online seznamování postrádá to, co skutečné seznamování. Není v něm žádné kouzlo. Pěkné čtení v Swipe Fatigue: How online dating is failing us.

Twitter na pár minut zablokoval účet Donalda Trumpa. Bohužel omylem, nebo možná spíše činem někoho, kdo byl poslední den v práci. Viz také Donald Trump na 11 minut zmizel z Twitteru. Účet mu smazal končící zaměstnanec.

Kontraktor, který na 11 minut smazal Trumpa z Twitteru, ukazuje na zásadní problém, píší v TRUMP'S TWITTER TAKEDOWN REVEALS ANOTHER TECH BLIND SPOT. Nic nového na něm ale není, na sociálních sítích jsou lidé, kteří mají neomezenou moc mazat. Nejen příspěvky, ale celé účty. Z historie víme, že mažou ochotně a bez přemýšlení, a samotné sociální sítě nemají žádné mechanismy, jak se po smazání bránit.

Twitteru se někdy mezi 26. říjnem až 2. listopadem zbláznily statistiky. Ukazují běžně, že se v Česku tweety zobrazují v milionech, zatímco běžný stav byl v desítkách tisíc. Míra zbláznění navíc není konstantní, na některých účtech jde klidně o stovky tisíc zobrazení u jednotlivých tweetů. Astronomický nárůst počtu zobrazení znamená, že engagement rate (míra zapojení) padla prakticky na nulu. Pokud máte účet, tak se na svá čísla můžete podívat v analytics.twitter.com/.

Co se The Economist naučil při publikování přes Snapchat, se dozvíte ve What The Economist learned in its first year on Snapchat Discover. Poučné je to v tom, že padne alespoň jedno číslo: 7,1 milionu měsíčních uživatelů (dodám, že na Twitteru má @TheEconomist 22,3 milionu sledujících, na Facebooku 8,3 milionu). Bohužel žádná další už list neuvádí.

MOBILNÍ APLIKACE

Apple analyzuje fotky ve vašem zařízení a štítkuje je, aby bylo možné je později snadněji vyhledávat. Je to dost podobné tomu, co dělá Google ve Fotkách Google, ale tam je „AI“ aktivována v úložišti u Googlu, u Applu k tomu dochází v zařízení. V Internet discovers Apple's Photos object detection feature, controversy inevitably ensues rozebírají pozdvižení, které rok stará funkčnost vyvolala. Ke všemu je nutné dodat, že nikdo nemůže zaručit, že totéž Apple nedělá v iCloudu, kam vaše fotografie ukládá. Mimochodem, to pozdvižení vyvolal fakt, že Apple rozpoznává dámské spodní prádlo. Pánské už nikoliv.

Kevin Rose a jeho nová meditační aplikace Oak je zajímavá z pár pohledů. První je třeba ten, že Kevin je jedním ze zakladatelů Digg, Pownce Milk či Revision3. Pak také tím, že Oak je zatím jen pro iPhone. Kevin v minulosti stál ještě za North, Tiny, Watchville a nedávno za Zero, aplikací usnadňující „zdravé“ hladovění neboli půst. Oak byl programovací jazyk, ze kterého je dnes vlastně Java.

STARTUPY A EKONOMIKA

Uber by měl prý mít hodnotu až 95 miliard dolarů. Viz The case for Uber at $95 billion.

Vydavatelé se vracejí k mikroplatbám v nekončících snahách proměnit obsah na peníze. Viz In the hunt for reader revenue, publishers give micropayments another look a nevypadá to, že by tahle už jednou mrtvá cesta měla šanci na návrat.

INFOGRAFIKY

Proč UX má význam pro marketing je dost užitečný kousek. Dost často si totiž lidé neuvědomují, jak důležité je umožnit zákazníkům (uživatelům) dobře nakupovat, používat produkt, využívat služeb.

Největší influenceři používají Snapchat o 33 % méně. Zjistila to nová studie a vcelku je v souladu s vývojem Snapchatu. Odcházející uživatelé, snižující se zájem o využívání uživateli i firmami pro marketing. Viz Top Influencers are Using Snapchat 33% Less, According to New Study [Infographic].

