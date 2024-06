Světové pořady se chystají na české stanice. Nabídnou taktiku, lásku a vaření

Televize Prima chystá do vysílání reality show Zrádci. Casting vyhlásila na přelomu roku, a přestože konkrétní formát nejmenovala, v upoutávce se objevilo několik typických záběrů z tohoto pořadu. Soutěžní formát The Traitors vznikl před několika lety v Nizozemsku a postupně si získává publikum po celém světě.

Kulisy soutěže tvoří tajemné sídlo, kam přijede skupina soutěžících. Mezi nimi ale bude několik Zrádců, kteří budou taktizovat proti ostatním soutěžícím, takzvaným Věrným.

Věrní sice vědí, že mezi sebou mají Zrádce, ale neznají jejich identitu ani kolik jich je. Musí tedy spolupracovat, aby identifikovali a vyhnali všechny Zrádce před koncem hry. Naopak cílem Zrádců je, aby je nikdo neodhalil a pronikli do finále.

Ve většině epizod se soutěžící večer sejdou u Kulatého stolu, kde hlasují o vyloučení jednoho soutěžícího, jehož považují za Zrádce. Zrádci se navíc tajně dohodnou, jakého Věrného vyřadí ze hry, což se zbytek skupiny dozví až další den ráno, když Věrným bude chybět soutěžící. Přes den se všichni zbývající soutěžící účastní různých výzev a her, díky nimž zvyšují cílovou odměnu.





Pokud v posledním kole zůstanou jen Věrní, nebo jenom Zrádci, rozdělí si odměnu. Ale pokud se do finále s někým Věrným dostane nějaký Zrádce, odejde Věrný s prázdnou a celou odměnu dostane Zrádce.

Formát se může mírně lišit podle země. Někde se hraje o peníze, jinde o poklad ze stříbrných cihel. Liší se také počet soutěžících, kteří jsou v některých zemích běžní lidé a v jiných státech celebrity. Zrádce už znají diváci ve Velké Británii, USA, Francii, Německu, Švédsku, Dánsku, Norsku nebo Maďarsku.

Ze zcela jiného soudku je seznamovací show s pracovním názvem Líbánky v ráji, do níž Prima hledala soutěžící letos v únoru. Účastníky lákala na to, že mohou najít životní lásku, pokud podstoupí dobrodružné výzvy v exotickém prostředí.

Pořad kombinuje dva oblíbené principy reality show: seznamku a hru o přežití. Odborníci z účastníků vytvoří čtyři páry, které absolvují svatební obřad. Potom jejich city čeká zátěžová zkouška: dvojice zůstanou jen ve svatebním oblečení na opuštěném ostrově a musí se o sebe tři týdny nějak postarat samy.

V originále se formát jmenuje Stranded on Honeymoon Island a pochází z katalogu produkce Red Arrow Studios. Česká verze bude jednou z prvních mezinárodních adaptací po belgické, portugalské nebo německé. Letos se natáčela ještě nizozemská nebo australská varianta. Produkce má zázemí v jihovýchodní Asii, kde se v průběhu roku střídají štáby z různých zemí.

Do ciziny se chystají i dva formáty reality show televize Nova. Už čtvrtou řadu bude mít pořad Love Island, který slouží jako magnet na mladé uživatelky streamovací služby Voyo. Natáčí se dva měsíce v luxusní vile na Kanárských ostrovech. Účastníci soutěží o finanční odměnu ve výši dvou milionů korun. Moderátorkou bude opět Zorka Hejdová, momentálně se mohou hlásit zájemci o účast.

Druhou exotickou seznamkou pod hlavičkou Novy bude obnovený formát The Bachelor. Na českých obrazovkách byl naposledy před dlouhými sedmnácti lety, tehdy mu Nova dala lokální název Vem si mě! Jak se bude jmenovat tentokrát, není zatím jasné. Na Markíze se vysílal jako Růže pro nevěstu, nedávno skončila druhá série.

Ve slovenské verzi bojovalo o přízeň atraktivního svobodného muže osmnáct žen. První řada se točila v turecké lokaci, druhá na Srí Lance. I tento formát má své fanoušky mezi mladšími diváky a pomohl získat další předplatitele pro Voyo. Mezinárodním distributorem je Warner Bros. International Television Production, formát se ujal ve skoro čtyřiceti zemích světa a má už několik odvozených příbuzných pořadů.

Na podzim by se měla na Nově objevit kuchařská reality show Hell’s Kitchen. Hlavní tváří bude šéfkuchař Radek Kašpárek. Šestnáct soutěžících bydlí měsíc pohromadě bez spojení se světem. Celou dobu je sledují kamery. Ve dvou týmech připravují jídla podle Kašpárkova zadání a ten je nekompromisně hodnotí.

Tým, který úkol splní nejlépe nebo nejrychleji, vyhrává. Pak týmy musí uvařit kompletní menu pro restauraci. Šéfkuchař vybere z poraženého týmu nejlepšího kuchaře, který musí navrhnout dva své kolegy na vyloučení ze hry. Jednoho potom šéfkuchař skutečně vyloučí. Účastníci postupně vypadávají, až zůstane několik finalistů, ze kterých vzejde vítěz. Ten v české verzi dostane odměnu 2,5 milionu korun a místo šéfkuchaře v Kašpárkově restauraci 420.

Originální formát Hell’s Kitchen je spojený s britským šéfkuchařem Gordonem Ramsayho a jeho typicky drsným a vulgárním chováním. Mezinárodní licence vychází z americké varianty pořadu, kterou už od roku 2005 vysílá stanice Fox. V této variantě jsou všechny díly předtočené a sestříhané. V USA skončila letos v lednu 22. řada, v Polsku byla loni osmá, v Německu pořad naposledy běžel před deseti lety.

Televize Prima hledá soutěžící do „kultovní vědomostní soutěže“ s pracovním názvem Taxi. Taxíky, kde cestující dostává peníze za správné odpovědi na otázky od řidiče, už na českých obrazovkách jezdily. Původně britský formát Cash Cab nejdřív vysílala Česká televize (Taxík, 2008–2012), potom TV Barrandov (Taxi, taxi, taxi, 2015) a nakonec Joj Family (IQ Taxi, 2019). Ve světě se pořád drží a prochází různými obměnami. Loni tuto soutěž z katalogu All3Media International oprášili v Kanadě, Německu, Srbsku, ale také Kazachstánu nebo Mongolsku.

Komu chybí všeobecné znalosti, ale má jiné dovednosti, může se předvést v další sérii show Česko Slovensko má talent. Castingy probíhaly na jaře, moderátorskou dvojici znovu utvoří Jasmina Alagič a David Gránský. Vítěz si odnese výhru 40 tisíc eur. Dvanáctá řada vzniká už tradičně ve spolupráci televize Prima a stanice Joj, premiéru bude mít letos na podzim.

Televize Joj už na sociálních sítích oznámila, že tuto sérii zpestří „mnoho novinek“, obmění se například porota. Novými porotkyněmi budou slovenská zpěvačka Mária Čírová a česká zpěvačka a herečka Eva Burešová. Burešová svou mediální kariéru zahájila právě v této soutěži, které se zúčastnila ve druhé řadě v roce 2011. „Vracím se vlastně tam, kde to všechno začalo,“ poznamenala.

Prima se rozhodla po několika letech oprášit také formát Ano, šéfe!, což je česká verze britské předlohy Kitchen Nightmares. Tváří pořadu bude znovu Zdeněk Pohlreich, který naposledy radil nefunkčním restauracím před šesti roky. Prima zkusila ještě odvozenou variantu Ano, šéfová!, ta se ale dočkala jen jedné řady.





Castingy do osmé série Ano, šéfe! stále nejsou u konce. „Provozovatelům restaurací chceme v této nelehké době poskytnout spoustu tipů, jak ekonomicky provozovat restauraci. Divákům zase umožníme pohled na to, jak by to mělo v restauraci ideálně fungovat pro zákazníky,“ poznamenala programová ředitelka Primy Alex Ruzek. Na Slovensku tento formát nyní vysílá Markíza pod názvem Na nože, restaurace tam tahá z problémů šéfkuchař Martin Novák.

Jestliže vám nesedí osobnost Zdeňka Pohlreicha ani příliš vypjatá atmosféra v kuchyni, můžete se díky České televizi těšit na cukrkandlovou pohodu v už čtvrté řadě pořadu Peče celá země. Zájemci o účast se mohou hlásit do 16. června, od 24. června do 5. července navážou castingy v Praze na Kavčích horách.

Britský formát The Great Bake Off se od své premiéry na BBC v roce 2010 rozšířil po celém světě a posbíral mnoho oborových ocenění. Zápolení amatérských pekařů, kteří se snaží co nejlépe splnit výzvy připravené profesionálními porotci, znají diváci od Uruguaye po Japonsko. Je to jedna z nejprodávanějších licencí BBC Studios, a tak není divu, že i tento formát má různé odvozené varianty, například pro děti.

Lokální verze jsou většinou nejsledovanějšími pořady v době vysílání. U nás třetí řada letos na jaře přilákala k ČT1 každou sobotu v průměru 1,25 milionu fanoušků. Z okolních států mají svou variantu Slováci (Pečie celé Slovensko, RTVS) a Němci (Das große Backen, Sat.1), národní verzi vysílala také polská TVP2.