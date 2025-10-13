Světové VOD služby v Česku. Na kolik vás přijdou a jak hlídají přístupy?

Cenové války streamovacích platforem končí. Po marketingovém nahánění nových uživatelů téměř za každou cenu nastala fáze udržitelného růstu. Většina velkých zahraničních služeb v posledním roce zvýšila ceny a některé rovnou zavedly přísnější kontrolu nedovoleného šíření hesel mimo hlavní domácnost.
Většina služeb také zrušila zkušební dobu. Aktuálně si na jeden týden můžete zdarma vyzkoušet Amazon Prime Video a Apple TV+. Aplikace Disney+, HBO Max a SkyShowtime nabízejí výhodné roční tarify se dvěma měsíci přístupu zdarma, Canal+ slevu na první tři měsíce. Netflix a Disney+ aktivně omezují sdílení hesel mimo domácnost a zpoplatňují přístup pro extra uživatele.
Pro české uživatele bývá velkým tématem dabing. Pochopily to i služby jako Amazon Prime Video, i když podíl produkce s českou zvukovou stopou u ní není tak vysoký jako u jejích konkurentů. Standardem bývají české titulky, někdy si ale na ně z výrobních důvodů musíte počkat, zvlášť u aktuálních pořadů. Třeba HBO Max nabízí českým uživatelům populární satirický týdeník Johna Olivera Last Week Tonight (u nás uváděný jako Co týden dal a vzal). Nový díl si sice můžete přehrát vzápětí po jeho uvedení v USA, ale titulkování zabere několik dnů.
Také se stává, že v katalozích streamovacích služeb nejsou všechny řady konkrétních seriálů. Tam bývá na vině složité licencování, které souvisí i s dalším častým problémem: nedostupností dabingové stopy u titulů s už vyrobeným českým zněním. Český dabing seriálů a filmů v průběhu let pořizovala řada subjektů pro různé účely, od televizního vysílání po vydání na nosičích. Ne vždy je ale tento dabing možné koupit a použít. Stávají se i zvláštní situace v důsledku přání majitelů autorských práv, kdy v televizním vysílání sice slyšíte dabing, ale na videoplatformě toho samého provozovatele ho u stejného filmu nenajdete.
Výběr nejvhodnější služby záleží na prioritách konkrétního uživatele. Pokud nechcete utrácet moc peněz, nejspíš si předplatíte Amazon Prime Video nebo SkyShowtime. Jestli vám jde hlavně o kvalitní tvorbu a sport, nejspíš si naopak připlatíte za přenosy na HBO Max, případně si vychutnáte anglický fotbal a ženský tenis na Canal+. Pro rodiny je tu Disney+ (Marvel, Pixar, Disney, Star Wars). A když chcete prokládat světové seriálové hity českými filmy, ponoříte se do velkého katalogu Netflixu.
|
Služba
|
Nejlevnější tarif
|
Nejdražší tarif
|
Originální produkce
|
Sport
|
Netflix
|
239 Kč
|
379 Kč
|
Ano
|
Ano
|
Disney+
|
219 Kč
|
359 Kč
|
Ano
|
Ano
|
HBO Max
|
259 Kč
|
349 Kč
|
Ano
|
Za příplatek
|
Apple TV+
|
199 Kč
|
199 Kč
|
Ano
|
Za příplatek
|
Amazon Prime Video
|
149 Kč
|
149 Kč
|
Ano
|
Ano
|
SkyShowtime
|
159 Kč
|
299 Kč
|
Ano
|
Ne
|
Canal+
|
239 Kč
|
289 Kč
|
Ano
|
Ano
Amazon Prime Video
Amazon Prime Video nabízí jednotné měsíční předplatné. Jeho cena se od února 2025 zvýšila z původních 79 Kč na 149 Kč měsíčně. I přesto zůstává Prime Video nejlevnější velkou službou na českém trhu. V základním předplatném najdete veškerý obsah včetně titulů v rozlišení 4K.
U jednoho účtu lze vytvořit až 6 uživatelských profilů (včetně dětských) a obsah je možné sledovat na maximálně 3 zařízeních současně. Sdílení mimo domácnost Amazon zatím oficiálně neřeší (neomezuje ho ani nenabízí příplatky za extra uživatele). Oficiálním limitem je pouze počet souběžně používaných zařízení.
Aplikace má české uživatelské rozhraní, u většiny pořadů jsou české popisky. Katalog kombinuje původní tvorbu s kinohity, takže si můžete vychutnat třeba bondovky nebo klasické filmy jako Rain Man nebo Blade Runner. Jenže pouze s titulky, dabing u nich není (zatímco třeba u Hanebných panchartů ano). Amazon investuje značné prostředky do originální produkce, přičemž čeští uživatelé nejvíc sledují akční thriller Špinavá hra (s českým dabingem), komediální seriál Banda (také česky nadabovaný) nebo akční seriál Jack Reacher (rovněž s dabingem).
Sportovní fanoušci sice mohou sledovat basketbalovou NBA (přenosy a rekapitulace) nebo přenosy UTR PRO Tennis, ty ale nemají žádnou českou lokalizaci. Komentář k zápasům je v angličtině, francouzštině, španělštině nebo portugalštině.
Apple TV+
Apple provozuje dvě služby s podobnými názvy, ale odlišnou koncepcí. Pod názvem Apple TV najdete videotéku, kde jsou k zapůjčení nebo trvalému zakoupení různé filmy. Každý titul se kupuje zvlášť, ceny se liší. Například akční snímek F1: Film vás vyjde na 329 Kč a možnost krátkodobého zapůjčení u něj není aktivní. Nejnovější díl filmové série Mission: Impossible s podtitulem Poslední zúčtování si však můžete koupit (329 Kč) i krátkodobě vypůjčit (zaplatíte 79 Kč a začne se vám počítat 30 dnů na zhlédnutí filmu).
Pak je tu služba s drobně odlišným názvem Apple TV+. Toto „plus“ spočívá v tom, že nabízí jenom originální pořady natočené pro Apple (jsou označené Apple Originals). Nekupujete si je zvlášť, ale zaplatíte měsíční předplatné 199 Kč a pak streamujete, cokoliv si vyberete.
Aplikace je sice kompletně v češtině včetně přeložených upoutávek, Apple však neinvestuje do výroby české zvukové stopy, a to ani u dětských titulů. Musíte se tedy spokojit s titulky.
Mezi nejnovější hity patří seriál Nejzazší hranice o havárii vězeňského letadla na Aljašce nebo třetí řada sci-fi seriálu Invaze. S pátou sérií se na obrazovky vrací oceňovaná britská kriminálka Slow Horses, nové díly vycházejí každý týden od 24. září.
Apple TV+ se od ostatních odlišuje velkorysým rodinným sdílením. Jedno předplatné umožňuje sdílet až s pěti členy rodiny. Maximální rozlišení je 4K.
Sportovní fanoušci si mohou předplatit sledování zápasů severoamerické profesionální fotbalové ligy (Major League Soccer). Na výběr je měsíční předplatné za 429 Kč, sezónní předplatné za 790 Kč, nebo levnější tarify pro uživatele, kteří si platí Apple TV+. V takovém případě cena za MLS klesá na 349 Kč měsíčně, respektive 590 Kč za celou sezonu. Komentář je pouze v angličtině.
Canal+
Streamovací služba Canal+ nabízí na českém trhu dva tarify předplatného. V obou je přístup k filmům, seriálům a sportovním přenosům. Canal+ drží exkluzivní práva na přenosy anglické fotbalové Premier League a ženský tenisový okruh WTA. Utkání vysílá s českým komentářem. V ceně předplatného je živé vysílání stanic Canal+ Sport a Canal+ Sport 2, dále filmového programu Canal+ Action a filmových kanálů FilmBox, FilmBox Extra, FilmBox Premium, FilmBox Family a FilmBox Stars.
Dražší tarif (289 Kč) se od levnějšího (239 Kč) liší pouze v tom, že je v něm přístup k originální produkci Apple TV+. Do svého uživatelského učtu můžete registrovat pět zařízení, souběžné sledování je však omezeno na dvě zařízení.
Videotéka Canal+ na rozdíl od konkurence nenabízí nejnovější kinohity z produkce velkých amerických studií. Na druhou stranu v ní najdete některé osvědčené klasiky, třeba Terminátora, Rockyho nebo Muže v černém (vždy v češtině), a také spoustu českých filmů včetně pohádek.Českou klasiku zastupují například Homolkovi nebo Tankový prapor, z novějších titulů tu najdete Párty Hárd nebo komedii Lítá v tom. Na platformě jsou k vidění i seriály České televize, mimo jiné Ochránce nebo Svět pod hlavou.
Canal+ navíc natáčí originální tvorbu pro český trh, vznikly už tituly Dcera národa a Moloch. Z mezinárodních originálů se nyní největší pozornost upíná na seriál Ochránci, francouzské sci-fi zasazené do období první světové války. Také tento titul je nadabovaný do češtiny.
Náročnější uživatele může odradit, že Canal+ nenabízí obsah v rozlišení 4K. I jeho nejnovější vlastní produkce je maximálně ve Full HD.
Disney+
Aplikace Disney+ zdražila od 30. září 2025. Standardní tarif poskočil ze 199 Kč na 219 Kč, Premium dokonce z 299 Kč na 359 Kč. Roční předplatné stojí 2190 Kč (Standard) nebo 3590 Kč (Premium). Souběžné streamování je omezeno na dvě zařízení u tarifu Standard a na čtyři zařízení v tarifu Premium. Oba tarify předplatného Disney+ jsou na českém trhu bez reklamních spotů.
Společnost Disney zpřísnila detekci nedovoleného sdílení hesel mimo domácnost. Umožňuje však do předplatného přidat jednoho extra uživatele za 139 Kč měsíčně.
Obsah aplikace Disney+ je rozdělený do šesti sekcí, každá reprezentuje jedno produkční studio: Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic a Hulu. Poslední jmenovaná položka nahradila původní dlaždici s názvem Star. Disney totiž dokončil úplnou integraci služby Hulu, která dříve fungovala jen v USA.
Pořady mají převážně rodinný charakter, mnoho jich má český dabing (ale například dokumenty bývají pouze titulkované). Kromě produkce, která byla k vidění v kinech nebo na televizních stanicích, vznikají pro Disney+ a Hulu originální pořady. Mezi nimi třeba polské válečné drama Breslau (pouze titulky), detektivní seriál Jen vraždy v budově (dabing), Star Wars: Příběhy z podsvětí (dabing) nebo Andor (dabing). Žebříčku nejsledovanějších titulů však vévodí animované pohádky Elio, Doba ledová nebo Vzhůru do oblak.
Maximální dostupné rozlišení obrazu se liší podle předplaceného tarifu, u standardního je to Full HD, u prémiového 4K.
Novinkou na Disney+ jsou přenosy utkání Ligy mistryň UEFA, které jsou součástí základního předplatného bez příplatku. Toto sportovní vysílání ovšem produkuje stanice ESPN, takže s českým komentářem nepočítejte. Výchozí je angličtina, dostupných je pár dalších hlavních jazyků a k tomu zvuková stopa v národním jazyce konkrétního týmu (třeba norština).
HBO Max
Aplikace HBO Max zdražila od 6. října 2025. Za standardní přístup si teď účtuje 259 Kč, prémiová kvalita s podporou 4K a Dolby Atmos je za 349 Kč. Sportovní balíček zůstává za příplatek 70 Kč měsíčně. Služba dovoluje souběžné sledování na dvou zařízeních (Standard), respektive na čtyřech (při předplatném Premium).
Streamovací platforma se původně jmenovala HBO Max, potom svůj název zkrátila pouze na Max, a teď už se zase jmenuje HBO Max. Návrat k původní značce symbolizuje, že jejím největším tahákem je originální produkce HBO.
Tuto nabídku doplňuje rozsáhlá knihovna filmů a seriálů od Warner Bros. a DC Comics, plus dokumenty a reality show od stanic Discovery a TLC. Stále je dostupné také živé vysílání CNN International. Pokud si připlatíte za sportovní balíček, můžete sledovat přenosy Eurosportu (namátkou cyklistiku, tenis, golf, zimní sporty a další události) s českým komentářem. Sportovní utkání jsou dostupná i ze záznamu.
Platforma HBO Max se v poslední době proslavila seriály jako bylo lékařské drama Urgent, postapokalyptická sága The Last of Us, satira Bílý lotos nebo minisérie Tučňák, která je spin-offem filmu Batman. Pozornost diváků a kritiků přitáhly také dřívější tituly Rod draka, Černobyl, Boj o moc nebo A jak to bylo dál. Z filmů uspěly například letošní Superman a Minecraft nebo předloňská Barbie.
HBO ke svým klíčovým hraným titulům objednává dabing, naopak dokumentární tvorba, publicistika a reality show jsou titulkované. Na HBO Max je k vidění i česká produkce, mimo jiné pohádka Anděl Páně, dále snímky jako Báječná léta pod psa nebo Bobule, sestřihy standupu Na stojáka nebo animovaná dvojice Pat a Mat.
Netflix
Celosvětový vzor streamovacích platforem, který má proti svým konkurentům zásadní výhodu v tom, že si nemusí dělat starosti s tím, jak uživí klasická filmová studia a televizní stanice. Soustředí se jenom na originální produkci pro digitální diváky, jimž každou chvíli servíruje nějakou novinku ze své tvůrčí dílny. Ze všech zahraničních služeb je Netflix na českém trhu nejpoužívanější, podle propočtů webu Flixpatrol tu má přes 930 tisíc předplatitelů.
Na českém trhu se předplatné dělí na tři tarify. Základ stojí 239 Kč měsíčně, za to dovoluje sledování na jednom zařízení v rozlišení HD (720p). Standardní předplatné vyjde na 309 Kč měsíčně, souběžné sledování je možné na dvou zařízeních a rozlišení se zvyšuje na Full HD (1080p). Nejdražší variantou je předplatné Premium za 379 Kč měsíčně. Nejvyšší tarif poskytuje sledování až na čtyřech zařízeních současně v rozlišení 4K+HDR, plus podporu prostorového zvuku.
Přístup pro extra uživatele mimo hlavní domácnost stojí 99 Kč měsíčně. Tato možnost je ale aktivní pouze se standardním či prémiovým předplatným. Počet extra uživatelů je limitován jedním místem ve standardním tarifu a dvěma místy v prémiovém tarifu.
Seriály Netflixu sleduje celý svět – i u nás bodovaly Hra na oliheň, Wednesday nebo Stranger Things. Aktuálně je v čele žebříčků minisérie Monstrum – Příběh Eda Geina. Firma produkuje také filmy, nedávno měl premiéru psychologický thriller Žena z kajuty č. 10, lehčí žánr zastupují komedie Čtvrteční klub amatérských detektivů nebo Rivalové 2.
K tomu katalog doplňují nakoupené pořady od jiných distributorů (včetně českých, momentálně třeba film Sbormistr). Nechybí mimořádné události, například vánoční přenosy amerického fotbalu nebo živě vysílané wrestlingové zápasy WWE.
Netflix své pořady intenzivně dabuje do češtiny, novinky mají české znění už v den celosvětové premiéry. Vlastní českou produkci neplánuje, na to je náš trh moc malý. Zato třeba Poláci už viděli sadu originálních projektů od polských tvůrců. Specifickým fenoménem na Netflixu jsou korejské a další asijské seriály, hodně rezonuje také tvorba ze Španělska.
SkyShowtime
Základní strategií SkyShowtime je sdružovat obsah od velkých hollywoodských studií, která v regionu střední a východní Evropy nemají vlastní samostatné služby. Mezi tato studia patří Paramount, Universal, DreamWorks, Sky a Showtime.
Tříúrovňová struktura předplatného umožňuje uživatelům zvolit si cenovou hladinu podle jejich tolerance k reklamám, potřeby 4K rozlišení a počtu souběžně používaných zařízení. SkyShowtime se totiž od konkurentů liší tím, že na českém trhu průkopnicky uvedla levný tarif, ve kterém pořady prokládají reklamní spoty. Stojí 159 Kč měsíčně a kromě reklam se předplatitel musí smířit se streamováním pouze na jednom zařízení v kvalitě Full HD.
Standardní předplatné stojí 219 Kč, stále v kvalitě Full HD, ale už s možností sledovat obsah na dvou zařízeních zároveň. Kdo chce rozlišení 4K, musí si připlatit za Prémiový tarif, jehož cenovka je 299 Kč měsíčně. Povoleno je v něm používání pěti zařízení současně.
Mezi klíčové původní tituly SkyShowtime patří třeba mafiánský seriál Tulsa King se Sylvesterem Stallonem v hlavní roli, dále prequely a sequely příběhu o Dexterovi nebo britská Země gangů. Ve světě je velmi oblíbený seriál Yellowstone s Kevinem Costnerem, který si čeští diváci vybaví také z vysílání ČT.
Z velkých filmových sérií je na SkyShowtime k vidění série Mission Impossible, Star Trek nebo Já, padouch. Děti se mohou těšit na Spongeboba nebo Tlapkovou patrolu. SkyShowtime nenabízí žádné sportovní přenosy.
Provozovatel SkyShowtime se snaží hodně využívat český dabing, přičemž k některým titulům dokonce nechal vyrobit úplně nové české znění (namátkou Notting Hill nebo Policajt v Beverly Hills). Naopak série s poručíkem Columbem je pouze s titulky. Totéž platí o další detektivní klasice, seriálu To je vražda, napsala.
