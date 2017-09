 »  Světu vládne Python, Trumpa porazí jen Zuckerberg a Facebook opět falšuje čísla

Vyhánění ďábla ďáblem aneb „aby Trump nevyhrál, musí Ameriku zachránit Zuckerberg“. Zábavná a zároveň nebezpečná představa v Dear Democrats, Unless You Nominate Mark Zuckerberg, Donald Trump Will Win in 2020, u které se musíte dobře podívat, komu Observer patří. Jaredu Kushnerovi. Celé to čtení je ale zajímavé, protože opakuje stále stejné chyby typu „miliardář nepotřebuje peníze“, nebo „řídí úspěšnou firmu, bude řídit stát“. Hodně zábavný bod je i ten, jak je Mark Zuckerberg „rodinný typ“.

Gartner do hype křivky přidal nové technologie – 5G, obecnou umělou inteligenci, hloubkové učení, edge computing a bezserverové PaaS. Projít si celou hype křivku je každopádně zajímavé, hlavně pokud si uvědomíte její jednotlivé fáze. Viz Gartner's Hype Cycle for Emerging Technologies, 2017 Adds 5G And Deep Learning For First Time.

iHNed.cz zrušil diskuze pod články. Tohle je jedno z těch nejlepších rozhodnutí, které za poslední dobu bylo možné vidět. Zrušit žumpu, obsah, který pouze zapleveluje prostor (ale často také vyhledávání), je dobrý krok. Mimo žumpovitosti pro něj existuje i jeden další podstatný důvod: dnes se „diskuze nad články“ odehrávají na sociálních sítích. Popravdě, už několik let. Dobré rozhodnutí. Viz IHNED.cz ruší diskuse pod články, názory mohou čtenáři posílat e-mailem.

Vystupoval jako válečný fotograf a navrch přidával pohnutý životní příběh. Dost dlouho mu to procházelo, než se ukázalo, že vlastně ani nikdo neví, jak se opravdu jmenuje. A fotografie nebyly jeho, kradl je dalším fotografům. Dokonce i jeho instagramová profilovka a „osobní“ fotografie byly někoho zcela jiného. Fascinující příběh. Viz He posed as a heroic war photographer — and the news industry believed him a ‚Catch Me If You Can‘: Brazilian fake war photographer may be hiding in Australia.

Německý software pro volby je nebezpečný, tvrdí analýza zveřejněná ve čtvrtek Chaos Computer Club magazínem. Viz Software to capture votes in upcoming national election is insecure, kde konstatují, že software je nepoužitelný a prostřednictvím útoků je možné měnit výsledky voleb. Kompletní analýza v PDF (německy) a github (devio/Wallruss) s pomůckami ukazujícími, jak snadno lze falšovat volby. A pokud se ptáte jak je to možné? Na CCC píší něco o obvyklém amatérismu a zanedbání všech principů a pravidel.

The Division má novou mapu ■ RIP Panic Button ■ Rovio potvrdilo plány na IPO ■ Povedený www.milosuvucet.cz ■ NGINX Unit ■ Strider, nová konkurence Slacku ■ Ve čtvrtek zlobil Disk Google ■ Personality Insights od IBM Watson

Disk Google se stává populární alternativou k The Pirate Bay, píší v Google Drive has become a popular alternative to The Pirate Bay. „Piráti“ prý mají Disk Google v oblibě pro ukládání filmů či hudby. Odkazy pak šíří ve fórech a samotný nahraný obsah není tím pádem snadné najít. Obliba je nakonec prý i vidět na 4700 DMCA požadavcích na odstranění souborů z Disku Google. Konkurenční úložiště (Dropbox, OneDrive) mají požadavků pouze dvě stovky, Mega něco přes stovku.

Designeři používají „temné UX“ k proměně uživatelů v závisláky se spánkovou deprivací, píší v Designers are using “dark UX” to turn you into a sleep-deprived internet addict, a je to docela zajímavé čtení. Není jenom o tom, že „noční režim“ vlastně jenom posiluje závislost na obsahu z mobilů, ale také třeba o tom, jak Facebook (a další) dělají maximum, aby jejich rozhraní co nejvíce udržovalo uživatele v nikdy nekončícím rolování.

Také nesnášíte weby, na kterých není poznat, co společnost vlastně dělá? Ve For the love of God, please tell me what your company does jsou na tom podobně, věnují se přesně tomu záhadnému stavu, kdy si firma vytvoří web, přijde na něj návštěvník a na první dobrou nemá šanci pochopit, o co vlastně jde. Ukazují to i na pár velmi povedených (a velmi absurdních) případech.

Flat Design přináší o 22 % pomalejší navigaci uživateli. Což ve výsledku autory aplikací i provozovatele webů stojí miliardy dolarů ušlého zisku. V It's official: Users navigate flat UI designs 22 per cent slower zmiňují ten nejzásadnější problém „plochého designu“ – odstranění možnosti rozeznat, co jsou ovládací/navigační prvky a co je obsah. Pokud to chcete popsat ještě lépe, tak viz Flat UI Elements Attract Less Attention and Cause Uncertainty. Což je mimochodem studie Nielsen Norman Group, jedněch z nejlepších na design a UX.

Destiny 2 míří na PC. Pokud máte Battle.net, nic vám nebránilo si vyzkoušet betu. Viz Destiny 2 is looking spectacular on PC.

A nejrychleji rostoucím jazykem se stává… Python. Dokonce už přeskočil JavaScript i Javu. A pokud byste se náhodou ptali na PHP… No, tak to je jenom o malý kousek rozšířenější než C++ a dlouhodobě upadá. Viz The Incredible Growth of Python, kde je navíc zajímavé zjištění, že Python sice roste, ale není až tak rozšířený v zemích s nižšími příjmy.

G Suite uživatelé už mají k dispozici Google Drive File Stream, novou aplikaci/funkčnost pro počítač, která umožňuje nemít na lokálním disku soubory uložené v Google Drive. Znamená to také to, že stávající aplikace pro Google Drive (Mac i PC) končí. Fungovat přestane v březnu 2018. Náhradou za ni je mimochodem Backup and Sync. Viz Drive File Stream launching to all G Suite customers.

The Walking Dead: Our World je tak trochu Pokémon GO pro dospělé.

Podcase je bateriové pouzdro na iPhone, které nabíjí i Airpod sluchátka. Nově na Kickstarteru v PodCase – Battery Case for Your iPhone and AirPods a najdete tam i Erica Migicovskeho, známého jako zakladatel Pebble.

Logo Rank otestuje pomoci „AI“, jak unikátní je vaše logo. Zkuste si na brandmark.io/logo-rank, ale stejně jako musíte brát s rezervou to, že by šlo o umělou inteligenci, tak berte s humorem i výsledky.

Transparentní volební účet Miloše Zemana bude zajímavé čtení ještě dlouhou dobu. Viz 2501277007 / 2010.

Mohou snad špatné recenze na Rotten Tomatoes za mizerné výsledky z kin? Vždyť je to „jen“ nějaký ten „web s recenzemi“. V Rotten Tomatoes, explained najdete poměrně dobré povídání o tom, jak vznikají recenze a jaké algoritmy se jich týkají. Je tam i zajímavá zmínka o tom, že na lístcích do kin se objevuje hodnocení z Rotten Tomatoes. To proto, že tenhle web v roce 2016 koupilo Fandango, což je web prodávající lístky do kin. Zajímavé. Zejména v souvislosti s aktuálním pláčem amerických filmařů, že za pokles příjmů z kin je právě Rotten Tomatoes. Zábavné.

Krádeže identit míří na virtuální/krypto měny a útočníkům se daří krást telefonní účty. Ale pozor, tady nejde o telefonní čísla, ale o přesvědčení telefonního operátora, aby převedl telefonní číslo útočníkovi. Ten poté získané telefonní číslo použije k překonání dvoufaktorové ochrany a získání přístupu ke všemu, kde je telefon využit. E-mailu, účtům na sociálních sítích, ale také kyberpeněženkám. Viz Identity Thieves Hijack Cellphone Accounts to Go After Virtual Currency 142.

Za adware na noteboocích zaplatí Lenovo 3,5 milionu dolarů americké FTC. Viz Lenovo settles with FTC, will pay $3.5 million for preinstalling adware on laptops a Lenovo instaluje na nové počítače nebezpečný adware a MITM nástroj, kde najdete, o co (v roce 2015) šlo. A ano, pokud si vzpomenete na Superfish, tak to je přesně ono.

Monitorovat e-maily zaměstnanců? Jedině, pokud jim to dáte dopředu vědět, říká Evropský soud pro lidská práva v čerstvém rozhodnutí. Součástí je i poměrně zajímavý soudní případ, který toto konečně rozhodnutí vyvolal. Viz European Court Limits Employers’ Right to Monitor Workers’ Email.

Skoro dvě třetiny lidí pracujících v technologiích používají VPN. Jeden z hlavních hráčů na trhu VPN navíc říká, že sleduje 300% růst. Viz Almost 2/3rds of tech workers now use a VPN, leading supplier reports 300% growth.

Právní spor „vynálezce e-mailu“ proti TechDirt byl soudcem zamítnut. Ve zdůvodnění je poněkud šalamounsky něco o tom, že e-mail vůbec není jasně definovaný. A také to, že na TechDirt nešlo o pomluvu, jen že byly trochu zaujatí a hyperboličtí. Viz Judge dismisses Shiva “I Invented EMAIL” Ayyadurai’s libel lawsuit against Techdirt a oním „vynálezcem e-mailu“ je Shiva Ayyadurai, kterého TechDirt mimo jiné označil za šarlatána a lháře. Každopádně konec ještě není. Ayyadurai se chystá odvolat. A viz též TechDirt a jejich Case Dismissed: Judge Throws Out Shiva Ayyadurai's Defamation Lawsuit Against Techdirt.

Společnosti Equifax unikly údaje o 143 milionech zákazníků. Stalo se to už někdy v květnu či červnu a jde o jména, adresy, data narození, americká rodná čísla, a dokonce i údaje z řidičských průkazů a přes 200 tisíc čísel platebních karet a přes 180 tisíc dokumentů s osobními údaji konkrétních lidi. Velmi vážný únik, navíc doprovázený tím, že vlastníci firmy své akcie prodávali, než s únikem vyšli kompletně na veřejnost. Viz 143 million US consumers’ data stolen in Equifax breach a Why the Equifax breach is very possibly the worst leak of personal info ever, kde se navíc dozvíte, že nově spuštěný web Equifaxu, řešící krizi, je ukázkou dalšího amatérismu.

Jak si pořídit ověřený účet na Instagramu? Za pár tisíc dolarů si ověření můžete koupit na černém trhu, píší v Inside the black market where people pay thousands of dollars for Instagram verification. Vlastně takový učebnicový příklad toho, že pokud něco není možné získat za jasných podmínek, tak se dříve nebo později objeví poněkud podivné cesty, jak toho docílit. Samozřejmě za pomoci „někoho“ zevnitř Instagramu. Výnosný byznys.

Twitter mění Podmínky užívání a uživatelé propadají panice. Změna vstoupí v platnost od 2. října, týká se uživatelů mimo USA a zdrojem paniky je to, že Twitter má právo na obsah uživatele v rámci „propagace a šíření obsahu“. Což, jako obvykle a všude jinde, je nutnost, protože by jinak nemohl ani nabídnout tak jednoduchou věc, jako je „embed“ tweetu. Vše nakonec svědčí opět o tom, že uživatelé Podmínky užívání nečetli. A ještě navíc, že si nedokáží srovnat „nové“ a „staré“. V tom všem poněkud nejzábavněji působí, že twitter.com/tos přesměruje na twitter.com/cs/lists/tos, tedy neexistující stránku. Takže pokud chcete studovat, tak případně v twitter.com/en/tos.

Počty uživatelů Facebooku v USA se liší od počtu obyvatel, upozorňuje analytik. Viz Facebook digital ads figures differ from census data: analyst a mohl by se stavit i tady v Česku, kde Facebook běžně plní (v určitých věkových rozmezích) až na 180 procent. Tedy má prakticky dvakrát tolik uživatelů v daném věku, než jich může mít. Děje se to už roky, ale zjevně teprve teď si toho někdo všiml. Někdo dostatečně vlivný, aby z toho byla další aféra a ukázka toho, že čísla, která si Facebook vymýšlí, je prostě nutné brát s rezervou. V USA například tvrdí, že má 41 milionů uživatelů ve věku 18–24 let, podle úřadů je ale v tomto věku v populaci pouze 31 milionů. Nejlepší ale je, že Facebook se vyjádřil, že „je to tak navrženo“. No prostě fraška.

Příběhy na Facebooku netáhnou a nově bude možné vložit příběh z Instagramu i na Facebook. Nebo to alespoň Facebook testuje, protože to zatím není široce dostupná možnost. Viz Users Can Double-Post Instagram Stories To Facebook a také viz Facebook is really desperate to make Stories work in its main app. Vcelku výstižný titulek.

Pilot vyklánějící se za letu z okénka pilotní kabiny si prý pořídil nebezpečné instagramové selfie. Viz There are people out there who believe these pilot Instagram selfies are real. Yes, really. Rozluštění asi znáte. Tedy pokud aspoň trochu používáte hlavu.

Google odstranil z Google Play tři sta aplikací používaných pro DDoS útoky. Většina z nich se maskovala, třeba jako videopřehrávače či vyzváněcí tóny, aby mobil či tablet proměnit v součást botnetu známého jako WireX. Viz Tech Firms Team Up to Take Down ‘WireX’ Android DDoS Botnet.

Budoucnost chytrých telefonů je založená na tom, že nás a vše okolo uvidí. Píší o tom v The Smartphone’s Future: It’s All About the Camera a ukazují i některé příklady, proč si myslí, že tomu tak bude.

Strategy Analytics: Mobilní operátoři mohou zlepšit ziskovost zavedením neomezených dat. Viz Mobile Operators Can Improve Profitability with Unlimited Data, Says Strategy Analytics. Jestli to snad pomůže k tomu, že konečně umře FUP? Na to bych nesázel. Ale jednoho dne, jednoho dne to přijde. Kompletní zpráva viz Improve Customer Experience and Profitability with Unlimited Data Powered by LTE Upgrades.

Facebook se chystá zpoplatnit WhatsApp. Ale prý jen pro firmy. Viz Facebook Tees Up WhatsApp to Make Money, kde je řeč o ověřených (firemních) profilech a o tom, jak firmy budou moci oslovovat zákazníky. Paradoxní na tomhle všem je, že WhatsApp bude za peníze nabízet totéž, co firmy a zákazníci mohou dělat e-mailem.

Robert Shiller je expert na bubliny. Za nejlepší příklad bubliny označuje bitcoin. A když to říká někdo, kdo za práci na bublinách získal Nobelovu cenu? Viz Robert Shiller wrote the book on bubbles. He says “the best example right now is bitcoin”.

Blogování zdaleka nekončí, jede na plné obrátky. Ukazuje to i infografika State of the Blogging World 2016. Viz BLOGGING STATS 2016 – A LOOK AT THE BLOGGING INDUSTRY.

