Svině se neříká. Za jaké vulgarismy dostávají televize napomenutí?

Častým předmětem stížností, které diváci posílají Radě pro rozhlasové a televizní vysílání, jsou pořady a filmy se sprostými slovy. Televizní stanice je vysílají i přes den nebo v hlavním vysílacím čase. Zákon se k tomu staví jako chytrá horákyně: na jednu stranu sprosťárny přes den zakazuje, zároveň však neumožňuje takové jednání pokutovat. Takže je na odpovědnosti každé stanice, kolik vulgarismů a v jaké souvislosti odvysílá. Vysílací rada může jen poslat upozornění na porušení zákona, z něhož nevyplývají žádné další povinnosti.

Citlivě jsou sprostá slova vnímaná hlavně v pořadech, které sledují děti a teenageři. Letos v květnu takto podráždila diváky televize Nova, protože v hudební soutěži SuperStar zazněly během jedné minuty tři vulgarismy. Problém byl v tom, že záznam soutěže navíc zopakovala v sobotu ráno, jak bylo u SuperStar obvyklé, a ani v této repríze vulgarismy nevypípala.

Monitoring se týká také stanic, jejichž licenci sice drží firma sídlící v Česku, ale program se vysílá třeba prostřednictvím satelitu do jiných států. To je i případ maďarského kanálu Film Cafe, jenž patří do portfolia AMC Central Europe se sídlem v pražském Karlíně.

V lednu se v odpoledním schématu objevila americká komedie Šéfka (The Boss), v níž se sprostými slovy nešetřilo už od začátku. Mezi nejmírnější výrazy patřily nadávky „svině“, „obrovská krysa“ a „do hajzlu“. Protože úřední zápis musí upozornění na porušení zákona důkladně zdůvodnit, mohou se v něm zájemci dočíst, že více než dvanáctkrát zazněly varianty vulgárního popisu orálního sexu. Celkově monitoring zachytil přes tři desítky sprostých slov. V jiném, večerním filmu Tohle je ráj (Wanderlust) se mimo jiné objevily „vulgarismy a nadávky ve smyslu penis“.

Je na uvážení vysílací rady, kdy má použité slovo vulgární význam nebo slouží jako nadávka. Zákon to nijak blíž nespecifikuje. Při výkladu pojmů tedy rada vychází z jazykovědného rozboru nebo z definic vulgarismů a nadávek v otevřených zdrojích. „V této souvislosti je třeba podotknout, že ve funkci nadávky zdaleka ne vždy figurují pouze vulgární výrazy. Výše uvedený zákonný zákaz se tak vztahuje i na nadávky, k nimž jsou užity výrazy, které svou podstatou nejsou hrubé, ale jsou použity s cílem urazit nebo ponížit adresáta,“ vysvětluje úřad.

Autorkou paragrafu, který zákaz vulgarismů zavedl, byla někdejší poslankyně KSČM Ivana Levá. Do zákona ho prosadila před 14 lety kvůli reality show VyVolení a Big Brother, jejichž účastníci na sebe ve vysílání ječeli jednu nadávku za druhou. Oba pořady tehdy vyvolaly velkou diskusi o nutnosti upravit zákon, takže Levá našla podporu i u poslanců z dalších politických stran.

„Jako bývalá kantorka dobře znám stesky učitelů, jak se pod vlivem televize mění chování dětí, jejich slovní hrubost a arogance. Myslím si, že slušné televize ví, o čem mluvím, a budou tento paragraf zákona respektovat,“ řekla tehdy poslankyně.

Za tu dobu se televizní trh s omezením smířil, k čemuž bezesporu přispěla absence pokuty v zákoně. „V rámci Asociace televizních organizací jsme se shodli, že vulgarismy je třeba i nadále omezit, nicméně s ohledem na praktické zkušenosti doporučujeme text zákona pozměnit,“ řekla loni na odborné konferenci Rady pro rozhlasové a televizní vysílání právnička České televize Markéta Havlová.

Podle dnešního zákona by se neměly sprosťárny objevovat ve vysílání samoúčelně. V uměleckých dílech zaznít mohou, pokud to vyžaduje kontext děje – třeba kriminálníci těžko budou mluvit vzorně spisovným jazykem. I takové pořady ale může televizní stanice zařadit do vysílání mezi 22.00 a 6.00.

Asociace televizních organizací navrhla, aby se hranice posunula na osmou večer a zmizel zákaz nadávek.