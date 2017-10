 »  Tak nám spustili Účtenkovku. Vyplňování údajů je ale spíš zábavou pro masochisty

O víkendu odstartovala účtenková loterie (Účtenkovka), která má podle plánů ministerstva financí motivovat lidi, aby si od obchodníků brali v rámci EET povinně vydávané účtenky. Zákazníci mohou účtenku registrovat do slosování na webu nebo prostřednictvím mobilních aplikací. Podle našich prvních zkušeností je ale zadávání údajů leda tak zábavou pro masochisty.

Registrace účtenky je možná pouze na webu nebo přes mobilní aplikaci v chytrém telefonu. Lidé bez přístupu k internetu či bez smartphonu se tak losování vůbec účastnit nemohou – alespoň jsme nikde nenašli, jak by to bylo možné.

Odhlédněme od toho, že start aplikace provázely potíže s registrací hráčů a podobně. I když už funguje, samotná webová i mobilní aplikace klade případným hráčům do cesty řadu překážek, které registraci znepříjemňují.

Nutno dodat, že základní problém je už v jádru fungování EET, se kterým se autoři aplikací jen těžko mohli vypořádat. Kdyby na ministerstvu financí o loterii přemýšleli už při vymýšlení EET, mohli například navrhnout lepší způsob zaznamenávání identifikačních kódů a dalších údajů na účtenkách (nabízí se např. QR kódy, které jsou dnes poměrně běžné třeba při zadávání platebních příkazů v bankách). Když totiž autoři aplikací dostanou zadání, že lidé musí ručně vyplnit dlouhé kódy a řadu souvisejících údajů, snad to ani nemůže dopadnout dobře.

Formulář pro zaregistrování účtenky na webu

Když máte štěstí a chvíli vydržíte

Prosté zaregistrování jedné účtenky dnes vyžaduje přinejmenším několik minut soustředěné činnosti. Na webu musí uživatel z účtenky vyplnit do „jednoduchého formuláře“ (jak tvrdí video s návodem) prvních 16 znaků z kódu FIK nebo BKP, DIČ obchodníka, částku, datum a čas, kdy nákup proběhl, a zda byla tržba evidována v běžném, nebo zjednodušeném režimu. Aby se mohl zúčastnit slosování, musí zadat také e-mail nebo telefonní číslo (nebo si založit hráčský účet a přihlásit se k němu).

V mobilní aplikaci (existuje pro Android a Windows Mobile či Windows Phone a od 2.10. také iOS pro iOS zatím není k dispozici ) je to podobné, jen vzhledem k rozměrům displeje a virtuální klávesnice ještě mnohem méně pohodlné. Aplikace sice nabízí režim automatického rozpoznávání údajů přes fotoaparát (OCR), ten ale funguje velmi nestabilně a navíc naskenuje pouze FIK nebo BKIP kód (má rozpoznat i DIČ, ale to se nám nepovedlo ani jednou), ostatní údaje musí hráč vyplnit ručně.

Z několika desítek pokusů v aplikaci na Androidu se nám povedlo kód spolehlivě načíst jen asi v polovině případů. Je to taková samostatná minihra bez nápovědy: namíříte kameru na účtenku, na displeji běží nějaké symboly, u horní lišty rudne a zelená jakýsi ukazatel, ale jak spolu souvisí, není jasné. Když máte štěstí a chvíli vydržíte, objeví se po chvíli na displeji rozpoznaný kód. Anebo taky ne.

Po displeji běhá nesrozumitelný bílý text, ukazatel pod lištou je zelený, a stejně se nic neděje…

Aplikace pro Android také má zatím v Google Play dost nízké hodnocení a v recenzích ji uživatelé vůbec nešetří:

Mobilní aplikace navíc vyžaduje oprávnění, která nebudí moc důvěru. Jde o práva na zjištění telefonního čísla a údajů souvisejících s telefonními hovory. Autoři aplikace je možná původně chtěli využít k jednoduššímu zadání telefonního čísla do aplikace, ale nakonec v ní stejně musíte číslo zadat ručně.

Aktualizace 13:30 – V Google Play se objevila nová verze aplikace (1.0.1), která už práva k telefonním hovorům nevyžaduje.

Požadovaná oprávnění v aplikaci pro Android

A ještě jedna perlička na závěr: jak při testování zjistili kolegové na serveru Podnikatel.cz, do hry může uživatel zaregistrovat účtenky vydané až od října. Údaje starších účtenek sice do aplikace můžete vyplnit, ale neodešlete je. Aplikace vás na to přitom upozorní až při odeslání.

A ještě něco

S technickými či UX náležitostmi aplikací už to nesouvisí, ale pokud si přečtete herní plán, dozvíte se o loterii další zajímavé skutečnosti. Tak například, že sice můžete registrovat účtenky i bez založení účtu (jen se zadáním e-mailové adresy nebo telefonního čísla), ale případnou výhru už bez založeného účtu nedostanete. Viz článek 11, odstavec 7:

Výhru lze předat nebo vyplatit pouze Hráči, který má zřízen Hráčský účet. Nemá-li Hráč Hráčský účet, bude Hráč současně s informací o výhře informován o skutečnosti, že výplata/předání výhry je vázáno na jeho zřízení ve lhůtě 30 dní od dne informování Hráče o výhře.

V článku 11 se dále dočtete, že výhry šestého až osmého pořadí (do 20 tisíc Kč) může výherce dostat na účet nebo převzít osobně (a to na jediném místě, v pražském sídle Sazky). Vyšší výhry (první až šesté pořadí) ovšem hráč dostane jen v případě, že ověří svůj věk, a to jedinou možnou cestou: prostřednictvím služby MojeID.