Takhle si televize rozdělily vánoční hity. Některé získala i TV Seznam

České televizní stanice každoročně platí dohromady desítky milionů korun za práva k vysílání českých filmů vyrobených před rokem 1991. Prvorepublikové černobílé veselohry s Vlastou Burianem, komedie ze socialistických dob nebo tradiční pohádky pomáhají díky neklesajícímu zájmu televizí financovat údržbu filmového dědictví.

Loni například volné kanály odvysílaly celkem 115 filmů s datem premiéry do roku 1964 (k jejich uvedení poskytuje souhlas Národní filmový archiv). Dalších 270 filmů bylo s datem výroby 1964–1991. O ty se stará Státní fond kinematografie a Národní filmový archiv s nimi na základě rámcové smlouvy obchoduje.

Největší koncentrace starých filmů je na obrazovkách právě v období Vánoc a Silvestra. Každá stanice chce získat ty nejlákavější pohádky, protože se před televizí sejdou celé rodiny. Hlavním výrobcem nových pohádek je Česká televize, která i díky tomu pravidelně vítězí v žebříčcích sváteční sledovanosti. Komerční televize v průběhu let také investovaly do pohádek, ale jejich celkovým počtem se zdaleka nemohou rovnat tomu, co má „na skladě“ veřejnoprávní stanice.

Proto se soukromá média snaží podat nejlepší nabídku a získat osvědčené magnety na diváckou přízeň, jako je třeba pohádka Tři oříšky pro Popelku. Tu několik let po sobě na Štědrý den vysílala Česká televize. Letos ji získala TV Nova. Na ČT1 se prý vrátí příští rok.